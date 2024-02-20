Компания Valve открыла код инструментария Steam Audio

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:44, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Я подумал, что это открытый аналог fmod. Что такое openal никто не знает. оно нигде никогда не использовалось за свою 25 летнюю историю.

3.7 , Аноним ( 7 ), 11:08, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Действительно нигде, кроме каких игр как Bioshock, Mass Effect и Stalker, и других никому не известных игр.

4.11 , Аноним ( 5 ), 11:22, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Старьё, с тех пор технологии ушли вперёд и всё, что предлагает openal из коробки везде.

4.28 , Аноним ( 28 ), 12:33, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Всем трём вышеупомянутым играм по 17 лет. Семнадцать, карл!

5.31 , Аноним ( 7 ), 12:38, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну так никто не спорит, что технология старая. Просто говорить, что она нигде никем не использовалась по меньшей мере не отражает действительность.

5.43 , rshadow ( ok ), 13:49, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тоже в шоке. В старых играх все это было. А в современных просто плоский звук. Непонятно.

3.8 , Аноним ( 7 ), 11:13, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – http://openal.org/games/

4.13 , Аноним ( 5 ), 11:35, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не впечатляет, а то, что используется отдельно в линукс портах, уже показательно. Это совсем не тот уровень, обычная никчёмная прослойка. Разработчики не дураки, с мусором работать не будут. Это плохо сказывается на продукте. Тут нужно помнить, что когда опенал был актуальным и конкурентоспособным, на рынке ещё был EAX, и, чтобы там ни говорили, он обеспечивал качественные эффекты и трёхмерный звук, и это успешно применялось на практике. Хотя и потребитель тогда ещё не был избалован качественным звуком в играх.

5.14 , Аноним ( 7 ), 11:37, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так ты определись с позицией. Сначала твёрдо уверен, что "не используется" нигде, теперь "не впечатляет". Попахивает фанатизмом.

6.18 , Аноним ( 5 ), 11:57, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Нигде не используется. Было полтора эксперимента от трэшовеньких студий, никакого влияния на индустрию не оказавших. Собственно, оно умерло вместе с eax, вроде, у них даже была идея задействовать и аппаратные возможности в openal, не только кривую эмуляцию. В итоге, ожидаемо, не потянули (по многим причинам) и оказались невостребованны, а на рынке появились различные профессиональные продукты для создания эффектов сцены.

4.19 , Бывалый Смузихлёб ( ok ), 12:02, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Jedi Knight: Jedi Academy

> Jedi Knight 2: Jedi Outcast

> Star Wars Republic Commando

> Unreal Tournament 2004

> Tribes 2 Ну допустим, что-то даже было

Но почти всё - весьма старое. Очень уж хорошего звука в те времена не было по многим причинам вплоть до ограниченности размеров установочников( таки на дисках было ), объёмов памяти, ЦП и ОЗУ

5.23 , Аноним ( 5 ), 12:28, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так именно поэтому и используется цифровая обработка. Емнип, в Beyond Good & Evil (единственная достойная игра Убйсофт, между прочим) с включённым EAX звук куда лучше, чем без. Но да, это не современный уровень, просто немного атмосферу создавало. В целом, качественный трёхмерный звук с поддержкой материалов и отражений не так часто встретить можно, но радует, что есть осознание важности звука в индустрии (правда, у меня стойкое ощущение, что во времена, когда картинка не была единственным аттракционом, звуку уделяли больше внимания).

3.35 , anonymous ( ?? ), 13:10, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – https://steamdb.info/tech/SDK/OpenAL/

4.49 , Аноним ( 7 ), 14:29, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эксперт выше написал про полтора эксперимента, значит так и было. Ссылки не интересуют.

2.40 , Аноним ( 40 ), 13:40, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вентилей вообще-то.

3.47 , Аноним ( 7 ), 14:09, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Э, нет. Эти понятия часто путают, конечно, но вентиль - это ручка, которую крутят, чтобы открыть клапан. На трубах клапан может быть ручной с вентилем или автоматический без.

Ещё, например, сердечный клапан тоже valve.

