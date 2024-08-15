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Компания Valve обеспечит поддержку игровых консолей ASUS ROG Ally в SteamOS

15.08.2024 10:42

Представитель компании Valve подтвердили изданию TheVerge планы по предоставлению возможности использования операционной систем Steam OS на игровых консолях, отличных от Steam Deck. В качестве первых альтернативных устройств, поддержка которых появится в Steam OS, упоминаются игровые консоли ASUS ROG Ally, изначально поставляемые с Windows 11. Несколько дней назад в примечании к бета-версии SteamOS 3.6.9 появилась информация о появлении в системе ввода поддержки дополнительных кнопок, используемых в устройстве ROG Ally, а также игрового контроллера ASUS ROG Raikiri Pro.

Представитель Valve также подтвердил, что компания не отказывается от идеи создания официальных сборок Steam OS для ПК. Подобные сборки пока не готовы, но работа по их созданию продолжается. Связанные с установкой на других системы планы касаются предоставления возможности двойной загрузки, которая позволит использовать Steam OS на системах с уже установленной ОС Windows.

Операционная система Steam OS основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). До сих пор выпуски Steam OS формировались только для устройств Steam Deck, но энтузиастами развивается неофициальная сборка HoloISO, адаптированная для установки на обычные компьютеры.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theverge.com/2024/...)
  2. OpenNews: Компания Valve открыла код инструментария Steam Audio
  3. OpenNews: 75% протестированных игр из Steam могут использоваться для игры в окружении Linux
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Steam OS 3.4, используемого на игровой консоли Steam Deck
  5. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61706-steamos
Ключевые слова: steamos
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  • 1.2, alexandr_0503 (ok), 11:17, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошее дело делает Valve, глядишь скоро и не только на Rog Ally перенесут
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:19, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Глядишь азус перегреваться перестанет и не будет портить флешки.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:24, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    https://www.msi.com/Handheld/Claw-A1MX
     
     
  • 3.13, Хейтер пейджеров (?), 11:26, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Все крутые носимые игровые компы выпускает только компания gpd.
     
     
  • 4.14, Аноним324 (ok), 11:32, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    это ноунейм китайцы, пока вальве не пришли со своим стим деком, они выпускали немощное говно по 1500 баксов.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:04, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать что это были единственные кто выпускал хоть что-то портативное и годное для игр.
     

  • 1.4, Аноним (6), 11:18, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да и странно для SteamOS уже были десктопы Steam Machine. А тут говорят что и планов нет.
     
     
  • 2.10, Аноним324 (ok), 11:22, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так там шла речь про старую Steam OS на базе дебиана.
     

  • 1.15, makito (ok), 11:49, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Microsoft и тут просрала полимеры, а ведь могли бы выпустить специальную винду для таких устройств, аля как на xbox.
     
     
  • 2.16, Аноним (12), 11:55, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Видимо ниша переносных консолей небольшая, чтобы делать что-то специальное.
    Можно и обычную ведь ставить ?
    И так две есть:
    https://www.xbox.com/ru-RU/consoles
     
  • 2.22, Аноним (20), 12:06, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переносная винда для таких устройств называется Андроид.
     
  • 2.23, Доктор Альба (?), 12:22, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне можно запускать обычную Windows или какую-нибудь Windows IoT. А вот на Xbox там какая-то XboxOS на основе Windows 2000.
     
     
  • 3.27, Аноним (12), 12:26, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >там какая-то XboxOS

    https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_system_software

     
  • 2.24, Аноним (24), 12:23, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В первую очередь они могли бы выпустить портативную консоль, ведь умеют же в железо.
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:55, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вполне возможно что скоро Linux станет полноценной игровой системой, под которую будут делать игры. Это на мой взгляд главный плюс.
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 12:23, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нативный Linux как игровая система мёртв.
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:49, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахах, будут делать игры под stable api is nonsense и бесконечный пердолинг графичексой системы.
     

  • 1.18, Доктор Альба (?), 11:57, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень интересно, то что Valve выбрали именно Линукс для игровой консоли, а не Windows. Значит на Линуксе вполне можно играть в разные игры.
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 12:24, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через эмулятор (который не эмулятор) винды, да.
     

  • 1.19, pic (?), 11:58, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если бы были Intel, то с поддержкой граф. части могли появится проблемы.
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:04, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо на эту игровую консоль срочно установить Libreboot, чтоб он стал свободным.
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 12:53, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За такое найдут и от-eboot.
     

  • 1.30, Аноним (30), 13:24, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А с каких это пор SteamOS основан на Arch?
     

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