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Выпуск Wine 10.10 и DXVK 2.6.2

14.06.2025 08:40

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.10. С момента выпуска 10.9 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 234 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono обновлён до выпуска 10.1.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.
  • Убрана зависимость от библиотеки OSMesa (Off-screen Mesa).
  • В реализации языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language) расширена поддержка генерации метаданных Windows Runtime (WinRT).
  • Данные локализации обновлены до версии Unicode CLDR 47 (Unicode Common Locale Data Repository).
  • В реализацию фреймворка Media Foundation добавлена поддержка формата P010.
  • Обновлены версии faudio 25.06, mpg123 1.33.0, libpng 1.6.48 и xslt 1.1.43.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Lotus Freelance Graphics 2.1, HTML-Kit 292, cmd.exe, regedit, Baofeng5, Noteworthy Composer, Ricoh Digital Camera Utility 5, PlayOnline Viewer, HP Prime Virtual Calculator, Wondershare Uniconverter 13, AVCLabs Video Enhancer AI, Qt Installer, Smartsuite 3.1.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Rise of Nations: Thrones and Patriots, Braid, Burger Shop, Horizon Chase, F.E.A.R, .T.A.L.K.E.R. Anomaly, The Fidelio Incident, Eador: Masters of the Broken World, Unreal 2, Vampyr, StarCraft Remastered.

Дополнительно можно отметить выпуск прослойки DXVK 2.6.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D, работающих поверх OpenGL.

В новой версии DXVK:

  • Добавлена переменная окружения DXVK_FILTER_DEVICE_UUID для отсеивания устройств по UUID на системах с несколькими одинаковыми моделями GPU.
  • Добавлены параметры конфигурации d3d9.hide{Amd,Intel,Nvidia}Gpu и улучшена логика переопределения идентификаторов GPU, что может быть полезным для запуска игр, отказывающихся запускаться на некоторых GPU или использующих на них урезанную функциональность.
  • В dxvk-native улучшен выбор бэкенда WSI.
  • Решены проблемы с некорректным обновлением стеревывода в некоторых играх для шлемов виртуальной реальности.
  • Решены проблемы в играх Pirate Hunter, Red Orchestra: Ostfront, Rocketbirds 2 и Thumper.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 10.9, Wine staging 10.9 и GE-Proton 10-4
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.16 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 10.5
  5. OpenNews: Проект Wine опубликовал фреймворк Mono 6.14.0
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 2.6, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63406-wine
Ключевые слова: wine, dxvk
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:51, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Dxvk это емнип был устаревший билд, там в мастере несколько сотен дополительных коммитов на тот момент было. Кроме того, стоит отметить, что они отключили меры экономии vram в прошлой версии из-за проблем с драйверами amd, так что теперь игры жрут больше видеопамяти и некоторые значительно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:01, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вы тоже сюда зашли, чтобы почитать в какие (старые добрые) игрушки играет народ?
     
     
  • 2.3, asd (??), 09:20, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускаю какой-нибудь сквад Days Gone, думаю щас загамаю в удовольствие. И через 5 мин игры понимаю, что это трата времени. В итоге, становится в двойне неприятно блин.
    Так что да, остаётся посматривать во что там они играют сегодня.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:38, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Экспедицию 33 поиграй, а Days Gone - да, унылая опенворд драчильня
     
     
  • 4.11, asd (??), 11:44, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куча неспешных пространных диалогов напоминают о С++ и работе)
    Хочется экшончика.
    Но проект и правда любопытный. Спасибо.
     

  • 1.4, Шарп (ok), 09:42, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вы угараете что ли? ПК не для игор, а для эксель табличек, ну и пасьянса. Играть нужно на PS5.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 09:48, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 20 фпс мыло, да. Про нвидиевские технологии можно забыть, опять же, шейдерами ничего не поправишь тоже, никаких модов.
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 10:40, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это очевидно маркетологи сони по форумам лазят, заметь, он не предложил икс бокс
     
  • 2.12, фыв (??), 11:45, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запустил SQUAD на буке. Разложу ка пасьянс, по твоему завету.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:13, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Буквально день назад обновился windows 11 который использовал только для игр. После обновления перестали загружаться сохранения в Starfield. Вначале думал что проблемы с игрой или с видео драйверами но в итоге проблему решило удаление обновления windows.
    Те же сохранения потом на Linux попробовал через Proton и там все загружалось без проблем.
    С каждым обновлением windows все что-то ломают пока они фокусируются на никому не нужном ai рекламе и телеметрие и переделывают интерфейс в очередной раз. Тем временем в Wine с каждым обновлением исправляют все больше проблем с совместимостью и поддержкой програм и игр. От операционной системы мне и нужен запуск програм и игр а не тот мусор который идёт в комплекте. Таким темпами Linux с Wine скоро для запуска windows програм станут лучше чем сам windows.
     
     
  • 2.8, dannyD (?), 10:28, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>С каждым обновлением windows все что-то ломают пока они фокусируются на никому не нужном ai рекламе и телеметрие и переделывают интерфейс в очередной раз.

    а вы не путайте интересы пользователей с интересами корпорации.

     

  • 1.7, dannyD (?), 10:16, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    офис 2010 так и не починили, хотя заявили в версии 10.9
     
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