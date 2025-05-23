Компания Valve опубликовала дистрибутив для игровых консолей SteamOS 3.7

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|1.2, Аноним (2), 09:12, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как скачать то? По ссылке ведет на магазин стима, а там новости только.
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|2.20, Lipus (?), 10:25, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они еще до резлиза Steam OS 3.0 говорили о скором выпуске образа для PC, но так ничего и не представили.
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|1.6, Zenitur (ok), 09:26, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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У меня SteamOS 2. Начиная с января, Steam пишет, что системы с Glibc 2.19 перестанут поддерживаться. Сначала было 180 дней, сейчас 60... Может запилите новость? Мне казалось, поддержка Ubuntu 12.04/14.04 будет вечной, ровно как и папка ubuntu12_32 в ~/.local/share/Steam.
Скрин: https://0x0.st/8w5r.png
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|2.18, Аноним (19), 10:20, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня SteamOS 2. Начиная с января, Steam пишет, что системы с
> Glibc 2.19 перестанут поддерживаться. Сначала было 180 дней, сейчас 60... Может
> запилите новость? Мне казалось, поддержка Ubuntu 12.04/14.04 будет вечной, ровно как
> и папка ubuntu12_32 в ~/.local/share/Steam.
> Скрин: https://0x0.st/8w5r.png
SteamOS 2 это задепрекейченное недоразумение давно уже, несколько лет как. Я не знаю по какой причине Valve держит активными ссылки на скачивание этого старого образа, а не отправляют в архив, может просто там у них такой экстравагантный юмар, и они кекают иногда с подобных клиентов, которые тянут Steam OS на Debian, одному Ктулху известно (ну и ЛПР в Valve конечно же)?!
Сейчас надо ставить вот через это:
https://store.steampowered.com/steamos/download?ver=steamdeck
Вот гайд для чайников:
https://www.youtube.com/watch?v=Fmx_p81uI0E
Ставил по нему и всё работает, если железо подходит.
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|1.16, Аноним (19), 10:11, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Отдельно энтузиастами развиваются неофициальные сборки HoloISO, пригодные для установки на обычных компьютерах и сторонних игровых консолях (проект SteamFork прекратил существование)."
Заходим в телегу разработчику Holoiso и выясняем, что проект запросто может перестать обновлять потому что разработчик ушёл на летние каникулы или что у него там, я щас не шучу, если что?!
И мне ни разу не хочется зависеть от такого проекта, который встаёт на паузу чисто потому что васян устал и мухожук, тем более это не слака, в которой можно не торопиться и действительно разрабу послакать месяц-другой и ничего толком не изменится за это время, это игрушечки которые желают новых меса и ядра и поспевать за апстримом.
К слову, вот эта самая настоящая SteamOS, не Holoiso, не какой-то ещё хитрофорк, а та что прям от Valve, нормально ставится на любое современное некитайское железо без проблем, если видяха от красных, хоть встроенная, хоть дискретка. Проверено лично на Intel проце и на RX6*** серии, главное ставить на nvme, у SteamOS на этот счёт пунктик.
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|1.24, iPony128052 (?), 11:13, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Рабочий стол KDE Plasma обновлён до версии 6.2.5
А на Wayland?
А то KDE 5 крутились по луддитному на иксах.
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