Выпуск архиватора RAR 7.0

>>был бы Рошаль порядочным -

> Человек вправе сам распоряжаться результатом своего труда.

Всё верно!

И именно поэтому не вам решать кому какая лицензия нужна для лицензирования результатов СВОЕГО труда!

>>под gpl выложил :

> GPL не нужно. Нужно BSD или MIT.

А вот что тут действительно "не нужно", так это ваш авторитетный комментарий! xD

