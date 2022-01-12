Доступна бета-версия порта файлового менеджера Far для Linux, BSD и macOS

Проект far2l, с 2016 года развивающий порт Far Manager для Linux, BSD и macOS, перешёл на стадию бета-тестирования, соответствующие изменения внесены в репозиторий 12 января. На данный момент порт, описанный на странице проекта как форк, поддерживает работу как в консольном, так и в графическом режимах, портированы плагины colorer, multiarc, tmppanel, align, autowrap, drawline, editcase, SimpleIndent, Calculator, написан свой собственный плагин NetRocks, являющийся аналогом NetBox на базе распространённых в дистрибутивах *nix библиотек; написан плагин для написания плагинов на языке Python с примерами кода. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv2.

Из свежих изменений, добавленных в far2l в последнее время, можно отметить режим "гибридного ввода", в котором для распознавания сочетаний клавиш в консольном режиме производится не только анализ символов в терминале, но и одновременный опрос клавиатуры через X11-сервер. Такой способ ввода позволяет различать, к примеру, клавишу "+" на малой цифровой клавиатуре, и "+" на клавише в верхнем ряду, к которой также привязан символ "=". Данный режим может работать и через ssh при использовании опции "ssh -X" (потребуется установка библиотек libx11 и libxi на стороне сервера). Кроме полноценной поддержки всех сочетаний клавиш, необходимых Far Manager'у, интеграция с X11 позволяет пользоваться в консоли "иксовым" буфером обмена.

В числе других важных изменений - удаление кода, лицензионно несовместимого с Debian, в рамках работы по подготовке deb-пакета для Debian. Существуют также переносимые сборки far2l для linux-дистрибутивов на архитектурах amd64, i386, aarch64, работающие на shared-хостингах с поддержкой ssh-доступа, на которых нет возможности установить свой пакет или собрать far2l из исходных текстов.

Отдельно стоит отметить недавно созданный форк ssh-клиента KiTTY с поддержкой расширений терминала far2l. Данные расширения позволяют пользоваться всеми сочетаниями клавиш и общим буфером обмена при работе с far2l из Windows. Существует также неофициальный русскоязычный телеграм-чат проекта.



