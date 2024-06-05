The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск git-совместимой системы управления версиями Got 0.100

05.06.2024 14:19

Разработчики проекта OpenBSD опубликовали выпуск системы управления версиями Got 0.100 (Game of Trees), при разработке которой основной акцент делается на простоте устройства и использования. Для хранения версионированных данных Got использует хранилище, совместимое с дисковым форматом репозиториев Git, что позволяет работать с репозиторием при помощи инструментариев Got и Git. Например, при помощи Git можно выполнять работы, не реализованные в Got. Код распространяется под свободной лицензией ISC.

Проект ставит основной целью сопровождение разработки OpenBSD с оглядкой на специфику проекта. Среди прочего, в Got применяются принятые в OpenBSD правила обеспечения безопасности (например, разделение привилегий и использование вызовов pledge и unveil) и стиль написания кода. Инструментарий рассчитан на процесс разработки с общим централизованным репозиторием и локальными ветками для разработчиков, внешним доступом по SSH и рецензированием изменений по электронной почте.

Для управления версиями предлагается утилита got с привычным набором команд. Для упрощения работы утилита поддерживает только минимально необходимый набор команд и опций, достаточный для выполнения основных операций без лишних усложнений. Для расширенных операций предлагается использовать обычный git. Операции по управлению репозиторием вынесены в отдельную утилиту gotadmin, выполняющую такие задачи как инициализация репозитория, упаковка индексов и чистка данных. Для навигации по данным в репозитории предлагается web-интерфейс gotwebd и утилита tog для интерактивного просмотра содержимого репозитория из командной строки.

Среди изменений:

  • Добавлена команда 'got init', реализованная в качестве альтернативы команде 'gotadmin init'.
  • Осуществлён переход на использование функции readdir вместо readdir_r.
  • В web-интерфейсе предоставлена возможность изменения идентификатора пользователя, под которым выполняется процесс gotwebd. В файле конфигурации gotwebd.conf удалены опции "listen on socket off", "unix_socket off" и "unix_socket_name". Сокращено число используемых временных файлов.
  • Устранены ошибки и утечки памяти.


  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got
  3. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.45
  4. OpenNews: Проект gittuf развивает систему криптографической защиты репозиториев Git
  5. OpenNews: Пять уязвимостей в Git, среди которых одна критическая и две опасные
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61316-got
Ключевые слова: got, git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:36, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Операции по управлению репозиторием вынесены в отдельную утилиту gotadmin
    > в качестве альтернативы команде 'gotadmin init'.

    Ну видно сразу, знают

     
  • 1.2, Аноним (-), 14:58, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > основной акцент делается на простоте устройства и использования

    Интересно будет ли его форк Goat в котором использование будет еще проще?
    Ну рассчитанный на соответствующую аудиторию)

     
     
  • 2.6, YetAnotherOnanym (ok), 15:17, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, будет форк goth с мрачным интерфейсом.
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:36, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за Goat? Это из игры чтоль? Goat of War?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:09, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из игры Goat Simulator
     

  • 1.3, andy (??), 14:58, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А как же opencvs? Чем не устроил? ;)

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:08, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем он тебя устроил?
     
  • 2.10, vitalif (ok), 15:51, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OpenCVS is a FREE implementation of the Concurrent Versions System, the most popular open source revision control software.
    > OpenCVS is to be released soon.

    Спасибо, посмеялся

     

  • 1.4, Аноним (5), 15:07, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Был бы он написан на go. Было бы норм.
     
     
  • 2.8, Вова (?), 15:21, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Го это был бы маргинальный вы__сер, который медленно бы помирал под ежегодными коммитами глупого автора. Православная сишечка даёт надежду хоть на какое-то развитие!
     

  • 1.7, Вова (?), 15:19, 05/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру