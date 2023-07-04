75% игр из Steam могут использоваться для игры в окружении Linux

2.5 , Аноним ( 5 ), 23:50, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пиздеж. Все нормально работает в тех играх, где у разработчиков мозги вместо опилокч и где не юзаются форматы типа WMV или ASF. Вот для них приходится юзать костыли типа Media Foundation Fix. В нормальных же проектах, где либо используются свободные кодеки, либо Bink, все работает без проблем. Пока что первая и единственная игра, где я погорел с видеороликами -- Star Wars The Force Unleashed 2, которая просто не стоит времени, чтоб в нее играть.

3.8 , Аноним ( 8 ), 23:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Простите а схуяли я должен использовать что-то кроме WMV в своей игре? Если я ее планирую распрострянять только для Windows? почему я должен париться "омг 0.1% извращенцев ее под линуксом запустят"?

4.9 , Аноним ( 5 ), 23:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Старые (и не очень старые) игры, использующие системные кодеки для этих форматов точно так же не работают на современных версиях оффтопика. Эта ситуация не уникальна для Proton.

3.10 , Аноним ( 1 ), 23:59, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Wmv не работает, wma не работает, avc не работает, aac не работает. Это значит все игры кроме 1% игр с theora прочим трешем (игр с vp9 я не видел). Недавно проверял, я жду когда будет играбельно. В протоне в части игр работает aac, в части игр работает avc (в отдельном окне почему-то). Но только через ffmpeg всё (gst-plugins-libav). Дело даже не в MF уже. Про ASF, вроде этот как раз поддерживается без проблем во всех играх которые его используют, там другое апи. А вот mp4 нет по-сути (хотя поддерживается системой судя по логам).

4.11 , Аноним ( 5 ), 00:03, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разумеется, через ffmpeg. Иначе придётся нарушать лицензии - а на это Valve, разумеется, не пойдёт. Большинство коммерческих игр поэтому и использует форматы типа Bink, и тащит декодеры за собой. Это позволяет полностью отвязаться от состояния системы юзера в контексте доступных кодеков. ASF как раз идёт нахер -- для него в систему приходится тащить gstreamer-bad и gstreamer-ugly. А в случае с 32-битными играми приходится тащить его 32-битные билды, что на некоторых дистрибутивах уже практически невозможно без особо злобных извращений.

