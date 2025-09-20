В Git 3.0 предложено сделать Rust обязательной частью сборочной инфраструктуры

|
1.4, Обычный человек (?), 23:43, 20/09/2025
Заметьте опять - внедрить насильно, не решая ни каких задач при этом. Просто и жёстко - "вот должно быть в зависимостях и всё тут!". А те кто будут против, начнём с ними работать отдельно с каждым. И пусть они потом не проголосуют "за". Кампанейщина по навязыванию руста - это не просто так, за этим стоят довольно мощные силы.
2.5, Вася (??), 23:59, 20/09/2025
Почему насильно? Написано же обсуждается. Откуда вообще фантазии такие, что будут давить на "отдельно каждого"? "Довольно мощные силы" это кто? Есть какая-то информация по этому поводу? Что за теории заговоров? Если это крупные корпорации, то это же нормально, они пишут большинство софта и, конечно, имеют решающий вес в таких вопросах. А кто, если не они?
В любом случае, это же опенсурс, примут - ты можешь спокойно форкнуть и продолжить развивать без раста, свобода же!
2.6, Аноним (6), 00:03, 21/09/2025
> Заметьте опять - внедрить насильно,
Насильно? Тема называется "предложено сделать". В тексте "обсуждается изменение"
Это не сильно похоже на насилие))
> не решая ни каких задач при этом.
Задачи перечислены в предложении.
> А те кто будут против, начнём с ними работать отдельно с каждым. И пусть они потом не проголосуют "за".
А можно цитату?
Пока у тебя какой-то потек сознания.
> Кампанейщина по навязыванию руста - это не просто так, за этим стоят довольно мощные силы.
Угу. Очень мощные.
Шапочка из фольги голову не жмет?
3.14, Аноним (14), 00:20, 21/09/2025
> Задачи перечислены в предложении.
Где? Там написано, что сейчас git может работать без всякого раста. А надо сделать так, чтоб без раста не работал, но при этом чтоб с растом работал так же, как раньше без раста. Короче, нужно сделать чтоб git остался таким же каким и был, но теперь зависил от раста.
4.18, Аноним (-), 00:33, 21/09/2025
> Короче, нужно сделать чтоб git остался таким же каким и был, но теперь зависил от раста.
Вот это ты где нашел? Можно цитату из обсуждения?
Почему считаешь что он будет останется таким же и будет работать также?
3.17, Ананоним (?), 00:31, 21/09/2025
Ты просто не понимаешь что такое "по просьбам трудящихся"..., например, повысили налоги.
4.23, Аноним (-), 00:42, 21/09/2025
> Ты просто не понимаешь что такое "по просьбам трудящихся"..., например, повысили налоги.
А разве гит это про демократию? Его разрабатывают конкретные люди. И если что-то не нравится - кнопочка форк вооон там.
Ну или можете перейти на shit.
Нет, это не ругательство, а реализация git in (almost) pure POSIX shell
git.sr.ht/~sircmpwn/shit
2.19, morphe (?), 00:35, 21/09/2025
> Заметьте опять - внедрить насильно, не решая ни каких задач при этом
Чтобы начать решать задачи - Rust должен быть в списке зависимостей для сборки, и мажорный релиз - как раз возможность требования сборочной инфраструктуры менять
Короче всё как с питоновым пакетом cryptography, сначала потребовали от мейнтейнеров Rust, при этом продолжили использовать только Си, а спустя какое-то время сей там не осталось, заменили на Rust.
2.25, Ананимус (?), 00:48, 21/09/2025
Разработчики захотели — разработчики сделали. Их проект, программируют на чем хотят.
3.35, Аноним (-), 01:00, 21/09/2025
> Разработчики захотели — разработчики сделали. Их проект, программируют на чем хотят.
Но как же Сообщество??!! Их же не спросили!
А должны были спросить каждого васяна и если бы он был против, то несомненно отказаться от такой идеи!
4.36, Ананимус (?), 01:04, 21/09/2025
> Но как же Сообщество??!! Их же не спросили!
А должны были спросить каждого васяна и если бы он был против, то несомненно отказаться от такой идеи!
Единственные страдальцы, которых это заденет — мейнтейнеры. Все остальные почему печалятся ваще не ясно. Зависимость от очень так себе тестируемого перла почему-то никого не тревожит.
3.46, Аноним (46), 01:30, 21/09/2025
> Разработчики захотели — разработчики сделали
Разработчики как раз и не хотят:
> среди разработчиков Git больше противников такого шага, чем сторонников
3.47, Аноним (47), 01:34, 21/09/2025
> Разработчики захотели — разработчики сделали. Их проект, программируют на чем хотят.
Эй, а о гентушниках кто думать будет? 😢 Им же этот "их проект" собирать-компилять потом. 😭
2.26, Аноним (26), 00:49, 21/09/2025
> Кампанейщина по навязыванию руста - это не просто так, за этим стоят довольно мощные силы.
На 100% так и есть. Критическая масса опытных разработчиков, попробовавших и оценивших сам язык, его возможности по безопасному программированию, экосистему и тулинг - это мощнейшая сила, и действительно, решать (точнее, решила) что он будет внедряться абсолютно везде будет только она, а возразить ей некому, нечего, и незачем.
