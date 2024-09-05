Проект SteamFork развивает вариант SteamOS для устройств, отличных от Steam Deck

Проектом SteamFork развивается дистрибутив Linux, пытающийся воссоздать окружение SteamOS для использования на обычных компьютерах, а также на игровых консолях, отличных от Steam Deck. Проект является ответвлением от похожего дистрибутива HoloISO и отличается от него попыткой достижения как можно более полной совместимости со SteamOS, без добавления сторонних пакетов и без удаления или изменения имеющейся в SteamOS функциональности. Вносимые изменения и дополнения в SteamFork сосредоточены исключительно на обеспечении поддержки дополнительного оборудования.

Работа дистрибутива протестирована на различных моделях устройств Anbernic, ANTEC, Atari, AYANEO, Ayn и GPD, а также на ПК и ноутбуках с GPU AMD. Дистрибутив обновляется через замену базового образа и может устанавливаться на внешние носители, такие как USB Flash и SD-карты. Обновления сборок публикуются каждую неделю (размер около 5 ГБ). Сборки формируются с использованием репозиториев SteamOS, неофициального репозитория с кодом компании Valve и сторонних AUR-репозиториев.

Интерфейс пользователя полностью повторяет SteamOS и также включает наличие десктоп-режима, основанного на KDE. Из дополнительных оптимизаций отмечается портирование из JELOS оптимизаций, связанных с управлением энергопотреблением, а также улучшение управления вращением кулера на поддерживаемых устройствах, и отключение RGB-подсветки по умолчанию. Дополнительные программы могут устанавливаться в формате Flatpak.

Из предлагаемых для установки дополнительных программ, доступных в сопровождаемом проектом верифицированном репозитории, упоминаются мультимедийные проигрыватели Cider, Spotify и VLC, мессенджер Discord, браузеры Firefox и Chrome, интерфейс Heroic для доступа к каталогам GoG, Epic и Amazon, программа для организации запуска игр в эмуляторах Steam Rom Manager, P2P-система синхронизации файлов Syncthing, конфигуратор стриминговых сервисов SetupStreamingServices, эмуляторы Cemu (Wii U), Dolphin (Gamecube и Wii), Duckstation (Playstation), PCSX2 (Playstation 2), PPSSPP (Playstation Portable), RetroArch, Vita3K (Playstation Vita), Waydroid (Android) и Xemu (Xbox), а также различные decky-плагины.

Операционная система SteamOS основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Выпуски SteamOS формируются только для устройств Steam Deck, но компания Valve давно обещает предоставить официальные сборки SteamOS для ПК.



