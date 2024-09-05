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Проект SteamFork развивает вариант SteamOS для устройств, отличных от Steam Deck

05.09.2024 15:15

Проектом SteamFork развивается дистрибутив Linux, пытающийся воссоздать окружение SteamOS для использования на обычных компьютерах, а также на игровых консолях, отличных от Steam Deck. Проект является ответвлением от похожего дистрибутива HoloISO и отличается от него попыткой достижения как можно более полной совместимости со SteamOS, без добавления сторонних пакетов и без удаления или изменения имеющейся в SteamOS функциональности. Вносимые изменения и дополнения в SteamFork сосредоточены исключительно на обеспечении поддержки дополнительного оборудования.

Работа дистрибутива протестирована на различных моделях устройств Anbernic, ANTEC, Atari, AYANEO, Ayn и GPD, а также на ПК и ноутбуках с GPU AMD. Дистрибутив обновляется через замену базового образа и может устанавливаться на внешние носители, такие как USB Flash и SD-карты. Обновления сборок публикуются каждую неделю (размер около 5 ГБ). Сборки формируются с использованием репозиториев SteamOS, неофициального репозитория с кодом компании Valve и сторонних AUR-репозиториев.

Интерфейс пользователя полностью повторяет SteamOS и также включает наличие десктоп-режима, основанного на KDE. Из дополнительных оптимизаций отмечается портирование из JELOS оптимизаций, связанных с управлением энергопотреблением, а также улучшение управления вращением кулера на поддерживаемых устройствах, и отключение RGB-подсветки по умолчанию. Дополнительные программы могут устанавливаться в формате Flatpak.

Из предлагаемых для установки дополнительных программ, доступных в сопровождаемом проектом верифицированном репозитории, упоминаются мультимедийные проигрыватели Cider, Spotify и VLC, мессенджер Discord, браузеры Firefox и Chrome, интерфейс Heroic для доступа к каталогам GoG, Epic и Amazon, программа для организации запуска игр в эмуляторах Steam Rom Manager, P2P-система синхронизации файлов Syncthing, конфигуратор стриминговых сервисов SetupStreamingServices, эмуляторы Cemu (Wii U), Dolphin (Gamecube и Wii), Duckstation (Playstation), PCSX2 (Playstation 2), PPSSPP (Playstation Portable), RetroArch, Vita3K (Playstation Vita), Waydroid (Android) и Xemu (Xbox), а также различные decky-плагины.

Операционная система SteamOS основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Выпуски SteamOS формируются только для устройств Steam Deck, но компания Valve давно обещает предоставить официальные сборки SteamOS для ПК.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gamingonlinux.com/...)
  2. OpenNews: Компания Valve обеспечит поддержку игровых консолей ASUS ROG Ally в SteamOS
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Steam OS 3.4, используемого на игровой консоли Steam Deck
  4. OpenNews: Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
  5. OpenNews: Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр
  6. OpenNews: Компания Valve открыла код инструментария Steam Audio
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61816-steamfork
Ключевые слова: steamfork, steam, steamos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:31, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Вот бы стоковую SteamOS без мерзкого KDE...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:37, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Я тут 16+ лет пользовался Gnome2 и МАТЕ, плюс fvwm2 на работе. А потом я купил стимкек и поставил на основной арч шестые кеды попробовать.

    Такое ощущение что до этого момента я ездил на телеге и превозмогал, потому что в кедах ВНЕЗАПНО, особенно если сравнивать с МАТЕ, всё сделано как для людей.

    Хочешь нормальный микшер? На. Хочешь нормальные нативные уведомления? Забирай. Хочешь без треклятой боли восстановить приложения в новом сеансе или настроить ночной режим? Вперёд.

    Добавьте к этому недавно появившийся опыт разработки приложений, в котором везде где можно насована Adwaita - и я никогда больше не вернусь на GTK-оболочки, даже под страхом расстрела.

     
     
  • 3.5, Xvig (?), 15:48, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Только дурак возвратиться сейчас на Gnome2 и Mate, возвращаться надо на Gnome 3, а на KDE забить, как на недоразумение просящее милостыню и встраивающее всякю лабуду в интерфейс.
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:56, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    не перегибайте, в МАТЭ всё прекрасно настраивается, а функционал лишён сомнительных излишеств в угоду стабильности
    кому шашечки а кому работать как говорится
     
     
  • 4.13, Аноним (12), 15:57, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    * функциональность лишена
     
  • 4.17, Аноним (2), 16:11, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я сидел под МАТЕ с 2012 года безвылазно. Да, оно действительно работоспособно, но стабильностью нынче там и не пахнет.

    Вернее, пахнет, но стабильно сырым гнильем и попытками перетащить на GTK4 всю ту некруху, которую составляет основа оболочки.

     
  • 4.22, Аноним (22), 16:35, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > кому шашечки а кому работать как говорится

    Те, кому не шашечки, а работать пользуются корпоративным виндовсом в корпоративном АД. А вот стимос и бабуинство с миллионом ДЕ и ВМ, каждый со своими родовыми увечьями — это точно не про работу.

     
     
  • 5.38, Аноним (38), 17:43, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это значит, вашу контору ещё на отечественный Fly не пересадили.
     
  • 4.28, Аноним (-), 16:48, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > кому шашечки а кому работать как говорится

    Мы же это обсуждаем в теме про стимдек?
    Звучит как сказки школьников, про необходимость топовой видяхи в "компутер для учебы"))


     
  • 3.39, Аноним (39), 18:01, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в кедах ВНЕЗАПНО ... всё сделано как для людей.

