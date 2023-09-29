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Red Hat переходит с системы отслеживания ошибок Bugzilla на платформу Jira

29.09.2023 09:47

Компания Red Hat объявила о переводе разработки Red Hat Enterprise Linux и CentOS Stream на новую систему отслеживания ошибок issues.redhat.com, построенную на основе проприетарной платформы Jira, развиваемой компанией Atlassian. Ранее в Red Hat применялась собственная редакция свободной платформы отслеживания ошибок Bugzilla (аналогичные отдельные редакции Bugzilla также развивают проекты Mozilla и SUSE). В настоящее время компания Red Hat уже перешла на приём новых сообщений об ошибках в RHEL 6-9 только через новую систему и в течение следующих нескольких недель планирует перенести из Bugzilla в Jira существующую базу сообщений об ошибках. Проект Fedora продолжит использование Bugzilla, несмотря на внедрение Jira в RHEL и CentOS Stream.

Ранее на использование Jira уже был переведён проект OpenShift и теперь настала очередь RHEL. В качестве причины миграции называется желание консолидировать управление всеми проектами в одном месте и использовать Jira в качестве единой платформы для управления всеми аспектами разработки. Также отмечается, что применение Jira позволит расширить возможности по организации совместной работы и повысит гибкость в предоставлении доступа партнёрам и сообществу к разным стадиям процесса разработки своих продуктов. Из достоинств Jira называются расширенные возможности визуализации, интуитивное управление иерархией и наличие REST API.

Недавно проект Bugzilla отметил своё 25-летие и объявил о создании независимой некоммерческой корпорации Zarro Boogs Corporation для дальнейшего курирования разработки, управления интеллектуальной собственностью и организации отдельного приёма пожертвований. Корпорация создана по аналогии с организацией MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку почтового клиента Thunderbird, но отличается тем, что Zarro Boogs Corporation является полностью независимой и не привязана к Mozilla Foundation. 15 сентября планировалось сформировать выпуск Bugzilla 5.9.1, который преподносится как первый тестовый выпуск кардинально переработанной ветки Bugzilla 6.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Red Hat открыл код своей редакции Bugzilla
  3. OpenNews: Уязвимость в Bugzilla, позволяющая получить доступ к закрытым обсуждениям Mozilla
  4. OpenNews: Взлом Bugzilla привёл к утечке информации о критических уязвимостях в Firefox
  5. OpenNews: Релиз свободной системы отслеживания ошибок Bugzilla 5.0
  6. OpenNews: Проект Mozilla объявил о возможной утечке 97 тысяч аккаунтов тестового сервера Bugzilla
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59844-bugzilla
Ключевые слова: bugzilla, jira, issue
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:16, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    То пoнос, то зoлотуха…
     
     
  • 2.11, Pahanivo (ok), 11:14, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Зато какая бурная деятельность!
     

  • 1.3, anonymous (??), 10:21, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А вот это ссыкотно стало. Если там на днях купят и заопенсорсят эту жиру то терпимо. Но терзают смутные сомнения. Неуж то красношляпка взаправду сдуавется?
     
     
  • 2.4, фнон (?), 10:35, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у красношапки есть деньги - они просто могут позволить себе купить сервис
    + они слишком большие (и у них есть крыша в виде ИБМ) чтобы их кинули
     
     
  • 3.6, IvAnZ (?), 10:41, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Jira бесплатна для OpenSource
    https://www.atlassian.com/software/views/open-source-license-request
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 10:57, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатно на облако. По ссылке коробочка
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:40, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ссыкатно что шляпа купит атлассиан и испортит.
     
     
  • 3.25, Tron is Whistling (?), 12:16, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще атлассиан давно кому-нибудь пора купить, а то они взяли и конфлу Server выкинули, и чего теперь делать?
     
     
  • 4.44, BeLord (ok), 15:07, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно пора выкинуть, а не купить-))
     
  • 3.32, брочачо (?), 13:35, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как ето можно больше испортить? давно нужно разогнать етот дружный коллектив индусских разрабов, то же само впрочем и с рутюбом.
     
     
  • 4.36, пох. (?), 13:52, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > как ето можно больше испортить? давно нужно разогнать етот дружный коллектив индусских разрабов

    это ты сейчас rhbm имел в виду?

