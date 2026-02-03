Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.53

|
Представлен релиз распределенной системы управления исходными текстами Git 2.53. Git отличается высокой производительностью и предоставляет средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, а также удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. Код Git распространяется под лицензией GPLv2+.
По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 466 изменений, подготовленных при участии 70 разработчиков (21 впервые приняли участие в разработке Git). Основные новшества:
В состав прошлого выпуска было добавлено предупреждение о включении по умолчанию сборки компонентов на языке Rust в Git 2.53. Тем не менее, фактически в версии Git 2.53 лишь добавлены отдельные улучшения поддержки Rust (возможность сборки без GNU sed), но сборка с Rust при использовании Makefile оставлена по умолчанию отключённой (требует выставления флага WITH_RUST), а при использовании Meson автоматически
активируется при наличии компилятора rustc. В версии Git 3.0 инструментарий Rust намерены включить в число обязательных сборочных зависимостей.