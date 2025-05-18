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Доступна децентрализованная система отслеживания ошибок git-bug 0.9

18.05.2025 21:50

Опубликован выпуск проекта git-bug 0.9, развивающего систему отслеживания ошибок, хранящую информацию об проблемах и комментарии в форме объектов в репозитории Git. По аналогии с изменениями в исходном коде инструментарий git-bug позволяет помещать информацию об отслеживаемых ошибках во внешние репозитории, используя операцию push, а также извлекать данные из внешнего в локальный репозиторий операцией pull. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3

Особенности системы:

  • Использование репозитория Git для хранения описаний проблем, базы пользователей и комментариев в версионированном виде.
  • Задействование децентрализованной архитектуры Git для работы в offline-режиме и синхронизации изменений.
  • Очень быстрое выполнение операций поиска и навигации по сообщениям об ошибках.
  • Наличие прослоек для синхронизации с сервисами отслеживания ошибок GitHub, GitLab, Jira и Launchpad.
  • Возможность работы с сообщениями об ошибках через командную строку, консольный интерфейс или web-интерфейс.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/git-bug/git...)
  2. OpenNews: Проект gittuf развивает систему криптографической защиты репозиториев Git
  3. OpenNews: Red Hat переходит с системы отслеживания ошибок Bugzilla на платформу Jira
  4. OpenNews: В рамках проекта git-annex assistant развивается аналог Dropbox на базе Git
  5. OpenNews: Представлен Seafile, Dropbox-подобный сервер хранения на основе технологий Git
  6. OpenNews: Анонсирован GitTorrent для доступа к Git-репозиториям при помощи BitTorrent
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63248-git-bug
Ключевые слова: git-bug, git
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, freehck (ok), 22:22, 18/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Звучит, как потенциально неплохой новый бэкенд для Emacs Forge. =)
     
  • 1.2, Dzen Python (ok), 22:37, 18/05/2025 [ответить]  
    		• –3 +/
    Чем бы дитё не тешилось - лишь бы не вешалось.
    Какие ломающие фичи тут есть, которых нет в той же багзилле?
    Кроме "децентрализованности".
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:47, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Децентрализованность - супер-мега-киллер-фича, одной ее достаточно in so far as проектам в последнее время приходится часто переезжать с одного провайдера к другому, в особенности там, где переезд вызван внешними геополитическими причинами.
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:52, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Возможность склонировать github issues себе в локальную репу, не?

    Когда сносят проект с гитхаба — утеря issues одна из самых болезненных вещей.

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:46, 18/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    А почему нельзя с таким же успехом уже в имеющийся репо складывать баги, доку, дезигны и всякие разные тесты от QA и автоматедQA?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:20, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не захламлять историю патчей. Обсуждение бага запросто может скатиться во флуд. Даже если оно не скатилось, там могут быть десятки репортов от разных людей, и всё это происходит асинхронно от наложения патчей на основной проект.

    Можно выкрутиться конечно, можно завести отдельную ветку, которая не будет трогать исходные тексты или ещё что-то, которая будет вносить изменения только в описания багов. Такую ветку легко можно отребазить на HEAD, не проблема. Но чем это принципиально отличается от отдельного репа?

     

  • 1.6, Аноним (5), 23:47, 18/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь пользовался git notes? Что с ними полезного можно сделать?
     
  • 1.8, Аноним (8), 06:51, 19/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Если для комментариев сделать отдеььный репозитарий в git?
     
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