3.48, Аноним (46), 01:36, 21/09/2025
На 100% вы не читали текст новости. Написано же:
> среди разработчиков Git больше противников такого шага, чем сторонников
то есть критическая масса РАЗРАБОТЧИКОВ как раз против раста в обязательных зависимостях. А значит и насаждение происходит не разработчиками, а менее техническими силами.
3.58, Аноним (46), 02:39, 21/09/2025
Тогда, конечно, против никто не будет А есть у вас такой кусок Можно из другог... большой текст свёрнут, показать
2.41, Аноним (41), 01:21, 21/09/2025
Точно также впендюрили в Debian systemd, при наличии более популярного на тот момент Upstart - уже обкатанного решения на Ubuntu, но кое кому было выгодно всех пересадить на одно дырявое и запутанное решение, позволяющее тихо внедрять дырки в основопологающий процесс с PID 1, если ты получаешь контроль на pid1 (например, на виртуалке), то ты сможешь тихо и незаметно и легко рулить всем инстансом, а это сфера интересов спецслужб. Вот и всё
1.8, Аноним (-), 00:05, 21/09/2025
> Основным доводом против является отсутствие в компиляторе rustc должной
> поддержи всех платформ, поддерживаемых в Git.
Просто интересно, для какие это платформы поддерживает Git и не поддерживает раст?
2.11, Аноним (6), 00:12, 21/09/2025
Тут как раз аргумент "уместный" в каком-то смысле.
doc.rust-lang.org/beta/rustc/platform-support.html
Например в Tier 3 (нет автобилдов и автотестов) попадет ARM64 FreeBSD/NetBSD.
И тут могут прийти БЗДишники и начать ныть, что на их ненужности теперь даже гит не соберешь.
Ну или владельцы линукса на ASM с мускулем (ARM64 Linux (big-endian) with musl-libc 1.2.5).
Или даже некролюбы на 4 пне с гайкой (32-bit Haiku Pentium 4)
Вопрос, а зачем слушать этих бездарей-неудачников и любителей древностей - остается открытым.
3.31, Аноним (26), 00:55, 21/09/2025
> Например в Tier 3 (нет автобилдов и автотестов) попадет ARM64 FreeBSD/NetBSD.
> И тут могут прийти БЗДишники и начать ныть, что на их ненужности теперь даже гит не соберешь.
Я как FreeBSD'шник с aarch64 машинами в том числе скажу что пусть такие БЗДшники идут на*й. Поддержка маргинальных платформ - дело рук пользователей этих маргинальных платформ и никак иначе. На самом деле rust-nighly на aarch64 прекрасно работает, а если вдруг сломается - я его либо лично починю, либо выкину свою FreeBSD наконец.
1.9, Фнон (?), 00:06, 21/09/2025
Ох, зря такую новость на выходных постите.
Сейчас у неолудидов будет просто взрыв опы - как адепты раста посмели что-то предложить!
Ведь в нормальном* софте должен быть:
один народ,
один язык (СИ естественно),
один фюрр.. а не, это уже из другой, но весь похожей оперы.
* по их мнению
3.12, Аноним (6), 00:14, 21/09/2025
Хм.. причем тут разнообразие?
Раст это язык ядра линукс.
Если ты его не поддерживаешь, то у тебя какой-то дно-софт.
Всё просто.
4.24, Аноним (24), 00:46, 21/09/2025
Щас вот запилить поддержку обязательную языка Swift-6, или D при сборке Git и Linux Kernel и жопы полыхнут знатно по всему Инету, но как раст - так можно и нужно, хотя, по сути, это ненужные костыли для kernel и git - работали они без свистоперделок и собирались просто и понятно любым системным компилятором, но как только цру-шники выкатили манифест, что софт должен писаться на безопасных языках, так и началось явное проталкивание этого недоязычка, который тому же D и в подметки не годится по фичам - там тоже всё не менее безопасно и быстро
5.39, Аноним (-), 01:12, 21/09/2025
Хм работали они без свистоперделок и собирались просто и понятно Интересно... большой текст свёрнут, показать
6.42, Аноним (46), 01:21, 21/09/2025
> Например Грега Кроа-Хартмана
Это не тот ли перец, который отправляет коммиты в первую попавшуюся подсистему вместо той, к которой они относятся, если система контроля версий не проверяет это?
6.44, Аноним (41), 01:28, 21/09/2025
> (not that rust can catch all of
these by far)
Ну а нафига он тогда нужен, если не all? Rust - не all, вот когда будет all тогда и приходите со своим растом, а то инструмент, значит, местами сыроват и кривоват, но на сях ручки бодят писать? Ну тогда не пиши, че ты там забыл
2.21, Аноним (46), 00:38, 21/09/2025
А вот и поклонников двойных стандартов десантировали.
Как речь заходит о том, чтобы впендюрить куда-нибудь раст, так сразу начинается "скажи да разнообразию". А когда речь идёт о wayland/systemd, так сразу "зачем нужны альтернативы, если есть единственно верное решение".
