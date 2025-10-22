Состоялся выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.4, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает 2815 устройств и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 39 целевых платформ. Основные изменения в OpenWrt 24.10.4: В платформу ramips добавлена поддержка устройств Qding QC202 и Zbtlink ZBT-WG108.

В платформе ath79 для устройств TP-Link Archer C59 v1 и TP-Link Archer C60 v1 решены проблемы с Wi-Fi 5 GHz.

В платформе ipq40xx для устройств Linksys WHW01 улучшена настройка MAC-адреса и светодиодных индикаторов.

В платформе mediatek добавлена поддержка новых вариантов устройств GL.iNet GL-MT2500/GL-MT2500A.

В платформе mpc85xx решены проблемы с Flash на устройствах Aerohive BR200-WP.

В платформе qualcommax повышена стабильность обновления маршрутизаторов Linksys MX4200/MX4300/MX5300/MX8500.

В платформе ramips решены проблемы с MAC-адресом и настройкой пинов на устройствах Hongdian H7920.

В платформе rockchip решены проблемы с PCIe.

В беспроводном стеке mac80211/ath10k улучшена обработка ошибок "failed to flush transmit queue". Состояние подсистемы mac80211 синхронизировано с ядром 6.12.52.

Пакет с ядром обновлён до версии 6.6.110 (была 6.6.104).

Обновлены odhcpd 2025-10-02, ubus 2025-10-17, mbedtls 3.6.5 и openssl 3.0.18.

Устранены уязвимости CVE-2025-62525 (локальное повышение привилегий через ltq-ptm) и CVE-2025-62526 (переполнение буфера в ubusd).



