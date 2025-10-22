The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.4

22.10.2025 08:26

Состоялся выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.4, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает 2815 устройств и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 39 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 24.10.4:

  • В платформу ramips добавлена поддержка устройств Qding QC202 и Zbtlink ZBT-WG108.
  • В платформе ath79 для устройств TP-Link Archer C59 v1 и TP-Link Archer C60 v1 решены проблемы с Wi-Fi 5 GHz.
  • В платформе ipq40xx для устройств Linksys WHW01 улучшена настройка MAC-адреса и светодиодных индикаторов.
  • В платформе mediatek добавлена поддержка новых вариантов устройств GL.iNet GL-MT2500/GL-MT2500A.
  • В платформе mpc85xx решены проблемы с Flash на устройствах Aerohive BR200-WP.
  • В платформе qualcommax повышена стабильность обновления маршрутизаторов Linksys MX4200/MX4300/MX5300/MX8500.
  • В платформе ramips решены проблемы с MAC-адресом и настройкой пинов на устройствах Hongdian H7920.
  • В платформе rockchip решены проблемы с PCIe.
  • В беспроводном стеке mac80211/ath10k улучшена обработка ошибок "failed to flush transmit queue". Состояние подсистемы mac80211 синхронизировано с ядром 6.12.52.
  • Пакет с ядром обновлён до версии 6.6.110 (была 6.6.104).
  • Обновлены odhcpd 2025-10-02, ubus 2025-10-17, mbedtls 3.6.5 и openssl 3.0.18.
  • Устранены уязвимости CVE-2025-62525 (локальное повышение привилегий через ltq-ptm) и CVE-2025-62526 (переполнение буфера в ubusd).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива OpenWrt 24.10.3
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив OpenWrt 24.10
  4. OpenNews: Уязвимости, позволяющие подменить образы и выполнить код на ASU-серверах проекта OpenWrt
  5. OpenNews: Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK
  6. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64097-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, LunarKernel (ok), 09:19, 22/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то.
     
  • 2, Ан339ним (?), 09:23, 22/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Это что то для кpacноглазиков, да?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру