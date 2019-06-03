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Обновление дистрибутива Steam OS 3.6.19, используемого на игровой консоли Steam Deck

24.10.2024 16:17

Компания Valve представила стабильное обновление операционной системы Steam OS 3.6.19, поставляемой в игровой консоли Steam Deck. Проект Steam OS 3 основан на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma).

Выпуски SteamOS формируются только для устройств Steam Deck, но энтузиастами развиваются неофициальные сборки SteamFork и HoloISO, пригодные для установки на обычных компьютерах и игровых консолях, отличных от Steam Deck. Кроме того, компания Valve давно обещает предоставить официальные сборки SteamOS для ПК и ведёт работу по реализации поддержки консолей других производителей.

Среди изменений:

  • Осуществлена синхронизация со свежей пакетной базой Arch Linux. Ядро Linux обновлено до версии 6.5. Пакет Mesa обновлён до версии 24.1.
  • Рабочий стол KDE Plasma обновлён до версии 5.27.10.
  • В файловом менеджере включён показ эскизов файлов с видео.
  • В Bluetooth-стеке добавлена поддержка Bluetooth-профилей HFP и BAP, а также повышена скорость передачи данных и улучшено сопряжение с устройствами Apple AirPods.
  • Добавлен механизм для настройки какие из Bluetooth-устройств могут выводить систему из состояния сна. По умолчанию из спящего режима систему могут вывести только игровые контроллеры.
  • В систему ввода добавлена поддержка контроллеров ASUS ROG Raikiri Pro и Machenike G5 Pro, а также кнопок игровых консолей ROG Ally.
  • Реализована поддержка белого списка, определяющего какие из изменённых файлов в каталоге /etc следует переносить при обновлении версии операционной системы. Независимо от состояния белого списка, после обновления системы ранее изменённые файлы сохраняются в каталоге /etc/previous/.
  • Добавлена поддержка создания в /var/lib/steamos-atomupd/etc_backup/ резервных копий для 5 прошлых состояний каталога /etc.
  • Добавлена поддержка переопределения отдельных настроек в файлах ssh_config и sshd_config.
  • Увеличена скорость установки обновлений и снижено время загрузки системы.
  • Повышена надёжность работы с картами microSD.
  • Улучшен обработка аварийных завершений, вызванных ошибками GPU и приводящих к перезапуску сеанса.
  • Улучшено восстановление после повреждения установленной системы.
  • Налажена работа с некоторыми ранее не поддерживаемыми точками доступа Wi-Fi 7.
  • Решены различные проблемы, влияющие на работу игр.
  • Повышена отзывчивость интерфейса пользователя Steam.
  • Улучшена работа в условиях нехватки свободной оперативной памяти.
  • Улучшена настройка цветового баланса экрана при низких уровнях яркости.
  • Решены проблемы с подключением внешних экранов.
  • Для Steam Deck LCD добавлены настройки разгона (overclocking) и на 10% увеличено время автономной работы при низкой нагрузке на систему.
  • Для Dock-станции добавлена поддержка возможностей HDMI CEC, позволяющих использовать пульт дистанционного управления для ввода данных, переключать устройства ввода и выходить из спящего режима.


  1. Главная ссылка к новости (https://steamcommunity.com/gam...)
  2. OpenNews: Проект SteamFork развивает вариант SteamOS для устройств, отличных от Steam Deck
  3. OpenNews: Компания Valve обеспечит поддержку игровых консолей ASUS ROG Ally в SteamOS
  4. OpenNews: Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
  5. OpenNews: Компания Valve открыла код инструментария Steam Audio
  6. OpenNews: Новый выпуск клиента Steam c переделанным интерфейсом
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62104-steamos
Ключевые слова: steamos, steam, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Лорд Габен (-), 16:28, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Тяжко вздыхаю... Одна мысль не дает мне покоя. Что произойдет со стимом, когда Великого Габена не станет? Назначил ли он мудрого и щедрого преемника? Мы можем только гадать, и молиться за здоровье и долголетие Великого Габена. Его благословения с нами! И скидки до 95% тоже...
     
     
  • 2.5, Zenitur (ok), 16:43, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В одном из интервью он намекал, что он приложил усилия, чтобы Windows стала игровой платформой. Он работал в Microsoft 13 лет. Поэтому он знает, как и что делать.

    Например перед выпуском Elden Ring, Valve исправила микрофризы на Steam Deck в этой игре.

