Компания Valve обеспечит поддержку игровых консолей ASUS ROG Ally в SteamOS

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|2.6, Аноним (6), 11:19, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Глядишь азус перегреваться перестанет и не будет портить флешки.
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|4.14, Аноним324 (ok), 11:32, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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это ноунейм китайцы, пока вальве не пришли со своим стим деком, они выпускали немощное говно по 1500 баксов.
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|5.20, Аноним (20), 12:04, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты хотел сказать что это были единственные кто выпускал хоть что-то портативное и годное для игр.
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|1.4, Аноним (6), 11:18, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да и странно для SteamOS уже были десктопы Steam Machine. А тут говорят что и планов нет.
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|1.15, makito (ok), 11:49, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Microsoft и тут просрала полимеры, а ведь могли бы выпустить специальную винду для таких устройств, аля как на xbox.
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|2.23, Доктор Альба (?), 12:22, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне можно запускать обычную Windows или какую-нибудь Windows IoT. А вот на Xbox там какая-то XboxOS на основе Windows 2000.
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|2.24, Аноним (24), 12:23, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В первую очередь они могли бы выпустить портативную консоль, ведь умеют же в железо.
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|1.17, Аноним (17), 11:55, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вполне возможно что скоро Linux станет полноценной игровой системой, под которую будут делать игры. Это на мой взгляд главный плюс.
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|2.28, Аноним (28), 12:49, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахах, будут делать игры под stable api is nonsense и бесконечный пердолинг графичексой системы.
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|1.18, Доктор Альба (?), 11:57, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очень интересно, то что Valve выбрали именно Линукс для игровой консоли, а не Windows. Значит на Линуксе вполне можно играть в разные игры.
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|1.19, pic (?), 11:58, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Если бы были Intel, то с поддержкой граф. части могли появится проблемы.
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|1.21, Аноним (21), 12:04, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо на эту игровую консоль срочно установить Libreboot, чтоб он стал свободным.
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