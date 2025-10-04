The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Wine 10.16

04.10.2025 08:34

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.16. С момента выпуска 10.15 было закрыто 34 отчёта об ошибках и внесено 364 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена полная поддержка драйвера ntsync, позволяющего существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Драйвер входит в состав ядра Linux начиная с выпуска 6.14 и реализует символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Значительный прирост производительности достигается благодаря избавлению от накладных расходов, связанных с применением RPC в пространстве пользователя.
  • Реализована поддержка запуска 16-разрядных приложений в режиме WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), обеспечивающем выполнение 16/32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах.
  • Добавлена начальная поддержка объектов D3DKMT, предоставляющих низкоуровневый доступ к графическим устройствам из пространства пользователя.
  • Обеспечена генерация и установка файлов WinMD (Windows Metadata) для API WinRT (Windows Runtime).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Lotus Word Pro 9.8, Profi cash 12, Camerabag Pro 2025.2, iTunes.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Need for Speed III, Shadow Company: Left for Dead, Alpha Polaris, Face Noir, A Stroke of Fate, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, Metro 2033, Project CARS, Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces II, Wolfenstein: The Old Blood , Wolfenstein: The New Order, Street Chaves, GTA: Vice City, Colin McRae Rally 2, SimCity 2000, Legacy of Kain: Blood Omen, Xenia Canary.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 10.15
  3. OpenNews: В Wine интегрирована начальная поддержка ntsync для повышения производительности игр
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.17 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Arch Linux перешёл на 64-разрядные сборки Wine (WoW64)
  6. OpenNews: Бета-версия Proton 10.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63999-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, xor2003 (?), 08:43, 04/10/2025 [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно будет в 16битные игры играть - круто
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 08:50, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Win16 (понятия не имею как оно там называлось) давно заброшен в Вайне и, в общем и целом, не работает. Т.е. формально как бы есть, но толку мало.
     
  • 2.7, Zenitur (ok), 10:29, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть Wine круче винды, получается? Там 64-битные ОС не умеют запускать 16-битные программы. Умеют только 32-битные ОС.
     

  • 1.3, ryoken (ok), 08:57, 04/10/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces II

    Экий мамонт... Он же на DX7 (если не 5), чему там глючить?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:26, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Их же небось запускают на 300Гц мониторах.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:56, 04/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ну что, какой в итоге прирост в игорях?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:02, 04/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Подскажите что делать если игрушка просит jre,но виндовый установщик джавы под вайном не хочет устанавливаться?
    (Винду не предлагать)
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:41, 04/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Реализована поддержка запуска 16-разрядных приложений в режиме WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), обеспечивающем выполнение 16/32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах.

    Помоему, называть этот режим логичнее "Windows on 64-bit Windows'. Раз уж подразумевается, что 32 бита в 64-битной среде.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру