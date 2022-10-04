Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.38

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Представлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.38. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.
По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 699 изменений, подготовленных при участии 92 разработчиков, из которых 24 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:
- В основной состав включена утилита "scalar", разработанная компанией Microsoft для управления крупными репозиториями. Утилита изначально была написана на языке C#, но в git включён переделанный вариант на языке Си.
Новая утилита отличается от команды git включением по умолчанию дополнительных возможностей и настроек, влияющих на производительность при работе с очень крупными репозиториями. Например, при использовании
scalar применяется:
- В команду "git rebase" добавлена опция "--update-refs" для обновления зависимых веток, пересекающихся с перемещаемыми ветками, чтобы вручную не выполнять операции checkout к каждой зависимой ветке для переключения на требуемый коммит.
- Обеспечена совместимость команды "git rm" с частичными индексами.
- Улучшено поведение команды "git mv A B" при перемещении файла из рабочей области с частичными индексами в режиме "cone" во внешнюю область, для которой данный режим не применяется.
- Проведена оптимизация формата bitmap-фалов для работы с большими репозиториями - добавлена опциональная индексная таблица со списком выбранных коммитов и их смещений.
- В команде "git merge-tree" реализован новый режим при котором на основе двух указанных коммитов вычисляется дерево с результатом слияния, так, как если бы истории этих коммитов были объединены.
- Добавлена настройка "safe.barerepository" для управления возможностью размещения bare-репозиториев (репозитории, не содержащие рабочего дерева) внутри других git-репозиториев. При установке в значение "explicit" будет допускаться работа с bare-репозиториями, размещёнными только в верхнем каталоге. Для возможности размещения bare-репозиториев в подкаталогах следует использовать значение "all".
- В команду "git grep" добавлена опция "-m" ("--max-count"), аналогичная одноимённой опции в GNU grep и позволяющая ограничить число выводимых совпадений.
- В команде "ls-files" реализована опция "--format" для настройки выводимых полей (например, можно включить вывод имени объекта, режимов и т.п.).
- В "git cat-file" при показе содержимого объектов реализована возможность учёта привязок авторов к email, заданных в файле mailmap.