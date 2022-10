Уязвимости в Git, проявляющиеся при клонировании субмодулей и использовании git shell

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:28, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Часто предоставляется доступ к выполнению команд git, но не даётся доступ к локальной системе. Например, выполняя клонирование в системах непрерывной интеграции и хостингах а-ля GitHub уязвимость позволяет утянуть левые данные из системы и от других пользователей.

3.13 , yet another anonymous ( ? ), 12:43, 19/10/2022 А тут у вас все возможности, которые вы дали CI в деле. Собственно, git тут никакой новой дыры не открывает. А вот CI, это уже совсем другая история. Чем моднее, тем большее реш..то, причём "by design".