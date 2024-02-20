Компания Valve открыла код инструментария Steam Audio

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|2.5, Аноним (5), 10:44, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Я подумал, что это открытый аналог fmod. Что такое openal никто не знает. оно нигде никогда не использовалось за свою 25 летнюю историю.
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|3.7, Аноним (7), 11:08, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Действительно нигде, кроме каких игр как Bioshock, Mass Effect и Stalker, и других никому не известных игр.
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|4.11, Аноним (5), 11:22, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Старьё, с тех пор технологии ушли вперёд и всё, что предлагает openal из коробки везде.
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|5.31, Аноним (7), 12:38, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну так никто не спорит, что технология старая. Просто говорить, что она нигде никем не использовалась по меньшей мере не отражает действительность.
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|5.43, rshadow (ok), 13:49, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже в шоке. В старых играх все это было. А в современных просто плоский звук. Непонятно.
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|4.13, Аноним (5), 11:35, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не впечатляет, а то, что используется отдельно в линукс портах, уже показательно. Это совсем не тот уровень, обычная никчёмная прослойка. Разработчики не дураки, с мусором работать не будут. Это плохо сказывается на продукте. Тут нужно помнить, что когда опенал был актуальным и конкурентоспособным, на рынке ещё был EAX, и, чтобы там ни говорили, он обеспечивал качественные эффекты и трёхмерный звук, и это успешно применялось на практике. Хотя и потребитель тогда ещё не был избалован качественным звуком в играх.
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|5.14, Аноним (7), 11:37, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так ты определись с позицией. Сначала твёрдо уверен, что "не используется" нигде, теперь "не впечатляет". Попахивает фанатизмом.
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|6.18, Аноним (5), 11:57, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Нигде не используется. Было полтора эксперимента от трэшовеньких студий, никакого влияния на индустрию не оказавших. Собственно, оно умерло вместе с eax, вроде, у них даже была идея задействовать и аппаратные возможности в openal, не только кривую эмуляцию. В итоге, ожидаемо, не потянули (по многим причинам) и оказались невостребованны, а на рынке появились различные профессиональные продукты для создания эффектов сцены.
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|4.19, Бывалый Смузихлёб (ok), 12:02, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Jedi Knight: Jedi Academy
> Jedi Knight 2: Jedi Outcast
> Star Wars Republic Commando
> Unreal Tournament 2004
> Tribes 2
Ну допустим, что-то даже было
Но почти всё - весьма старое. Очень уж хорошего звука в те времена не было по многим причинам вплоть до ограниченности размеров установочников( таки на дисках было ), объёмов памяти, ЦП и ОЗУ
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|5.23, Аноним (5), 12:28, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так именно поэтому и используется цифровая обработка. Емнип, в Beyond Good & Evil (единственная достойная игра Убйсофт, между прочим) с включённым EAX звук куда лучше, чем без. Но да, это не современный уровень, просто немного атмосферу создавало. В целом, качественный трёхмерный звук с поддержкой материалов и отражений не так часто встретить можно, но радует, что есть осознание важности звука в индустрии (правда, у меня стойкое ощущение, что во времена, когда картинка не была единственным аттракционом, звуку уделяли больше внимания).
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|4.49, Аноним (7), 14:29, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эксперт выше написал про полтора эксперимента, значит так и было. Ссылки не интересуют.
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|3.47, Аноним (7), 14:09, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Э, нет. Эти понятия часто путают, конечно, но вентиль - это ручка, которую крутят, чтобы открыть клапан. На трубах клапан может быть ручной с вентилем или автоматический без.
Ещё, например, сердечный клапан тоже valve.
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|1.2, Zenitur (ok), 10:25, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Steam Audio может оказаться полезен в компьютерных играх и системах виртуальной реальности для формирования реалистичного адаптивного звукового окружения, меняющегося в зависимости от положения слушателя, поворота или наклона головы, изменения расстояния от источника звука, отражения звука от предметов и появления препятствий между слушателем и источником звука.
Но ведь это же делает OpenAL, разве нет?
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|2.4, Аноним (-), 10:35, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Но ведь это же делает OpenAL, разве нет?
OpenAL это только открытая спека.
Хардварные реализации могут быть и закрытыми, а открытая софтварная - бесполезна.
Да и если посмотреть список игр с openal.org/games, то сразу ясно что он не взлетел.
А у вальва вполне может получиться.
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|3.12, Zenitur (ok), 11:26, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Но ведь это же делает OpenAL, разве нет?
> OpenAL это только открытая спека.
> Хардварные реализации могут быть и закрытыми, а открытая софтварная - бесполезна.
> Да и если посмотреть список игр с openal.org/games, то сразу ясно что
> он не взлетел.
> А у вальва вполне может получиться.
> Да и если посмотреть список игр с openal.org/games, то сразу ясно что он не взлетел.
Там, скорее всего, не все игры. Многие Linux-версии игр используют OpenAL, тогда как Windows-версии не используют эту библиотеку.
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|3.48, a1ba (?), 14:11, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из OpenAL даже спеки не получилось на самом деле. Хотели быть как OpenGL, но не получилось. Забавно что есть такая спека как OpenSL ES, но с ней все ещё хуже, полноценных реализаций вообще не существует.
Реализация типа "хардварная" OpenAL только одна, от Creative, ныне заброшенная и нигде не используемая. OpenAL Soft на данный момент один такой. Кстати, и древний EAX поддерживает, и собственные расширения.
