Уязвимости в Git, проявляющиеся при клонировании субмодулей и использовании git shell

Опубликованы корректирующие выпуски распределённой системы управления исходными текстами Git 2.38.1, 2.30.6, 2.31.5, 2.32.4, 2.33.5, 2.34.5, 2.35.5, 2.36.3 и 2.37.4, в которых устранены две уязвимости, проявляющиеся при применении команды "git clone" в режиме "--recurse-submodules" с непроверенными репозиториями и при использовании интерактивного режима работы "git shell". Проследить за выпуском обновлений пакетов в дистрибутивах можно на страницах Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD. CVE-2022-39253 - уязвимость позволяет атакующему, контролирующему содержимое клонируемого репозитория, получить доступ к конфиденциальным данным на системе пользователя, через размещение в каталоге $GIT_DIR/objects клонируемого репозитория символических ссылок на интересующие файлы. Проблема проявляется только при локальном клонировании (в режиме "--local", применяемом когда целевые и исходные данные клонирования находятся в одном разделе) или при клонировании вредоносного репозитория, упакованного в форме субмодуля в другом репозитории (например, при рекурсивном включении субмодулей командой "git clone --recurse-submodules"). Уязвимость вызвана тем, что в режиме клонирования "--local", git переносит содержимое $GIT_DIR/objects в целевой каталог (создаёт жёсткие ссылки или копии файлов), выполняя разыменование символических ссылок (т.е. в итоге в целевой каталог копируются не символические ссылки, а непосредственно файлы, на которые указывают ссылки). Для блокирования проявления уязвимости в новых выпусках git запрещено клонирование репозиториев в режиме "--local", содержащих символические ссылки в каталоге $GIT_DIR/objects. Кроме того, значение по умолчанию параметра protocol.file.allow изменено на "user", что относит операции клонирования с использованием протокола file:// в разряд небезопасных.

CVE-2022-39260 - целочисленное переполнение в функции split_cmdline(), используемой в команде "git shell". Проблема может быть использована для атаки на пользователей, у которых "git shell" используется в качестве оболочки при входе и включён интерактивный режим работы (создан файл $HOME/git-shell-commands). Эксплуатация уязвимости может привести к выполнению произвольного кода в системе при передаче специально оформленной команды, размером больше 2 ГБ.



