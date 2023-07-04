75% игр из Steam могут использоваться для игры в окружении Linux

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|1.1, Аноним (1), 23:33, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видеовставки по-прежнему не воспроизводятся в 90% игр, это всё что надо знать об этой статистике.
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|2.5, Аноним (5), 23:50, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пиздеж. Все нормально работает в тех играх, где у разработчиков мозги вместо опилокч и где не юзаются форматы типа WMV или ASF. Вот для них приходится юзать костыли типа Media Foundation Fix.
В нормальных же проектах, где либо используются свободные кодеки, либо Bink, все работает без проблем.
Пока что первая и единственная игра, где я погорел с видеороликами -- Star Wars The Force Unleashed 2, которая просто не стоит времени, чтоб в нее играть.
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|3.8, Аноним (8), 23:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Простите а схуяли я должен использовать что-то кроме WMV в своей игре? Если я ее планирую распрострянять только для Windows? почему я должен париться "омг 0.1% извращенцев ее под линуксом запустят"?
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|4.9, Аноним (5), 23:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старые (и не очень старые) игры, использующие системные кодеки для этих форматов точно так же не работают на современных версиях оффтопика. Эта ситуация не уникальна для Proton.
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|3.10, Аноним (1), 23:59, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wmv не работает, wma не работает, avc не работает, aac не работает. Это значит все игры кроме 1% игр с theora прочим трешем (игр с vp9 я не видел). Недавно проверял, я жду когда будет играбельно. В протоне в части игр работает aac, в части игр работает avc (в отдельном окне почему-то). Но только через ffmpeg всё (gst-plugins-libav). Дело даже не в MF уже. Про ASF, вроде этот как раз поддерживается без проблем во всех играх которые его используют, там другое апи. А вот mp4 нет по-сути (хотя поддерживается системой судя по логам).
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|4.11, Аноним (5), 00:03, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется, через ffmpeg. Иначе придётся нарушать лицензии - а на это Valve, разумеется, не пойдёт.
Большинство коммерческих игр поэтому и использует форматы типа Bink, и тащит декодеры за собой. Это позволяет полностью отвязаться от состояния системы юзера в контексте доступных кодеков.
ASF как раз идёт нахер -- для него в систему приходится тащить gstreamer-bad и gstreamer-ugly. А в случае с 32-битными играми приходится тащить его 32-битные билды, что на некоторых дистрибутивах уже практически невозможно без особо злобных извращений.
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|1.2, Aukamo (ok), 23:34, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ага, запустил я TrackMania (не путать с TrackMania Nations Forever) и с 10 ФПС больше запускать не хочу. Можно ли играть Linux в игры собранные для Windows? - Конечно можно, но если там тяжелые вычисления, всё упирается в оборудование и оптимизации игры. Для меня лично около 20% играбельны (палец смочил и по-ветру поставил, замеров нет).
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|2.7, Аноним (5), 23:52, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что Trackmania 2, что недавний ребут -- обе абсолютно нормально работают под Proton из коробки. Никаких 10-20 FPS там нет и в помине, если вы пользуетесь не калькулятором.
Источник: играю в TM последние 15 лет почти каждый день.
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|1.3, Анонин (?), 23:43, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то по зеленому графику стало только хуже.
Термин "playable" не говорит вообще не очень.
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|2.6, anonymous (??), 23:50, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Playable - это значит, что игра запускается и работает, но могут быть артефакты, которые препятствуют комфортной игре - например, необходимость ввода через виртуальную клавиатуру, мелкий нечитаемый интерфейс или необходимость ручных действий со стороны пользователя.
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|3.12, Аноним (5), 00:06, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вдогонку: многие игры отмечаются как playable ещё и из-за проблемами со third-party лаунчерами и прочими DRM. Например, многие игры ЕА сейчас сломаны из-за того что их бесполезный EA App не запускается корректно, и больше не умеет передавать параметры через командную строку конечным приложениям.
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|1.4, Chromium (ok), 23:50, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Запускал Asphalt 9 на Ryzen 5700U и 16 ГБ ОЗУ в Linux через Proton. На максимальных настройках жуткие лаги. В Windows идеальная плавность. Также в Linux не работают всплывающие баннеры.
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|1.13, Genues (ok), 00:16, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Valheim на арче у меня работает без проблем. Даже на встроеной AMDшной графике.
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