Выпуск архиватора RAR 7.0

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|2.4, Аноним (-), 18:59, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У него фамилия вообще-то Ро-шаль, а не Ло-шара.
Иначе бы точно выложил под жопоэлью)). И потом побирался донатами или прогибался под корпов.
А ведь RAR это же настоящий опенсорс!
Исходники ведь вот они. Смотреть можно, а вот трогать грязными ручонками - нет.
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|4.12, Аноним (-), 19:05, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где исходники?
Когда вы уже читать научитесь?
Первая же строка новости:
"Исходный код RAR продолжает быть доступным, но распространяется под ограничивающим лицензионным соглашением."
rarlab.com/rar/unrarsrc-7.0.7.tar.gz
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|2.5, Аноним (5), 19:01, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>был бы Рошаль порядочным -
Человек вправе сам распоряжаться результатом своего труда.
>под gpl выложил :
GPL не нужно. Нужно BSD или MIT.
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|3.17, Местный Эксперт (?), 19:16, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>был бы Рошаль порядочным -
> Человек вправе сам распоряжаться результатом своего труда.
Всё верно!
И именно поэтому не вам решать кому какая лицензия нужна для лицензирования результатов СВОЕГО труда!
>>под gpl выложил :
> GPL не нужно. Нужно BSD или MIT.
А вот что тут действительно "не нужно", так это ваш авторитетный комментарий! xD
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|2.25, pic (?), 19:29, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Краудфандинг на 10 000 000$ и РАР с потрохами Ваш. Слабо?
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|1.8, 12yoexpert (ok), 19:04, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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что в новости делает личный опыт какого-то васяна? это вам не бложик, это госучреждение
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|1.9, Аноним (9), 19:04, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотел купить лицензионный, а мне не даёт в корзину добавить, "обратитесь к манагерам". Что-то случилось?
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|2.14, xtotec (ok), 19:13, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новости с Панорамы они самые достоверные.
А что вы ещё там нашли из животрепещущего, поделитесь, всем же интересно.
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|3.16, 12yoexpert (ok), 19:14, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Новости с Панорамы они самые достоверные.
может показаться, что у вас тут сарказм
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|2.19, Аноним (19), 19:18, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно сделал что ушёл. И я бы ушёл, т.к. на Россию просто-напросто нельзя положиться даже при большом желании. Даже если будешь горой стоять за Россию, то нет никакой гарантии чть в случае необходимости твоё государство тебя защитит. А ведь может и тупо кинуть запросто, как уже неоднократно случалось со множеством людей. Народ уже научен, вот и бегут те кто поумнее в США, Европу, Австралию...
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|1.18, Аноним (18), 19:16, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>информацию для восстановления
опенсорсный parchive 2 и проприетарный parchive 3
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|1.20, Аноним (18), 19:18, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>поддержку полей не только изменения файлов, но и создания и последнего открытия
Зонды не нужны.
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|1.22, Аноним (19), 19:19, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Никто не отзывал лицензии у пользователей из стран, которые уничтожали человечество в Ираке, Ливии, Югославии...
А ты попробуй )))
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|1.23, Швондик (?), 19:27, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь знает, а ARJ.EXE это родственник Рара и как он сейчас развивается?
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|1.26, Аноним (26), 19:30, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Исходный код RAR продолжает быть доступным, ...
Это не исходный код RAR, а исходный код UNRAR, распаковщика из комплекта RAR. Исходный код упаковщика продолжает быть НЕдоступным.
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