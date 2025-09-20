The OpenNET Project / Index page

В Git 3.0 предложено сделать Rust обязательной частью сборочной инфраструктуры

20.09.2025 23:27

В списке рассылки разработчиков системы управления исходными текстами Git обсуждается изменение, предлагающее включить компоненты на языке Rust в основной (core) состав Git и добавить Rust в число обязательных зависимостей, необходимых для сборки Git. Интеграцию возможности использования Rust при разработке Git предлагается осуществить по аналогии с ранее осуществлённым переходом к возможности использования спецификации C99 в кодовой базе Git - вначале добавить поддержку Rust в тестовом режиме, а начиная с Git 3.0 сделать её обязательной частью сборочной инфраструктуры.

Интеграция поддержки Rust в Git началась в мартовском выпуске Git 2.49 в состав которого был включён не обязательный для сборки интерфейс, позволяющий разрабатывать компоненты Git на языке Rust. Было добавлено два crate-пакета: libgit-sys и libgit с низкоуровневой и высокоуровневой Rust-обвязками над внутренними библиотеками, задействованными в Git.

В июле в списке рассылки разработчиков Git было опубликовано изменение к утилите xdiff, добавляющее компоненты на языке Rust и оптимизиации, позволяющие поднять производительность на 5-19%. В примечании к изменению было предложено добавить Rust в число жёстких зависимостей. В июле решение по данному вопросу не было принято и теперь предпринята вторая попытка поднятия вопроса перевода Rust в разряд обязательных сборочных зависимостей. Судя по повторному обсуждению среди разработчиков Git больше противников такого шага, чем сторонников, хотя против необязательной поддержки Git особых возражений нет. Основным доводом против является отсутствие в компиляторе rustc должной поддержи всех платформ, поддерживаемых в Git.

  • 1.4, Обычный человек (?), 23:43, 20/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Заметьте опять - внедрить насильно, не решая ни каких задач при этом. Просто и жёстко - "вот должно быть в зависимостях и всё тут!". А те кто будут против, начнём с ними работать отдельно с каждым. И пусть они потом не проголосуют "за". Кампанейщина по навязыванию руста - это не просто так, за этим стоят довольно мощные силы.
     
     
  • 2.5, Вася (??), 23:59, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Почему насильно? Написано же обсуждается. Откуда вообще фантазии такие, что будут давить на "отдельно каждого"? "Довольно мощные силы" это кто? Есть какая-то информация по этому поводу? Что за теории заговоров? Если это крупные корпорации, то это же нормально, они пишут большинство софта и, конечно, имеют решающий вес в таких вопросах. А кто, если не они?

    В любом случае, это же опенсурс, примут - ты можешь спокойно форкнуть и продолжить развивать без раста, свобода же!

     
     
  • 3.7, Аноним9000 (?), 00:04, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Власти скрывают, понятно же
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:03, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Заметьте опять - внедрить насильно,

    Насильно? Тема называется "предложено сделать". В тексте "обсуждается изменение"
    Это не сильно похоже на насилие))

    > не решая ни каких задач при этом.

    Задачи перечислены в предложении.

    > А те кто будут против, начнём с ними работать отдельно с каждым. И пусть они потом не проголосуют "за".

    А можно цитату?
    Пока у тебя какой-то потек сознания.

    > Кампанейщина по навязыванию руста - это не просто так, за этим стоят довольно мощные силы.

    Угу. Очень мощные.
    Шапочка из фольги голову не жмет?


     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:20, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Задачи перечислены в предложении.

    Где? Там написано, что сейчас git может работать без всякого раста. А надо сделать так, чтоб без раста не работал, но при этом чтоб с растом работал так же, как раньше без раста. Короче, нужно сделать чтоб git остался таким же каким и был, но теперь зависил от раста.

     
     
  • 4.18, Аноним (-), 00:33, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Короче, нужно сделать чтоб git остался таким же каким и был, но теперь зависил от раста.

    Вот это ты где нашел? Можно цитату из обсуждения?
    Почему считаешь что он будет останется таким же и будет работать также?

     
  • 3.17, Ананоним (?), 00:31, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто не понимаешь что такое "по просьбам трудящихся"..., например, повысили налоги.
     
