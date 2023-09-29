Red Hat переходит с системы отслеживания ошибок Bugzilla на платформу Jira

Компания Red Hat объявила о переводе разработки Red Hat Enterprise Linux и CentOS Stream на новую систему отслеживания ошибок issues.redhat.com, построенную на основе проприетарной платформы Jira, развиваемой компанией Atlassian. Ранее в Red Hat применялась собственная редакция свободной платформы отслеживания ошибок Bugzilla (аналогичные отдельные редакции Bugzilla также развивают проекты Mozilla и SUSE). В настоящее время компания Red Hat уже перешла на приём новых сообщений об ошибках в RHEL 6-9 только через новую систему и в течение следующих нескольких недель планирует перенести из Bugzilla в Jira существующую базу сообщений об ошибках. Проект Fedora продолжит использование Bugzilla, несмотря на внедрение Jira в RHEL и CentOS Stream.

Ранее на использование Jira уже был переведён проект OpenShift и теперь настала очередь RHEL. В качестве причины миграции называется желание консолидировать управление всеми проектами в одном месте и использовать Jira в качестве единой платформы для управления всеми аспектами разработки. Также отмечается, что применение Jira позволит расширить возможности по организации совместной работы и повысит гибкость в предоставлении доступа партнёрам и сообществу к разным стадиям процесса разработки своих продуктов. Из достоинств Jira называются расширенные возможности визуализации, интуитивное управление иерархией и наличие REST API.

Недавно проект Bugzilla отметил своё 25-летие и объявил о создании независимой некоммерческой корпорации Zarro Boogs Corporation для дальнейшего курирования разработки, управления интеллектуальной собственностью и организации отдельного приёма пожертвований. Корпорация создана по аналогии с организацией MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку почтового клиента Thunderbird, но отличается тем, что Zarro Boogs Corporation является полностью независимой и не привязана к Mozilla Foundation. 15 сентября планировалось сформировать выпуск Bugzilla 5.9.1, который преподносится как первый тестовый выпуск кардинально переработанной ветки Bugzilla 6.



