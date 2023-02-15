Уязвимости в Git, приводящие к утечке и перезаписи данных

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|2.4, Аноним (4), 16:19, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем меньше возможностей, тем меньше проблем. Если не умеет вообще ничего, статистически будет более надёжно, но пользоваться этим никто не сможет.
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|3.26, Аноним (26), 19:23, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну гиту уменьшение функционала не повредит. Много специфичного и малоиспользуемого функционала.
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|1.6, Хру (?), 16:46, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вопрос всенарастпереписальщикам - ну и как borrow-checker защитит от логических ошибок этого класса (преждевременная оптимизация)? :)
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|1.13, Аноним (13), 18:00, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Деды раньше как-то модули в тарах хранили, а внучата сейчас все модули в git репах хранят. Обленились совсем.
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|1.14, Аноньимъ (ok), 18:01, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Гит такая странная монстроузная ерунда, как тот OpenSSL, что непонятно как оно вообще работает и не падает на каждый чих.
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|2.24, Аноним (24), 19:22, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«Git» и «OpenSSL» тут можно заменить на любой современный софт.
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|3.27, Аноньимъ (ok), 19:26, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> «Git» и «OpenSSL» тут можно заменить на любой современный софт.
Есть софт сломанный на уровне архитектуры. А есть просто плохо реализованный. А есть и нормально в целом.
Git относиться к категории - это нельзя было делать ни при каких обстоятельствах.
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|4.31, Аноним (31), 19:52, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Его делали для конкретной цели - как систему контроля для разработки ядра. Со всеми вытекающими. Зачем миллионы мух стали тащить его в свои проекты надо спросить у этих самых мух.
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|4.34, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:07, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предыстория другая: дрю спорил о том что гит на самом деле прост и он реализует его на баше, что собственно он и сделал. Пользоваться понятное дело этим смысла не имеет.
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|1.33, AKTEON (?), 20:02, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не понимаю, чем вы недовольны ?? Git никогда не был системой контроля версий (git rebase и вместо Берии у вас Бернингов пролив), а теперь этот ценный функционал - расширили на всю файловую систему . Это ж просто праздник какой-то ...
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