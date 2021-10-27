The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск crabz 0.7, утилиты для многопоточного сжатия и распаковки, написанной на Rust

27.10.2021 13:13

Состоялся выпуск утилиты crabz, реализующей многопоточное сжатие и распаковку данных, аналогично подобной утилите pigz. Обе эти утилиты представляют собой многопоточные варианты программы gzip, оптимизированные для работы на многоядерных системах. Сам же crabz отличается тем, что написан на языке программирования Rust, в отличии от утилиты pigz, написанной на C (и, частично, на C++), и демонстрирует значительный прирост производительности, в некоторых случаях достигающий 50%.

На странице разработчиков есть подробное сравнение скорости работы обеих утилит с различными ключами и использованными бэкендами. Замеры производились на полуторагигабайтовом csv-файле с использованием в качестве тестового стенда ПК на базе AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor и с 64 GB DDR4 RAM и на операционной системе Ubuntu 20. Для тех же, кто не хочет погружаться в подробный разбор производительности, подготовлен краткий отчёт:

  • crabz с использованием бэкенда zlib идентичен pigz по производительности;
  • с использованием бэкенда zlib-ng до полутора раз быстрее, чем pigz;
  • crabz с бэкендом rust незначительно (на 5-10%) быстрее pigz.

По словам разработчиков, кроме более высокой скорости работы, crabz, в сравнении с pigz, также обладает следующими преимуществами:

  • crabz с бэкендом deflate_rust использует код, полностью написанный на Rust, что является более безопасным;
  • crabz является кросплатформенным и поддерживает Windows, что может привлечь больше участников;
  • crabz поддерживает больше форматов (Gzip, Zlib, Mgzip, BGZF, Raw Deflate и Snap).

Несмотря на полную работоспособность, crabz характеризуется разработчиком, как концептуальный прототип CLI-инструмента, использующий crate-пакет GZP.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/sstadick/cr...)
  2. OpenNews: Вышла официальная консольная версия 7-zip для Linux
  3. OpenNews: Разработчики bzip2 потеряли контроль над доменом bzip.org
  4. OpenNews: Релиз утилиты gzip 1.10
  5. OpenNews: Уязвимость Zip Slip, затрагивающая библиотеки для распаковки архивов
  6. OpenNews: Библиотеки сжатия LZHAM и Crunch переведены в общественное достояние
Автор новости: QwertyReg
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56051-crabz
Ключевые слова: crabz, gzip, compress, rust
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (94) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:29, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    У тебя там фетиш на растишку? Специально мониторишь на гитхабе проекты на расте, чтобы сюда притащить?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:31, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Да. Минусы?
     
     
  • 3.35, Аноним (1), 15:34, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Минусы?

    Да уже набралось нескоько штук…

     
  • 2.8, Аноним. (?), 14:36, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Чувак, раст в принципе сам по себе чистый фетиш. Они вон обёртку вокруг https + pulse пол года аравой в 50 человек пишут. И оно падает.

    Но конечно, это другое.

     
     
  • 3.37, th3m3 (ok), 15:35, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ни разу не упало.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 15:43, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не запустилось?
     
     
  • 5.62, th3m3 (ok), 16:32, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что не запустилось?

    Второй день юзаю. Ничего не зависало и не падало.

     
     
  • 6.75, Аноним (-), 16:50, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Потому что не запустилось?
    > Второй день юзаю. Ничего не зависало и не падало.

    Ну и ламер.
    Надо было, как Настоящий Опеннетный Эксперт - прочитать новость, напрячь мозг и подумать, как оно там на самом деле должно работать. Ну и не забыть описать результаты своих умозрительных экспериментов.

     
  • 2.23, QwertyReg (ok), 15:13, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У меня фетиш на горение.
    А вам никто не мешает искать, переводить, адаптировать, проставлять ссылки и выкладывать новости, которые будут интереснее и полезнее моих, например.
    Ну или воспользуйтесь формой обратной связи и потребуйте от администрации, чтобы они не выкладывали новости о Rust, о Wayland, о systemd, в общем, о прогрессе и новшествах. Будем месить POSIX в UNIX и обсуждать пугалки про Чебурнет.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:20, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя фетиш на анальную дырень фрактала походу.
     
     
  • 4.42, QwertyReg (ok), 15:46, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > У тебя фетиш на анальную дырень фрактала походу.

    Кто о чём, а линукоиды об анале.

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:31, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    rakz
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:31, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Если нет дыр в безопасности, то можно использовать, почему бы нет?
     
     
  • 2.9, Аноним. (?), 14:38, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Кто тебе сказал такую глупость что их нет? Оно вообще в стадии alpha0.

    Ты ещё смотри чтобы он потом распаковать назад смог после упаковки. Это же растоманы. Распаковка это другое. Для этого потом отдельно будут пилить лет 10

     

  • 1.5, data man (ok), 14:34, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    crates, crabz... Что будет дальше?
    Это просто крибле-крабле-бумс какое-то! (Растобас Барабаст).
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:00, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🦀
     
     
  • 3.45, lufog (ok), 15:49, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Oh yeah mr Crabs!
     
  • 2.46, pashev.me (?), 15:57, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Public static void
     
     
  • 3.48, lufog (ok), 16:01, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Public static void

    На void же только указатель можно держать, не? Или это какой-то мета юмор?

     
  • 2.53, burjui (ok), 16:08, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То, что такие комментарии плюсуют больше других, наглядно показывает уровень местной публики. Обсуждаем, как звучат названия ЯП, библиотек и программ. Ахаха, хруст, крабз и т.п. Детский сад.
     
     
  • 3.78, data man (ok), 16:55, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Детский сад - это форкать GIMP.
     

  • 1.6, Аноним. (?), 14:35, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Продолжаем течь и падать.

    Вы в 50 человек обёртку вокруг https + pulse сделать не можете. Куда вам.

     
     
  • 2.22, lufog (ok), 15:08, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У тебя фишка такая по 2-3 раза писать одно и тоже (практически слово в слово) в разных местах?
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 15:23, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем я хуже растомана? Они же пишут свою мантру, вот и я тоже.

    У них просто с памятью проблема, она у них протекает и они забывают о своих ляпах. Вот я несу добро, напоминаю, помогаю беднягам жить с таким непростым недугом.

    Глядишь и научаться с памятью рабоать.

     
     
  • 4.36, lufog (ok), 15:34, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему у тебя так горит то? Тебя в детстве Rust разработчики побили? Оправдание в стиле "я стал фанатиком, чтобы противостоять фанатикам" такое себе. Тем более что наиболее ярые из них скорей всего просто люди проходящие стадию юношеского максимализма. Как по мне, что С/С++ что Rust, просто инструменты, выбираешь какой удобней в конкретной ситуации, и используешь его.
     
     
  • 5.73, Админ Анонимов (?), 16:48, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не мешай ему наполнять свою жизнь хоть каким то смыслом
     
  • 2.39, th3m3 (ok), 15:36, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В каждом посте про Rust, будешь наяривать по 10 раз теперь?
     
     
  • 3.41, Аноним (40), 15:44, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну если это поможет бедняжкам с памятью. Вы ведь так страдаете бедненькие. Так всё плохо с памятью.

    Потом спасибо скажате.

     
     
  • 4.54, burjui (ok), 16:10, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за что, за отсутствие нормальной дискуссии на форуме и бессмысленные срачи?
     

  • 1.7, anonimm (?), 14:36, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Закопайте zip, используйте zstd.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:42, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вообще, deflate сильнее жмёт. И ничто не мешает сохранять файлы в zip с zstd, потому что zip это архив, и zstd это не архив. Ну, кроме того, что этого нет в спеках (пока).
     
     
  • 3.94, Аноним (94), 17:46, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле zstd жмет лучше, а в zip его поддержку добавили в версии 6.3.7.

    http://mattmahoney.net/dc/silesia.html
    https://pkware.cachefly.net/webdocs/APPNOTE/APPNOTE-6.3.7.TXT

     
     
  • 4.95, Аноним (11), 17:59, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну может быть. В моём infozip такого нет. Проблема zstd в том, что он работает хорошо только для лицепука, и для всех остальных он работает далеко не так хорошо (ты же не будешь крутить свои словари). Мне нравится его фича с расширенным окном, с ним он дедуплицирует до 2 гигов данных. deflate9 по-моему лучше жмёт на дефолте, если не выкручивать тормоза до уровня lzma9 (и всё равно это будет не lzma9, но может выгадать побольше из-за дедупликации опять же)
     

  • 1.10, Аноним. (?), 14:40, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    gzip? xz многопоточность уже 100 лет как умеет и сжимает на порядок лучше.

    -T, --threads=NUM   use at most NUM threads; the default is 1; set to 0
                          to use as many threads as there are processor cores

     
     
  • 2.13, джаджа (?), 14:46, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ещё бы хорошо, если браузеры умели нативно в xz
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:49, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нафига это браузеру? Вообще фиалетово.
     
