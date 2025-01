Стабильный релиз Wine 10.0

После года разработки и 29 экспериментальных версий представлен стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 10.0, который вобрал в себя более 6000 изменений. Из ключевых достижений в новой версии выделяется полная поддержка архитектуры ARM64EC, масштабирование на экранах с высокой плотностью пикселей, включение по умолчанию драйвера Wayland, реализация панелей для настройки экрана и джойстика, альтернативный мультимедийный бэкенд на базе FFmpeg, драйвер Bluetooth, поддержка Vulkan 1.4, возможность эмуляции переключения видеорежимов. В Wine подтверждена полноценная работа 5372 программ для Windows (год назад 5336, два года назад 5266, три года назад 5156), ещё 4435 программ (год назад 4397, два года назад 4370, три года назад 4312) прекрасно работают при дополнительных настройках и внешних DLL. У 4020 программ (год назад 3943, два года назад 3888, три года назад 3813) наблюдаются небольшие проблемы в работе, которые не мешают использованию основных функций приложений. Ключевые новшества Wine 10.0: ARM64 Обеспечена полная поддержка архитектуры ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible), уровень поддержки в Wine которой достиг паритета с архитектурой ARM64. Архитектура ARM64EC разработана для упрощения портирования на системы ARM64 приложений, изначально написанных для систем x86_64, и позволяет выполнять в окружении ARM64 отдельные модули с кодом x86_64 при помощи эмулятора. Реализована полная поддержка формата PE-файлов ARM64X, который позволяет совмещать в одном исполняемом файле код для архитектур ARM64EC и ARM64. Для сборки Wine в формате ARM64X необходимо установить LLVM из Git (необходимая функциональность войдёт в состав релиза LLVM 20) и при запуске скрипта "configure" указать опцию "--enable-archs=arm64ec,aarch64". Реализован интерфейс для эмуляции 64-разрядных систем x86. При использовании ARM64EC сам Wine выполняется как есть, а эмуляция применяется только для кода приложений x86-64. Библиотека с эмулятором пока не включена в основной состав Wine, но для запуска кода x86-64 в окружении ARM64 можно использовать внешний эмулятор FEX, собранный с поддержкой ARM64EC. Для поддержки ARM64 необходимо использование в системе страниц памяти размером 4КБ, как того требует ABI Windows (запуск в окружениях с ядрами Linux, использующими страницы памяти 16K или 64K пока не поддерживается).

Графическая подсистема Реализовано более точное масштабирование на экранах с высокой плотностью пикселей (High-DPI). Обеспечена поддержка режима DPI Awareness для организации отображения приложений на экранах с высокой плотностью пикселей, с учётом того поддерживает приложение адаптацию к изменению DPI или нет (приложения, которые не учитывают DPI, масштабируются автоматически). Добавлены опции для переопределения поддержки High-DPI в привязке к отдельным приложениям или префиксам Wine. В драйвер для графического API Vulkan добавлена поддержка спецификации Vulkan 1.4 (в Wine 9.0 поддерживался Vulkan 1.3.272). Добавлена поддержка расширений Vulkan для кодирования и декодирования видео. При использовании бэкенда X11 реализована возможность отрисовки дочерних окон Vulkan для приложений, использующих подобные окна для вывода 3D-контента (ранее подобная возможность была доступна только для OpenGL). В библиотеку GdiPlus добавлена поддержка механизма связывания шрифтов ("Font Linking"), позволяющего при отображении текста задействовать несколько шрифтов, если отсутствуют шрифты по отдельности охватывающие все встречающиеся в тексте символы.

Wayland В конфигурации по умолчанию активирован драйвер winewayland.drv, позволяющий использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. Wine запускает приложения по умолчанию на Wayland напрямую только если XWayland недоступен, в противном случае запуск с использованием XWayland остаётся приоритетным. Для принудительного включения Wayland можно использовать переменную окружения DISPLAY, либо добавить ключ в реестр, создав файл file.reg: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Drivers] "Graphics"="wayland" и применив его командой: $ WINEPREFIX=/путь/до/префикса wine regedit /путь/до/file.reg В драйвер winewayland.drv добавлена поддержка OpenGL и пиксельных буферов (pBuffer). Решены проблемы с позиционированием всплывающих окон в окружениях на базе Wayland. При использовании Wayland реализована поддержка автоповтора нажатия при удержании клавиш.

