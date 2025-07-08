Уязвимости в Git, допускающие выполнение кода при обращении к внешнему репозиторию

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|1.5, Аноним (5), 23:14, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А чего вы хотели от софта где используется perl, не удивлюсь если там есть уязвимость, которую можно запихнуть в сообщение коммита
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|2.6, Анёним (?), 23:18, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новой версии избавились от Perl, переписав части на нём на bash, была новость тут
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|2.7, Аноним (7), 23:22, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Practical Exploitation and Remote code execution Language.
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|2.8, Аноним (8), 23:30, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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perl там только для отправки почты через git send-email, чтоб свой smtp клиент не писать.
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|2.11, Аноним (8), 01:10, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это, кстати, ты еще hg не видел (или видел?) - он весь, а не только пара утилит-обвязок как в гите, написан на скриптовом языке.
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|4.15, Аноним (15), 01:53, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому интересно, подтверждаю. Скачал архив 7.0.2 версии, и в ней куча раст-файлов. Не бОльшая часть, но много.
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|1.9, Аноним (9), 23:46, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 2.43.7, 2.44.4, 2.45.4, 2.46.4, 2.47.3, 2.48.2, 2.49.1 и 2.50.1
а чего так мало версий? должно быть на 10 страниц текста
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|2.14, Аноним (15), 01:46, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто товарищи не льют всё в одну-единственную ветку, как это делает тот же арч. У этих есть стабильные версии, куда только исправления ошибок попадают.
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