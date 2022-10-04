Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.38

Представлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.38. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 699 изменений, подготовленных при участии 92 разработчиков, из которых 24 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества: