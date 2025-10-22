|
Состоялся выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.4, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает 2815 устройств и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 39 целевых платформ.
Основные изменения в OpenWrt 24.10.4:
- В платформу ramips добавлена поддержка устройств Qding QC202 и Zbtlink ZBT-WG108.
- В платформе ath79 для устройств TP-Link Archer C59 v1 и TP-Link Archer C60 v1 решены проблемы с Wi-Fi 5 GHz.
- В платформе ipq40xx для устройств Linksys WHW01 улучшена настройка MAC-адреса и светодиодных индикаторов.
- В платформе mediatek добавлена поддержка новых вариантов устройств GL.iNet GL-MT2500/GL-MT2500A.
- В платформе mpc85xx решены проблемы с Flash на устройствах Aerohive BR200-WP.
- В платформе qualcommax повышена стабильность обновления маршрутизаторов Linksys MX4200/MX4300/MX5300/MX8500.
- В платформе ramips решены проблемы с MAC-адресом и настройкой пинов на устройствах Hongdian H7920.
- В платформе rockchip решены проблемы с PCIe.
- В беспроводном стеке mac80211/ath10k улучшена обработка ошибок "failed to flush transmit queue". Состояние подсистемы mac80211 синхронизировано с ядром 6.12.52.
- Пакет с ядром обновлён до версии 6.6.110 (была 6.6.104).
- Обновлены odhcpd 2025-10-02, ubus 2025-10-17, mbedtls 3.6.5 и openssl 3.0.18.
- Устранены уязвимости CVE-2025-62525 (локальное повышение привилегий через ltq-ptm) и
CVE-2025-62526 (переполнение буфера в ubusd).