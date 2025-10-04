Выпуск Wine 10.16

|
2.2, A.Stahl (ok), 08:50, 04/10/2025
Win16 (понятия не имею как оно там называлось) давно заброшен в Вайне и, в общем и целом, не работает. Т.е. формально как бы есть, но толку мало.
2.7, Zenitur (ok), 10:29, 04/10/2025
То есть Wine круче винды, получается? Там 64-битные ОС не умеют запускать 16-битные программы. Умеют только 32-битные ОС.
1.3, ryoken (ok), 08:57, 04/10/2025
>>Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces II
Экий мамонт... Он же на DX7 (если не 5), чему там глючить?
1.5, Аноним (5), 10:02, 04/10/2025
Подскажите что делать если игрушка просит jre,но виндовый установщик джавы под вайном не хочет устанавливаться?
(Винду не предлагать)
1.8, Аноним (8), 10:41, 04/10/2025
> Реализована поддержка запуска 16-разрядных приложений в режиме WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), обеспечивающем выполнение 16/32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах.
Помоему, называть этот режим логичнее "Windows on 64-bit Windows'. Раз уж подразумевается, что 32 бита в 64-битной среде.
