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Компания Valve опубликовала дистрибутив для игровых консолей SteamOS 3.7

23.05.2025 08:50

Компания Valve представила обновление операционной системы SteamOS 3.7.8, помеченное как первый стабильный релиз ветки 3.7. Операционная система SteamOS поставляется в устройствах Steam Deck и с недавних пор используется в игровых консолях некоторых других производителей, таких как Lenovo Legion Go S и ASUS ROG Ally. Размер установочного образа 3.1 ГБ (инструкция по установке). Отдельно энтузиастами развиваются неофициальные сборки HoloISO, пригодные для установки на обычных компьютерах и сторонних игровых консолях (проект SteamFork прекратил существование).

Платформа основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma).

Среди изменений:

  • Добавлена официальная поддержка игровой консоли Lenovo Legion Go S. Улучшена поддержка устройств на базе процессоров AMD, таких как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go.
  • Осуществлена синхронизация с относительно свежей пакетной базой Arch Linux. Ядро Linux обновлено до версии 6.11. Пакет Mesa обновлён до свежей стабильной версии.
  • Рабочий стол KDE Plasma обновлён до версии 6.2.5 (в SteamOS 3.6 использовалась ветка 5.27)
  • Добавлена возможность ограничения частоты кадров на внешних и встроенных мониторах, поддерживающих механизм VRR (Variable Refresh Rate), позволяющий адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.
  • В настройки (Settings->Power) добавлена опция, дающая возможность ограничить максимальный уровень заряда аккумулятора Steam Deck для продления срока его службы при постоянном подключении к сети (зарядка теперь может автоматически прекращаться при достижении 80%).
  • В образ recovery добавлена возможность восстановления операционной системы на устройствах Steam Deck и Legion Go S, а также для тестирования SteamOS на других устройствах с чипами AMD.
  • Добавлена поддержка игрового контроллера Proteus Byowave, улучшена поддержка контроллера Switch Pro Controller.
  • Включены Bluetooth-профили HFP/HSP, позволяющие использовать микрофон, интегрированный в беспроводные гарнитуры и наушники.
  • Обеспечена индикация уровня заряда Bluetooth-устройств.
  • Активность на Bluetooth-контроллерах теперь может использоваться для вывода экрана из спящего режима.
  • В док-станции Steam Deck улучшена совместимость с мониторами, такими как TCL FireTV и Dell с поддержкой VRR.
  • Включено управление энергопотреблением и частотой процессоров AMD, используя режимы p-state.
  • В десктоп-режим добавлено приложение KDE Filelight, показывающее информацию о свободном месте на накопителе и выводящее предупреждение при его нехватке.
  • В десктоп-режим добавлена поддержка gocryptfs, необходимая для использования зашифрованных хранилищ Plasma Vault.
  • Ускорено переключение между игровым и десктоп режимами. Устранены зависания при подобном переключении.
  • Повышена отзывчивость системы в условиях нехватки оперативной памяти.
  • По умолчанию включены расширения IPv6 для обеспечения приватности.
  • При запуске в виртуальной машине по умолчанию обеспечен запуск системы в десктоп-режиме.
  • Для создания раздела подкачки задействована утилита 'mkswap' вместо своего скрипта 'mkswapfile'.
  • Обеспечена чистка кэша пакетного менеджера pacman после обновления системы.


  1. Главная ссылка к новости (https://store.steampowered.com...)
  2. OpenNews: Представлена игровая консоль Lenovo Legion Go S, использующая SteamOS на базе Arch Linux
  3. OpenNews: Обновление дистрибутива Steam OS 3.6.19, используемого на игровой консоли Steam Deck
  4. OpenNews: Проект SteamFork развивает вариант SteamOS для устройств, отличных от Steam Deck
  5. OpenNews: Компания Valve обеспечит поддержку игровых консолей ASUS ROG Ally в SteamOS
  6. OpenNews: Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63293-steamos
Ключевые слова: steamos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:12, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как скачать то? По ссылке ведет на магазин стима, а там новости только.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:20, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Установить Steam -> Загрузить Steam
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:20, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://help.steampowered.com/en/faqs/view/1B71-EDF2-EB6D-2BB3#reimage

    читать надо внимательней

     

  • 1.5, Nochi (?), 09:21, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SteamOS 4.0 выйдет на ПК, или раньше состоится релиз?
     
     
  • 2.7, AleksK (ok), 09:33, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем тебя не устраивает Fedora или Ubuntu?
     
     
  • 3.25, iPony128052 (?), 11:16, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Gamescope надо возилиться.
     
     
  • 4.27, AleksK (ok), 11:44, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С Gamescope надо возилиться.

    Зачем он нужен?

     
  • 2.20, Lipus (?), 10:25, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они еще до резлиза Steam OS 3.0 говорили о скором выпуске образа для PC, но так ничего и не представили.
     

  • 1.6, Zenitur (ok), 09:26, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    У меня SteamOS 2. Начиная с января, Steam пишет, что системы с Glibc 2.19 перестанут поддерживаться. Сначала было 180 дней, сейчас 60... Может запилите новость? Мне казалось, поддержка Ubuntu 12.04/14.04 будет вечной, ровно как и папка ubuntu12_32 в ~/.local/share/Steam.

    Скрин: https://0x0.st/8w5r.png

     
     
  • 2.11, AleksK (ok), 09:56, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    SteamOS 2 это Debian 8 очевидно что её давно забросили
     
     
  • 3.12, Zenitur (ok), 10:05, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничего подобного. Обновы выпускаются. Поддержка до 30 июня 2025 года.
    https://www.freexian.com/lts/extended/
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 10:22, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего подобного. Обновы выпускаются. Поддержка до 30 июня 2025 года.
    > https://www.freexian.com/lts/extended/

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136930.html#18

    Возьмите актуальный образ по ссылке отсюда, ну или продолжайте упорно несоглашаться с реальностью и петросянить на просторах рунета!

     
  • 2.18, Аноним (19), 10:20, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня SteamOS 2. Начиная с января, Steam пишет, что системы с
    > Glibc 2.19 перестанут поддерживаться. Сначала было 180 дней, сейчас 60... Может
    > запилите новость? Мне казалось, поддержка Ubuntu 12.04/14.04 будет вечной, ровно как
    > и папка ubuntu12_32 в ~/.local/share/Steam.
    > Скрин: https://0x0.st/8w5r.png

    SteamOS 2 это задепрекейченное недоразумение давно уже, несколько лет как. Я не знаю по какой причине Valve держит активными ссылки на скачивание этого старого образа, а не отправляют в архив, может просто там у них такой экстравагантный юмар, и они кекают иногда с подобных клиентов, которые тянут Steam OS на Debian, одному Ктулху известно (ну и ЛПР в Valve конечно же)?!

    Сейчас надо ставить вот через это:
    https://store.steampowered.com/steamos/download?ver=steamdeck

    Вот гайд для чайников:
    https://www.youtube.com/watch?v=Fmx_p81uI0E

    Ставил по нему и всё работает, если железо подходит.

     

  • 1.10, Соль земли2 (?), 09:48, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро мы увидим Xbox на SteamOS. Пока только магазин интегригуют.
     
  • 1.16, Аноним (19), 10:11, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Отдельно энтузиастами развиваются неофициальные сборки HoloISO, пригодные для установки на обычных компьютерах и сторонних игровых консолях (проект SteamFork прекратил существование)."

    Заходим в телегу разработчику Holoiso и выясняем, что проект запросто может перестать обновлять потому что разработчик ушёл на летние каникулы или что у него там, я щас не шучу, если что?!

    И мне ни разу не хочется зависеть от такого проекта, который встаёт на паузу чисто потому что васян устал и мухожук, тем более это не слака, в которой можно не торопиться и действительно разрабу послакать месяц-другой и ничего толком не изменится за это время, это игрушечки которые желают новых меса и ядра и поспевать за апстримом.

    К слову, вот эта самая настоящая SteamOS, не Holoiso, не какой-то ещё хитрофорк, а та что прям от Valve, нормально ставится на любое современное некитайское железо без проблем, если видяха от красных, хоть встроенная, хоть дискретка. Проверено лично на Intel проце и на RX6*** серии, главное ставить на nvme, у SteamOS на этот счёт пунктик.

     
  • 1.22, Аноним (22), 10:34, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично. Теперь бы ещё драйвер для Asrock AMD BC-250 к ней приделали.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:44, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Half Life, и Half Life 2 установлена by default.
     

  • 1.24, iPony128052 (?), 11:13, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Рабочий стол KDE Plasma обновлён до версии 6.2.5

    А на Wayland?

    А то KDE 5 крутились по луддитному на иксах.

     
  • 1.26, Аноним (26), 11:26, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ядро Linux обновлено до версии 6.11

    linux-lts 6.12

     

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