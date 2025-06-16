Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.50

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|1.1, бубылдос (ok), 23:41, 16/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Git отличается высокой производительностью
Громкий хохот в зале, местами переходящий в истерику
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|2.2, Эксперт (?), 23:45, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что не так-то? Отличается от других высокой производительностью. Стоит сначала другие СКВ поиспользовать, тот же SVN, а потом уже едкие комментарии писать
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|3.12, Вася Пупкин (?), 00:31, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так ты сравнивай одну весовую категорию. централизованную с распределенной ну такое..
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|3.6, Аноним (6), 23:54, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боже, я этим дерьмом вынужден был пользоваться 3 года в компании. Как вспомню ажтрясёт. Все эти кривые Helix, SWARM и т.д.
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|3.16, Аноним (15), 00:46, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С перфорсом сравни, который сабж потеснил.
Это сабж перфорса не просто потеснил - но и почти аннигилировал. Тот случай когда можно сказать - good riddance!
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|2.5, Аноним (6), 23:49, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хз что ты там ржёшь, но да - он быстрый. И уж точно быстрее скриптов на питоне.. всмысле hg, breezy и т.п.
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|3.17, Аноним (15), 00:47, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тем неменее ничего быстрее и лучше не придумали кроме пакования в зип архивы
Очень круто работает с линухкернелом - место на диске и правда быстро кончается.
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|1.14, Аноним (14), 00:41, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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хочу fossil, а должен пользоваться git
хочу OCaml, а вижу javascript (прости, господи)
хочу on-prem, а деньги тают в клауде, как песок сквозь пальцы
хоть SQL и regex родиминький остался
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|2.20, Аноним (6), 02:28, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хочу fossil, а должен пользоваться git
Он же в sqlite все хранит.
> хоть SQL и regex родиминький остался
А... Ясно
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