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Опубликован Linux-порт файлового менеджера Dos Navigator

28.10.2020 05:47

На базе исходных текстов двухпанельного файлового менеджера DOS Navigator, открытых двадцать лет назад компанией RIT Labs и продолжающих развиваться в рамках проекта Dos Navigator Open Source Project, подготовлен новый порт для платформы Linux - dn2l. В отличие от проприетарного ответвления Necromancer DOS Navigator, новый проект полностью открытый и поставляется под лицензией BSD.

Новый порт находится в состоянии pre-alfa, но уже запускается, показывает интерфейс, может рекурсивно скопировать каталог или отредактировать какой-нибудь файл конфигурации. Работает даже встроенный тетрис. Из ближайших планов на будущее отмечается возможность сборки при помощи Free Pascal (сейчас для сборки необходим Virtual Pascal) и поддержка Unicode.

Дополнительно можно отметить выход в прошлом месяце очередной альфа-версии файлового менеджера FAR2 для Linux и BSD, которой используется тулкит wxWidgets. Обеспечена поддержка плагинов NetRocks (SFTP/SCP/FTP/FTPS/SMB/NFS/WebDAV), colorer, multiarc, tmppanel, align, autowrap, drawline, editcase, SimpleIndent и Python для создания скриптов-обработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/unxed/dn2l...)
  2. OpenNews: В linux-порт файлового менеджера Far2 добавлен консольный режим
  3. OpenNews: Пре-альфа версия порта Far Manager под Linux
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.9.0
  5. OpenNews: Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.10
Автор новости: unxed
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53980-dosnavigator
Ключевые слова: dosnavigator
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:46, 28/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:56, 28/10/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:51, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ути хоспаде
     
  • 1.3, Oxyd76 (?), 10:52, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ёлки зелёные! Как будто только вчера с полуоси слез... Кстати калькулятор там очень кавайный! Ближайший, правда гуёвый, аналог, это SpeedCrunch, но в нём мне не хватает одновременного показа результатов в разных системах счисления.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:53, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикола ради?
     
  • 1.5, pipirka (?), 10:53, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    охренеть я такой старый что помню 🤓 dos и dn ... и vc
     
     
  • 2.8, Иммануил Константинович (?), 10:56, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, я в нём дискеты форматировал в нештатные 1.6 Мб. Но чаще приходилось пользоваться vc, ибо компактный.
     
  • 2.11, кк (?), 11:00, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как же теплый ламповый nc?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:04, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тяжеловат.
     
  • 2.17, ryoken (ok), 11:22, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DN не юзали. NC\VC - было :).
     

  • 1.6, m.makhno (ok), 10:55, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скриншоте такая компоновка панели... Можно ж на две разбить, по канону GNOME2, и будет всё ладно да удобно.
     
  • 1.9, Среда (?), 10:58, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Классное время было дискеты и все такое вечное шаманство с памятью(emm386)))
     
  • 1.10, Игорь (??), 10:59, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость! Самые любимые в прошлом проги на Линукс! Сначала FAR, теперь DOS Navigator
     
  • 1.12, nomad__ (ok), 11:01, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно. Был еще такой Demos Commander (https://sourceforge.net/projects/deco/), клон нортона.
     
  • 1.14, alexraynepe196 (ok), 11:13, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный в свое время умел открывать более 2х файловых панелей.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:15, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за шрифты на скриншоте? Вроде знакомые, но не вспомню название.
     
  • 1.16, Fracta1L (ok), 11:19, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ухты, вырвиглазный двухпанельник. В Линуксе таких острый недостаток, да.
     

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