     
  • 4.20, Аноним Анонимович Анонимов (?), 15:00, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Динамическое сжатие, для кеширования, статических данных. Уже довольно таки давно применяется и веб-серверами, и браузерами. За более подробной информацией проследуйте в любимый поисковик.
     

  • 1.12, Тинус Лорвальдс (ok), 14:46, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >По словам разработчиков...
    >код, полностью написанный на Rust, что является более безопасным

    А по словам разработчиков аналогичной утилиты, но на джаве, их утилита является более дырявой, так что ли? Какого черта софт, написанный на ржавчине, вдруг стал более безопасным? Цирк уехал, клоуны остались.

     
     
  • 2.16, Аноним (15), 14:51, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какого черта софт, написанный на ржавчине, вдруг стал более безопасным?

    Так он и не стал (разве что более сырым и недоделанным). Это просто у них мантра такая.

    > Цирк уехал, клоуны остались.

    Не, мозг уехал, ржавчина осталась.

     

  • 1.14, Аноним (15), 14:48, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А вы заметили что толко растоманы в новость добавляют сырой и не провереный софт но вседа приписывают "написано на rust"? Как буд-то это знак качества. А по факту это на данный момент знак недоделанности и сырости.

    редох, втрая какая-то там, плеер этот падающий и зависающий. Теперь это вот в стадии alpha0

    Это насколько же там у них всё печально и низкая самооценка что они таким дешевым способом пытаются себя пиарить.

     
     
  • 2.91, псевдонимус (?), 17:26, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы всё про ncspot в десятый раз? я поставил вчера, пока ничего не упало и не повисло
     

  • 1.17, Rev (?), 14:58, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как же хорошо, что комментарии неоссиляторов Раста с опеннета никак не влияют на развитие цивилизации и новых, инновационных, способов разработки ПО.
     
     
  • 2.28, Аноним (26), 15:26, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как же хорошо, что комментарии неоссиляторов C/C++ не влияют на создание действительно качественного софта на нормальном C/C++

    Поправил. Не благодари.

     

  • 1.18, erthink (ok), 14:58, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В бечмарках везде только время/скорость, но не увидел упоминания про степень сжатия.

    Подразумевается что бекенд на rust жмет ровно также как zlib-ng ?

     
  • 1.21, Аноним (21), 15:01, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох уж эти комментаторы на опеннетике... Все засрут, все засрут...
    На самом деле молодцы хлопцы, развивают экосистему, переписывают старое. Почет и уважение таким!
     
     
  • 2.30, Аноним (26), 15:28, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какую экосистему? Где ты увидел экосистему для rust?

    VSCode экосистема? Виджеты уже на расте завезли? Даже для emacs поддержка на уровне 70-х годов.

    Садиься за язык и словно в 50-е попал.

     

  • 1.24, Fracta1L (ok), 15:14, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачёт, ТС, так держать, жги подошвы местным болотным сапогам))
     
     
  • 2.31, Аноним (26), 15:29, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, пропукался.

    А я уже думал мамка комп забала и в угол поставила за то что на ковёр нагадил.

     
  • 2.34, Тинус Лорвальдс (ok), 15:32, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На твоей точке сидения следы от подошв болотных сапог с прошлого раза ещё остались, а ты уже новых просишь.
     

  • 1.25, Фанат (?), 15:17, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К сожалению, сейчас время чукчей-пейсателей.
     
  • 1.29, AfterLife (ok), 15:27, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А бэкенд sponge-bob для crabz будет?
     
     
  • 2.32, Аноним (26), 15:29, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     

  • 1.33, QwertyGag (?), 15:31, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Дамы и Господа, все кто устал от спама на OpenNET.ru: пожалуйста поддержите данную петицию!

    Заранее премного благодарен всем подписавшимся!

    https://chng.it/vJvTCGJ9fD

     
     
  • 2.38, Тинус Лорвальдс (ok), 15:36, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь это прекрасная идея провести подсчет количества людей на опеннете с ржавчиной вместо мозгов! Молодец!
     
     
  • 3.43, Аноним (40), 15:46, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
     
  • 2.44, anonymous (??), 15:48, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте обратиться к Путину, стоя на коленях, должно помочь.
     
     
  • 3.49, Аноним (40), 16:01, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто такой путин?

    Еду такую знаю, на зачем обращаться к еде?

     
  • 2.47, Аноним (40), 15:58, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикольно. Оказывается этот QwertyReg - хуила.

