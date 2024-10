Обновление дистрибутива Steam OS 3.6.19, используемого на игровой консоли Steam Deck

2.5 , Zenitur ( ok ), 16:43, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В одном из интервью он намекал, что он приложил усилия, чтобы Windows стала игровой платформой. Он работал в Microsoft 13 лет. Поэтому он знает, как и что делать. Например перед выпуском Elden Ring, Valve исправила микрофризы на Steam Deck в этой игре.

2.17 , pic ( ? ), 18:56, 24/10/2024 Габену укажет юридический отдел. И по делом, обеим сторонам, ишь чего захотели, не игры Вам, а торговое эмбарго на игры. (сарказм, т-т-тьфу)

2.20 , 12yoexpert ( ok ), 19:02, 24/10/2024 после каждого чанка падаю лицом в пол в сторону Вальве, моля Габэна простить за очередные 50 баксов недополученной прибыли

2.21 , 12yoexpert ( ok ), 19:03, 24/10/2024 А вообще скоро найдут с десяток дамочек, которых Габэн трогал за попу в восьмидесятых, и привет