Раз уж вы за разнообразие, то давайте добавим в обязательные зависимости весь top20 рейтинга tiobe из соседней новости. Нуачо, не должно же быть единственного языка!
3.27, Аноним (27), 00:49, 21/09/2025
Ну, прикинь, выходит Git-4 а там в зависимостях Swift-7, и его компилятор на 5 Gb качай. Как сильно будет вой на болотах?
4.40, Аноним (-), 01:16, 21/09/2025
> выходит Git-4 а там в зависимостях Swift-7
Как разработчик под ios/macos я это приветствую))
> и его компилятор на 5 Gb качай
О боже! целых пять гигов!
Это же примерно 15 минут видео в 4к.
Ужасно просто ужасно.
Ведь каждый раз приходиться компилять программы заново.
Вот если бы кто-то придумал "собрать софт 1 раз, а потом просто распространять бинарный пакет!"
Но к сожалению этого не было сделано... или было?)))
5.43, Аноним (46), 01:23, 21/09/2025
> Но к сожалению этого не было сделано... или было?)))
Это БЫЛО сделано, но фанаты раста почему-то не могут просто "скачать бинарный пакет", они зачем-то лезут к исходникам, причём со своим языком.
3.28, Аноним (-), 00:52, 21/09/2025
> А когда речь идёт о wayland - "зачем нужны альтернативы, если
> есть единственно верное решение".
Подожди. Wayland это как раз разнообразие.
А вы его обвиняете в фрагментации и требуете, чтобы осталась монополия иксов.
Может вы как-то определитесь?
1.22, zionist (ok), 00:41, 21/09/2025
Зачем им вообще на столько низкоуровневые языки? Почему например не Go? По-моему на Go очень хорошая реализация была бы.
3.33, Аноним (26), 00:59, 21/09/2025
Во-первых, это не основная фишка. Во-вторых, из наличия фишки любого калибра никак не слудует что без ней нельзя писать код. В-третьих, в git полно распараллеленных и асинхронных операций (чего только git maintenance стоит) - вот для их синхронизации.
3.37, Аноним (41), 01:07, 21/09/2025
Не знал, что 5-7% отставание от си это медленный, а для числодробилок аля avx256 есть cgo - там пишешь на сях куски кода и они летают, вставки хоть на ассемблере (так в дефолтной поставке го и делают для криптографии), тч пздеж про медлительность
4.45, Аноним (46), 01:29, 21/09/2025
Про яву тоже везде пишут, что "на 5-7% медленнее, чем си". Но стоит запустить какую-нибудь идею а потом кдевелоп и сравнить, так сразу всё становится ясно.
Не знаю, насколько это к go относится. Всё же go создавался именно как компилируемая замена питону для микросервисов. Поэтому "быстрее, чем питон" было достаточно.
1.34, Аноним (34), 01:00, 21/09/2025
Предлагаю внедрить Python, Javascript, Perl и Ruby в сборочные зависимости Rust toolchain. И закопать.
2.38, Аноним (41), 01:12, 21/09/2025
А так и есть. Там без питона3 не собирается полноценный раст тулчайн со всеми llvm фичами (дебагер, к примеру), причём и llvm нужен на каждую версию свой (определенной ветки/тега)
Было бы смешно, если бы ещё node.js нужен был бы с кучей npm пакетов для сборки документации к компилятору - надо поднять обсуждение, кстати, чтобы документация была на React и приложуха React Native шла как зависимость при сборке под Android :D
3.50, Аноним (46), 01:40, 21/09/2025
В свете последних тенденций в стоимости труда программистов и в проблемах поиска работы есть подозрение, что это скоро пройдёт. Одно дело создавать новые абстракции от скуки, когда в штате 500% программистов от реально необходимого количества. И совсем другое - когда размер штата в аккурат столько, сколько нужно для выполнения работы, и у все программистов есть реальные задачи.
1.49, Аноним (49), 01:36, 21/09/2025
Ну что, будет голосование как про системду:
- Да, не против;
- Нет, не против.
2.52, Аноним (46), 01:52, 21/09/2025
Там вроде было так:
- голосуем за сисьтемду.
- мы против.
- хорошо, голосуем снова.
- так мы снова против.
- ладно, ещё раз голосуем.
- мы всё ещё против.
- тогда глосуем опять.
- и опять мы против.
- ещё раз голосуем.
- да ты заколебал, работать невозможно, нам уже пофиг.
- хорошо, пользуясь своим правом председателя, из-за неопределённого статуса голосования решение буду принимать я; и я принимаю решение, что голосование завершено в пользу сисьтемд. но больше голосовать уже не будем.
1.51, localhostadmin (ok), 01:41, 21/09/2025
Прикиньте как адепты раста удивятся, когда узнают, что есть направления кроме высоконагруженных серверов и там линукс не является ведущей ос
2.54, Аноним (46), 02:14, 21/09/2025
Непомнило историю с оперой Когда оперу превращали в хром и люди возмущались, бы... большой текст свёрнут, показать
2.57, Аноним (26), 02:29, 21/09/2025
Знаем, есть такое направление - там винда высоко нагружает 100 CPU на своими за... большой текст свёрнут, показать
