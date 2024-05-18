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Выпуск 7-Zip 24.05

18.05.2024 10:46

Игорь Павлов анонсировал значительную версию архиватора 7-Zip 24.05. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией LGPL. Для загрузки доступны готовые сборки для Windows и Linux для архитектур i686, x86-64 и ARM 32/64. К сожалению в большинстве дистрибутивов по-прежнему поставляется устаревший p7zip возрастом более 7 лет. Вероятно по причине того, что код 7z зависит от проекта ASMC, который больше нигде не используется.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка ZSTD-архивов (расширение имени файла .zst).
  • Добавлена поддержка ZIP, SquashFS и RPM, использующих метод сжатия ZSTD.
  • Добавлена поддержка хэш-алгоритма XXH64, который используется в ZSTD.
  • Добавлена поддержка формата архивов RAR 7 со словарём размером более 1Гб.
  • Добавлена поддержка DMG-архивов, использующих метод сжатия XZ (ULMO/LZMA).
  • Добавлена поддержка NTFS-образов с размером кластера более 64 КБ.
  • Добавлена поддержка образов MBR и GDP с секторами размером 4 КБ.
  • Оптимизирована скорость распаковки архивов: rar, cab, wim, zip, gz.
  • Оптимизирована скорость вычисления хэшей: CRC-32, CRC-64, Blake2sp.
  • Добавлен фильтр для бинарных файлов для архитектуры RISCV, который позволяет увеличить степень сжатия.
  • На 20-60% увеличена скорость распаковки LZMA и LZMA2 в версии ARM64 для Windows.
  • Исправлены ошибки.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/seve...)
  2. OpenNews: Уязвимость в 7-Zip, позволяющая получить привилегии SYSTEM в Windows
  3. OpenNews: Вышла официальная консольная версия 7-zip для Linux
  4. OpenNews: Выпуск crabz 0.7, утилиты для многопоточного сжатия и распаковки
  5. OpenNews: Уязвимость Zip Slip, затрагивающая библиотеки для распаковки архивов
  6. OpenNews: Выпуск архиватора RAR 7.0
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61200-7-zip
Ключевые слова: 7-zip
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:44, 18/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.7, Швондик (?), 10:56, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подскажите, а какой сейчас самый лучший архиватор под DOS ?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:59, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем архивировать что-то в этой "ОС" (в кавычках, потому что MS-DOS назвать ОСь сложно в наше время - ни многозадачности, ни контроля ресурсов, ничего)?
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:57, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что давайте обсудим главное. А именно дизайн сайта 7-zip, кто на что учился выкатываем своё ценное мнение.
     
  • 1.9, Banned (?), 10:58, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще не понимаю почему авторы денюшку не требует. Очевидно же,что проект взлетел и давно.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:58, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А поддерживает уже распаковку zip-архивов? Или до сих пор infozip unzip с патчами незаменим?
     

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