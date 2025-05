Компания Valve опубликовала дистрибутив для игровых консолей SteamOS 3.7

Компания Valve представила обновление операционной системы SteamOS 3.7.8, помеченное как первый стабильный релиз ветки 3.7. Операционная система SteamOS поставляется в устройствах Steam Deck и с недавних пор используется в игровых консолях некоторых других производителей, таких как Lenovo Legion Go S и ASUS ROG Ally. Размер установочного образа 3.1 ГБ (инструкция по установке). Отдельно энтузиастами развиваются неофициальные сборки HoloISO, пригодные для установки на обычных компьютерах и сторонних игровых консолях (проект SteamFork прекратил существование). Платформа основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Среди изменений: Добавлена официальная поддержка игровой консоли Lenovo Legion Go S. Улучшена поддержка устройств на базе процессоров AMD, таких как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go.

Осуществлена синхронизация с относительно свежей пакетной базой Arch Linux. Ядро Linux обновлено до версии 6.11. Пакет Mesa обновлён до свежей стабильной версии.

Рабочий стол KDE Plasma обновлён до версии 6.2.5 (в SteamOS 3.6 использовалась ветка 5.27)

Добавлена возможность ограничения частоты кадров на внешних и встроенных мониторах, поддерживающих механизм VRR (Variable Refresh Rate), позволяющий адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.

В настройки (Settings->Power) добавлена опция, дающая возможность ограничить максимальный уровень заряда аккумулятора Steam Deck для продления срока его службы при постоянном подключении к сети (зарядка теперь может автоматически прекращаться при достижении 80%).

В образ recovery добавлена возможность восстановления операционной системы на устройствах Steam Deck и Legion Go S, а также для тестирования SteamOS на других устройствах с чипами AMD.

Добавлена поддержка игрового контроллера Proteus Byowave, улучшена поддержка контроллера Switch Pro Controller.

Включены Bluetooth-профили HFP/HSP, позволяющие использовать микрофон, интегрированный в беспроводные гарнитуры и наушники.

Обеспечена индикация уровня заряда Bluetooth-устройств.

Активность на Bluetooth-контроллерах теперь может использоваться для вывода экрана из спящего режима.

В док-станции Steam Deck улучшена совместимость с мониторами, такими как TCL FireTV и Dell с поддержкой VRR.

Включено управление энергопотреблением и частотой процессоров AMD, используя режимы p-state.

В десктоп-режим добавлено приложение KDE Filelight, показывающее информацию о свободном месте на накопителе и выводящее предупреждение при его нехватке.

В десктоп-режим добавлена поддержка gocryptfs, необходимая для использования зашифрованных хранилищ Plasma Vault.

Ускорено переключение между игровым и десктоп режимами. Устранены зависания при подобном переключении.

Повышена отзывчивость системы в условиях нехватки оперативной памяти.

По умолчанию включены расширения IPv6 для обеспечения приватности.

При запуске в виртуальной машине по умолчанию обеспечен запуск системы в десктоп-режиме.

Для создания раздела подкачки задействована утилита 'mkswap' вместо своего скрипта 'mkswapfile'.

Обеспечена чистка кэша пакетного менеджера pacman после обновления системы.