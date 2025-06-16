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Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.50

16.06.2025 22:55

Опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.50. Git отличается высокой производительностью и предоставляет средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, а также удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. Код Git распространяется под лицензией GPLv2+.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 621 изменение, подготовленное при участии 98 разработчиков, из которых 35 впервые участвуют в разработке. Основные новшества:

  • Расширена возможность разделения на несколько pack-файлов базы недостижимых объектов ("cruft packs"), на которые в репозитории отсутствуют ссылки (не ссылаются ветки или теги). Использование нескольких мелких pack-файлов вместо одного крупного позволяет значительно сократить операции ввода/вывода при переупаковке репозиториев с большим числом недостижимых объектов, так как для каждой операции переупаковки не нужно перезаписывать все данные.

    В новой версии предложена опция "--combine-cruft-below-size", при помощи которой можно организовать объединение существующих pack-файлов, размер которых не превышает заданное значение. В отличие от ранее доступной опции "--max-cruft-size" новая опция "--combine-cruft-below-size" не ограничивает максимальный размер результирующего pack-файла, что позволяет более эффективно объединять pack-файлы в репозиториях с большим числом недостижимых объектов, разнесённых по нескольким pack-файлам.

  • Добавлена экспериментальная поддержка инкрементального обновления многопакетных индексов MIDX (multi-pack index), при котором каждый слой MIDX-индекса c информацией о доступности объектов размещается в отдельном bitmap-файле. В очень крупных репозиториях реализованный вид индексов даёт возможность по мере поступления коммитов быстро и эффективно добавлять новые битовые карты доступности объектов.
  • Из кодовой базы удалён старый движок выполнения операций слияния "recursive", на смену которому пришёл полностью переработанный движок "ORT" (Ostensibly Recursive’s Twin), более производительный, функциональный и удобный для сопровождения. ORT позволяет определить возможность объединения двух объектов, не создавая новых объектов в репозитории (при старом движке требовалось выполнение команды "git merge-tree --write-tree", записывающей новые объекты в репозиторий). В Git 2.50 в команде merge-tree реализована опция "--quiet", при которой возможность объединения можно проверить на основе кода возврата без записи данных в репозиторий.
  • В "git cat-file --batch" и подобные команды добавлена опция "--filter", позволяющая пропустить некоторые объекты при выполнении операции. 
    
   git cat-file --batch-check='%(objectname)' --filter='object:type=tree'
  • В команде "git maintenance" реализованы три новых действия: worktree-prune, rerere-gc и reflog-expire. Действие worktree-prune предназначено для удаления устаревших или повреждённых рабочих деревьев (worktrees) в репозитории. Действие rerere-gc удаляет старых записи, оставшиеся после устранения конфликтов слияния. Действие reflog-expire удаляет устаревшие недоступные объекты из reflog.
  • Добавлена команда "git reflog drop", удаляющая все данные reflog для указанной ветки.
  • Проведена оптимизация обработки и использования ссылок, например, реализовано кэширование префиксов ссылок, убраны лишние проверки при выполнении команды "git update-ref", повышена эффективность поиска существующих итераторов ссылок.
  • Для библиотеки cURL добавлены настройки KeepAlive: http.keepAliveIdle, http.keepAliveInterval и http.keepAliveCount.
  • В команде "git rev-list" реализована возможность вывода в формате, удобном для машинного разбора, при котором каждое поле разделено символом NUL.
  • Язык Perl исключён из зависимостей, необходимых для утилит работы с документацией и выполнения тестового набора ("make test"). Многие Perl-однострочники в тестах заменены на функции shell или переписаны на языке Си.
  • Добавлен userdiff-обработчик для формата файлов конфигурации ".ini".
  • В команде send-email улучшена поддержка SMTP-сервера Outlook.


  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/git/xm...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.48
  3. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Доступна децентрализованная система отслеживания ошибок git-bug 0.9
  5. OpenNews: Выпуск git-совместимой системы управления версиями Got 0.100
  6. OpenNews: Пять уязвимостей в Git, среди которых одна критическая и две опасные
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63413-git
Ключевые слова: git
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, бубылдос (ok), 23:41, 16/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Git отличается высокой производительностью

    Громкий хохот в зале, местами переходящий в истерику

     
     
  • 2.2, Эксперт (?), 23:45, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что не так-то? Отличается от других высокой производительностью. Стоит сначала другие СКВ поиспользовать, тот же SVN, а потом уже едкие комментарии писать
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 23:56, 16/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.12, Вася Пупкин (?), 00:31, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ты сравнивай одну весовую категорию. централизованную с распределенной ну такое..
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 00:45, 17/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:46, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка упаковывание зипов с разными версиями быстрее.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:47, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С перфорсом сравни, который сабж потеснил.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:54, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боже, я этим дерьмом вынужден был пользоваться 3 года в компании. Как вспомню ажтрясёт. Все эти кривые Helix, SWARM и т.д.
     
  • 3.16, Аноним (15), 00:46, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С перфорсом сравни, который сабж потеснил.

    Это сабж перфорса не просто потеснил - но и почти аннигилировал. Тот случай когда можно сказать - good riddance!

     
  • 2.5, Аноним (6), 23:49, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хз что ты там ржёшь, но да - он быстрый. И уж точно быстрее скриптов на питоне.. всмысле hg, breezy и т.п.
     
     
  • 3.13, Вася Пупкин (?), 00:32, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    hg почти весь уже переписан. да и аналогов на прочих растах куча
     
  • 2.7, Самый Лучший Гусь (?), 23:55, 16/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем неменее ничего быстрее и лучше не придумали кроме пакования в зип архивы
     
     
  • 3.11, Вася Пупкин (?), 00:30, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    jujitsu /off
     
  • 3.17, Аноним (15), 00:47, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тем неменее ничего быстрее и лучше не придумали кроме пакования в зип архивы

    Очень круто работает с линухкернелом - место на диске и правда быстро кончается.

     

  • 1.9, Аноним (-), 00:02, 17/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:41, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    хочу fossil, а должен пользоваться git

    хочу OCaml, а вижу javascript (прости, господи)

    хочу on-prem, а деньги тают в клауде, как песок сквозь пальцы

    хоть SQL и regex родиминький остался

     
     
  • 2.19, penetrator (?), 01:50, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное логику на уровень базы не выносить ))
     
  • 2.20, Аноним (6), 02:28, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хочу fossil, а должен пользоваться git

    Он же в sqlite все хранит.

    > хоть SQL и regex родиминький остался

    А... Ясно

     

  • 1.18, Аноним (18), 01:19, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сих пор не могут добавить команду удаления подмодуля
     

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