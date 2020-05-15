Red Hat открыл код своей редакции Bugzilla

Компания Red Hat опубликовала исходные тексты своей редакции системы Bugzilla, применяемой для ведения базы данных ошибок, контроля за их исправлением и координации реализации новшеств. Код Bugzilla написан на языке Perl и распространяется под свободной лицензией MPL. Наиболее крупными проектами, применяющими Bugzilla, являются Mozilla, Red Hat и SUSE. Red Hat применяет в своей инфраструктуре собственное ответвление RHBZ (Red Hat Bugzilla), дополненное расширенными возможностями и адаптированное для специфики разработки в Red Hat.

Ответвление развивается с 1998 года, но до сих пор его разработка велась за закрытыми дверями, без публикации истории изменений и без предоставления доступа к репозиторию из-за наличия в мета-данных конфиденциальной информации. Теперь RHBZ трансформирован в обособленный открытый проект, код которого полностью открыт под лицензией MPL-2.0 и доступен для использования посторонними. В качестве основы в RHBZ использовалось актуальное дерево исходных текстов Bugzilla, поверх которого поддерживались необходимые надстройки. Из-за наличия конфиденциальных данных в примечаниях к коммитам, открытый вариант RHBZ опубликован как один большой патч (1174 файлов изменено, 274307 строк добавлено, 54053 строк удалено) поверх исходных текстов Bugzilla 5.0.4. Для тех кому необходимо пояснение по тем или иным изменениям рекомендуют обращаться к сотрудникам Red Hat.

Кроме оригинальной кодовой базы Bugzilla в RHBZ также задействованы элементы из ответвления, поддерживаемого для инфраструктуры Mozilla. Интерфейс в RHBZ переведён на использование JavaScript-фреймворка Alertify, который используется для динамической загрузки данных при помощи механизма Ajax и для реализации расширенных функций редактирования в формах. Для табличной компоновки задействована библиотека DataTables, для генерации диаграмм в отчётах - PlotylyJS, для организации работы диалогов и форм - Selectize, а для управления шрифтами - Font Awesome Free. В редакции также задействованы расширения Bugzilla от проекта Bayoteers, такие как BayotBase, AgileTools и TreeViewPlus для вывода информации о зависимостях и управления работой групп.

Оригинальная кодовая база Bugzilla последнее время ограничивается только единичными исправлениями ошибок. Инициированный несколько лет назад проект по переработке интерфейса Bugzilla уже больше года заброшен. Основная активность теперь сосредоточена в репозитории с ответвлением от Mozilla, которое продолжает интенсивно развиваться.



