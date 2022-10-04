The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.38

04.10.2022 10:54

Представлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.38. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 699 изменений, подготовленных при участии 92 разработчиков, из которых 24 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • В основной состав включена утилита "scalar", разработанная компанией Microsoft для управления крупными репозиториями. Утилита изначально была написана на языке C#, но в git включён переделанный вариант на языке Си. Новая утилита отличается от команды git включением по умолчанию дополнительных возможностей и настроек, влияющих на производительность при работе с очень крупными репозиториями. Например, при использовании scalar применяется:
    • Частичное клонирование для работы с неполной копией репозитория.
    • Встроенный механизм отслеживания изменений в файловой системе (FSMonitor), позволяющий обойтись без перебора всего рабочего каталога.
    • Индексы, охватывающие объекты в разных pack-файлах (multi-pack).
    • Файлы commit-graph с индексом графа коммитов, применяемым для оптимизации доступа к информации о коммитах.
    • Фоновые периодические работы для поддержания оптимальной структуры репозитория в фоновом режиме, не блокируя интерактивный сеанс (раз в час выполняется работа по упреждающей загрузке свежих объектов из удалённого репозитория и обновлению файла с графом коммитов, а каждую ночь запускается процесс упаковки репозитория).
    • Режим "sparseCheckoutCone", ограничивающий допустимые шаблоны при частичном клонировании.
  • В команду "git rebase" добавлена опция "--update-refs" для обновления зависимых веток, пересекающихся с перемещаемыми ветками, чтобы вручную не выполнять операции checkout к каждой зависимой ветке для переключения на требуемый коммит.
  • Обеспечена совместимость команды "git rm" с частичными индексами.
  • Улучшено поведение команды "git mv A B" при перемещении файла из рабочей области с частичными индексами в режиме "cone" во внешнюю область, для которой данный режим не применяется.
  • Проведена оптимизация формата bitmap-фалов для работы с большими репозиториями - добавлена опциональная индексная таблица со списком выбранных коммитов и их смещений.
  • В команде "git merge-tree" реализован новый режим при котором на основе двух указанных коммитов вычисляется дерево с результатом слияния, так, как если бы истории этих коммитов были объединены.
  • Добавлена настройка "safe.barerepository" для управления возможностью размещения bare-репозиториев (репозитории, не содержащие рабочего дерева) внутри других git-репозиториев. При установке в значение "explicit" будет допускаться работа с bare-репозиториями, размещёнными только в верхнем каталоге. Для возможности размещения bare-репозиториев в подкаталогах следует использовать значение "all".
  • В команду "git grep" добавлена опция "-m" ("--max-count"), аналогичная одноимённой опции в GNU grep и позволяющая ограничить число выводимых совпадений.
  • В команде "ls-files" реализована опция "--format" для настройки выводимых полей (например, можно включить вывод имени объекта, режимов и т.п.).
  • В "git cat-file" при показе содержимого объектов реализована возможность учёта привязок авторов к email, заданных в файле mailmap.


  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/all/xm...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.37
  3. OpenNews: Две уязвимости в Git
  4. OpenNews: Уязвимость в Git, приводящая к утечке учётных данных
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Git LFS, проявляющаяся на платформе Windows
  6. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57868-git
Ключевые слова: git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, васёк (?), 11:47, 04/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    спасибо Линусу за подгон, а то SVC скучная была
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:53, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вроде под впечатлением от перфорса запилил сабж. Не сказал бы, что перфорс -- скучный.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру