Обновление дистрибутива Steam OS 3.6.19, используемого на игровой консоли Steam Deck

Компания Valve представила стабильное обновление операционной системы Steam OS 3.6.19, поставляемой в игровой консоли Steam Deck. Проект Steam OS 3 основан на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Выпуски SteamOS формируются только для устройств Steam Deck, но энтузиастами развиваются неофициальные сборки SteamFork и HoloISO, пригодные для установки на обычных компьютерах и игровых консолях, отличных от Steam Deck. Кроме того, компания Valve давно обещает предоставить официальные сборки SteamOS для ПК и ведёт работу по реализации поддержки консолей других производителей. Среди изменений: Осуществлена синхронизация со свежей пакетной базой Arch Linux. Ядро Linux обновлено до версии 6.5. Пакет Mesa обновлён до версии 24.1.

Рабочий стол KDE Plasma обновлён до версии 5.27.10.

В файловом менеджере включён показ эскизов файлов с видео.

В Bluetooth-стеке добавлена поддержка Bluetooth-профилей HFP и BAP, а также повышена скорость передачи данных и улучшено сопряжение с устройствами Apple AirPods.

Добавлен механизм для настройки какие из Bluetooth-устройств могут выводить систему из состояния сна. По умолчанию из спящего режима систему могут вывести только игровые контроллеры.

В систему ввода добавлена поддержка контроллеров ASUS ROG Raikiri Pro и Machenike G5 Pro, а также кнопок игровых консолей ROG Ally.

Реализована поддержка белого списка, определяющего какие из изменённых файлов в каталоге /etc следует переносить при обновлении версии операционной системы. Независимо от состояния белого списка, после обновления системы ранее изменённые файлы сохраняются в каталоге /etc/previous/.

Добавлена поддержка создания в /var/lib/steamos-atomupd/etc_backup/ резервных копий для 5 прошлых состояний каталога /etc.

Добавлена поддержка переопределения отдельных настроек в файлах ssh_config и sshd_config.

Увеличена скорость установки обновлений и снижено время загрузки системы.

Повышена надёжность работы с картами microSD.

Улучшен обработка аварийных завершений, вызванных ошибками GPU и приводящих к перезапуску сеанса.

Улучшено восстановление после повреждения установленной системы.

Налажена работа с некоторыми ранее не поддерживаемыми точками доступа Wi-Fi 7.

Решены различные проблемы, влияющие на работу игр.

Повышена отзывчивость интерфейса пользователя Steam.

Улучшена работа в условиях нехватки свободной оперативной памяти.

Улучшена настройка цветового баланса экрана при низких уровнях яркости.

Решены проблемы с подключением внешних экранов.

Для Steam Deck LCD добавлены настройки разгона (overclocking) и на 10% увеличено время автономной работы при низкой нагрузке на систему.

Для Dock-станции добавлена поддержка возможностей HDMI CEC, позволяющих использовать пульт дистанционного управления для ввода данных, переключать устройства ввода и выходить из спящего режима.



