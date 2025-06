Выпуск Wine 10.10 и DXVK 2.6.2

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.10. С момента выпуска 10.9 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 234 изменения. Наиболее важные изменения: Движок Wine Mono обновлён до выпуска 10.1.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.

Убрана зависимость от библиотеки OSMesa (Off-screen Mesa).

В реализации языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language) расширена поддержка генерации метаданных Windows Runtime (WinRT).

Данные локализации обновлены до версии Unicode CLDR 47 (Unicode Common Locale Data Repository).

В реализацию фреймворка Media Foundation добавлена поддержка формата P010.

Обновлены версии faudio 25.06, mpg123 1.33.0, libpng 1.6.48 и xslt 1.1.43.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Lotus Freelance Graphics 2.1, HTML-Kit 292, cmd.exe, regedit, Baofeng5, Noteworthy Composer, Ricoh Digital Camera Utility 5, PlayOnline Viewer, HP Prime Virtual Calculator, Wondershare Uniconverter 13, AVCLabs Video Enhancer AI, Qt Installer, Smartsuite 3.1.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Rise of Nations: Thrones and Patriots, Braid, Burger Shop, Horizon Chase, F.E.A.R, .T.A.L.K.E.R. Anomaly, The Fidelio Incident, Eador: Masters of the Broken World, Unreal 2, Vampyr, StarCraft Remastered. Дополнительно можно отметить выпуск прослойки DXVK 2.6.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D, работающих поверх OpenGL. В новой версии DXVK: Добавлена переменная окружения DXVK_FILTER_DEVICE_UUID для отсеивания устройств по UUID на системах с несколькими одинаковыми моделями GPU.

Добавлены параметры конфигурации d3d9.hide{Amd,Intel,Nvidia}Gpu и улучшена логика переопределения идентификаторов GPU, что может быть полезным для запуска игр, отказывающихся запускаться на некоторых GPU или использующих на них урезанную функциональность.

В dxvk-native улучшен выбор бэкенда WSI.

Решены проблемы с некорректным обновлением стеревывода в некоторых играх для шлемов виртуальной реальности.

Решены проблемы в играх Pirate Hunter, Red Orchestra: Ostfront, Rocketbirds 2 и Thumper.