    Надо и в livejournal будет написать вечером. Таких банить надо.

     
     
  • 3.87, QwertyReg (ok), 17:10, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Найс порвался.

    Либерахи: мы за свободу слова!
    Либерахи: баньте его, он пишет то, что мне не нравится!

     
  • 2.51, Анонимчик___ (?), 16:04, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, мочить растобляdь ссцаными тряпками
     
  • 2.55, Аноним (55), 16:12, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзерскрипт написал бы вместо петиции, раз такая проблема для тебя.
     
  • 2.56, burjui (ok), 16:13, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    В Спортлото ещё напиши.
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 16:35, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вот и ещё одна растобляdь как говорит QwertyReg
     
     
  • 4.83, burjui (ok), 17:02, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > растобляdь

    Когда хочешь матюкнуться, чтобы выглядеть взрослым, но боишься получить от мамки по жопе.

     

  • 1.50, НяшМяш (ok), 16:02, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Читаешь комментарии и такое ощущение, как будто половину комментаторов в детстве били ржавой трубой. А вторая половина ржавую трубу в детстве на морозе лизнула. Причём не обязательно языком...
     
     
  • 2.52, Анонимчик___ (?), 16:05, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эта труба в анальной дырени фрактала сейчас ржавеет успешно.
     

  • 1.57, Аноним (57), 16:17, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мы понимаем, что zlib-ng быстрее zlib, но все равно pigz c zlib сравним c  crabz zlib-ng.
    Зырьте, наш стакан не разбивается о песок! А их стакан разбивается о бетон!
    (да, мы понимаем, что бетон тверже песка).
     
  • 1.58, Аноним (58), 16:17, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > crabz с бэкендом deflate_rust использует код, полностью написанный на Rust, что является более безопасным;

    угу, только всего то падает на каждой панике, а так безопасный мамой клянусь!!!

     
     
  • 2.61, Аноним (-), 16:30, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > угу, только всего то падает на каждой панике, а так безопасный мамой клянусь!!!

    "Это знают все!Мы все так подгора^W говорим, а значит это правда!" (с)

     

  • 1.59, Аноним (59), 16:22, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Good comments do not excuse unclear code
    >Another misuse of comments is to provide information that should have been in the code.

    А как откроешь растокод, так там комментариев поровну с кодом.

     
     
  • 2.60, Аноним (-), 16:28, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/mTvare6/hello-world.rs
     
     
  • 3.64, Аноним (-), 16:33, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://github.com/mTvare6/hello-world.rs
    > While this depends on more c code than rust(🚀) code to compile, because rust(🚀) is magically memory safe, now all c code is memory safe too

    Ну вот, неосиляторы CS (и обычной логики) опять совсем-совсем не палятся.

     
     
  • 4.67, Аноним (65), 16:39, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > hello-world.rs
    > this depends on more c code than rust

    Ахахаха hello world depends on c

    В этом всё растопохмелье.

     
     
  • 5.70, Аноним (-), 16:44, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> hello-world.rs
    >> this depends on more c code than rust
    > Ахахаха hello world depends on c
    > В этом всё растопохмелье.

    Не стесняйся, расскаж: ты подгоревший автор, собиравшийся "тонко набросить" (но севший в лужу) или просто местный "сочувствующий" альтернативно одаренный?

     
     
  • 6.77, Аноним (65), 16:52, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну по крайней мозги себе не прокурил до полного заржавения.
     
  • 3.92, lufog (ok), 17:29, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странный вброс, как и репозиторий, ​особенно интересно следующее:
    - зачем там столько зависимостей? Это стеб? Типа Rust настолько никому не нужное говно, что на него наклепали 69936 пакетов, с библиотеками, биндингами, враперами, etc?
    - зачем в исходнике пробелами и переносами исковеркана структура? Типа синтаксис Rust настолько говеный, что мы не нашли к чему прицепится, и по этому испортили его как могли рандомными отступами и портянками смищных комментариев?
    А отчеты об уязвимостях в пакетах которые по сути являются обертками над не Rust кодом это вообще вин.
     
  • 2.66, Аноним (65), 16:37, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как откроешь растокод, так

    Сразу обосранный фрактал видится

     
  • 2.68, Аноним (-), 16:39, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>Good comments do not excuse unclear code
    >>Another misuse of comments is to provide information that should have been in the code.
    > А как откроешь растокод, так там комментариев поровну с кодом.

