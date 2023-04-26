Уязвимости в Git, позволяющие перезаписать файлы или выполнить свой код

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|1.1, Аноним (1), 11:18, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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ну что тут скажешь, уязвимости были, есть и будут, выбор ЯП от этого них спасает, такая уж архитектура современных пекарей и серверов
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|2.2, soarin (ok), 11:21, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да.
Главное не быть луддитом, и во время затыкать дырки 🍩
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|3.5, Аноним (5), 11:30, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Луддиты тоже могут затыкать дырки, если ты понимаешь о чём я.
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|2.3, Аноним (3), 11:27, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не совсем так. Это говорит об уровне разработки.
Одно дело уязвимости в каких-то сложных алгоритмах и структурах данных, многопоточности и т.п.
Другое дело не уметь обработать правильно чуть более длинную строку.
Это днищенское дно ((
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|3.4, Аноним (5), 11:29, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У тебя с детства заученное чувство вины и ты его на всех теперь проецируешь.
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|4.15, Аноним (15), 12:27, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поработать бы сишникам в областях, где от ПО зависят человеческие жизни - вот тогда бы они узнали, что такое чувство вины.
А так чел правильно написал. Одни сишечные г*кодеры десятилетиями продолжают писать сишечный г*код. Другие сишечные г*кодеры рассказывают, что это норма и иначе нельзя.
Слава богу, что всех этих экспертов отфильтровал естественный отбор, и они еще в нулевых осели на выгребании вонючего embeddedда за гроши. Там им и место.
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|5.16, Аноним (16), 12:39, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Embedded это есть сфера от которой часто зависят человеческие жизни ты в интеллект вообще умеешь?
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|6.25, Аноним (15), 13:28, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только вот не весь embedded написан на си. Если бы ты вылез из сишечного танка, то знал, что embedded, от которого зависят человеческие жизни (тот самый high-integrity software - авиация, комонавтика, ЖД, АЭС), еще с восьмидесятых не пишут на сях.
Я уже представляю, как после условного падения самолета с N человеческих жертв сишечный кодер разводит руками: "ну что тут скажешь, уязвимости были, есть и будут...". Самому-то не смешно? Слава богу, таких горе-экспертов к серьезному программированию не допускают.
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|7.28, Аноним (16), 13:38, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слава твоему богк (привет верящим в мужика на небе) что ты интеллектуально недоразвит и не понимаешь что ты несешь.
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|7.49, Аноним (49), 16:01, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> embedded, от которого зависят человеческие жизни [...] еще с восьмидесятых не пишут на сях
Интересуюсь с целью саморазвития: а на чём пишут такое embedded?
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|6.48, Анонимусс (?), 15:49, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мисра конечно крута, по ней код для всяких марсоходов пишут за охулиарды денег
Но... как это применимо к пользовательскому софту?
В ядре мисрой даже не пахнет - такое ***кодище невозможно на нее переписать, как и заставить тех же драйверописателей ее использовать. А про всякие поделки типа гита вообще говорить нечего.
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|5.19, Проффесор (?), 12:43, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может сможешь привести пример ЯП или области где все шоколадно? Или только дерьмом поливать умеешь?
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|5.22, Местный эксперт (?), 12:52, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Поработать бы сишникам в областях, где от ПО зависят человеческие жизни -
> вот тогда бы они узнали, что такое чувство вины.
> А так чел правильно написал. Одни сишечные г*кодеры десятилетиями продолжают писать сишечный
> г*код. Другие сишечные г*кодеры рассказывают, что это норма и иначе нельзя.
Да, то ли дело г@вн@код на других ЯПах, они ещё и выдают жирное потребление ресурсов, зато стильно, модно, молодёжно и со вкусом смузи, как вы это любите. xD
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|3.50, Анонин (?), 16:03, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто сишка - это пыхыпэ для системного программирования.
Порог вхождения околонулевой, кодить на си можно научить даже обезьяну, а на баги, cve и всякие ub всем пофиг. Надо же быстрее фигак-фигак и релизить.
Вот сишка и вытеснила нормальные надежные языки типа Ада из масс-маркета, потому что сишные быдлокоделы оказались дешевле нормальных программистов, а остальным языкам достались только узкие ниши.
Потом уже, после кучи факапов, сишники начали задумываться как сделать это Г надежным.
И первая мисра вышла аж в 1998 для с89/90, это ж через столько лет после самой сишки.
И в большей часте свелось к запретам всяких динамических штук, потому что и так было понятно, что заставить ЭТО быть надежным никто не может, а отвечать за факапы не хотелось... в общем проще было запретить))
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|3.27, Аноним (27), 13:36, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уязвимость - не в доступе в неразрешенное место памяти. А в обработке симлинков. Ваш раст бы от этого не защитил.
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|2.14, Аноним (15), 12:19, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ну что тут скажешь, уязвимости были, есть и будут, выбор ЯП от этого них спасает, такая уж архитектура современных пекарей и серверов
Суть CVE-2023-29007 в том, что необучаемые сишечные кудесники по привычке опять влепили "char buf[1024]" вместо использования нормального строкового типа.
