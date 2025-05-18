Доступна децентрализованная система отслеживания ошибок git-bug 0.9

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|1.1, freehck (ok), 22:22, 18/05/2025 [ответить]
|+/–
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Звучит, как потенциально неплохой новый бэкенд для Emacs Forge. =)
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|1.2, Dzen Python (ok), 22:37, 18/05/2025 [ответить]
|–3 +/–
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Чем бы дитё не тешилось - лишь бы не вешалось.
Какие ломающие фичи тут есть, которых нет в той же багзилле?
Кроме "децентрализованности".
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|2.3, Аноним (3), 22:47, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Децентрализованность - супер-мега-киллер-фича, одной ее достаточно in so far as проектам в последнее время приходится часто переезжать с одного провайдера к другому, в особенности там, где переезд вызван внешними геополитическими причинами.
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|2.4, Аноним (4), 22:52, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Возможность склонировать github issues себе в локальную репу, не?
Когда сносят проект с гитхаба — утеря issues одна из самых болезненных вещей.
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|1.5, Аноним (5), 23:46, 18/05/2025 [ответить]
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А почему нельзя с таким же успехом уже в имеющийся репо складывать баги, доку, дезигны и всякие разные тесты от QA и автоматедQA?
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|2.7, Аноним (7), 00:20, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы не захламлять историю патчей. Обсуждение бага запросто может скатиться во флуд. Даже если оно не скатилось, там могут быть десятки репортов от разных людей, и всё это происходит асинхронно от наложения патчей на основной проект.
Можно выкрутиться конечно, можно завести отдельную ветку, которая не будет трогать исходные тексты или ещё что-то, которая будет вносить изменения только в описания багов. Такую ветку легко можно отребазить на HEAD, не проблема. Но чем это принципиально отличается от отдельного репа?
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|1.6, Аноним (5), 23:47, 18/05/2025 [ответить]
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Кто-нибудь пользовался git notes? Что с ними полезного можно сделать?
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|1.8, Аноним (8), 06:51, 19/05/2025 [ответить]
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Если для комментариев сделать отдеььный репозитарий в git?
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