     
  • 4.23, Аноним (-), 00:42, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты просто не понимаешь что такое "по просьбам трудящихся"..., например, повысили налоги.

    А разве гит это про демократию? Его разрабатывают конкретные люди. И если что-то не нравится - кнопочка форк вооон там.

    Ну или можете перейти на shit.
    Нет, это не ругательство, а реализация git in (almost) pure POSIX shell
    git.sr.ht/~sircmpwn/shit

     
  • 2.19, morphe (?), 00:35, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Заметьте опять - внедрить насильно, не решая ни каких задач при этом

    Чтобы начать решать задачи - Rust должен быть в списке зависимостей для сборки, и мажорный релиз - как раз возможность требования сборочной инфраструктуры менять

    Короче всё как с питоновым пакетом cryptography, сначала потребовали от мейнтейнеров Rust, при этом продолжили использовать только Си, а спустя какое-то время сей там не осталось, заменили на Rust.

     
  • 2.25, Ананимус (?), 00:48, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Разработчики захотели — разработчики сделали. Их проект, программируют на чем хотят.
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 01:00, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разработчики захотели — разработчики сделали. Их проект, программируют на чем хотят.

    Но как же Сообщество??!! Их же не спросили!
    А должны были спросить каждого васяна и если бы он был против, то несомненно отказаться от такой идеи!

     
     
  • 4.36, Ананимус (?), 01:04, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но как же Сообщество??!! Их же не спросили!

    А должны были спросить каждого васяна и если бы он был против, то несомненно отказаться от такой идеи!

    Единственные страдальцы, которых это заденет — мейнтейнеры. Все остальные почему печалятся ваще не ясно. Зависимость от очень так себе тестируемого перла почему-то никого не тревожит.

     
  • 3.46, Аноним (46), 01:30, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разработчики захотели — разработчики сделали

    Разработчики как раз и не хотят:

    > среди разработчиков Git больше противников такого шага, чем сторонников

     
  • 3.47, Аноним (47), 01:34, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разработчики захотели — разработчики сделали. Их проект, программируют на чем хотят.

    Эй, а о гентушниках кто думать будет? 😢 Им же этот "их проект" собирать-компилять потом. 😭

     
  • 2.26, Аноним (26), 00:49, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кампанейщина по навязыванию руста - это не просто так, за этим стоят довольно мощные силы.

    На 100% так и есть. Критическая масса опытных разработчиков, попробовавших и оценивших сам язык, его возможности по безопасному программированию, экосистему и тулинг - это мощнейшая сила, и действительно, решать (точнее, решила) что он будет внедряться абсолютно везде будет только она, а возразить ей некому, нечего, и незачем.

     
     
  • 3.48, Аноним (46), 01:36, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На 100% вы не читали текст новости. Написано же:

    > среди разработчиков Git больше противников такого шага, чем сторонников

    то есть критическая масса РАЗРАБОТЧИКОВ как раз против раста в обязательных зависимостях. А значит и насаждение происходит не разработчиками, а менее техническими силами.

     
     
  • 3.58, Аноним (46), 02:39, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда, конечно, против никто не будет А есть у вас такой кусок Можно из другог... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.41, Аноним (41), 01:21, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Точно также впендюрили в Debian systemd, при наличии более популярного на тот момент Upstart - уже обкатанного решения на Ubuntu, но кое кому было выгодно всех пересадить на одно дырявое и запутанное решение, позволяющее тихо внедрять дырки в основопологающий процесс с PID 1, если ты получаешь контроль на pid1 (например, на виртуалке), то ты сможешь тихо и незаметно и легко рулить всем инстансом, а это сфера интересов спецслужб. Вот и всё
     
     
  • 1.8, Аноним (-), 00:05, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Основным доводом против является отсутствие в компиляторе rustc должной
    > поддержи всех платформ, поддерживаемых в Git.

    Просто интересно, для какие это платформы поддерживает Git и не поддерживает раст?

     
     
  • 2.11, Аноним (6), 00:12, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут как раз аргумент "уместный" в каком-то смысле.
    doc.rust-lang.org/beta/rustc/platform-support.html

    Например в Tier 3 (нет автобилдов и автотестов) попадет ARM64 FreeBSD/NetBSD.
    И тут могут прийти БЗДишники и начать ныть, что на их ненужности теперь даже гит не соберешь.
    Ну или владельцы линукса на ASM с мускулем (ARM64 Linux (big-endian) with musl-libc 1.2.5).
    Или даже некролюбы на 4 пне с гайкой (32-bit Haiku Pentium 4)

    Вопрос, а зачем слушать этих бездарей-неудачников и любителей древностей - остается открытым.

