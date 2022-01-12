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Доступна бета-версия порта файлового менеджера Far для Linux, BSD и macOS

12.01.2022 03:04

Проект far2l, с 2016 года развивающий порт Far Manager для Linux, BSD и macOS, перешёл на стадию бета-тестирования, соответствующие изменения внесены в репозиторий 12 января. На данный момент порт, описанный на странице проекта как форк, поддерживает работу как в консольном, так и в графическом режимах, портированы плагины colorer, multiarc, tmppanel, align, autowrap, drawline, editcase, SimpleIndent, Calculator, написан свой собственный плагин NetRocks, являющийся аналогом NetBox на базе распространённых в дистрибутивах *nix библиотек; написан плагин для написания плагинов на языке Python с примерами кода. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv2.

Из свежих изменений, добавленных в far2l в последнее время, можно отметить режим "гибридного ввода", в котором для распознавания сочетаний клавиш в консольном режиме производится не только анализ символов в терминале, но и одновременный опрос клавиатуры через X11-сервер. Такой способ ввода позволяет различать, к примеру, клавишу "+" на малой цифровой клавиатуре, и "+" на клавише в верхнем ряду, к которой также привязан символ "=". Данный режим может работать и через ssh при использовании опции "ssh -X" (потребуется установка библиотек libx11 и libxi на стороне сервера). Кроме полноценной поддержки всех сочетаний клавиш, необходимых Far Manager'у, интеграция с X11 позволяет пользоваться в консоли "иксовым" буфером обмена.

В числе других важных изменений - удаление кода, лицензионно несовместимого с Debian, в рамках работы по подготовке deb-пакета для Debian. Существуют также переносимые сборки far2l для linux-дистрибутивов на архитектурах amd64, i386, aarch64, работающие на shared-хостингах с поддержкой ssh-доступа, на которых нет возможности установить свой пакет или собрать far2l из исходных текстов.

Отдельно стоит отметить недавно созданный форк ssh-клиента KiTTY с поддержкой расширений терминала far2l. Данные расширения позволяют пользоваться всеми сочетаниями клавиш и общим буфером обмена при работе с far2l из Windows. Существует также неофициальный русскоязычный телеграм-чат проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/elfmz/far2l...)
  2. OpenNews: В linux-порт файлового менеджера Far2 добавлен консольный режим
  3. OpenNews: Пре-альфа версия порта Far Manager под Linux
  4. OpenNews: Стабильная версия свободного файлового менеджера Far Manager 2.0
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.0.0
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.27
Автор новости: unxed
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56492-far
Ключевые слова: far
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ivan_83 (ok), 08:55, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    mc хватает вполне, уже и не помню что там в фаре такого было :)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    хватает и GNU coreutils + архиваторов + ... тогда уж, что такого в этом полуночном командоре?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:16, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теплый, ламповый текстовый интерфейс пользователя на ncurses.
     
  • 3.19, bOOster (ok), 09:26, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это для лодырей которые cp rm mv и т.п. даже осилить не пытались... Хотя стоит только начать и через определенное время все будет на автомате.
     
     
  • 4.26, Ананимас008 (?), 10:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    удачи осиливать с японскими, китайскими и прочими тарабарскими именами файлов.

    совмещать нужно по необходимости и то и другое, а не быть идейным борцом с gui/tui

     
     
  • 5.27, Аноним (6), 10:15, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    удачи осиливать с масками файлов
     
  • 3.29, Аноним (29), 10:18, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хватает и GNU

    bash ты сказать хотел, юный падаван

     
  • 2.9, lll (??), 09:02, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поиска в utf16
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 09:03, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, фар взлетел исключительно благодаря утиным чуйствам нортоно-волковофагов и удачному сочетанию из удобного plugin-API и отсутствия альтернатив (все остальное или мертво, или чисто гуёвое (привет ТС!), поверх высокоуровневого WinAPI) на форточках. Сейчас же от смерти спасают его лишь старые админские привычки виндоадмЕнов и не так давно заведенные безгуишные, hypervisor-only core-редакции винсервера. Все.
     
     
  • 3.21, Анан1110мно (?), 09:33, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, а где есть штатная фича "синхронизация каталогов"?..
     
  • 2.17, Аноним (16), 09:20, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mcedit самый удобный текстовый редактор из консольных.
     
     
  • 3.25, iCat (ok), 10:12, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >mcedit самый удобный текстовый редактор из консольных.

    ...после ed и ViM ;)

     

  • 1.2, dullish (ok), 08:55, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вроде как, и хорошо, но, с другой стороны, зачем, если если есть mc?
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:57, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    один вопрос - ЗАЧЕМ?
     
     
  • 2.12, КО (?), 09:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему бы и... а хрен знает
     
  • 2.20, bOOster (ok), 09:29, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это для лодырей которые cp rm mv и т.п. даже осилить не пытались... Хотя стоит только начать и через определенное время все будет на автомате, и с большим контролем через флаги.
     
  • 2.23, iPony129412 (?), 09:40, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такие… любители старых технологий 🤨
     
  • 2.28, Аноним (6), 10:18, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЗАТЕМ что тебя забыли спросить
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:58, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    far более мощный и богатый по фичам чем mc
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:01, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там есть?
     
     
  • 3.11, Жироватт (ok), 09:06, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если плагины
     
  • 3.18, pfg21 (ok), 09:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну к примеру фар2л умеет требовать повышения прав по необходимости.  
    к примеру, когда нужно быстро что исправить в /etc постоянно забываешь что надо редактировать из под рута. и редактируешь из под текущего пользователя, и при записи мс тебе покажет "уп-с не магу" и начинается свистопляка с обходными маневрами. фар2л же предложит тебе записать файл из-под рута.
    мелкие удобства.
     

  • 1.5, Жироватт (ok), 08:59, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хм...хм...
    Дядя Рошаль, лучше б ты в mc коммитил
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:01, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Много лет назад, когда перешёл на Линукс, отсутствие Far печалило больше всего. Так что проект годный
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:12, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иди ф пень со своими вредными привычками
     

  • 1.13, Жироватт (ok), 09:10, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Used code from projects
    >    FAR for Windows and some of its plugins
    >    WINE
    >    Portable UnRAR

    -//-

    > I implemented/borrowed from WINE some commonly used WinAPI functions. They are all declared in WinPort/WinPort.h

    -//-

    > Useful 3rd-party extras
    > ...
    > Fork of Putty (Windows SSH client) with added far2l TTY extensions support (fluent keypresses, clipboard sharing etc): https://github.com/unxed/putty4far2l

    -//-

    Просто в голос

     
  • 1.14, ChuvyD (?), 09:12, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал, но не юзабельно. Он использует Alt/Ctl+ ключи, которые уже в основном используется системой/терминалами.
     
  • 1.22, vadiml (ok), 09:36, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А я 20 лет назад mc дописывал, чтобы на работе пересадить людей с win на linux, т.к. почти все работники привыкли к Far-у.

    Даже профит был - под линуксом сделал печать txt через pdf и, благодаря этому, смог использовать GUI принтеры, которые под windows не понимали прямой печати txt из Far-a

     
  • 1.24, Аноним (-), 09:54, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он Wayland поддерживает?
     
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