Выпуск crabz 0.7, утилиты для многопоточного сжатия и распаковки, написанной на Rust

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|1.1, Аноним (1), 14:29, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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У тебя там фетиш на растишку? Специально мониторишь на гитхабе проекты на расте, чтобы сюда притащить?
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|2.8, Аноним. (?), 14:36, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Чувак, раст в принципе сам по себе чистый фетиш. Они вон обёртку вокруг https + pulse пол года аравой в 50 человек пишут. И оно падает.
Но конечно, это другое.
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|5.62, th3m3 (ok), 16:32, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что не запустилось?
Второй день юзаю. Ничего не зависало и не падало.
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|6.75, Аноним (-), 16:50, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Потому что не запустилось?
> Второй день юзаю. Ничего не зависало и не падало.
Ну и ламер.
Надо было, как Настоящий Опеннетный Эксперт - прочитать новость, напрячь мозг и подумать, как оно там на самом деле должно работать. Ну и не забыть описать результаты своих умозрительных экспериментов.
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|2.23, QwertyReg (ok), 15:13, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У меня фетиш на горение.
А вам никто не мешает искать, переводить, адаптировать, проставлять ссылки и выкладывать новости, которые будут интереснее и полезнее моих, например.
Ну или воспользуйтесь формой обратной связи и потребуйте от администрации, чтобы они не выкладывали новости о Rust, о Wayland, о systemd, в общем, о прогрессе и новшествах. Будем месить POSIX в UNIX и обсуждать пугалки про Чебурнет.
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|4.42, QwertyReg (ok), 15:46, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> У тебя фетиш на анальную дырень фрактала походу.
Кто о чём, а линукоиды об анале.
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|1.4, Аноним (4), 14:31, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Если нет дыр в безопасности, то можно использовать, почему бы нет?
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|2.9, Аноним. (?), 14:38, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Кто тебе сказал такую глупость что их нет? Оно вообще в стадии alpha0.
Ты ещё смотри чтобы он потом распаковать назад смог после упаковки. Это же растоманы. Распаковка это другое. Для этого потом отдельно будут пилить лет 10
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|1.5, data man (ok), 14:34, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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crates, crabz... Что будет дальше?
Это просто крибле-крабле-бумс какое-то! (Растобас Барабаст).
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|3.48, lufog (ok), 16:01, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Public static void
На void же только указатель можно держать, не? Или это какой-то мета юмор?
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|2.53, burjui (ok), 16:08, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То, что такие комментарии плюсуют больше других, наглядно показывает уровень местной публики. Обсуждаем, как звучат названия ЯП, библиотек и программ. Ахаха, хруст, крабз и т.п. Детский сад.
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|1.6, Аноним. (?), 14:35, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Продолжаем течь и падать.
Вы в 50 человек обёртку вокруг https + pulse сделать не можете. Куда вам.
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|2.22, lufog (ok), 15:08, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У тебя фишка такая по 2-3 раза писать одно и тоже (практически слово в слово) в разных местах?
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|3.27, Аноним (26), 15:23, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А чем я хуже растомана? Они же пишут свою мантру, вот и я тоже.
У них просто с памятью проблема, она у них протекает и они забывают о своих ляпах. Вот я несу добро, напоминаю, помогаю беднягам жить с таким непростым недугом.
Глядишь и научаться с памятью рабоать.
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|4.36, lufog (ok), 15:34, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почему у тебя так горит то? Тебя в детстве Rust разработчики побили? Оправдание в стиле "я стал фанатиком, чтобы противостоять фанатикам" такое себе. Тем более что наиболее ярые из них скорей всего просто люди проходящие стадию юношеского максимализма. Как по мне, что С/С++ что Rust, просто инструменты, выбираешь какой удобней в конкретной ситуации, и используешь его.
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|2.39, th3m3 (ok), 15:36, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В каждом посте про Rust, будешь наяривать по 10 раз теперь?
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|3.41, Аноним (40), 15:44, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну если это поможет бедняжкам с памятью. Вы ведь так страдаете бедненькие. Так всё плохо с памятью.
Потом спасибо скажате.
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|4.54, burjui (ok), 16:10, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасибо за что, за отсутствие нормальной дискуссии на форуме и бессмысленные срачи?
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|2.11, Аноним (11), 14:42, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, вообще, deflate сильнее жмёт. И ничто не мешает сохранять файлы в zip с zstd, потому что zip это архив, и zstd это не архив. Ну, кроме того, что этого нет в спеках (пока).
