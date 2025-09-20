В Git 3.0 предложено сделать Rust обязательной частью сборочной инфраструктуры

2.10 , anon2 ( ? ), 00:12, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но-но, поменьше разнообразия, пожалуйста.

3.12 , Аноним ( 6 ), 00:14, 21/09/2025 Хм.. причем тут разнообразие?

Раст это язык ядра линукс.

Если ты его не поддерживаешь, то у тебя какой-то дно-софт.

Всё просто.

4.24 , Аноним ( 24 ), 00:46, 21/09/2025 Щас вот запилить поддержку обязательную языка Swift-6, или D при сборке Git и Linux Kernel и жопы полыхнут знатно по всему Инету, но как раст - так можно и нужно, хотя, по сути, это ненужные костыли для kernel и git - работали они без свистоперделок и собирались просто и понятно любым системным компилятором, но как только цру-шники выкатили манифест, что софт должен писаться на безопасных языках, так и началось явное проталкивание этого недоязычка, который тому же D и в подметки не годится по фичам - там тоже всё не менее безопасно и быстро

5.39 , Аноним ( - ), 01:12, 21/09/2025 большой текст свёрнут, показать Хм работали они без свистоперделок и собирались просто и понятно Интересно... 6.42 , Аноним ( 46 ), 01:21, 21/09/2025 > Например Грега Кроа-Хартмана Это не тот ли перец, который отправляет коммиты в первую попавшуюся подсистему вместо той, к которой они относятся, если система контроля версий не проверяет это?

6.44 , Аноним ( 41 ), 01:28, 21/09/2025 > (not that rust can catch all of these by far) Ну а нафига он тогда нужен, если не all? Rust - не all, вот когда будет all тогда и приходите со своим растом, а то инструмент, значит, местами сыроват и кривоват, но на сях ручки бодят писать? Ну тогда не пиши, че ты там забыл

2.21 , Аноним ( 46 ), 00:38, 21/09/2025 А вот и поклонников двойных стандартов десантировали. Как речь заходит о том, чтобы впендюрить куда-нибудь раст, так сразу начинается "скажи да разнообразию". А когда речь идёт о wayland/systemd, так сразу "зачем нужны альтернативы, если есть единственно верное решение". Раз уж вы за разнообразие, то давайте добавим в обязательные зависимости весь top20 рейтинга tiobe из соседней новости. Нуачо, не должно же быть единственного языка!

3.27 , Аноним ( 27 ), 00:49, 21/09/2025 Ну, прикинь, выходит Git-4 а там в зависимостях Swift-7, и его компилятор на 5 Gb качай. Как сильно будет вой на болотах?

4.40 , Аноним ( - ), 01:16, 21/09/2025 > выходит Git-4 а там в зависимостях Swift-7 Как разработчик под ios/macos я это приветствую)) > и его компилятор на 5 Gb качай О боже! целых пять гигов!

Это же примерно 15 минут видео в 4к.

Ужасно просто ужасно. Ведь каждый раз приходиться компилять программы заново.

Вот если бы кто-то придумал "собрать софт 1 раз, а потом просто распространять бинарный пакет!"

Но к сожалению этого не было сделано... или было?)))

5.43 , Аноним ( 46 ), 01:23, 21/09/2025 > Но к сожалению этого не было сделано... или было?))) Это БЫЛО сделано, но фанаты раста почему-то не могут просто "скачать бинарный пакет", они зачем-то лезут к исходникам, причём со своим языком.

3.28 , Аноним ( - ), 00:52, 21/09/2025 > А когда речь идёт о wayland - "зачем нужны альтернативы, если

> есть единственно верное решение". Подожди. Wayland это как раз разнообразие.

А вы его обвиняете в фрагментации и требуете, чтобы осталась монополия иксов.

Может вы как-то определитесь?

