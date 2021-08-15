Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.27

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|3.15, Аноним (15), 01:02, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не любят только выделяющихся ебилдов, коих полно не только в генту-сообществе.
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|1.4, Turbid (??), 23:20, 15/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Когда оно перестанет жутко выглядить в темах терминала типа onedark?
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|2.5, Аноним (5), 23:27, 15/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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когда ты, да да лично ты, достанешь руки из жопы и сделаешь красиво, передав исходники шкурки проекту
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|1.6, Аноним (6), 23:28, 15/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Серьёзный вопрос, как сделать что эта дрянь не загаживала историю без изменения настроек шелла?
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|2.7, Аноним (6), 23:31, 15/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и ещё чтобы отправлять фотографии в fbi, мне потребовалось изменять файлы программ, можнно ли сделать это удобнее, чтобы не слетало при обновлении?
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|1.9, Аноним (9), 23:44, 15/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> libssh2
И вот зачем оно там?
Было прикольно, когда в openSUSE обнаружились настройки для libssh, а никто и не знал, что ее еще и настраивать надо...
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|1.10, Аноним (8), 23:48, 15/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Многие не понимают, накой это вот устаревшее и вообще. Когда есть прекрасные zsh или ещё чего-то в таком духе.
Представьте себе, что у вас жырный ынтерпрайз, aix и ksh (потому что приложения именно его требуют). Вариантов нет, только mc да mcedit.
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