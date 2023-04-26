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Уязвимости в Git, позволяющие перезаписать файлы или выполнить свой код

26.04.2023 10:50

Опубликованы корректирующие выпуски распределённой системы управления исходными текстами Git 2.40.1, 2.39.3, 2.38.5, 2.37.7, 2.36.6, 2.35.8, 2.34.8, 2.33.8, 2.32.7, 2.31.8 и 2.30.9, в которых устранено пять уязвимостей. Проследить за выпуском обновлений пакетов в дистрибутивах можно на страницах Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD. В качестве обходных путей для защиты от уязвимостей рекомендуется избегать выполнения команды "git apply --reject" при работе с непроверенными внешними патчами и проверять содержимое $GIT_DIR/config перед запуском команд "git submodule deinit", "git config --rename-section" и "git config --remove-section" при работе с не заслуживающими доверия репозиториями.

Уязвимость CVE-2023-29007 позволяет добиться подстановки настроек в файл конфигурации $GIT_DIR/config, которые могут использоваться для выполнения кода в системе через указание путей к исполняемым файлам в директивах core.pager, core.editor и core.sshCommand. Уязвимость вызвана логической ошибкой, из-за которой очень длинные значения конфигурации могут быть обработаны как начало новой секции при выполнении операций переименования или удаления секции из файла конфигурации. На практике подстановки эксплуатирующих уязвимость значений можно добиться через указание очень длинных URL субмодулей, которые сохраняются в файл $GIT_DIR/config во время инициализации. Данные URL могут быть интерпретированы как новые настройки при попытке их удаления через "git submodule deinit".

Уязвимость CVE-2023-25652 позволяет перезаписать содержимое файлов вне рабочего дерева при обработке командой "git apply --reject" специально оформленных патчей. При попытке выполнения командой "git apply" вредоносного патча, пытающегося совершить запись в файл через символическую ссылку, операция будет отклонена. В Git 2.39.1 защита от манипуляций через символические ссылки была дополнена блокировкой патчей, создающих символические ссылки и пытающиеся выполнить запись через них. Суть рассматриваемой уязвимости в том, что Git не учитывал, что пользователь может выполнить команду "git apply --reject" для записи отклонённых частей патча в виде файлов с расширением ".rej" и атакующий может использовать данную возможность для записи содержимого в произвольный каталог, насколько это позволяют текущие права доступа.

Кроме того, устранены три уязвимости, проявляющиеся только на платформе Windows: CVE-2023-29012 (поиск исполняемого doskey.exe в рабочем каталоге репозитория при выполнении команды "Git CMD", что позволяет организовать выполнение своего кода в системе пользователя), CVE-2023-25815 (переполнение буфера при обработке специально оформленных файлов локализации в gettext) и CVE-2023-29011 (возможность подмены файла connect.exe при работе через SOCKS5).

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2023/4/2...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.40
  3. OpenNews: Уязвимости в Git, приводящие к утечке и перезаписи данных
  4. OpenNews: Две уязвимости в Git, способные привести к удалённому выполнению кода
  5. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
  6. OpenNews: В Git устранена уязвимость, которая может привести к выполнению кода атакующего
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59033-git
Ключевые слова: git
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:18, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    ну что тут скажешь, уязвимости были, есть и будут, выбор ЯП от этого них спасает, такая уж архитектура современных пекарей и серверов
     
     
  • 2.2, soarin (ok), 11:21, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да.
    Главное не быть луддитом, и во время затыкать дырки 🍩
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:30, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Луддиты тоже могут затыкать дырки, если ты понимаешь о чём я.
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:27, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не совсем так. Это говорит об уровне разработки.

    Одно дело уязвимости в каких-то сложных алгоритмах и структурах данных, многопоточности и т.п.


    Другое дело не уметь обработать правильно чуть более длинную строку.

    Это днищенское дно ((

     
     
  • 3.4, Аноним (5), 11:29, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя с детства заученное чувство вины и ты его на всех теперь проецируешь.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:27, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поработать бы сишникам в областях, где от ПО зависят человеческие жизни - вот тогда бы они узнали, что такое чувство вины.

    А так чел правильно написал. Одни сишечные г*кодеры десятилетиями продолжают писать сишечный г*код. Другие сишечные г*кодеры рассказывают, что это норма и иначе нельзя.

    Слава богу, что всех этих экспертов отфильтровал естественный отбор, и они еще в нулевых осели на выгребании вонючего embeddedда за гроши. Там им и место.

     
     
  • 5.16, Аноним (16), 12:39, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Embedded это есть сфера от которой часто зависят человеческие жизни ты в интеллект вообще умеешь?
     
