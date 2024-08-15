Компания Valve обеспечит поддержку игровых консолей ASUS ROG Ally в SteamOS

Представитель компании Valve подтвердили изданию TheVerge планы по предоставлению возможности использования операционной систем Steam OS на игровых консолях, отличных от Steam Deck. В качестве первых альтернативных устройств, поддержка которых появится в Steam OS, упоминаются игровые консоли ASUS ROG Ally, изначально поставляемые с Windows 11. Несколько дней назад в примечании к бета-версии SteamOS 3.6.9 появилась информация о появлении в системе ввода поддержки дополнительных кнопок, используемых в устройстве ROG Ally, а также игрового контроллера ASUS ROG Raikiri Pro.

Представитель Valve также подтвердил, что компания не отказывается от идеи создания официальных сборок Steam OS для ПК. Подобные сборки пока не готовы, но работа по их созданию продолжается. Связанные с установкой на других системы планы касаются предоставления возможности двойной загрузки, которая позволит использовать Steam OS на системах с уже установленной ОС Windows.

Операционная система Steam OS основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). До сих пор выпуски Steam OS формировались только для устройств Steam Deck, но энтузиастами развивается неофициальная сборка HoloISO, адаптированная для установки на обычные компьютеры.



