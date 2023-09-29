Red Hat переходит с системы отслеживания ошибок Bugzilla на платформу Jira

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|1.3, anonymous (??), 10:21, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А вот это ссыкотно стало. Если там на днях купят и заопенсорсят эту жиру то терпимо. Но терзают смутные сомнения. Неуж то красношляпка взаправду сдуавется?
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|2.4, фнон (?), 10:35, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у красношапки есть деньги - они просто могут позволить себе купить сервис
+ они слишком большие (и у них есть крыша в виде ИБМ) чтобы их кинули
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|3.25, Tron is Whistling (?), 12:16, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще атлассиан давно кому-нибудь пора купить, а то они взяли и конфлу Server выкинули, и чего теперь делать?
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|3.32, брочачо (?), 13:35, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как ето можно больше испортить? давно нужно разогнать етот дружный коллектив индусских разрабов, то же само впрочем и с рутюбом.
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|4.36, пох. (?), 13:52, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> как ето можно больше испортить? давно нужно разогнать етот дружный коллектив индусских разрабов
это ты сейчас rhbm имел в виду?
> то же само впрочем и с рутюбом.
"а нас то за что?!" - там же нет ни одного индусского раба?!
И пенетрация двойная, кстати...
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|5.39, fyji (?), 14:07, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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насколько я помню у аттласинов оффисов много, включая гданськ, новую зеландию и йокогаму
сомневаюсь что там много индусов)
ps а ты неплохо разбираешься в рабах и пенетрациях)
у твои подчиненных наверное веселая жизнь
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|2.19, keydon (ok), 11:44, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле сдувается? Теперь нет редхата, есть IBM. Там сдуваться нечему.
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|2.42, КО (?), 14:21, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"заопенсорсят"
лол, хотя бы один пример в студию
баблишко отмывают и премии себе выписывают за проепритарщину ваши борцы за "свободку" а вы им попы лижете
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|1.7, Аноним (7), 10:56, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Ну и правильно сделали. Жирка сегодня единственный нормальный тасктрекер которым можно пользоваться без боли. Все остальные багзиллы, редмайны и проч сегодня не нужны.
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|3.40, Аноним (40), 14:15, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ни у кого не тормозит, у всех макбуки М1/M2. Железо обновите, штoле.
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|4.43, Аноним (43), 14:58, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот и свидетели макбуков подкатили. Впрочем, на макбуках оно тоже тормозит, т.к. дело не в железе, а в тоннах кривого кода как на сервере, так и на фронтенде.
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|2.24, freehck (ok), 12:13, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жирка сегодня единственный нормальный тасктрекер которым можно пользоваться без боли.
Ну не то, чтобы совсем без боли -- она была и остаётся тем ещё спагетти.
Но что ничего лучше на данный момент на рынке нет -- это факт, с которым трудно не согласиться.
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|3.27, Аноним (27), 13:04, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Два года проработал в ней. Потом она вроде ушла с рынка РФ. Уволился из той конторы, вроде Яндекс тренером или чем то таким заменили.
Вообще разные варианты обсуждались вплоть до Битрикс 24.
Кто чем пользуется?
Я смотрю в сторону GLPI — аббревиатура для Gestionnaire libre de parc informatique (Свободный менеджер ИТ-инфраструктуры),
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|1.9, Аноним (9), 11:06, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С редхетом ещё всё понятно, но чего остальные все носятся с этой жирой? Atlassian показали своё истинное лицо, когда начали блочить опенсорсные проекты на битбакете. Даже микрософт до такого ещё не докатился.
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|3.16, Аноним (9), 11:35, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я житель России. Для меня эта компания просто перестала существовать. Ну а когда пользовался удобств как-то не ощутил. Постоянные тормоза и тупняки.
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|3.18, voiceofreason (?), 11:43, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничего там удобного нет, для мелкоты это всё равно что SAP разворачивать. Ынтерпрайзным рабам может и надо, а так редмайна хватит
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|4.31, пох. (?), 13:21, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ничего там удобного нет, для мелкоты это всё равно что SAP разворачивать.
еще одного пора выкинуть на обочину прогресса. Не надо ее разворачивать, надо у уважаемых пацанов купить уже развернутую в облачке. И сразу канбаны нарисуются и эджайл во все дыры попретъ!
Все бандерлоги так делают!