     
  • 6.25, Аноним (15), 13:28, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только вот не весь embedded написан на си. Если бы ты вылез из сишечного танка, то знал, что embedded, от которого зависят человеческие  жизни (тот самый high-integrity software - авиация, комонавтика, ЖД, АЭС), еще с восьмидесятых не пишут на сях.

    Я уже представляю, как после условного падения самолета с N человеческих жертв сишечный кодер разводит руками: "ну что тут скажешь, уязвимости были, есть и будут...". Самому-то не смешно? Слава богу, таких горе-экспертов к серьезному программированию не допускают.

     
     
  • 7.28, Аноним (16), 13:38, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слава твоему богк (привет верящим в мужика на небе) что ты интеллектуально недоразвит и не понимаешь что ты несешь.
     
  • 7.49, Аноним (49), 16:01, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > embedded, от которого зависят человеческие  жизни [...] еще с восьмидесятых не пишут на сях

    Интересуюсь с целью саморазвития: а на чём пишут такое embedded?

     
  • 5.18, Аноним (18), 12:43, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Поработать бы сишникам в областях, где от ПО зависят человеческие жизни

    очередной лунтик свалился, хехе

    https://www.misra.org.uk/

     
     
  • 6.48, Анонимусс (?), 15:49, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мисра конечно крута, по ней код для всяких марсоходов пишут за охулиарды денег
    Но... как это применимо к пользовательскому софту?
    В ядре мисрой даже не пахнет - такое ***кодище невозможно на нее переписать, как и заставить тех же драйверописателей ее использовать. А про всякие поделки типа гита вообще говорить нечего.
     
  • 5.19, Проффесор (?), 12:43, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может сможешь привести пример ЯП или области где все шоколадно? Или только дерьмом поливать умеешь?
     
  • 5.22, Местный эксперт (?), 12:52, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Поработать бы сишникам в областях, где от ПО зависят человеческие жизни -
    > вот тогда бы они узнали, что такое чувство вины.
    > А так чел правильно написал. Одни сишечные г*кодеры десятилетиями продолжают писать сишечный
    > г*код. Другие сишечные г*кодеры рассказывают, что это норма и иначе нельзя.

    Да, то ли дело г@вн@код на других ЯПах, они ещё и выдают жирное потребление ресурсов, зато стильно, модно, молодёжно и со вкусом смузи, как вы это любите. xD

     
  • 3.50, Анонин (?), 16:03, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто сишка - это пыхыпэ для системного программирования.
    Порог вхождения околонулевой, кодить на си можно научить даже обезьяну, а на баги, cve и всякие ub всем пофиг. Надо же быстрее фигак-фигак и релизить.
    Вот сишка и вытеснила нормальные надежные языки типа Ада из масс-маркета, потому что сишные быдлокоделы оказались дешевле нормальных программистов, а остальным языкам достались только узкие ниши.

    Потом уже, после кучи факапов, сишники начали задумываться как сделать это Г надежным.
    И первая мисра вышла аж в 1998 для с89/90, это ж через столько лет после самой сишки.
    И в большей часте свелось к запретам всяких динамических штук, потому что и так было понятно, что заставить ЭТО быть надежным никто не может, а отвечать за факапы не хотелось... в общем проще было запретить))

     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 11:52, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И кто-то внял голосу разума: https://github.com/Byron/gitoxide
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:36, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уязвимость - не в доступе в неразрешенное место памяти. А в обработке симлинков. Ваш раст бы от этого не защитил.
     
  • 2.14, Аноним (15), 12:19, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ну что тут скажешь, уязвимости были, есть и будут, выбор ЯП от этого них спасает, такая уж архитектура современных пекарей и серверов

    Суть CVE-2023-29007 в том, что необучаемые сишечные кудесники по привычке опять влепили "char buf[1024]" вместо использования нормального строкового типа.

    Так что конкретно от такого выбор ЯП как раз спасает. И коллеги спасают, не пропуская такую дрянь на ревью. Но ведь здесь сишники г*кодят на сишечке, поэтому такая дичь для них - это в порядке вещей и "было, есть и будет". По другому мы не умеем...

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:10, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Суть CVE-2023-29007 в том, что необучаемые сишечные кудесники по привычке опять влепили "char buf[1024]" вместо использования нормального строкового типа.

    Эти твои нормальные строковые типы работают с кучей, чтоб раздвигать булк^W границы массива, а потому медленные. Этот char buf[1024] создается на стеке и это самый быстрый способ работать со строками.

     
     
  • 4.26, Аноним (15), 13:33, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ох уж эти сишечные душевные терзания с выбором между скоростью и пачкой CVE.

    Ты профайлер-то запусти прежде чем говорить, какие части кода тормозят.

     
  • 4.43, Аноним (18), 15:03, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это самый быстрый способ работать со строками

    и память освобождается автоматически

     
  • 4.44, Бывалый смузихлёб (?), 15:24, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > создается на стеке и это самый быстрый способ работать со строками.