Интеграция с рабочим столом Добавлен экспериментальный механизм эмуляции "modesetting", позволяющий эмулировать переключение видеорежимов без фактического изменения настроек экрана. Видимость изменения разрешения экрана без переключения видеорежима создаётся через расширение и масштабирование окон. Добавлен новый апплет Desktop Control Panel (desk.cpl) с реализацией интерфейса управления настройками дисплея (например, можно изменять виртуальное разрешение десктопа или настраивать эмулируемые параметры дисплея). Добавлена возможность сброса настроек экрана в значения по умолчанию в случае невозможности восстановить состояние после аварийного завершения процесса. Добавлена поддержка отключения показа пиктограмм в системном лотке (в "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" следует указать "NoTrayItemsDisplay=1"). Добавлена поддержка отключения оболочек (Shell launcher) в режиме десктопа (в "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" следует указать "NoDesktop=1").

Direct3D Для отрисовки с использованием OpenGL теперь требуется поддержка GLSL 1.20, а также расширений EXT_framebuffer_object и ARB_texture_non_power_of_two. Поддержка старого бэкенда ARB shader и настройки OffscreenRenderingMode прекращена. Для Direct3D 9 и более старых версий добавлен графический конвейер фиксированных функций (в старых Direct3D предоставлялись только предопределённые графические операции, которые нельзя было изменять), реализованный при помощи языка шейдеров HLSL и позволяющий эмулировать фиксированные функции при отрисовке через API Vulkan или OpenGL. При отрисовке с использованием Vulkan задействованы Vulkan-расширения для динамического изменения состояния графического конвейера, позволяющие сократить подвисания в играх. Добавлен альтернативный бэкенд glsl-vkd3d для шейдеров GLSL, использующий vkd3d-shader. Предоставлена начальная поддержка компиляции эффектов Direct3D, используя vkd3d-shader. В библиотеке D3DX9 реализована возможность генерации MIP-текстур (MipMap) при загрузке объёмных текстур. Добавлена поддержка форматов представления цвета 64bpp RGBA и 48bpp RGB в изображениях PNG, а также форматов X8L8V8U8, A2W10V10U10, A8P8, V16U16 и Q16W16V16U16.

Звук и видео В качестве альтернативы бэкенду на базе GStreamer реализован новый мультимедийный бэкенд, основанный на использовании FFmpeg и пригодный для обеспечения работы фреймворка Media Foundation. Для включения альтернативного бэкенда в секции реестра "HKCU\Software\Wine\MediaFoundation" следует указать "DisableGstByteStreamHandler=1". Улучшена реализация API Media Foundation, которая теперь лучше сочетается с приложениями, зависящими от компонентов демультиплексирования и декодирования. В API DirectMusic добавлена поддержка загрузки файлов MIDI.

Устройства ввода Добавлена начальная версия драйвера Bluetooth. Добавлен апплет Joystick Control Panel (joy.cpl) c реализацией настроек для джойстика. Внесены улучшения, связанные с устройствами управления указателем (тачпады, мыши), использующими протокол HID (Human Interface Device). Добавлен драйвер mouhid.sys для HID-устройств. Реализован корректный разбор составных устройств ввода и обеспечена передача информации о них в Windows-приложения, как о раздельных устройствах. Для бэкенда X11 добавлена поддержка сенсорных экранов и реализована возможность использования режима мультитач через обработку сообщений WM_POINTER* (WM_POINTERENTER, WM_POINTERLEAVE и т.п.). Реализовано размещение некоторых внутренних структур библиотеки user32 в разделяемой памяти, что повысило производительность и снизило нагрузку на Wine Server. В winex11 добавлена поддержка обработки событий XInput2 в привязке к отдельным окнам. Реализована корректная поддержка клавиатур с раскладкой Dvorak.