    > то же само впрочем и с рутюбом.

    "а нас то за что?!" - там же нет ни одного индусского раба?!

    И пенетрация двойная, кстати...

      

     
     
  • 5.39, fyji (?), 14:07, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    насколько я помню у аттласинов оффисов много, включая гданськ, новую зеландию и йокогаму
    сомневаюсь что там много индусов)

    ps а ты неплохо разбираешься в рабах и пенетрациях)
    у твои подчиненных наверное веселая жизнь

     
  • 2.19, keydon (ok), 11:44, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле сдувается? Теперь нет редхата, есть IBM. Там сдуваться нечему.
     
  • 2.42, КО (?), 14:21, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "заопенсорсят"
    лол, хотя бы один пример в студию
    баблишко отмывают и премии себе выписывают за проепритарщину ваши борцы за "свободку" а вы им попы лижете
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:56, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ну и правильно сделали. Жирка сегодня единственный нормальный тасктрекер которым можно пользоваться без боли. Все остальные багзиллы, редмайны и проч сегодня не нужны.
     
     
  • 2.12, Всем Анонимам Аноним (?), 11:16, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если бы она еще не тормозила как не знаю что...
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:15, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни у кого не тормозит, у всех макбуки М1/M2. Железо обновите, штoле.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 14:58, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот и свидетели макбуков подкатили. Впрочем, на макбуках оно тоже тормозит, т.к. дело не в железе, а в тоннах кривого кода как на сервере, так и на фронтенде.
     
  • 2.24, freehck (ok), 12:13, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жирка сегодня единственный нормальный тасктрекер которым можно пользоваться без боли.

    Ну не то, чтобы совсем без боли -- она была и остаётся тем ещё спагетти.
    Но что ничего лучше на данный момент на рынке нет -- это факт, с которым трудно не согласиться.

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:04, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два года проработал в ней. Потом она вроде ушла с рынка РФ. Уволился из той конторы, вроде Яндекс тренером или чем то таким заменили.
    Вообще разные варианты обсуждались вплоть до Битрикс 24.
    Кто чем пользуется?
    Я смотрю в сторону GLPI — аббревиатура для Gestionnaire libre de parc informatique (Свободный менеджер ИТ-инфраструктуры),
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:06, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С редхетом ещё всё понятно, но чего остальные все носятся с этой жирой? Atlassian показали своё истинное лицо, когда начали блочить опенсорсные проекты на битбакете. Даже микрософт до такого ещё не докатился.
     
     
  • 2.13, Всем Анонимам Аноним (?), 11:17, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Просто тупо удобно?
    Даже для мелкой компании.
     
     
  • 3.16, Аноним (9), 11:35, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я житель России. Для меня эта компания просто перестала существовать. Ну а когда пользовался удобств как-то не ощутил. Постоянные тормоза и тупняки.
     
  • 3.18, voiceofreason (?), 11:43, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего там удобного нет, для мелкоты это всё равно что SAP разворачивать. Ынтерпрайзным рабам может и надо, а так редмайна хватит
     
     
  • 4.31, пох. (?), 13:21, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего там удобного нет, для мелкоты это всё равно что SAP разворачивать.

    еще одного пора выкинуть на обочину прогресса. Не надо ее разворачивать, надо у уважаемых пацанов купить уже развернутую в облачке. И сразу канбаны нарисуются и эджайл во все дыры попретъ!

    Все бандерлоги так делают!

     
     
  • 5.35, voiceofreason (?), 13:46, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бандероги могут и свой кал есть, например. Или даже не свой. Не повод делать так же.
     
     
  • 6.37, пох. (?), 13:53, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А об этом они просто не говорят, и все норм.
     
  • 3.45, BeLord (ok), 15:08, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как пользователь этой шняги с 2008 года, могу сказать, что не фига удобного там нет.
     
  • 2.14, АнанимуЗ (?), 11:21, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    видимо там для вицепрезидентов и индусов есть собиралка красивой канбан-аджайл доски, на которой понятно текущее состояние дел из всеобщего метания кала. А багзила так не научилась.
     
  • 2.15, пох. (?), 11:24, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С редхетом ещё всё понятно, но чего остальные все носятся с этой жирой?

