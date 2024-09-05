Проект SteamFork развивает вариант SteamOS для устройств, отличных от Steam Deck

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 15:37, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Я тут 16+ лет пользовался Gnome2 и МАТЕ, плюс fvwm2 на работе. А потом я купил стимкек и поставил на основной арч шестые кеды попробовать.
Такое ощущение что до этого момента я ездил на телеге и превозмогал, потому что в кедах ВНЕЗАПНО, особенно если сравнивать с МАТЕ, всё сделано как для людей.
Хочешь нормальный микшер? На. Хочешь нормальные нативные уведомления? Забирай. Хочешь без треклятой боли восстановить приложения в новом сеансе или настроить ночной режим? Вперёд.
Добавьте к этому недавно появившийся опыт разработки приложений, в котором везде где можно насована Adwaita - и я никогда больше не вернусь на GTK-оболочки, даже под страхом расстрела.
|
|
|
|3.5, Xvig (?), 15:48, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Только дурак возвратиться сейчас на Gnome2 и Mate, возвращаться надо на Gnome 3, а на KDE забить, как на недоразумение просящее милостыню и встраивающее всякю лабуду в интерфейс.
|
|3.12, Аноним (12), 15:56, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
не перегибайте, в МАТЭ всё прекрасно настраивается, а функционал лишён сомнительных излишеств в угоду стабильности
кому шашечки а кому работать как говорится
|
|
|
|4.17, Аноним (2), 16:11, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я сидел под МАТЕ с 2012 года безвылазно. Да, оно действительно работоспособно, но стабильностью нынче там и не пахнет.
Вернее, пахнет, но стабильно сырым гнильем и попытками перетащить на GTK4 всю ту некруху, которую составляет основа оболочки.
|
|4.22, Аноним (22), 16:35, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> кому шашечки а кому работать как говорится
Те, кому не шашечки, а работать пользуются корпоративным виндовсом в корпоративном АД. А вот стимос и бабуинство с миллионом ДЕ и ВМ, каждый со своими родовыми увечьями — это точно не про работу.
|
|
|
|5.38, Аноним (38), 17:43, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это значит, вашу контору ещё на отечественный Fly не пересадили.
|
|4.28, Аноним (-), 16:48, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> кому шашечки а кому работать как говорится
Мы же это обсуждаем в теме про стимдек?
Звучит как сказки школьников, про необходимость топовой видяхи в "компутер для учебы"))
|
|3.39, Аноним (39), 18:01, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>в кедах ВНЕЗАПНО ... всё сделано как для людей.
Разве что для тех, кто употребляет какие-то запрещенные вещества или нюхают какули как Омериганские бездомные.
Я как взгляну на трей, где одна иконка объемная, а другая плоская, будто карандашом на листочке нарисована так у меня глаз дергается. И это далеко не только в трее такая беда. Здесь объем, здесь плоскота...
Еще qt-проги гадят по всему хомяку, как невоспитанный уличный кошак. Я заманался убирать весь хомяк после удаления какой-нибудь qt-шной проги!
|
|2.4, dullish (ok), 15:45, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Вот бы стоковую SteamOS без мерзкого KDE...
Это называется PlayStation 5... Кроме прочих восхитительных плюшек, получите ещё и полное отсутствие, ни разу не халяльного, GPL.
|
|
|
|3.10, Аноним (12), 15:55, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если я правильно помню, там под капотом ванильная Фря с патчами и гуем от Соньки
|
|3.19, Аноним (19), 16:19, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Забыл упомянуть, что в большинстве стран к PlayStation 5 так же прилагается магазин, устроенный ещё хуже, чем EGS и невозможность запуска купленных игр
|
|2.7, Аноним (7), 15:51, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в нём нет ничего особенного. Выполнить export команд к Proton можно даже без Lutris.
|
|2.8, Xvig (?), 15:52, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Valve слезно обещала официальный ISO для десктопа, но теперь видимо старается об этом усиленно забыть. Думаю, есть некие границы и условия которые выдвинули те кто повыше.
|
|2.9, pic (?), 15:53, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И базовый образ меньше по объёму, и атомарных обновлений реже, и играм чуть больше места, и процессору чуть легче, может и пару десятков минут автономности в придачу.
Но не люблю геймпады.
|
|
|
|3.31, НяшМяш (ok), 17:13, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и процессору чуть легче, может и пару десятков минут автономности в придачу
Самое забавное то, что в режиме стима KDE даже не запущен. У них даже композитор свой. А сам стим это вообще CEF. Так что ещё непонятно что эффективнее крутить - кеды или вебвью )
|
|1.3, Аноним (-), 15:43, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> пытающийся воссоздать окружение SteamOS для использования на обычных компьютерах
Очередные васянопотуги скопировать готовый продукт.
А что-то новое они не пробовали придумывать?
|
|
|
|2.6, Аноним (-), 15:51, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> пытающийся воссоздать окружение SteamOS для использования на обычных компьютерах
> Очередные васянопотуги скопировать готовый продукт.
> А что-то новое они не пробовали придумывать?
Ты тут такое не говори! (с)
Это же обычный подход опенсорса - взять уже готовое решение, криво скопировать, получить уродливую поделку.
Потом ныть что пользователи не хотят этим пользоваться и применять неконкурнтные методы типа "обязать нашу убогость показывать в чужой ОС"
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 16:04, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это же обычный подход опенсорса - взять хорошее решение (да и не хорошее, если других нет или с нуля нет желания делать), использовать его там где хочешь и как хочешь, и поделиться результатом со всеми
|
|
|
|
|
|5.32, Xvig (?), 17:14, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато клоуссорс у нас берет из опенсорса, закрывает и выдает за свои поделки.
|
|1.11, pic (?), 15:55, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Только зачем, для ПК есть клиент, а SteamOS с _таким_ интерфейсом под геймпад.
|
|1.20, Кремень (-), 16:24, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> дистрибутива HoloISO
Хололсо? С таким названием далеко не уйдешь. Ох уж эта извечная проблема опенсорса - чудные названия...
|
|
|
|2.30, Жироватт (ok), 16:59, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Видимо, пора полностью отказываться от ленты новостей - только с третьего раза прочитал правильно, до этого HohoISO
|
|1.21, Аноним (21), 16:28, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Эталонное ненужно.
Устанавливаешь дистрибутив по вкусу.
Ставишь стим... можно через флатпак (если дистр не поддерживаемый)
Переходишь в режим big picture...
У тебя нормальный дистр + все плюшки стимос.
|
|
|
|2.36, Аноним (1), 17:38, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Угу, без оверлей, фрейм-лимита, TDP-лимита, настройки тачпадов в десктоп режиме...
|
|
|
|
|
|3.40, Аноним (29), 18:02, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
зачем тебе арч на стимдеке? там изначально готовый арч
посоны делают арч для компа на котором уже есть арч
|