    учитывая что тот разбор строк подразумевает чтение данных с диска, все эти ускорения дадут примерно нулевой результат

     
  • 4.46, oficsu (ok), 15:31, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё можно написать строковый тип, который со строками до 1024 работает "быстро" (мы, конечно же, поверим на слово, что разница в быстроте обнаружима), а больше — корректно, но корректность — это... знаете ли, как-то не по нашему, не по сишному
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:02, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вместо использования нормального строкового типа.

    Это какого, например? Даже в Аде несколько типов строк, потому что универсального решения для строк еще не придумали.

     
     
  • 4.37, Аноним (15), 14:40, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любого динамически аллоцируемого. Вот конкретный фикс этого char[1024]:

    https://github.com/git/git/commit/528290f8c61222433a8cf02fb7cfffa8438432b4

     
     
  • 5.40, Аноним (40), 14:48, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чаво это! На куче выделять память очень долго!111
    Оно же тормозить на всяком мусоре будет!!111
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:57, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот что бывает, когда вместо JSON используешь свой нескучный формат со своим нескучным парсером.
     
     
  • 2.10, Аноним (16), 12:01, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JSON не нужен.
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 12:08, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    JSON нужен, а нескучные форматы не нужны, тем более если они дают CVE RCE.
     
     
  • 4.17, Аноним (16), 12:40, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет не нужен. У всего должен быть свой формат, вся это универсальщина зло.
     
     
  • 5.20, Аноним (8), 12:49, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    JSON нужен, а нескучные форматы, несовместимые между собой - не нужны. Иначе для N форматов придется писать M конвертеров из одного нескучного формата в другой. А это N + M уязвимых библиотек -- настоящее раздолье для любителей RCE.
     
     
  • 6.29, Аноним (16), 13:39, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чего тогда doc не перейдет на json? Да потому что твой json ненужен прими это как данность.
     
     
  • 7.30, Аноним (8), 13:54, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Какой док? Док Эмметт Браун или какой-то другой? JSON - не серебряная пуля, применять его надо только там, где уместно. Хранение конфигов, предназначенных для человека - это уместно. А с твоими нескучными форматами наблюдаем RCE, потому что "шел сишник по буферу, видит - буфер уже закончился, вышел за его пределы и CVE-шнулся".
     
     
  • 8.33, Аноним (16), 14:06, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этой жизни кроме хранения конфигов ещё очень много интересных задач, которые т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.35, Аноним (8), 14:15, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бы не назвал изобретение очередного нескучного формата и RCE-парсера к нему и... текст свёрнут, показать
     
  • 7.31, _RORO_ (ok), 13:57, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может потому, что MS не пытались сделать нормальный формат, а наоборот более сложный, чтоб никто его полностью не смог реализовать (libreoffice так и не смогли)
     
     
  • 8.34, Аноним (16), 14:06, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет формат документа сделанных на json это ещё хуже чем doc ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.45, soarin (ok), 15:25, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то бред 1 LibreOffice особо и не пытались У них нет такой задачи, потом... текст свёрнут, показать
     
  • 7.38, Аноним (15), 14:45, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чего тогда doc не перейдет на json?

    Потому что современный doc (который docx) и так уже на html.

     
     
  • 8.39, Аноним (15), 14:47, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фикс на xml ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.42, _RORO_ (ok), 15:00, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на xml Это разные вещи Хотя лучше бы на html был, как markdown Не лучший фор... текст свёрнут, показать
     
  • 7.41, Аноним (41), 14:56, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты про офисный doc, так его использовали до нулевых, а потом поняли, что получилась фигня и выкинули, перейдя на docx, который, внезапно, просто zip архив с набором xml файлов. Т.е. даже ms заюзала стандартизированные форматы, вместо самописных велосипедов.
     
  • 2.21, Проффесор (?), 12:50, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем нужен JSON там, где его никогда не читает глазами человек? Для увеличения объема данных раз так в 6-10 ?
     
     
  • 3.23, Аноним (8), 12:59, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    $GIT_DIR/config предназначен для человека. Если бы не предназначался, то было бы проще его оформить в бинарном виде безо всяких JSON. Хотя бы минимально изучай тему, тогда удастся не приземляться с грохотом на лужу.
     

  • 1.11, Аноним (40), 12:03, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    CVE-2023-25815
    переполнение буфера при обработке специально оформленных файлов
    Не, ну как же без этого...
     
  • 1.36, ip1982 (ok), 14:35, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > избегать выполнения команды "git apply --reject"

    Даже не знал о такой :)

     
  • 1.47, Аноним (47), 15:35, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто строку обработать... C программисты во всей красе, лишь бы не аллоцировать кучу, зато сразу 5 CVE'шек на ровном месте.
     

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