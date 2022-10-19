Уязвимости в Git, проявляющиеся при клонировании субмодулей и использовании git shell

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|2.18, Аноним (18), 13:14, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там нет поддержки саб-модулей, Гот создаётся в первую очередь для OpenBSD, а там сабы не нужны.
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|1.3, Аноним (3), 11:30, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> целочисленное переполнение в функции split_cmdline()
да как вы такое делаете, демоны!
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|1.9, yet another anonymous (?), 12:12, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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CVE-2022-39253 выглядит как-то странно. Если не сказать маразматично: файлы (локальные) будут получены, если у локального пользователя есть права для доступа к ним. Т.е. он и так их может получить, без git'а. В чём "уязвимость"-то?
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|2.12, Аноним (12), 12:28, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часто предоставляется доступ к выполнению команд git, но не даётся доступ к локальной системе. Например, выполняя клонирование в системах непрерывной интеграции и хостингах а-ля GitHub уязвимость позволяет утянуть левые данные из системы и от других пользователей.
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|3.13, yet another anonymous (?), 12:43, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тут у вас все возможности, которые вы дали CI в деле. Собственно, git тут никакой новой дыры не открывает. А вот CI, это уже совсем другая история. Чем моднее, тем большее реш..то, причём "by design".
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|1.10, yet another anonymous (?), 12:21, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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CVE-2022-39260 тоже странная: "может привести к выполнению произвольного кода в системе при передаче специально оформленной команды, размером больше 2 ГБ." т.е. вы в _своём_ шелле запускаете специально оформленную комманду размером больше 2GB. Хрен с ними, с перьями, но на это я бы посмотрел...
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|2.11, Аноним (12), 12:25, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, хостинги могут предоставлять доступ к git shell и уязвимость позволяет не только загрузить данные (а git shell только это и даёт делать, из команд там только receive-pack, upload-pack, or upload-archive), но и выполнить любой код.
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|3.14, yet another anonymous (?), 12:50, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если по git:// на сервере возможно аналогичное, то да, это дыра. Если нет, то отдача git shell'а для receeive-pack/upload-pack выглядит как-то глупо.
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|4.20, anonymous (??), 14:00, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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git shell используется для отдачи репозиториев по ssh, а не открытым текстом по git://
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