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|4.95, Аноним (11), 17:59, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, ну может быть. В моём infozip такого нет. Проблема zstd в том, что он работает хорошо только для лицепука, и для всех остальных он работает далеко не так хорошо (ты же не будешь крутить свои словари). Мне нравится его фича с расширенным окном, с ним он дедуплицирует до 2 гигов данных. deflate9 по-моему лучше жмёт на дефолте, если не выкручивать тормоза до уровня lzma9 (и всё равно это будет не lzma9, но может выгадать побольше из-за дедупликации опять же)
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|1.10, Аноним. (?), 14:40, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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gzip? xz многопоточность уже 100 лет как умеет и сжимает на порядок лучше.
-T, --threads=NUM use at most NUM threads; the default is 1; set to 0
to use as many threads as there are processor cores
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|4.20, Аноним Анонимович Анонимов (?), 15:00, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Динамическое сжатие, для кеширования, статических данных. Уже довольно таки давно применяется и веб-серверами, и браузерами. За более подробной информацией проследуйте в любимый поисковик.
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|1.12, Тинус Лорвальдс (ok), 14:46, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>По словам разработчиков...
>код, полностью написанный на Rust, что является более безопасным
А по словам разработчиков аналогичной утилиты, но на джаве, их утилита является более дырявой, так что ли? Какого черта софт, написанный на ржавчине, вдруг стал более безопасным? Цирк уехал, клоуны остались.
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|2.16, Аноним (15), 14:51, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какого черта софт, написанный на ржавчине, вдруг стал более безопасным?
Так он и не стал (разве что более сырым и недоделанным). Это просто у них мантра такая.
> Цирк уехал, клоуны остались.
Не, мозг уехал, ржавчина осталась.
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|1.14, Аноним (15), 14:48, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А вы заметили что толко растоманы в новость добавляют сырой и не провереный софт но вседа приписывают "написано на rust"? Как буд-то это знак качества. А по факту это на данный момент знак недоделанности и сырости.
редох, втрая какая-то там, плеер этот падающий и зависающий. Теперь это вот в стадии alpha0
Это насколько же там у них всё печально и низкая самооценка что они таким дешевым способом пытаются себя пиарить.
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|2.91, псевдонимус (?), 17:26, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вы всё про ncspot в десятый раз? я поставил вчера, пока ничего не упало и не повисло
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|1.17, Rev (?), 14:58, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Как же хорошо, что комментарии неоссиляторов Раста с опеннета никак не влияют на развитие цивилизации и новых, инновационных, способов разработки ПО.
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|2.28, Аноним (26), 15:26, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Как же хорошо, что комментарии неоссиляторов C/C++ не влияют на создание действительно качественного софта на нормальном C/C++
Поправил. Не благодари.
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|1.18, erthink (ok), 14:58, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В бечмарках везде только время/скорость, но не увидел упоминания про степень сжатия.
Подразумевается что бекенд на rust жмет ровно также как zlib-ng ?
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|1.21, Аноним (21), 15:01, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ох уж эти комментаторы на опеннетике... Все засрут, все засрут...
На самом деле молодцы хлопцы, развивают экосистему, переписывают старое. Почет и уважение таким!
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|2.30, Аноним (26), 15:28, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какую экосистему? Где ты увидел экосистему для rust?
VSCode экосистема? Виджеты уже на расте завезли? Даже для emacs поддержка на уровне 70-х годов.
Садиься за язык и словно в 50-е попал.
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|2.31, Аноним (26), 15:29, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, пропукался.
А я уже думал мамка комп забала и в угол поставила за то что на ковёр нагадил.
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|2.34, Тинус Лорвальдс (ok), 15:32, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На твоей точке сидения следы от подошв болотных сапог с прошлого раза ещё остались, а ты уже новых просишь.
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|2.38, Тинус Лорвальдс (ok), 15:36, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ведь это прекрасная идея провести подсчет количества людей на опеннете с ржавчиной вместо мозгов! Молодец!
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|2.47, Аноним (40), 15:58, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прикольно. Оказывается этот QwertyReg - хуила.
Надо и в livejournal будет написать вечером. Таких банить надо.
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|3.87, QwertyReg (ok), 17:10, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Найс порвался.
Либерахи: мы за свободу слова!
Либерахи: баньте его, он пишет то, что мне не нравится!
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|2.55, Аноним (55), 16:12, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Юзерскрипт написал бы вместо петиции, раз такая проблема для тебя.
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|4.83, burjui (ok), 17:02, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> растобляdь
Когда хочешь матюкнуться, чтобы выглядеть взрослым, но боишься получить от мамки по жопе.
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|1.50, НяшМяш (ok), 16:02, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Читаешь комментарии и такое ощущение, как будто половину комментаторов в детстве били ржавой трубой. А вторая половина ржавую трубу в детстве на морозе лизнула. Причём не обязательно языком...
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|1.57, Аноним (57), 16:17, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мы понимаем, что zlib-ng быстрее zlib, но все равно pigz c zlib сравним c crabz zlib-ng.
Зырьте, наш стакан не разбивается о песок! А их стакан разбивается о бетон!
