Пять уязвимостей в Git, среди которых одна критическая и две опасные

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|2.5, Аноним (1), 00:32, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вернее не права администратора, а SeCreateSymbolicLinkPrivilege (которая обычно даётся при "Запустить от имени админестратора").
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|2.6, нах. (?), 00:39, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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найди мне модного современного разработчика-под-линукс не выклянчившего/вымутившего/вышантажировавшего себе админских прав на своей вянде?
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|2.7, Аноним (7), 00:44, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Язык программирования сравнивать с системой контроля версий как-то странно и удивительно что это кому-то приходит в голову.
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|1.3, Аноним (3), 00:26, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> приведёт к выполнению этих hook-ов
Хуки -- мерзотнейшая штука. Сразу вырубаю эту херню к чертям собачьим. К примеру, в веб-проектах хуки устанавливаются таким куском фекалий, как npm-пакет husky. Прикиньте, делаю гит коммит, не имея nodejs в $PATH, и тут вдруг гит ругается, что хук ругается, что nodejs не найден. Я на такое как бы не подписывался, какого ху_ гит запускает какой-то васянский код при гит-коммите? Ах да, postinstall-скрипты тоже надо вырубать нахрен через .npmrc. Если вы этого не сделали, любой васян из интернета сможет запускать код под вашими правами и воровать ваш ~/.config/chromium. Посчитать, скольки васянам вы даете полные права на вашу систему: find node_modules -name package.json | wc -l
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|2.4, Аноним (1), 00:29, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>хуки устанавливаются таким куском фекалий, как npm-пакет husky
Так и запишем: "вредоносное ПО".
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|2.14, Витюшка (?), 00:57, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так это касается любых языков программирования и систем сборки и репозиториев и любых пакетов дистрибутива - там тоже выполняются postinstall bash-портянки, только от рута уже.
Проблема в ужасной "безопасности" Linux для десктопов. Когда любой Вася получает доступ ко всему home. Мне как раз на системные файлы плевать - снёс/заново установил и проблем нет.
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|1.12, pavlinux (ok), 00:51, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> позволяет добиться выполнения кода злоумышленника при выполнении клонирования командой "git clone"
позволяет добиться выполнения кода при выполнении кода // fixed
> Клонирование этого репозитория приведёт к выполнению кода с правами пользователя, выполняющего операцию клонирования.
выполнению кода с правами пользователя, выполняющего код // fixed
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|1.13, Аноним (7), 00:55, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я помню в одной конторе настроили хуки так что оно писало об изменениях в программе в slack (пока этот чат не стал платным для владельца). Двоякое ощущение - вроде бы и удобно для менеджмента, а вроде бы как и не очень - отвлекало немного. А ещё когда делают процесс с код-ревью и мелкими задачами, так вообще не айс.
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|1.19, Аноним (19), 02:00, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> например, используемых по умолчанию в Windows и macOS
Тот кто писал, явно не работал с macOS
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|2.23, Аноним (21), 02:19, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну вообще-то apfs которая используется на системном диске как раз case insensitive. Так что если ты застрял на hfs+ со своим макбуком 2008 года с авито, то с разморозочкой.
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|3.28, Аноним (28), 03:11, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я-то думал, откуда это лишение фич прогрессом обзывают. А оно вон как, the usual suspects. Не сидится им на маке почему-то.
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|4.30, Аноним (21), 03:38, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лишение фич
И опять ты пaльцeм в гyзнo попал 😆 Но даже не буду oбъяcнять почему, уж извольте-с.
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