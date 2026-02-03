Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.53

Представлен релиз распределенной системы управления исходными текстами Git 2.53. Git отличается высокой производительностью и предоставляет средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, а также удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. Код Git распространяется под лицензией GPLv2+. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 466 изменений, подготовленных при участии 70 разработчиков (21 впервые приняли участие в разработке Git). Основные новшества: Добавлена возможность применения стратегии упаковки репозиториев "geometric" ("git repack --geometric") к частично клонированным внешним репозиториям, работающим в режиме "promisor" (недостающие объекты догружаются при необходимости). При переупаковке с опций "--geometric" pack-файлы с расширением ".promisor" обрабатываются и упаковываются отдельно. Стратегия "geometric" позволяет сократить время обслуживания крупных монорепозиториев, за счёт выборочной переупаковки объектов и исключения излишних ресурсоёмких операций, таких как слияние всех pack-файлов (сохраняется геометрическая прогрессия размера pack-файлов, при которой каждый следующий pack-файл должен быть как минимум в два раза больше предыдущего).

В команду "git fast-import" добавлена опция "--signed-commits=strip-if-invalid" для удаления цифровых подписей из импортируемых объектов, ставших некорректными после перезаписи части истории репозитория. До этого можно было либо импортировать, либо удалить все подписи, без разделения на действительные и потерявшие смысл. Опция "strip-if-invalid" позволяет реализовать инструменты для сохранения действующих подписей и переподписывания объектов с потерявшими актуальность подписями.

В вывод команды "git repo structure" добавлена информация о размере всех достижимых объектов (reachable) в репозитории с разбивкой по их типам. Информация теперь выводится в читаемом виде с единицами измерения и показывается отдельно для фактического и занимаемого на диске размеров, что позволяет оценить общий размер репозитория на диске. $ git repo structure | Repository structure | Value | | -------------------- | ---------- | | * References | | | * Count | 1.78 k | | * Branches | 5 | | * Tags | 1.03 k | | * Remotes | 749 | | * Others | 0 | | | | | * Reachable objects | | | * Count | 421.37 k | | * Commits | 88.03 k | | * Trees | 169.95 k | | * Blobs | 162.40 k | | * Tags | 994 | | * Inflated size | 7.61 GiB | | * Commits | 60.95 MiB | | * Trees | 2.44 GiB | | * Blobs | 5.11 GiB | | * Tags | 731.73 KiB | | * Disk size | 301.50 MiB | | * Commits | 33.57 MiB | | * Trees | 77.92 MiB | | * Blobs | 189.44 MiB | | * Tags | 578.13 KiB |

В команду "git maintenance" добавлена подкоманда "is-needed" для выполнения операций обслуживания репозитория только при наличии в этом необходимости.

В экспериментальной команде "git replay" по умолчанию реализовано обновление ссылок в транзакции, вместо показа, куда должны указывать ссылки, без обновления.

В команду "git blame" добавлена возможность выбора алгоритма оценки отличий при помощи опции "--diff-algorithm=<algo>".

В команду "git repo info" добавлена опция "--all".

Из Git-for-Windows перенесена поддержка символических ссылок для платформы Windows. В состав прошлого выпуска было добавлено предупреждение о включении по умолчанию сборки компонентов на языке Rust в Git 2.53. Тем не менее, фактически в версии Git 2.53 лишь добавлены отдельные улучшения поддержки Rust (возможность сборки без GNU sed), но сборка с Rust при использовании Makefile оставлена по умолчанию отключённой (требует выставления флага WITH_RUST), а при использовании Meson автоматически активируется при наличии компилятора rustc. В версии Git 3.0 инструментарий Rust намерены включить в число обязательных сборочных зависимостей.



