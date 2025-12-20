The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.5

20.12.2025 09:01

Состоялся выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.5, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает 2849 устройств и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 39 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 24.10.5:

  • В платформу mediatek добавлена поддержка устройств ASUS TUF-AX4200Q, Cudy WR3000P v1, ipTIME AX7800M-6E, Konka KOMI A31, Totolink X6000R и WAVLINK WL-WN536AX6.
  • В платформе ramips улучшена поддержка карт eMMC и SD, добавлена поддержка устройств Cudy AP1300 Outdoor v1, Cudy C200P, Cudy R700, Cudy RE1200 Outdoor v1 и Hongdian H8850 v20.
  • В платформу rockchip добавлена поддержка устройств LinkEase EasePi R1 и Lunzn FastRhino R66S.
  • В ядро Linux перенесена поддержка Flash-чипов ESMT F50L1G41LC и Fudan Micro FM25S01BI3.
  • Решены проблемы с устройствами TP-Link Archer C60 v2, Sagem @ST3864OP, AVM FritzBox 7530, Sophos RED 15w, Watchguard Firebox T10, GL.iNet GL-MV1000, Cudy AP3000 v1, Cudy WR3000H и Zbtlink ZBT Z8102AX V2.
  • Устранена уязвимость в SSH-сервере Dropbear, позволяющая локальному пользователю повысить свои привилегии в системе. Включены опции для перенаправления портов.
  • Пакет с ядром обновлён до версии 6.6.119 (была 6.6.110).
  • Состояние подсистемы mac80211 синхронизировано с ядром 6.12.61.
  • Обновлены пакеты mt76 2025-11-06 и wireless-regdb 2025.10.07.


