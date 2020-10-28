Опубликован Linux-порт файлового менеджера Dos Navigator

На базе исходных текстов двухпанельного файлового менеджера DOS Navigator, открытых двадцать лет назад компанией RIT Labs и продолжающих развиваться в рамках проекта Dos Navigator Open Source Project, подготовлен новый порт для платформы Linux - dn2l. В отличие от проприетарного ответвления Necromancer DOS Navigator, новый проект полностью открытый и поставляется под лицензией BSD.

Новый порт находится в состоянии pre-alfa, но уже запускается, показывает интерфейс, может рекурсивно скопировать каталог или отредактировать какой-нибудь файл конфигурации. Работает даже встроенный тетрис. Из ближайших планов на будущее отмечается возможность сборки при помощи Free Pascal (сейчас для сборки необходим Virtual Pascal) и поддержка Unicode.

Дополнительно можно отметить выход в прошлом месяце очередной альфа-версии файлового менеджера FAR2 для Linux и BSD, которой используется тулкит wxWidgets. Обеспечена поддержка плагинов NetRocks (SFTP/SCP/FTP/FTPS/SMB/NFS/WebDAV), colorer, multiarc, tmppanel, align, autowrap, drawline, editcase, SimpleIndent и Python для создания скриптов-обработчиков.