    потому что трекинг ошибок и патчей менеджеру нинуна. Менеджеру нуна раздать рабам указания и через день проверить в удобном и наглядном графическом виде - кому кинуть крошки от (им сожранного) пряника, а кому выписать направление к кнутователю за недостаточную энергию веслания.

    И вот, еще - нескучный rest api, а почтовую рассылку в которую автоматически отправлялись уведомления о патчах мы сломаем, потому что ниасилили и вообще нимодна эта ваша почта (и менеджеру и нафиг не сдалась - он все равно ее читать не умеет)

     
     
  • 3.20, Анонимм (??), 11:45, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Менеджеру нуна раздать рабам указания

    даже интересно "где ты работаешь?", с таким то опытом)

    > почтовую рассылку

    малохольный ты реально думаешь, что жира не будет присылать по письму на каждый пук который произошел с задачей?
    тут я тебя расстрою)

     
     
  • 4.21, Sw00p aka Jerom (?), 11:55, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >даже интересно "где ты работаешь?", с таким то опытом)

    черпает истину в коментах от опеннетовских ихкспертов :)

     
  • 4.22, похнапоха. (?), 11:56, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не обращай внимание, это персонаж из параллельного айти, годами тут сидит и обгаживает всё. Работает он на каком-то заводе либо в госухе, типа россельхознадзоре, начальничком бюро, все эти современные тренды айти он воспринимает в штыки, ему бы белый халатик отдеть, ходить в машзал к терминалу запускать задачи расчета зарплаты, девочкам-операторам ЕС ЭВМ делать комплименты и угощать конфеткой Ромашка - вот его идеал, его идеальный мир айти.
     
     
  • 5.26, апоним (?), 12:40, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > ему бы белый халатик отдеть, ходить в машзал к терминалу запускать задачи расчета зарплаты, девочкам-операторам ЕС ЭВМ делать комплименты и угощать конфеткой Ромашка - вот его идеал, его идеальный мир айти.

    Так описал, что самому захотелось белый халат и вот это все, а не вот это все.

     
     
  • 6.28, Аноним (28), 13:06, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    it который мы потеряли :)))
     
  • 5.33, Минона (ok), 13:35, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я аж всплакнул 😢
     
  • 5.34, voiceofreason (?), 13:44, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как что-то плохое. Когда всё ойти станет "промышленным", там делать нечего. Разработку ПО уже убили таким образом. Пока ещё к счастью есть возможность получать деньги за ковыряние консольки, но дальше видимо придётся идти в управдомы.
     
  • 4.29, 1 (??), 13:08, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Менеджеру нуна раздать рабам указания
    > даже интересно "где ты работаешь?", с таким то опытом)

    А что, где-то не так ? Ну может в стартапах если только, где один пилит донаты, остальные работают за идею и будущие пряники.

     
     
  • 5.30, пох. (?), 13:17, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    да ну, брось, нет уже таких стартапов. Ну пока "остальных" ровно один (он потом обычно становится CTO, а первый - CEO) может еще быть. А на следующем шаге первым нанимают кнутователя, вторым специалиста по канбану и эджайл. Логичное техническое решение - поставить jira, конечно.

    И вот зачем бы в таком гадюшнике могла пригодиться багзила?

     

  • 1.38, Аноним (38), 14:06, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь" (с) Крылов "Квартет"
     
  • 1.41, Аноним (-), 14:21, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Компания Red Hat объявила о переводе разработки Red Hat Enterprise Linux и CentOS Stream на новую систему отслеживания ошибок issues.redhat.com, построенную на основе проприетарной платформы Jira, развиваемой компанией Atlassian.

    Редкостный Гат перешёл на использование проприетарной программы. РедГат - враг Свободы!

     
  • 1.46, PnD (??), 15:12, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости есть важный (но не освещённый) нюанс: Atlassian перестал торговать "коробочными" Jira. Совсем. Теперь — только в облачке. Для вышей безопасности, конечно. Ну и мира во всём мире.
     
  • 1.47, Аноним (47), 15:44, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >аналогичные отдельные редакции Bugzilla также развивают проекты Mozilla

    Гмм. Что-то тут не так.

     

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