(да, мы понимаем, что бетон тверже песка).
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|1.58, Аноним (58), 16:17, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> crabz с бэкендом deflate_rust использует код, полностью написанный на Rust, что является более безопасным;
угу, только всего то падает на каждой панике, а так безопасный мамой клянусь!!!
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|2.61, Аноним (-), 16:30, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> угу, только всего то падает на каждой панике, а так безопасный мамой клянусь!!!
"Это знают все!Мы все так подгора^W говорим, а значит это правда!" (с)
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|1.59, Аноним (59), 16:22, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Good comments do not excuse unclear code
>Another misuse of comments is to provide information that should have been in the code.
А как откроешь растокод, так там комментариев поровну с кодом.
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|4.67, Аноним (65), 16:39, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> hello-world.rs
> this depends on more c code than rust
Ахахаха hello world depends on c
В этом всё растопохмелье.
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|5.70, Аноним (-), 16:44, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> hello-world.rs
>> this depends on more c code than rust
> Ахахаха hello world depends on c
> В этом всё растопохмелье.
Не стесняйся, расскаж: ты подгоревший автор, собиравшийся "тонко набросить" (но севший в лужу) или просто местный "сочувствующий" альтернативно одаренный?
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|3.92, lufog (ok), 17:29, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Странный вброс, как и репозиторий, особенно интересно следующее:
- зачем там столько зависимостей? Это стеб? Типа Rust настолько никому не нужное говно, что на него наклепали 69936 пакетов, с библиотеками, биндингами, враперами, etc?
- зачем в исходнике пробелами и переносами исковеркана структура? Типа синтаксис Rust настолько говеный, что мы не нашли к чему прицепится, и по этому испортили его как могли рандомными отступами и портянками смищных комментариев?
А отчеты об уязвимостях в пакетах которые по сути являются обертками над не Rust кодом это вообще вин.
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|2.66, Аноним (65), 16:37, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как откроешь растокод, так
Сразу обосранный фрактал видится
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|3.69, Аноним (65), 16:42, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так ты осиль не только открывание, но и чтение.
Сказал неосилятор документации по C/C++
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|4.71, Аноним (-), 16:46, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Так ты осиль не только открывание, но и чтение.
> Сказал неосилятор документации по C/C++
Ну-ка ну-ка, покажи мне аналог док-тестов в сишке, о Великий Опеннетный Осилятор ...
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|1.63, Анонимчик___ (?), 16:33, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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QwertyReg как и фрактал - Яркий представитель всего сообщества rust. Грубое, безграмотное, матерное чмо и быдло которого каждый уважающий себя гопник должен пнуть нагой в живот чтобы ржавчина из анальной дырени выстрелила.
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|2.81, Анонн (?), 16:59, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поздравляю, ты только что назвал QwertyReg чмом, а остальных анонов гопниками... Так держать!
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|2.89, QwertyReg (ok), 17:20, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы - яркий представитель "свободного" сообщества.
Приписали мне безграмотность, а ни одной ошибки ни в одном сообщении не нашли.
Приписали мат, а я на ON ни разу за почти 20 лет матом не написал.
Призываете избивать и травить незнакомого человека по выдуманным вами причинам.
Ну и куда ж без анальных отверстий.
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|1.72, Аноним (72), 16:46, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> прирост производительности, в некоторых случаях достигающий 50%.
> в некоторых случаях
Маркетинг во всей красе.
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|1.82, Igor (??), 17:01, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сейчас самая популярная новость по слову Rust - убийство оператора и ранение режиссёра на съемках фильма Rust из бутафорского оружия. "Как вы яхту назовете - так она и поплывет!"
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|2.88, Аноним (-), 17:15, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тут модератор успел часть скрыть. Чудику вот с этим
> https://doc.rust-lang.org/rust-by-example/macros/variadics.html
> Ты походу полный неосилятор. Это кривое поделье и в подмётки не годится шаблонам.
Полноценные макросы с доступом к AST - "в подметки не годятся" и "кривое поделье"?
Сразу виден Глубокий Опеннетный Анализ и не менее Глубокое Знание темы.
Ты главное, погромче вопи, что неослиляторы - все остальные. Чтоб никто не перепутал!
>> аналог док-тестов в сишке
> А про док тесты я тебе отвечу.
> наскоро набрасал ссылок на плюсовые фреймворки
> Обтекай
А ты Эксперт! Великий! Впрочем, после "С/C++" и отчаянного юлежа, это было ожидаемо.
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|1.90, Аноним (90), 17:21, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>crabz с использованием бэкенда zlib идентичен pigz по производительности;
>crabz с использованием бэкенда zlib-ng до полутора раз быстрее, чем pigz;
>crabz с бэкендом rust незначительно (на 5-10%) быстрее pigz.
То есть примерно вся скорость из-за бекенда. Просто прекрасно.
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