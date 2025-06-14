Выпуск Wine 10.10 и DXVK 2.6.2

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|1.1, Аноним (1), 08:51, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Dxvk это емнип был устаревший билд, там в мастере несколько сотен дополительных коммитов на тот момент было. Кроме того, стоит отметить, что они отключили меры экономии vram в прошлой версии из-за проблем с драйверами amd, так что теперь игры жрут больше видеопамяти и некоторые значительно.
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|1.2, Аноним (2), 09:01, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вы тоже сюда зашли, чтобы почитать в какие (старые добрые) игрушки играет народ?
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|2.3, asd (??), 09:20, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запускаю какой-нибудь сквад Days Gone, думаю щас загамаю в удовольствие. И через 5 мин игры понимаю, что это трата времени. В итоге, становится в двойне неприятно блин.
Так что да, остаётся посматривать во что там они играют сегодня.
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|3.9, Аноним (9), 10:38, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Экспедицию 33 поиграй, а Days Gone - да, унылая опенворд драчильня
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|4.11, asd (??), 11:44, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куча неспешных пространных диалогов напоминают о С++ и работе)
Хочется экшончика.
Но проект и правда любопытный. Спасибо.
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|1.4, Шарп (ok), 09:42, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вы угараете что ли? ПК не для игор, а для эксель табличек, ну и пасьянса. Играть нужно на PS5.
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|2.5, Аноним (1), 09:48, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 20 фпс мыло, да. Про нвидиевские технологии можно забыть, опять же, шейдерами ничего не поправишь тоже, никаких модов.
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|3.10, Аноним (9), 10:40, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это очевидно маркетологи сони по форумам лазят, заметь, он не предложил икс бокс
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|2.12, фыв (??), 11:45, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запустил SQUAD на буке. Разложу ка пасьянс, по твоему завету.
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|1.6, Аноним (6), 10:13, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Буквально день назад обновился windows 11 который использовал только для игр. После обновления перестали загружаться сохранения в Starfield. Вначале думал что проблемы с игрой или с видео драйверами но в итоге проблему решило удаление обновления windows.
Те же сохранения потом на Linux попробовал через Proton и там все загружалось без проблем.
С каждым обновлением windows все что-то ломают пока они фокусируются на никому не нужном ai рекламе и телеметрие и переделывают интерфейс в очередной раз. Тем временем в Wine с каждым обновлением исправляют все больше проблем с совместимостью и поддержкой програм и игр. От операционной системы мне и нужен запуск програм и игр а не тот мусор который идёт в комплекте. Таким темпами Linux с Wine скоро для запуска windows програм станут лучше чем сам windows.
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|2.8, dannyD (?), 10:28, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>С каждым обновлением windows все что-то ломают пока они фокусируются на никому не нужном ai рекламе и телеметрие и переделывают интерфейс в очередной раз.
а вы не путайте интересы пользователей с интересами корпорации.
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