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|1.6, Хухрымухры (ok), 10:49, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как-то её затащили в Escape From Tarkov. Оказалось очень требовательной к ресурсам штукой. И с картами там тоже всё было совсем не удобно, для разрабов.
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|1.9, Аноним (7), 11:15, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучше бы не мешали сообществу поддерживать заброшенные игры, как недавний бан проекта по переносу TF2 на Source2
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|2.16, Аноним (-), 11:52, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Заброшенные? TF2 ты можешь, хоть прям сейчас, скачать из стима.
То что оно тебе не нравится, это твои проблемы.
Как и нахальство васянов "мне игра не понравилась, а возьму-ка я ее и переделаю".
Оу, а вы не офигели? Просто взять кучу ассетов, моделек, звуков и тд, и скрысить в свой проект?
Я конечно понимаю, что коммуняцкие заветы жирного воришки емаксов, живут среди попенсорсеров, но есть же пределы наглости.
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|4.34, Аноним (-), 13:06, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А то что, украдешь еще пачку ассетов и запилишь свой "ТФ с блекджеком и поэтесами"?))
Мне очень нравится, как местные клоны бухтят, когда какой-то хлаоми нарушает GPL, а потом такие "зачем уважать другие лицензии! я просто буду воровать и экспроприировать".
Максимальное лицемерие.
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|5.37, Аноним (7), 13:20, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В чём заключается воровство-то, болезный? Это воровство сейчас с нами в одной комнате?
Подцепить другой движок и разместить на гитхабе - это воровство?
OpenMW, OGSR , какой-нибудь fheroes2, Garrys Mod - воровство?
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|6.42, Аноним (42), 13:49, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том то и дело что это другой движок, а не модификация. Valve не давала разрешение на использование своих ассетов в других играх, особенно в S&Box, который уже более чем форк Source 2.
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|6.45, Аноним (-), 13:59, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ладно для убого клоуна переформулирую "нарушение лицензии на использование ассетов".
Мы ж говорим все еще про переписькивание ТФ2 на source2, ну, то с чего у тебя начало подгорать?
Ну так создатели этого "так сказать мода" просто перенесли ассеты в s&box. Чего они делать не могли без лицензирования.
Более того они сами пишут (twitter.com/TeamFortressS2/status/1745157815860068755)
Sadly, this means this DMCA takedown is the nail in the coffin. We cannot bring it back and we've hit Valve's attention, it seems like they definitely don't want us to use their IP (which is totally fair and legal from them).
Т.е они знали, что нарушают, но думали что прокатит.
И соглашаются, что претензия вальва полность обоснованая - "which is totally fair and legal from them".
Думаю я скорее поверю им, а не анону с пенька.
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|5.38, Аноним (7), 13:26, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто крал ассеты? Пальцем покажешь или балабол?
Все эти движки подключаются к купленной игре как мод.
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|3.27, Аноним (7), 12:33, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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90% _официального_ контента (карт, скинов, шапок, режимов) там сделано сообществом васянов, если что. Valve просто отбирает понравившиеся.
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|4.36, Аноним (-), 13:16, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ого! Ну ничоси, ты сравнил создание шапки и создание движка.
Сделать карту из готовых блоков, с уже нарисованными текстурами это конечно труд, но ты его слегка преувеличиваешь.
Ситуация один-в-один - начинаются басни про Сообщество™ которое пишет всё, а как копнешь то оказываентся что вклад васянов это капля в море.
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|2.20, Аноним (20), 12:02, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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TF2 в том виде что она существует сейчас это нелепая несуразица. Не нужно её портировать никуда.
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|3.25, Аноним (28), 12:30, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В TF2 потому и играют, что это нелепая несуразица. Не всем интересны суровые мужские батлфилды и каунтерстрайки.
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|3.32, Аноним (-), 12:59, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вот и кекспертное мнение подъехало, ну наконец-то!
Обновление Лето2023 привело к тому что TF2 обновило рекорд по онлану.
Бедные разработчки вальва, небось смотрели на 220к игроков и слезы утирали.. пачками баксов.
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|1.15, Аноним (15), 11:44, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Расчёт отражения звука и поглощения стоящими на пути предметами с учётом геометрии сцены
Когда уже допилят до уровня EAX
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|2.26, Аноним (28), 12:31, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До уровня чего, простите? EAX был отстоем даже по сравнению с A3D, так и тот по нынешним меркам весьма примитивен.
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|1.17, Бывалый Смузихлёб (ok), 11:54, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Расчёт отражения звука и поглощения
> стоящими на пути предметами с учётом геометрии сцены
Похоже, через несколько лет амуде и зелёные переобуются и героически начнут пилить очередные "лучи" только для звука
Потом - рассказывать как же мощно выросла производительность видеокарт новой неприлично подорожавшей линейки и совершенно умалчивать что осн. прирост пришёлся на специфически блоки для лучей. Тогда как прирост у самой "считалки" не сказать чтобы ощутимый. Как и прирост по памяти и шине
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|3.33, Анонус (?), 13:06, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> This release adds the following features:
>
> SteamAudio.
Фок ю, Невидия!
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|1.21, Анонус (?), 12:11, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Поддержка интеграции с игровыми движками Unity 2017.3+ и Unreal Engine 4.27+
А Source/Source2?
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|1.41, voiceofreason (?), 13:46, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Объёмный звук как на вортексе за 25 лет так никто и не смог сделать. Хотя у вортекса процессор был смешной даже по тем временам.
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