Компания Valve открыла код инструментария Steam Audio

Ну так создатели этого "так сказать мода" просто перенесли ассеты в s&box. Чего они делать не могли без лицензирования.

Более того они сами пишут (twitter.com/TeamFortressS2/status/1745157815860068755)

Sadly, this means this DMCA takedown is the nail in the coffin. We cannot bring it back and we've hit Valve's attention, it seems like they definitely don't want us to use their IP (which is totally fair and legal from them).

Т.е они знали, что нарушают, но думали что прокатит.

И соглашаются, что претензия вальва полность обоснованая - "which is totally fair and legal from them".

Думаю я скорее поверю им, а не анону с пенька.