Выпуск Wine 10.16

1.1 , xor2003 ( ? ), 08:43, 04/10/2025 [ответить] +3 + / – Можно будет в 16битные игры играть - круто

2.2 , A.Stahl ( ok ), 08:50, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Win16 (понятия не имею как оно там называлось) давно заброшен в Вайне и, в общем и целом, не работает. Т.е. формально как бы есть, но толку мало.

2.7 , Zenitur ( ok ), 10:29, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть Wine круче винды, получается? Там 64-битные ОС не умеют запускать 16-битные программы. Умеют только 32-битные ОС.



1.3 , ryoken ( ok ), 08:57, 04/10/2025 [ответить] –1 + / – >>Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces II Экий мамонт... Он же на DX7 (если не 5), чему там глючить?

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:26, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Их же небось запускают на 300Гц мониторах.



1.4 , Аноним ( 4 ), 09:56, 04/10/2025 [ответить] + / – Ну что, какой в итоге прирост в игорях?

1.5 , Аноним ( 5 ), 10:02, 04/10/2025 [ответить] + / – Подскажите что делать если игрушка просит jre,но виндовый установщик джавы под вайном не хочет устанавливаться?

(Винду не предлагать)

1.8 , Аноним ( 8 ), 10:41, 04/10/2025 [ответить] + / – > Реализована поддержка запуска 16-разрядных приложений в режиме WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), обеспечивающем выполнение 16/32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах. Помоему, называть этот режим логичнее "Windows on 64-bit Windows'. Раз уж подразумевается, что 32 бита в 64-битной среде.

