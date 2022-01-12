Доступна бета-версия порта файлового менеджера Far для Linux, BSD и macOS

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|2.6, Аноним (6), 09:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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хватает и GNU coreutils + архиваторов + ... тогда уж, что такого в этом полуночном командоре?
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|3.19, bOOster (ok), 09:26, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это для лодырей которые cp rm mv и т.п. даже осилить не пытались... Хотя стоит только начать и через определенное время все будет на автомате.
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|4.26, Ананимас008 (?), 10:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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удачи осиливать с японскими, китайскими и прочими тарабарскими именами файлов.
совмещать нужно по необходимости и то и другое, а не быть идейным борцом с gui/tui
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|2.10, Жироватт (ok), 09:03, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, фар взлетел исключительно благодаря утиным чуйствам нортоно-волковофагов и удачному сочетанию из удобного plugin-API и отсутствия альтернатив (все остальное или мертво, или чисто гуёвое (привет ТС!), поверх высокоуровневого WinAPI) на форточках. Сейчас же от смерти спасают его лишь старые админские привычки виндоадмЕнов и не так давно заведенные безгуишные, hypervisor-only core-редакции винсервера. Все.
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|3.25, iCat (ok), 10:12, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>mcedit самый удобный текстовый редактор из консольных.
...после ed и ViM ;)
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|2.20, bOOster (ok), 09:29, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это для лодырей которые cp rm mv и т.п. даже осилить не пытались... Хотя стоит только начать и через определенное время все будет на автомате, и с большим контролем через флаги.
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|3.18, pfg21 (ok), 09:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну к примеру фар2л умеет требовать повышения прав по необходимости.
к примеру, когда нужно быстро что исправить в /etc постоянно забываешь что надо редактировать из под рута. и редактируешь из под текущего пользователя, и при записи мс тебе покажет "уп-с не магу" и начинается свистопляка с обходными маневрами. фар2л же предложит тебе записать файл из-под рута.
мелкие удобства.
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|1.8, Аноним (8), 09:01, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Много лет назад, когда перешёл на Линукс, отсутствие Far печалило больше всего. Так что проект годный
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|1.13, Жироватт (ok), 09:10, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Used code from projects
> FAR for Windows and some of its plugins
> WINE
> Portable UnRAR
-//-
> I implemented/borrowed from WINE some commonly used WinAPI functions. They are all declared in WinPort/WinPort.h
-//-
> Useful 3rd-party extras
> ...
> Fork of Putty (Windows SSH client) with added far2l TTY extensions support (fluent keypresses, clipboard sharing etc): https://github.com/unxed/putty4far2l
-//-
Просто в голос
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|1.14, ChuvyD (?), 09:12, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал, но не юзабельно. Он использует Alt/Ctl+ ключи, которые уже в основном используется системой/терминалами.
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|1.22, vadiml (ok), 09:36, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А я 20 лет назад mc дописывал, чтобы на работе пересадить людей с win на linux, т.к. почти все работники привыкли к Far-у.
Даже профит был - под линуксом сделал печать txt через pdf и, благодаря этому, смог использовать GUI принтеры, которые под windows не понимали прямой печати txt из Far-a
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