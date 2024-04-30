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Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.45

30.04.2024 22:45

После двух месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.45. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. Код Git распространяется под лицензией GPLv2+.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 540 изменений, подготовленных при участии 96 разработчиков, из которых 35 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Добавлена предварительная поддержка бэкенда "reftable" для эффективного хранения в репозитории ссылок на ветки и теги. Новый бэкенд использует блочное хранилище, применяемое проектом JGit и оптимизированное для хранения очень большого числа ссылок (традиционные форматы хранения ссылок приводят в репозиториях с большим числом ссылок к ощутимым накладным расходам из-за размещения очень большого числа файлов в одном каталоге в случае хранения ссылок в каталоге $GIT_DIR/refs или необходимости перезаписи одного большого файла при каждом обновлении в случае хранения ссылок в файле $GIT_DIR/packed_refs). Новый бэкенд включается через указание опции "--ref-format=reftable" при инициализации репозитория ("git init --ref-format=reftable /path/to/repo") и позволяет ускорить поиск, чтение и запись в репозиториях с большим числом ссылок.
  • Предоставлены средства для обеспечения переносимости между идентификаторами объектов на базе хэшей SHA-1 и SHA-256. Для обеспечения работы с хэшами SHA-1 и SHA-256 в одном репозитории в процессе постепенной миграции на хэши SHA-256 предложен новый формат объектов "compatibility", позволяющий ссылаться на объекты не только по основному хэшу, заданному при инициализации репозитория, но и по запасному хэшу. Например, при инициализации репозитория можно выбрать формат SHA-256, а в качестве запасного определить хэш SHA-1: 
    
   git init --object-format=sha256 /path/to/repo
   cd /path/to/repo
   git config extensions.compatObjectFormat sha1
  • В команду "git rev-list" добавлена возможность отображения идентификаторов объектов, отсутствующих в локальном репозитории, даже если они недостижимы в ветке или теге, что можно использовать для диагностики повреждения репозитория: 
    
  git rev-list --missing=print --all | grep '^?'
  
  ?70678e7afeacdcba1242793c3d3d28916a2fd152
  • Добавлена новая команда "git reflog list" для показа известных reflog-ов и соответствующих им ссылок на теги и ветки.
  • Предоставлена возможность определения альтернативных префиксов для вывода "git diff", отображаемых перед файловым путём и обозначающих состояние до и после определённой версии файла (по умолчанию используются префиксы "a/" и "b/"). Для задания собственных префиксов в конфигурацию добавлены новые параметры diff.srcPrefix и diff.dstPrefix.
  • Добавлен параметр core.commentString для определения строки-разделителя, которая будет использоваться вместо символа "#" для игнорирования комментариев в сообщении для коммита. Ранее доступная настройка core.commentChar адаптирована для поддержки многобайтовых символов в качестве разделителя комментария (ранее поддерживались только ASCII-символы).
  • В команду "git config" добавлена опция "--comment", позволяющая сохранять комментрии в файле .gitconfig для пояснения сути тех или иных настроек. 
    
   git config --comment 'to show the merge base' merge.conflictStyle  diff3
   tail -n 2 .git/config
   [merge]
   conflictStyle = diff3 # to show the merge base
  • В команду "git cherry-pick" добавлена опция "--empty" для автоматического удаления избыточных коммитов, по аналогии с опцией "--empty" в git-rebase и git-am.
  • В команде "git checkout -p" разрешено использовать символ "@" в качестве синонима имени "HEAD".


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2024/4/2...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.44
  3. OpenNews: Уязвимости в Git, позволяющие перезаписать файлы или выполнить свой код
  4. OpenNews: Уязвимости в Git, приводящие к утечке и перезаписи данных
  5. OpenNews: Выпуск Git 2.29 с поддержкой использования алгоритма хэширования SHA-256
  6. OpenNews: Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61095-git
Ключевые слова: git
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:33, 30/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    > SHA-256

    А почему какой-нибудь быстрый клёвый blake3 нельзя?

     
     
  • 4, Fracta1L (ok), 00:04, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SHA реализован аппаратно в процессорах, а blake?
     

  • 2, Аноним (1), 23:37, 30/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    > добавлены новые параметры diff.srcPrefix и diff.dstPrefix

    Вот бы что-то такое для файлов-мержей сделали, а то делаешь мерж или ребейз, а <file>.LOCAL и <file>.REMOTE вечно путаются местами

     
  • 3, oficsu (ok), 23:40, 30/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    > Предоставлена возможность определения альтернативных префиксов для вывода "git diff", отображаемых перед файловым путём и обозначающих состояние до и после определённой версии файла (по умолчанию используются префиксы "a/" и "b/"). Для задания собственных префиксов в конфигурацию добавлены новые параметры diff.srcPrefix и diff.dstPrefix

    Вот бы ещё в git add -p можно было убрать префиксы, чтобы прямо из теринала кликать на имена файлов ещё и там, а не только в диффе

     
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