     
     
  • 3.31, Аноним (26), 00:55, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Например в Tier 3 (нет автобилдов и автотестов) попадет ARM64 FreeBSD/NetBSD.
    > И тут могут прийти БЗДишники и начать ныть, что на их ненужности теперь даже гит не соберешь.

    Я как FreeBSD'шник с aarch64 машинами в том числе скажу что пусть такие БЗДшники идут на*й. Поддержка маргинальных платформ - дело рук пользователей этих маргинальных платформ и никак иначе. На самом деле rust-nighly на aarch64 прекрасно работает, а если вдруг сломается - я его либо лично починю, либо выкину свою FreeBSD наконец.

     
  • 1.9, Фнон (?), 00:06, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох, зря такую новость на выходных постите.
    Сейчас у неолудидов будет просто взрыв опы - как адепты раста посмели что-то предложить!
    Ведь в нормальном* софте должен быть:
    один народ,
    один язык (СИ естественно),
    один фюрр.. а не, это уже из другой, но весь похожей оперы.

    * по их мнению

     
     
  • 2.10, anon2 (?), 00:12, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но-но, поменьше разнообразия, пожалуйста.
     
     
  • 3.12, Аноним (6), 00:14, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм.. причем тут разнообразие?
    Раст это язык ядра линукс.
    Если ты его не поддерживаешь, то у тебя какой-то дно-софт.
    Всё просто.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 00:46, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щас вот запилить поддержку обязательную языка Swift-6, или D при сборке Git и Linux Kernel и жопы полыхнут знатно по всему Инету, но как раст - так можно и нужно, хотя, по сути, это ненужные костыли для kernel и git - работали они без свистоперделок и собирались просто и понятно любым системным компилятором, но как только цру-шники выкатили манифест, что софт должен писаться на безопасных языках, так и началось явное проталкивание этого недоязычка, который тому же D и в подметки не годится по фичам - там тоже всё не менее безопасно и быстро
     
     
  • 5.39, Аноним (-), 01:12, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм работали они без свистоперделок и собирались просто и понятно Интересно... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.42, Аноним (46), 01:21, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например Грега Кроа-Хартмана

    Это не тот ли перец, который отправляет коммиты в первую попавшуюся подсистему вместо той, к которой они относятся, если система контроля версий не проверяет это?

     
  • 6.44, Аноним (41), 01:28, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (not that rust can catch all of

    these by far)

    Ну а нафига он тогда нужен, если не all? Rust - не all, вот когда будет all тогда и приходите со своим растом, а то инструмент, значит, местами сыроват и кривоват, но на сях ручки бодят писать? Ну тогда не пиши, че ты там забыл

     
  • 2.21, Аноним (46), 00:38, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и поклонников двойных стандартов десантировали.

    Как речь заходит о том, чтобы впендюрить куда-нибудь раст, так сразу начинается "скажи да разнообразию". А когда речь идёт о wayland/systemd, так сразу "зачем нужны альтернативы, если есть единственно верное решение".

    Раз уж вы за разнообразие, то давайте добавим в обязательные зависимости весь top20 рейтинга tiobe из соседней новости. Нуачо, не должно же быть единственного языка!

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 00:49, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, прикинь, выходит Git-4 а там в зависимостях Swift-7, и его компилятор на 5 Gb качай. Как сильно будет вой на болотах?
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 01:16, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выходит Git-4 а там в зависимостях Swift-7

    Как разработчик под ios/macos я это приветствую))

    > и его компилятор на 5 Gb качай

    О боже! целых пять гигов!
    Это же примерно 15 минут видео в 4к.
    Ужасно просто ужасно.

    Ведь каждый раз приходиться компилять программы заново.
    Вот если бы кто-то придумал "собрать софт 1 раз, а потом просто распространять бинарный пакет!"
    Но к сожалению этого не было сделано... или было?)))

     
     
  • 5.43, Аноним (46), 01:23, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но к сожалению этого не было сделано... или было?)))

    Это БЫЛО сделано, но фанаты раста почему-то не могут просто "скачать бинарный пакет", они зачем-то лезут к исходникам, причём со своим языком.

     
  • 3.28, Аноним (-), 00:52, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А когда речь идёт о wayland - "зачем нужны альтернативы, если
    > есть единственно верное решение".

    Подожди. Wayland это как раз разнообразие.
    А вы его обвиняете в фрагментации и требуете, чтобы осталась монополия иксов.
    Может вы как-то определитесь?

     

  • 1.22, zionist (ok), 00:41, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем им вообще на столько низкоуровневые языки? Почему например не Go? По-моему на Go очень хорошая реализация была бы.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 00:53, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а куда там каналы-то прикручивать, основную фишку го?
     
     
  • 3.33, Аноним (26), 00:59, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-первых, это не основная фишка. Во-вторых, из наличия фишки любого калибра никак не слудует что без ней нельзя писать код. В-третьих, в git полно распараллеленных и асинхронных операций (чего только git maintenance стоит) - вот для их синхронизации.
     
  • 2.32, Аноним (26), 00:56, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    go медленный. Он замена разве что питону
     
     
  • 3.37, Аноним (41), 01:07, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знал, что 5-7% отставание от си это медленный, а для числодробилок аля avx256 есть cgo - там пишешь на сях куски кода и они летают, вставки хоть на ассемблере (так в дефолтной поставке го и делают для криптографии), тч пздеж про медлительность
     
     
  • 4.45, Аноним (46), 01:29, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про яву тоже везде пишут, что "на 5-7% медленнее, чем си". Но стоит запустить какую-нибудь идею а потом кдевелоп и сравнить, так сразу всё становится ясно.

    Не знаю, насколько это к go относится. Всё же go создавался именно как компилируемая замена питону для микросервисов. Поэтому "быстрее, чем питон" было достаточно.

     

  • 1.34, Аноним (34), 01:00, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю внедрить Python, Javascript, Perl и Ruby в сборочные зависимости Rust toolchain. И закопать.
     
     
  • 2.38, Аноним (41), 01:12, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так и есть. Там без питона3 не собирается полноценный раст тулчайн со всеми llvm фичами (дебагер, к примеру), причём и llvm нужен на каждую версию свой (определенной ветки/тега)

    Было бы смешно, если бы ещё node.js нужен был бы с кучей npm пакетов для сборки документации к компилятору - надо поднять обсуждение, кстати, чтобы документация была на React и приложуха React Native шла как зависимость при сборке под Android :D

     
     
  • 3.50, Аноним (46), 01:40, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В свете последних тенденций в стоимости труда программистов и в проблемах поиска работы есть подозрение, что это скоро пройдёт. Одно дело создавать новые абстракции от скуки, когда в штате 500% программистов от реально необходимого количества. И совсем другое - когда размер штата в аккурат столько, сколько нужно для выполнения работы, и у все программистов есть реальные задачи.
     

  • 1.49, Аноним (49), 01:36, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, будет голосование как про системду:
    - Да, не против;
    - Нет, не против.
     
     
  • 2.52, Аноним (46), 01:52, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде было так:
    - голосуем за сисьтемду.
    - мы против.
    - хорошо, голосуем снова.
    - так мы снова против.
    - ладно, ещё раз голосуем.
    - мы всё ещё против.
    - тогда глосуем опять.
    - и опять мы против.
    - ещё раз голосуем.
    - да ты заколебал, работать невозможно, нам уже пофиг.
    - хорошо, пользуясь своим правом председателя, из-за неопределённого статуса голосования решение буду принимать я; и я принимаю решение, что голосование завершено в пользу сисьтемд. но больше голосовать уже не будем.
     

  • 1.51, localhostadmin (ok), 01:41, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикиньте как адепты раста удивятся, когда узнают, что есть направления кроме высоконагруженных серверов и там линукс не является ведущей ос
     
     
  • 2.54, Аноним (46), 02:14, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непомнило историю с оперой Когда оперу превращали в хром и люди возмущались, бы... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.55, Alladin (?), 02:14, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    является же
     
  • 2.57, Аноним (26), 02:29, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаем, есть такое направление - там винда высоко нагружает 100 CPU на своими за... большой текст свёрнут, показать
     