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|3.45, BeLord (ok), 15:08, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как пользователь этой шняги с 2008 года, могу сказать, что не фига удобного там нет.
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|2.14, АнанимуЗ (?), 11:21, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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видимо там для вицепрезидентов и индусов есть собиралка красивой канбан-аджайл доски, на которой понятно текущее состояние дел из всеобщего метания кала. А багзила так не научилась.
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|2.15, пох. (?), 11:24, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С редхетом ещё всё понятно, но чего остальные все носятся с этой жирой?
потому что трекинг ошибок и патчей менеджеру нинуна. Менеджеру нуна раздать рабам указания и через день проверить в удобном и наглядном графическом виде - кому кинуть крошки от (им сожранного) пряника, а кому выписать направление к кнутователю за недостаточную энергию веслания.
И вот, еще - нескучный rest api, а почтовую рассылку в которую автоматически отправлялись уведомления о патчах мы сломаем, потому что ниасилили и вообще нимодна эта ваша почта (и менеджеру и нафиг не сдалась - он все равно ее читать не умеет)
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|3.20, Анонимм (??), 11:45, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Менеджеру нуна раздать рабам указания
даже интересно "где ты работаешь?", с таким то опытом)
> почтовую рассылку
малохольный ты реально думаешь, что жира не будет присылать по письму на каждый пук который произошел с задачей?
тут я тебя расстрою)
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|4.21, Sw00p aka Jerom (?), 11:55, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>даже интересно "где ты работаешь?", с таким то опытом)
черпает истину в коментах от опеннетовских ихкспертов :)
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|4.22, похнапоха. (?), 11:56, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Не обращай внимание, это персонаж из параллельного айти, годами тут сидит и обгаживает всё. Работает он на каком-то заводе либо в госухе, типа россельхознадзоре, начальничком бюро, все эти современные тренды айти он воспринимает в штыки, ему бы белый халатик отдеть, ходить в машзал к терминалу запускать задачи расчета зарплаты, девочкам-операторам ЕС ЭВМ делать комплименты и угощать конфеткой Ромашка - вот его идеал, его идеальный мир айти.
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|5.26, апоним (?), 12:40, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> ему бы белый халатик отдеть, ходить в машзал к терминалу запускать задачи расчета зарплаты, девочкам-операторам ЕС ЭВМ делать комплименты и угощать конфеткой Ромашка - вот его идеал, его идеальный мир айти.
Так описал, что самому захотелось белый халат и вот это все, а не вот это все.
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|5.34, voiceofreason (?), 13:44, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как что-то плохое. Когда всё ойти станет "промышленным", там делать нечего. Разработку ПО уже убили таким образом. Пока ещё к счастью есть возможность получать деньги за ковыряние консольки, но дальше видимо придётся идти в управдомы.
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|4.29, 1 (??), 13:08, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Менеджеру нуна раздать рабам указания
> даже интересно "где ты работаешь?", с таким то опытом)
А что, где-то не так ? Ну может в стартапах если только, где один пилит донаты, остальные работают за идею и будущие пряники.
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|5.30, пох. (?), 13:17, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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да ну, брось, нет уже таких стартапов. Ну пока "остальных" ровно один (он потом обычно становится CTO, а первый - CEO) может еще быть. А на следующем шаге первым нанимают кнутователя, вторым специалиста по канбану и эджайл. Логичное техническое решение - поставить jira, конечно.
И вот зачем бы в таком гадюшнике могла пригодиться багзила?
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|1.38, Аноним (38), 14:06, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь" (с) Крылов "Квартет"
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|1.41, Аноним (-), 14:21, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Компания Red Hat объявила о переводе разработки Red Hat Enterprise Linux и CentOS Stream на новую систему отслеживания ошибок issues.redhat.com, построенную на основе проприетарной платформы Jira, развиваемой компанией Atlassian.
Редкостный Гат перешёл на использование проприетарной программы. РедГат - враг Свободы!
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|1.46, PnD (??), 15:12, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В новости есть важный (но не освещённый) нюанс: Atlassian перестал торговать "коробочными" Jira. Совсем. Теперь — только в облачке. Для вышей безопасности, конечно. Ну и мира во всём мире.
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|1.47, Аноним (47), 15:44, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>аналогичные отдельные редакции Bugzilla также развивают проекты Mozilla
Гмм. Что-то тут не так.
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