Доступна децентрализованная система отслеживания ошибок git-bug 0.9

1.1 , freehck ( ok ), 22:22, 18/05/2025 Звучит, как потенциально неплохой новый бэкенд для Emacs Forge. =)

1.2 , Dzen Python ( ok ), 22:37, 18/05/2025 Чем бы дитё не тешилось - лишь бы не вешалось.

Какие ломающие фичи тут есть, которых нет в той же багзилле?

Кроме "децентрализованности".

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:47, 18/05/2025 Децентрализованность - супер-мега-киллер-фича, одной ее достаточно in so far as проектам в последнее время приходится часто переезжать с одного провайдера к другому, в особенности там, где переезд вызван внешними геополитическими причинами.

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:52, 18/05/2025 Возможность склонировать github issues себе в локальную репу, не? Когда сносят проект с гитхаба — утеря issues одна из самых болезненных вещей.



1.5 , Аноним ( 5 ), 23:46, 18/05/2025 А почему нельзя с таким же успехом уже в имеющийся репо складывать баги, доку, дезигны и всякие разные тесты от QA и автоматедQA?

2.7 , Аноним ( 7 ), 00:20, 19/05/2025 Чтобы не захламлять историю патчей. Обсуждение бага запросто может скатиться во флуд. Даже если оно не скатилось, там могут быть десятки репортов от разных людей, и всё это происходит асинхронно от наложения патчей на основной проект. Можно выкрутиться конечно, можно завести отдельную ветку, которая не будет трогать исходные тексты или ещё что-то, которая будет вносить изменения только в описания багов. Такую ветку легко можно отребазить на HEAD, не проблема. Но чем это принципиально отличается от отдельного репа?



1.6 , Аноним ( 5 ), 23:47, 18/05/2025 Кто-нибудь пользовался git notes? Что с ними полезного можно сделать?

1.8 , Аноним ( 8 ), 06:51, 19/05/2025 Если для комментариев сделать отдеььный репозитарий в git?