     
  • 2.17, pic (?), 18:56, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Габену укажет юридический отдел. И по делом, обеим сторонам, ишь чего захотели, не игры Вам, а торговое эмбарго на игры. (сарказм, т-т-тьфу)
     
  • 2.20, 12yoexpert (ok), 19:02, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    после каждого чанка падаю лицом в пол в сторону Вальве, моля Габэна простить за очередные 50 баксов недополученной прибыли
     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 19:03, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вообще скоро найдут с десяток дамочек, которых Габэн трогал за попу в восьмидесятых, и привет
     

  • 1.3, Zenitur (ok), 16:37, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland

    В последнее время я полюбил выводить изображение в обход "иксов" на одноплатниках по типу Raspberry Pi, и заметил что нет микрофризов и статтеров. Это как когда 3dfx Voodoo выводит изображение в обход видеокарты. Может Wayland делает то же самое?

    > поставляется с доступной только на чтение корневой ФС

    А вот это круто на самом деле. Те же одноплатники, упомянуты мной выше, устанавливают систему на флеешку так, как будто это обычный диск. Что влечёт кучу проблем. А на роутерах всё хорошо, там при пропадании питания данные не повреждаются, так как флешка в R/O. Было бы здорово иметь такую возможность на десктоп-системах.

     
     
  • 2.4, my_name_is_Mud (ok), 16:41, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Было бы здорово иметь такую возможность на десктоп-системах.

    Открой для себя атомарные дистрибутивы

     
     
  • 3.6, Zenitur (ok), 16:44, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда готов, а какие?
     
     
  • 4.9, Павел (??), 17:13, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora Silverblue
     
  • 4.11, Аноним (11), 17:19, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всегда готов, а какие?

    Смотря насколько надо консольность опыта. ChimeraOS более консольная и по сути только для этого и подходит, Bazzite более универсальный и есть несколько вариаций под разное железо включая конкретные модели постативок, пока что это самым популярный кандидат в замены на трон SteamOS-альтернатив, но на базе атомарнок Федорки.
    Возможно ещё что-то есть кроме этого с игровой направленностью и атомарностью. А в остальном любая атомарка, но но популярнее всего наверное тут Fedora-based и NixOS какой-нибудь.

     
     
  • 5.12, Аноним (11), 17:19, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *включая конкретные модели поРтативок*

     
  • 4.19, pic (?), 18:58, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Endless OS, Vanilla OS (они на debian)
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:44, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Ядро Linux обновлено до версии 6.5

    Обновиться до 6.6 LTS не хватило смелости?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:03, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё равно вейланд поломан, только с 6.8 починили кое-как. У них понятно легаси стек и свой композитор для игр, можно не переживать пока. Вот с 6 плазмой бы хлебнули.
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 17:22, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё равно вейланд поломан, только с 6.8 починили кое-как. У них понятно
    > легаси стек и свой композитор для игр, можно не переживать пока.
    > Вот с 6 плазмой бы хлебнули.

    Именно поэтому в недавней новости и было, что Габен с Вульвой изъявили желание пилить свои реализации вяленого, а то мейнстрим что-то с этим слоупочит. А так, пока Gamescope спасает.

     
     
  • 4.14, Аноним (8), 17:34, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чем слоупочит мейнстрим? С выпуском новых исправных лтс ядер? Да, рабочие станции явно не приоритет у разработчиков ядра -- исправления для вялого не бекпортируют, только деструктивные вещи регулярно вносят.
     
     
  • 5.23, НяшМяш (ok), 21:29, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом контексте "мейнстрим" относился только к вяленому.
     

  • 1.10, Аноним (11), 17:14, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Кроме того, компания Valve давно обещает предоставить официальные сборки SteamOS для ПК..."

    Они это ещё со времён царя гороха обещают. Обещать не значит жениться!

    "Выпуски SteamOS формируются только для устройств Steam Deck, но энтузиастами развиваются неофициальные сборки SteamFork и HoloISO"

    Что ещё за SteamFork, что за зверь, чем оно лучше HoloISO?

    По поводу HoloISO - это конечно интересно, но оно всё ещё не готово для десктопа, т.к. установщик который умеет только сносить всё на диске и только в свою прибитую гвоздями авторазметку - это сильно, но катит пока что только на уровень потыкать это палочкой в виртуалке... Хотя подожите-ка, оно же в виртуалке не стартует после установке, оно требует всенепременно AMD видяхи, вот низадача-то, ай-ай-ай?!

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:56, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откройте для себя Bazzite
     
     
  • 3.22, Аноним (11), 19:57, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откройте для себя Bazzite

    Bazzite это поделие на Fedora Kinoite, а я речь веду о форках SteamOS которые arch-based атомарщина на KDE

    Совет брать Fedora-based вместо форка SteamOS это всё равно что совет сменить живую бабу на резиновую.

     

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