    Разве что для тех, кто употребляет какие-то запрещенные вещества или нюхают какули как Омериганские бездомные.

    Я как взгляну на трей, где одна иконка объемная, а другая плоская, будто карандашом на листочке нарисована так у меня глаз дергается. И это далеко не только в трее такая беда. Здесь объем, здесь плоскота...

    Еще qt-проги гадят по всему хомяку, как невоспитанный уличный кошак. Я заманался убирать весь хомяк после удаления какой-нибудь qt-шной проги!

     
  • 2.4, dullish (ok), 15:45, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот бы стоковую SteamOS без мерзкого KDE...

    Это называется PlayStation 5... Кроме прочих восхитительных плюшек, получите ещё и полное отсутствие, ни разу не халяльного, GPL.

     
     
  • 3.10, Аноним (12), 15:55, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если я правильно помню, там под капотом ванильная Фря с патчами и гуем от Соньки
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:19, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл упомянуть, что в большинстве стран к PlayStation 5 так же прилагается магазин, устроенный ещё хуже, чем EGS и невозможность запуска купленных игр
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:51, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А  в нём нет ничего особенного. Выполнить export команд к Proton можно даже без Lutris.
     
  • 2.8, Xvig (?), 15:52, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Valve слезно обещала официальный ISO для десктопа, но теперь видимо старается об этом усиленно забыть. Думаю, есть некие границы и условия которые выдвинули те кто повыше.
     
     
  • 3.16, hshe (?), 16:05, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последним обещала стимось на дносус рог алух
     
  • 3.37, Аноним (37), 17:42, 05/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, pic (?), 15:53, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И базовый образ меньше по объёму, и атомарных обновлений реже, и играм чуть больше места, и процессору чуть легче, может и пару десятков минут автономности в придачу.
    Но не люблю геймпады.
     
     
  • 3.31, НяшМяш (ok), 17:13, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и процессору чуть легче, может и пару десятков минут автономности в придачу

    Самое забавное то, что в режиме стима KDE даже не запущен. У них даже композитор свой. А сам стим это вообще CEF. Так что ещё непонятно что эффективнее крутить - кеды или вебвью )

     
  • 2.26, commiethebeastie (ok), 16:45, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    KDE нужен для HDR.
     
     
  • 3.33, Аноним (1), 17:34, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE не используется в игровом режиме.
     

  • 1.3, Аноним (-), 15:43, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >  пытающийся воссоздать окружение SteamOS для использования на обычных компьютерах

    Очередные васянопотуги скопировать готовый продукт.
    А что-то новое они не пробовали придумывать?

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 15:51, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>  пытающийся воссоздать окружение SteamOS для использования на обычных компьютерах
    > Очередные васянопотуги скопировать готовый продукт.
    > А что-то новое они не пробовали придумывать?

    Ты тут такое не говори! (с)
    Это же обычный подход опенсорса - взять уже готовое решение, криво скопировать, получить уродливую поделку.
    Потом ныть что пользователи не хотят этим пользоваться и применять неконкурнтные методы типа "обязать нашу убогость показывать в чужой ОС"


     
     
  • 3.15, Аноним (15), 16:04, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же обычный подход опенсорса - взять хорошее решение (да и не хорошее, если других нет или с нуля нет желания делать), использовать его там где хочешь и как хочешь, и поделиться результатом со всеми
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 16:47, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорс это взять что взялось и получить что получилось.
     
     
  • 5.32, Xvig (?), 17:14, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато клоуссорс у нас берет из опенсорса, закрывает и выдает за свои поделки.
     

  • 1.11, pic (?), 15:55, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только зачем, для ПК есть клиент, а SteamOS с _таким_ интерфейсом под геймпад.
     
  • 1.18, Аноним (18), 16:15, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем тут эта проприетарщина?
     
  • 1.20, Кремень (-), 16:24, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > дистрибутива HoloISO

    Хололсо? С таким названием далеко не уйдешь. Ох уж эта извечная проблема опенсорса - чудные названия...

     
     
  • 2.24, Аноним (22), 16:37, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ошибка в статье, правильно Halal ISO. Не харам, короче.
     
  • 2.30, Жироватт (ok), 16:59, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, пора полностью отказываться от ленты новостей - только с третьего раза прочитал правильно, до этого HohoISO
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:37, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Холо ИСО, посмотри на высоту l и I
     

  • 1.21, Аноним (21), 16:28, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эталонное ненужно.
    Устанавливаешь дистрибутив по вкусу.
    Ставишь стим... можно через флатпак (если дистр не поддерживаемый)
    Переходишь в режим big picture...
    У тебя нормальный дистр + все плюшки стимос.
     
     
  • 2.25, Аноним (27), 16:45, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биг пикча тормоз и не удобно.
     
  • 2.36, Аноним (1), 17:38, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, без оверлей, фрейм-лимита, TDP-лимита, настройки тачпадов в десктоп режиме...
     

  • 1.29, Аноним (29), 16:55, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    archinstall -> выбрать kde -> написать steam, все
     
     
  • 2.34, Аноним (1), 17:35, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем не так, лол.
    https://wiki.archlinux.org/title/Steam_Deck
     
     
  • 3.40, Аноним (29), 18:02, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем тебе арч на стимдеке? там изначально готовый арч
    посоны делают арч для компа на котором уже есть арч
     

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