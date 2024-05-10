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Проект gittuf развивает систему криптографической защиты репозиториев Git

10.05.2024 20:33

Доступен выпуск проекта gittuf 0.4, развивающего иерархическую систему верификации содержимого репозиториев Git, позволяющую минимизировать риски в ситуации компрометации отдельных разработчиков, имеющих доступ к репозиторию. Gittuf предоставляет дополнительный слой безопасности к Git и набор утилит для управления ключами всех разработчиков, имеющих доступ к репозиторию, и расстановки правил доступа к веткам, тегам и отдельным файлам. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. Проект находится на стадии активного развития и имеет качество альфа-выпуска, подходящего для экспериментов, но пока не готового для рабочих внедрений.

Информация и артефакты, обеспечивающие дополнительную верификацию вносимых изменений, хранятся в хранилище объектов Git в отдельном специфичном для gittuf пространстве имён, что позволяет сохранить обратную совместимость с имеющимися инструментами и сервисами, включая GitHub и GitLab. При использовании инструментов без поддержки gittuf, репозиторий остаётся полностью доступен, но ограничена возможность расширенной верификации его целостности. Архитектура gittuf базируется на проверенных элементах фреймворка TUF (The Update Framework), применяемого для защиты процессов формирования обновлений в таких проектах, как Docker, Fuchsia, AGL (Automotive Grade Linux) и PyPI.

Модель верификации в gittuf основана на применении иерархической системы распространения доверия. Корень доверия (root of trust) принадлежит владельцу репозитория, который может генерировать ключи для участников разработки и определять правила, в соответствии с которыми созданные ключи могут применяться. Gittuf позволяет создавать гибкие гранулированные правила, определяющие полномочия каждого разработчика и область репозитория, в которой он имеет возможность вносить изменения. Например, разработчик может быть авторизован для создания тегов, внесения изменений в определённые ветки или изменения только отдельных файлов в репозитории.

Разработчики и вносимые ими изменения идентифицируются по ключам и цифровым подписям. Gittuf позволяет генерировать новые ключи, безопасно распространять ключи, осуществлять периодическую ротацию ключей, отзывать скомпрометированные ключи, управлять списками доступа (ACL) и пространствами имён в Git-репозиториях. Gittuf также выполняет ведение эталонного лога всех изменений (RSL - Reference State Log), целостность и защита от искажения задним числом в котором обеспечивается при помощи древовидной структуры "дерево Меркла" (Merkle Tree) - каждая ветка верифицирует все нижележащие ветки и узлы благодаря древовидному хешированию (имея конечный хеш, пользователь может удостовериться в корректности всей истории операций, а также в корректности прошлых состояний).

Для верификации цифровых подписей коммитов и тегов владелец репозитория формирует и распространяет открытые ключи, которые напрямую ассоциированы с репозиторием. Для противодействия продвижению злоумышленниками изменений, созданных после получения доступа к ключам для формирования цифровых подписей отдельных разработчиков, применяются механизмы отзыва и замены ключей. Ключи имеют ограниченное время жизни и требуют постоянного обновления для защиты от формирования подписи старыми ключами.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gittuf/gitt...)
  2. OpenNews: Доступен TUF 1.0, фреймворк для организации безопасной доставки обновлений
  3. OpenNews: Анонсирован GitTorrent для доступа к Git-репозиториям при помощи BitTorrent
  4. OpenNews: Представлен Seafile, Dropbox-подобный сервер хранения на основе технологий Git
  5. OpenNews: Объявлено о готовности системы криптографической верификации кода Sigstore
  6. OpenNews: Представлен OpenPubKey, протокол криптографической верификации объектов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61144-gittuf
Ключевые слова: gittuf, git, sigstore, tuf, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 21:13, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Эх, если бы только гитхаб этим занимался вместо того, чтобы требовать паспорт за слишком много звёзд на моём репозитории.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:16, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, сейчас основной инструмент гитхаба для регулирования пользователей — это shadowban-ы, которые выдаются автоматически и в целом достаточно случайно.

    Видимо, кому-то просто не нравится, что разные люди, не входящие в корпорации, вместе что-то делают.

     
  • 2.6, Аноним (-), 22:08, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сколько надо получить звезд, чтобы спросили паспорт?

    А вообще гитхаб может спрашивать все что угодно, это не не единственная площадка где можно опубликовать код.

     
     
  • 3.7, Аноним (4), 22:37, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И сколько надо получить звезд, чтобы спросили паспорт?

    Точно не скажу, вроде бы либо 50+, либо 200+. На моём самом популярном репе сейчас 300+, так что хз.

    > А вообще гитхаб может спрашивать все что угодно, это не не единственная площадка где можно опубликовать код.

    Как бы да, но не всё так просто. Значительная часть опенсорса там - а значит, что в issues и pr можно только с аккаунтом писать. К тому же, если ищете работу, то негибкие места требуют на гитхаб и нигде больше.

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 23:45, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все адекватные с gh давно свалили. Как минимум после 2FA-обязаловки точно. А паспорт требовать ... это новое дно (хотя сомнительно, но верю на слово, ибо мне пофиг, я уже GH не пользуюсь).

    P.S. покажи проект, может мне тоже надо начать им пользоваться?

     

  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 22:44, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для управления ключами всех разработчиков, имеющих доступ к репозиторию

    Это ж хрустальная мечта любого хакиря!

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:57, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как надо?
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:25, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не спасает от слова совсем. Только лишний слой хаоса.
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:33, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Большинство последних громких фэйлов связано со сменой владельца, от которого эта фигня не спасает. За то она спасает от других разработчиков, которые должны трахать себе мозг еще и с какими то левыми ключами. А еще эта хрень написана на го, так что корнем доверия, когда дело дойдет до дела, может оказаться гугл :)
     
  • 1.12, z (??), 23:44, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что-то ненужное делают. коммиты можно ключами гпг подписывать, этого достаточно для любой возможной верификации.
     

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