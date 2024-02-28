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Выпуск архиватора RAR 7.0

28.02.2024 18:38

Евгений Рошаль выпустил новую значительную версию архиватора RAR 7.0. Исходный код RAR продолжает быть доступным, но распространяется под ограничивающим лицензионным соглашением. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Android и FreeBSD.

Из личного опыта RAR7 по-прежнему уступает LZMA2 в степени сжатия при использовании словарей до 4GB, но предоставляет значительно более высокую скорость сжатия и поддержку некоторых возможностей, которых нет, например, в 7-Zip: информацию для восстановления и поддержку полей не только изменения файлов, но и создания и последнего открытия. Недавно вышедший архиватор 7-zip 24.01 полностью поддерживает обновлённый формат RAR.

Что нового:

  • Добавлена поддержка словарей, размером до 64 гигабайт, что позволит более эффективно сжимать очень большие объёмы данных, например, образы виртуальных машин. Для словаря больше 4 гигабайт можно указать любой его размер, а не только степень двойки, как это было в предыдущих версиях. Для распаковки архивов со словарём больше 4ГБ требуется RAR/WinRar 7 и выше.
  • Добавлен новый алгоритм поиска повторяющихся сходных данных, что позволяет улучшить степень компрессии и/или ускорить процесс сжатия. Он регулируется опцией командной строки "-mcl[+|-]" (включить/выключить) - по умолчанию он выключен.
  • Добавлен новый более медленный алгоритм тщательного поиска повторений, который можно задействовать опцией "-mcx". Для словарей сжатия до 4ГБ архивы с обоими опциями будут поддерживаться для распаковки версиями RAR, начиная с 5-й.
  • Максимальная длина путей файлов в архиве увеличена с 2047 до 65 535 символов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.rarlab.com/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в unrar, позволяющая перезаписать файлы при распаковке архива
  3. OpenNews: Доступна бета-версия порта файлового менеджера Far для Linux, BSD и macOS
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60685-rar
Ключевые слова: rar, compression
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:51, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    был бы Рошаль порядочным - давно бы исходники под gpl выложил :-(
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:55, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И ПЕРЕПИСАЛ НА РАСТ! *ФЬЮТЬ-ха!*
     
  • 2.4, Аноним (-), 18:59, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У него фамилия вообще-то Ро-шаль, а не Ло-шара.
    Иначе бы точно выложил под жопоэлью)). И потом побирался донатами или прогибался под корпов.

    А ведь RAR это же настоящий опенсорс!
    Исходники ведь вот они. Смотреть можно, а вот трогать грязными ручонками - нет.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 19:03, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где исходники?
     
     
  • 4.12, Аноним (-), 19:05, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где исходники?

    Когда вы уже читать научитесь?

    Первая же строка новости:
    "Исходный код RAR продолжает быть доступным, но распространяется под ограничивающим лицензионным соглашением."
    rarlab.com/rar/unrarsrc-7.0.7.tar.gz

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 19:30, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходный код UnRAR. Код арихватора он фиг когда откроет.
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:01, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >был бы Рошаль порядочным -

    Человек вправе сам распоряжаться результатом своего труда.
    >под gpl выложил :

    GPL не нужно. Нужно BSD или MIT.

     
     
  • 3.11, 12yoexpert (ok), 19:05, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.17, Местный Эксперт (?), 19:16, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>был бы Рошаль порядочным -
    > Человек вправе сам распоряжаться результатом своего труда.

    Всё верно!

    И именно поэтому не вам решать кому какая лицензия нужна для лицензирования результатов СВОЕГО труда!
    >>под gpl выложил :
    > GPL не нужно. Нужно BSD или MIT.

    А вот что тут действительно "не нужно", так это ваш авторитетный комментарий! xD

     
  • 2.25, pic (?), 19:29, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Краудфандинг на 10 000 000$ и РАР с потрохами Ваш. Слабо?
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:54, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.6, Аноним (-), 19:01, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, 12yoexpert (ok), 19:04, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    что в новости делает личный опыт какого-то васяна? это вам не бложик, это госучреждение
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.9, Аноним (9), 19:04, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотел купить лицензионный, а мне не даёт в корзину добавить, "обратитесь к манагерам". Что-то случилось?
     
  • 1.10, Аноним (2), 19:05, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://panorama.pub/news/winrar-uhodit-iz-rossii
    глотайте...
     
     
  • 2.14, xtotec (ok), 19:13, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новости с Панорамы они самые достоверные.
    А что вы ещё там нашли из животрепещущего, поделитесь, всем же интересно.
     
     
  • 3.16, 12yoexpert (ok), 19:14, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новости с Панорамы они самые достоверные.

    может показаться, что у вас тут сарказм

     
  • 2.19, Аноним (19), 19:18, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно сделал что ушёл. И я бы ушёл, т.к. на Россию просто-напросто нельзя положиться даже при большом желании. Даже если будешь горой стоять за Россию, то нет никакой гарантии чть в случае необходимости твоё государство тебя защитит. А ведь может и тупо кинуть запросто, как уже неоднократно случалось со множеством людей. Народ уже научен, вот и бегут те кто поумнее в США, Европу, Австралию...
     

  • 1.15, Аноним (2), 19:13, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (18), 19:16, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >информацию для восстановления

    опенсорсный parchive 2 и проприетарный parchive 3

     
  • 1.20, Аноним (18), 19:18, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >поддержку полей не только изменения файлов, но и создания и последнего открытия

    Зонды не нужны.

     
  • 1.22, Аноним (19), 19:19, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Никто не отзывал лицензии у пользователей из стран, которые уничтожали человечество в Ираке, Ливии, Югославии...

    А ты попробуй )))

     
  • 1.23, Швондик (?), 19:27, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает, а ARJ.EXE это родственник Рара и как он сейчас развивается?
     
  • 1.24, Аноним (2), 19:27, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убирайте это изделие из обихода и всё! Гнутое использовать надо.
     
  • 1.26, Аноним (26), 19:30, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Исходный код RAR продолжает быть доступным, ...

    Это не исходный код RAR, а исходный код UNRAR, распаковщика из комплекта RAR. Исходный код упаковщика продолжает быть НЕдоступным.

     

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