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Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.27

15.08.2021 23:00

После восьми месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.27, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • В диалог поиска файлов ("Find File") добавлена опция следования по символическим ссылкам ("Follow symlinks").
  • Повышены минимальные версии компонентов, необходимых для сборки: Autoconf 2.64, Automake 1.12, Gettext 0.18.2 и libssh2 1.2.8.
  • Значительно сокращено время сборки после изменения версии.
  • Для zsh добавлен отдельный файл конфигурации ~/.local/share/mc/.zshrc.
  • Переработана система виджетов, реализовано состояние WST_VISIBLE для показа и скрытия виджетов.
  • VFS модуль extfs добавлена поддержка unrar 6 и официальных сборок 7z.
  • В ftpfs перенесён парсер списка файлов от проекта lftp.
  • Во встроенном редакторе реализована подсветка синтаксиса для заголовочных файлов Verilog и SystemVerilog, скриптов openrc-run и формата JSON. Обновлены сценарии подсветки синтаксиса для Python
  • В панелях обеспечена подсветка файлов c++ и h++ как исходных текстов, а файлов JSON как документов.
  • Добавлена поддержка эмуляторов терминала alacritty и ​foot.
  • В mc.ext добавлена поддержка формата электронных книг fb2.
  • В ext.d задействована утилита mediainfo для вывода информации о различных мультимедийных файлов.
  • Устранена уязвимость CVE-2021-36370 в VFS-модуле с поддержкой SFTP, связанная с отсутствием проверки fingerprint-отпечатков ключей хоста.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Доступен консольный файловый менеджер nnn 4.0
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.12
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.26
  5. OpenNews: Опубликован Linux-порт файлового менеджера Dos Navigator
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55638-mc
Ключевые слова: mc
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:05, 15/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Годнота. Ждем ебилдов.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:08, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот поэтому gentушников не любят
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 01:02, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не любят только выделяющихся ебилдов, коих полно не только в генту-сообществе.  
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:01, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2k22 это ненужнота.
     

  • 1.4, Turbid (??), 23:20, 15/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда оно перестанет жутко выглядить в темах терминала типа onedark?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:27, 15/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    когда ты, да да лично ты, достанешь руки из жопы и сделаешь красиво, передав исходники шкурки проекту
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:28, 15/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Серьёзный вопрос, как сделать что эта дрянь не загаживала историю без изменения настроек шелла?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 23:31, 15/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и ещё чтобы отправлять фотографии в fbi, мне потребовалось изменять файлы программ, можнно ли сделать это удобнее, чтобы не слетало при обновлении?
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:42, 15/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годнота!
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:44, 15/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > libssh2

    И вот зачем оно там?
    Было прикольно, когда в openSUSE обнаружились настройки для libssh, а никто и не знал, что ее еще и настраивать надо...

     
  • 1.10, Аноним (8), 23:48, 15/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Многие не понимают, накой это вот устаревшее и вообще. Когда есть прекрасные zsh или ещё чего-то в таком духе.

    Представьте себе, что у вас жырный ынтерпрайз, aix и ksh (потому что приложения именно его требуют). Вариантов нет, только mc да mcedit.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:36, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VimFM
     

  • 1.12, Михрютка. (?), 00:24, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смотрю колясочники все делают всякую херь под свой линакс.
     

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