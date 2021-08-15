Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.27

После восьми месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.27, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+. Список основных изменений: В диалог поиска файлов ("Find File") добавлена опция следования по символическим ссылкам ("Follow symlinks").

Повышены минимальные версии компонентов, необходимых для сборки: Autoconf 2.64, Automake 1.12, Gettext 0.18.2 и libssh2 1.2.8.

Значительно сокращено время сборки после изменения версии.

Для zsh добавлен отдельный файл конфигурации ~/.local/share/mc/.zshrc.

Переработана система виджетов, реализовано состояние WST_VISIBLE для показа и скрытия виджетов.

VFS модуль extfs добавлена поддержка unrar 6 и официальных сборок 7z.

В ftpfs перенесён парсер списка файлов от проекта lftp.

Во встроенном редакторе реализована подсветка синтаксиса для заголовочных файлов Verilog и SystemVerilog, скриптов openrc-run и формата JSON. Обновлены сценарии подсветки синтаксиса для Python

В панелях обеспечена подсветка файлов c++ и h++ как исходных текстов, а файлов JSON как документов.

Добавлена поддержка эмуляторов терминала alacritty и ​foot.

В mc.ext добавлена поддержка формата электронных книг fb2.

В ext.d задействована утилита mediainfo для вывода информации о различных мультимедийных файлов.

Устранена уязвимость CVE-2021-36370 в VFS-модуле с поддержкой SFTP, связанная с отсутствием проверки fingerprint-отпечатков ключей хоста.