Так что конкретно от такого выбор ЯП как раз спасает. И коллеги спасают, не пропуская такую дрянь на ревью. Но ведь здесь сишники г*кодят на сишечке, поэтому такая дичь для них - это в порядке вещей и "было, есть и будет". По другому мы не умеем...
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|3.24, Аноним (24), 13:10, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Суть CVE-2023-29007 в том, что необучаемые сишечные кудесники по привычке опять влепили "char buf[1024]" вместо использования нормального строкового типа.
Эти твои нормальные строковые типы работают с кучей, чтоб раздвигать булк^W границы массива, а потому медленные. Этот char buf[1024] создается на стеке и это самый быстрый способ работать со строками.
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|4.26, Аноним (15), 13:33, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ох уж эти сишечные душевные терзания с выбором между скоростью и пачкой CVE.
Ты профайлер-то запусти прежде чем говорить, какие части кода тормозят.
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|4.43, Аноним (18), 15:03, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это самый быстрый способ работать со строками
и память освобождается автоматически
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|4.44, Бывалый смузихлёб (?), 15:24, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> создается на стеке и это самый быстрый способ работать со строками.
учитывая что тот разбор строк подразумевает чтение данных с диска, все эти ускорения дадут примерно нулевой результат
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|4.46, oficsu (ok), 15:31, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё можно написать строковый тип, который со строками до 1024 работает "быстро" (мы, конечно же, поверим на слово, что разница в быстроте обнаружима), а больше — корректно, но корректность — это... знаете ли, как-то не по нашему, не по сишному
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|3.32, Аноним (32), 14:02, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>вместо использования нормального строкового типа.
Это какого, например? Даже в Аде несколько типов строк, потому что универсального решения для строк еще не придумали.
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|5.40, Аноним (40), 14:48, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты чаво это! На куче выделять память очень долго!111
Оно же тормозить на всяком мусоре будет!!111
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|1.8, Аноним (8), 11:57, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот что бывает, когда вместо JSON используешь свой нескучный формат со своим нескучным парсером.
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|3.12, Аноним (8), 12:08, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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JSON нужен, а нескучные форматы не нужны, тем более если они дают CVE RCE.
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|4.17, Аноним (16), 12:40, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет не нужен. У всего должен быть свой формат, вся это универсальщина зло.
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|5.20, Аноним (8), 12:49, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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JSON нужен, а нескучные форматы, несовместимые между собой - не нужны. Иначе для N форматов придется писать M конвертеров из одного нескучного формата в другой. А это N + M уязвимых библиотек -- настоящее раздолье для любителей RCE.
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|6.29, Аноним (16), 13:39, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чего тогда doc не перейдет на json? Да потому что твой json ненужен прими это как данность.
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|7.30, Аноним (8), 13:54, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Какой док? Док Эмметт Браун или какой-то другой? JSON - не серебряная пуля, применять его надо только там, где уместно. Хранение конфигов, предназначенных для человека - это уместно. А с твоими нескучными форматами наблюдаем RCE, потому что "шел сишник по буферу, видит - буфер уже закончился, вышел за его пределы и CVE-шнулся".
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|8.33, Аноним (16), 14:06, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этой жизни кроме хранения конфигов ещё очень много интересных задач, которые т... текст свёрнут, показать
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|9.35, Аноним (8), 14:15, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Я бы не назвал изобретение очередного нескучного формата и RCE-парсера к нему и... текст свёрнут, показать
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|7.31, _RORO_ (ok), 13:57, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может потому, что MS не пытались сделать нормальный формат, а наоборот более сложный, чтоб никто его полностью не смог реализовать (libreoffice так и не смогли)
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|8.45, soarin (ok), 15:25, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой-то бред 1 LibreOffice особо и не пытались У них нет такой задачи, потом... текст свёрнут, показать
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|7.38, Аноним (15), 14:45, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чего тогда doc не перейдет на json?
Потому что современный doc (который docx) и так уже на html.
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|8.42, _RORO_ (ok), 15:00, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на xml Это разные вещи Хотя лучше бы на html был, как markdown Не лучший фор... текст свёрнут, показать
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|7.41, Аноним (41), 14:56, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты про офисный doc, так его использовали до нулевых, а потом поняли, что получилась фигня и выкинули, перейдя на docx, который, внезапно, просто zip архив с набором xml файлов. Т.е. даже ms заюзала стандартизированные форматы, вместо самописных велосипедов.
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|2.21, Проффесор (?), 12:50, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Зачем нужен JSON там, где его никогда не читает глазами человек? Для увеличения объема данных раз так в 6-10 ?
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|3.23, Аноним (8), 12:59, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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$GIT_DIR/config предназначен для человека. Если бы не предназначался, то было бы проще его оформить в бинарном виде безо всяких JSON. Хотя бы минимально изучай тему, тогда удастся не приземляться с грохотом на лужу.
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|1.11, Аноним (40), 12:03, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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CVE-2023-25815
переполнение буфера при обработке специально оформленных файлов
Не, ну как же без этого...
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|1.36, ip1982 (ok), 14:35, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> избегать выполнения команды "git apply --reject"
Даже не знал о такой :)
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|1.47, Аноним (47), 15:35, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто строку обработать... C программисты во всей красе, лишь бы не аллоцировать кучу, зато сразу 5 CVE'шек на ровном месте.
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