Ядро (интерфейсы ядра Windows) Добавлена поддержка повышения привилегий процессов (процессу, изначально запущенному под обычным пользователем, могут быть предоставлены привилегии администратора). При создании серверных процессов (msi action server), а также процессов, вызывающих функции RtlCreateUserProcess() и CreateProcessInternal(), по умолчанию задействован ограниченный токен администратора. При получении информации о метках дисков по возможности теперь используется обращение к системным сервисам через DBus, вместо попытки прямого доступа к устройству. Однонаправленный механизм межпроцессного взаимодействия (IPC) Mailslots теперь реализован непосредственно в Wine server, что позволило добиться полной поддержки семантики Windows. Реализовано ожидание событий последовательного порта в асинхронном режиме. Добавлена полная поддержка процессорных расширений XSTATE в контекстах потока, что позволило использовать новые векторные расширения, такие как AVX-512.

Встроенные приложения Переписан движок обработки входных данных, используемый в командном интерпретаторе cmd.exe. В cmd.exe добавлена поддержка операций "||" и "&&". В утилиту findstr добавлена поддержка регулярных выражений и поиска без учёта регистра символов. В утилиты regsvr32 и rundll32 добавлена возможность регистрации модулей ARM64EC. Добавлены утилиты: sort для сортировки входных данных, fc для сравнения файлов и where для поиска файлов. В приложении wmic реализован интерактивный режим работы. В Explorer добавлена опциональная поддержка стартового меню и панели инструментов. Обеспечен запуск explorer.exe с урезанными правами доступа.

Инструменты для разработки В winebuild добавлена опция "-marm64x" для генерации гибридных библиотек ARM64X. В winegcc добавлена опция "-marm64x", обеспечивающая сборку для ARM64X. В файлах, генерируемых с использованием языка описания интерфейса IDL (Interface Definition Language), задействованы компоненты, полностью поддерживающие выполнение в режиме интерпретации. В компилятор языка описания интерфейса IDL (Interface Definition Language) добавлена поддержка генерации библиотек типов (TypeLib) в старом формате (SLTG). В утилиту winedump добавлена поддержка сохранения дампов таблиц minidump, информации об исключениях C++ и ресурсов typelib.

Разное Улучшена поддержка протокола обмена ключами Диффи-Хеллмана (DH). Добавлена возможность настройки и получения параметров DH. Реализованы обработчики для создания пар из открытого и закрытого ключей. Обеспечено использование добавочного заполнения OAEP (Optimal Asymmetric Encryption Padding) вместе с алгоритмом RSA. В API DirectPlay реализована поддержка сетевых сеансов. Налажена обработка состояний асинхронного ввода/вывода при работе в режиме WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющем выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных Unix-системах. Добавлена поддержка загрузки ODBC-драйверов к СУБД, собранных для Windows. Для платформы ARM реализована полная поддержка RPC/COM, C++ RTTI (Run-Time Type Information) и исключений C++. В C runtime в ANSI-функциях реализована поддержка кодировки UTF-8. Расширены возможности движка MSHTML. Добавлена поддержка прототипов и конструкторов объектов. В JavaScript-движок добавлен новый интерфейс связывания объектов для MSHTML. Встроенные функции MSHTML преобразованы в корректные объекты JavaScript. Улучшен сборщик мусора для JavaScript, который теперь охватывает все контексты выполнения скрипта в потоке. Добавлена поддержка JavaScript-объектов ArrayBuffer и DataView. В систему непрерывной интеграции на базе Gitlab добавлена поддержка статического анализа с использованием Clang и отчётов о прохождении тестов JUnit. В состав встроена библиотека Capstone 5.0.3, через которую реализовано дизассемблирование в отладчике WineDb. Обновлены до новых версий компоненты: Vkd3d 1.14, Faudio 24.10, FluidSynth 2.4.0, LDAP 2.5.18, LCMS2 2.16, LibJpeg 9f, LibMPG123 1.32.9, LibPng 1.6.44, LibTiff 4.7.0, LibXml2 2.12.8, LibXslt 1.1.42 и Zlib 1.3.1.