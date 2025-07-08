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Уязвимости в Git, допускающие выполнение кода при обращении к внешнему репозиторию

08.07.2025 22:07

Опубликованы корректирующие выпуски распределённой системы управления исходными текстами Git 2.43.7, 2.44.4, 2.45.4, 2.46.4, 2.47.3, 2.48.2, 2.49.1 и 2.50.1, в которых устранены уязвимости, позволяющие выполнить свой код на системе пользователя при выполнение операции клонирования репозитория, подконтрольного атакующему.

  • CVE-2025-48384 - уязвимость вызвана тем, что при чтении значений параметров конфигурации Git очищает указанные в конце символы перевода строки (LF) и возврата каретки (CR), но при записи значений в файл конфигурации не выполняет экранирование символа возврата каретки. Атакующий может указать при инициализации субмодуля путь, в конце имени которого указан символ возврата каретки (ФС в unix-подобных ОС позволяют указывать спецсимволы в именах файлов и каталогов).

    Очистка символа возврата каретки при чтении конфигурации приведёт к тому, что субмодуль будет извлечён по некорректному пути. Атакующий может разместить по этому некорректному пути символическую ссылку, указывающую на каталог с git hook-ами и разместить в нём обработчик, вызываемый после завершения операции checkout. Выполнение команды "git clone --recursive" над репозиторием с подобным субмодулем приведёт к выполнению кода, указанного злоумышленником.

  • CVE-2025-48385 - недостаточная проверка на стороне клиента bundle-файлов, отдаваемых сервером во время клонирования репозитория и используемых для передачи части отдаваемых данных через системы доставки контента (CDN). Атакующий, контролирующий Git-сервер, может организовать загрузку клиентом специально оформленного bundle-файла, который после извлечения будет сохранён в произвольное место ФС.
  • CVE-2025-48386 - специфичная для платформы Windows уязвимость, вызванная переполнением буфера в обработчике Wincred, применяемом для сохранения учётных данных в Windows Credential Manager.

Кроме того, устранены четыре уязвимости в графических интерфейсах Gitk и Git GUI, написанных на Tcl/Tk:

  • CVE-2025-27613 - открытие в Gitk специально оформленного репозитория может привести к перезаписи произвольных файлов в файловой системе.
  • CVE-2025-27614 - при выполнении "gitk filename" над специально оформленным репозиторием может привести к запуску скрипта, подготовленного атакующим.
  • CVE-2025-46334 - в Git GUI в Windows можно организовать запуск кода атакующего при выполнении пользователем действий "Git Bash" или "Browse Files" c репозиторием, в рабочем дереве которого атакующим размещены типовые исполняемые файлы, такие как sh.exe, astextplain.exe, exif.exe и ps2ascii.exe, вызываемые в процессе работы Git GUI.
  • CVE-2025-46335 - возможность создать или перезаписать произвольный файл в ФС при редактировании пользователем в Git GUI файла из каталога со специально оформленным именем, извлечённого из репозитория, подготовленного атакующим.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/open-sourc...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.50
  3. OpenNews: Две уязвимости в Git, способные привести к удалённому выполнению кода
  4. OpenNews: Уязвимости в Git, позволяющие перезаписать файлы или выполнить свой код
  5. OpenNews: Пять уязвимостей в Git, среди которых одна критическая и две опасные
  6. OpenNews: Уязвимость в MCP-сервере GitHub, приводящая к утечке информации из приватных репозиториев
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63552-git
Ключевые слова: git
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 23:14, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чего вы хотели от софта где используется perl, не удивлюсь если там есть уязвимость, которую можно запихнуть в сообщение коммита
     
     
  • 2.6, Анёним (?), 23:18, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В новой версии избавились от Perl, переписав части на нём на bash, была новость тут
     
     
  • 3.10, 12yoexpert (ok), 00:33, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну теперь заживём
     
  • 3.13, X512 (?), 01:25, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > переписав части на нём на bash

    Шило на мыло.

     
  • 2.7, Аноним (7), 23:22, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Practical Exploitation and Remote code execution Language.
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:30, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    perl там только для отправки почты через git send-email, чтоб свой smtp клиент не писать.
     
  • 2.11, Аноним (8), 01:10, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, кстати, ты еще hg не видел (или видел?) - он весь, а не только пара утилит-обвязок как в гите, написан на скриптовом языке.
     
     
  • 3.12, Кошкажена (?), 01:21, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > написан на скриптовом языке

    Устаревшая информация уже.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 01:53, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому интересно, подтверждаю. Скачал архив 7.0.2 версии, и в ней куча раст-файлов. Не бОльшая часть, но много.
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:46, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 2.43.7, 2.44.4, 2.45.4, 2.46.4, 2.47.3, 2.48.2, 2.49.1 и 2.50.1

    а чего так мало версий? должно быть на 10 страниц текста

     
     
  • 2.14, Аноним (15), 01:46, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто товарищи не льют всё в одну-единственную ветку, как это делает тот же арч. У этих есть стабильные версии, куда только исправления ошибок попадают.
     

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