    Так ты осиль не только открывание, но и чтение.
    https://doc.rust-lang.org/rust-by-example/testing/doc_testing.html


     
     
  • 3.69, Аноним (65), 16:42, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так ты осиль не только открывание, но и чтение.

    Сказал неосилятор документации по C/C++

     
     
  • 4.71, Аноним (-), 16:46, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Так ты осиль не только открывание, но и чтение.
    > Сказал неосилятор документации по C/C++

    Ну-ка ну-ка, покажи мне аналог док-тестов в сишке, о Великий Опеннетный Осилятор ...

     
     
  • 5.74, Аноним (65), 16:50, 27/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.79, Аноним (-), 16:57, 27/10/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (12)

  • 1.63, Анонимчик___ (?), 16:33, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    QwertyReg как и фрактал - Яркий представитель всего сообщества rust. Грубое, безграмотное, матерное чмо и быдло которого каждый уважающий себя гопник должен пнуть нагой в живот чтобы ржавчина из анальной дырени выстрелила.
     
     
  • 2.81, Анонн (?), 16:59, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздравляю, ты только что назвал QwertyReg чмом, а остальных анонов гопниками... Так держать!
     
  • 2.89, QwertyReg (ok), 17:20, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы - яркий представитель "свободного" сообщества.
    Приписали мне безграмотность, а ни одной ошибки ни в одном сообщении не нашли.
    Приписали мат, а я на ON ни разу за почти 20 лет матом не написал.
    Призываете избивать и травить незнакомого человека по выдуманным вами причинам.

    Ну и куда ж без анальных отверстий.

     

  • 1.72, Аноним (72), 16:46, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > прирост производительности, в некоторых случаях достигающий 50%.
    > в некоторых случаях

    Маркетинг во всей красе.

     
     
  • 2.76, Аноним (65), 16:51, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в некоторых случаях

    Когда файл пустой т.е.

     

  • 1.80, Anonimus (??), 16:59, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А за счет чего код на rust быстрее? Пробовали дизассемблировать?
     
     
  • 2.85, Аноним (65), 17:05, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За счёт технологии балабольство.
     

  • 1.82, Igor (??), 17:01, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас самая популярная новость по слову Rust - убийство оператора и ранение режиссёра на съемках фильма Rust из бутафорского оружия. "Как вы яхту назовете - так она и поплывет!"
     
  • 1.84, Аноним (65), 17:04, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут модератор успел часть скрыть. Чудику вот с этим

    https://doc.rust-lang.org/rust-by-example/macros/variadics.html

    Ты походу полный неосилятор. Это кривое поделье и в подмётки не годится шаблонам.


    А про док тесты я тебе отвечу.

    https://github.com/onqtam/doctest

    https://blog.jetbrains.com/rscpp/2019/07/10/better-ways-testing-with-doctest/

    https://www.methodsandtools.com/tools/doctest.php

    https://accu.org/journals/overload/25/137/kirilov_2343/

    https://www.codeproject.com/Articles/1156938/doctest-the-lightest-Cplusplus-un

    https://www.reddit.com/r/cpp/comments/b4jo5u/doctest_the_lightest_c_testing_fr

    Обтекай

     
     
  • 2.88, Аноним (-), 17:15, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут модератор успел часть скрыть. Чудику вот с этим
    > https://doc.rust-lang.org/rust-by-example/macros/variadics.html
    > Ты походу полный неосилятор. Это кривое поделье и в подмётки не годится шаблонам.

    Полноценные макросы с доступом к AST - "в подметки не годятся" и "кривое поделье"?
    Сразу виден Глубокий Опеннетный Анализ и не менее Глубокое Знание темы.
    Ты главное, погромче вопи, что неослиляторы - все остальные. Чтоб никто не перепутал!

    >> аналог док-тестов в сишке
    > А про док тесты я тебе отвечу.
    > наскоро набрасал ссылок на плюсовые фреймворки
    > Обтекай

    А ты Эксперт! Великий! Впрочем, после "С/C++" и отчаянного юлежа, это было ожидаемо.

     
     
  • 3.93, Аноним (93), 17:36, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну с памятью и мозгом явно получше чем у балабола наркомана.
     

  • 1.86, Аноним (93), 17:09, 27/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.90, Аноним (90), 17:21, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >crabz с использованием бэкенда zlib идентичен pigz по производительности;
    >crabz с использованием бэкенда zlib-ng до полутора раз быстрее, чем pigz;
    >crabz с бэкендом rust незначительно (на 5-10%) быстрее pigz.

    То есть примерно вся скорость из-за бекенда. Просто прекрасно.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру