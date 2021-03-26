Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.12

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:41, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – двухпанельники -- бред. Панелек должно быть любое количество. Чтобы понять бредовость, просто представь себе браузер ровно с двумя вкладками, видеопроигрыватель с поделенным пополам вьюпортом, текстовый редактор ровно с двумя панелями

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:46, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Панелек должно быть любое количество экий ты многозадачный. файловые операции проходят от источника к цели третьего-десятого не дано >Чтобы понять бредовость, просто представь себе браузер ровно с двумя вкладками представь двухпанельник с вкладками на каждой панели

4.11 , Аноним ( 4 ), 09:56, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > файловые операции проходят от источника к цели третьего-десятого не дано 1) Далеко не все операции требуют и источник, и цель

2) А там, где требуют, целей (как и источников) может быть более одного > двухпанельник с вкладками на каждой панели Костыль для преодоления ограничений двухпанельности, и с точки зрения двухпанельной религии является ересью.

5.14 , боня ( ? ), 10:05, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что удобнее чем двухпанельник?

5.15 , Аноним ( 7 ), 10:09, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >1) Далеко не все операции требуют и источник, и цель ни одна операции не требует больше, то чито удалению и переименованию не нужна цель - не показатель >2) А там, где требуют, целей (как и источников) может быть более одного у любых файловых менеджеров это несколько операций, не фантазируй >Костыль для преодоления ограничений двухпанельности, и с точки зрения двухпанельной религии является ересью. где такие сектанты собираются кроме опеннета? а то даже оплот всея двухпанельности - total commander - этим промышляет, надо срочно сообщать

6.19 , Аноним ( 4 ), 10:17, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > то чито удалению и переименованию не нужна цель - не показатель "Ваш показательства -- не показательства, приведите ваши показательства" > у любых файловых менеджеров это несколько операций, не фантазируй Ты размышляешь с точки зрения атомарных операций на уровне вызовов сишных функций. С точки зрения высокоуровневых гуйных операций происходить может все, что угодно. Скопировал на первой панели, вставил во вторую, вставил в третью.

Скопировал еще раз на первой панели, но вставил только в третью.

В двухпанельниках здесь придется отойти от строгой двухпанельности в пользу табовости. Ну и нах тогда нужна концепция двухпанельности? > оплот всея двухпанельности - total commander То есть какая-то вантузопрога диктует вам идеал, модель для подражания?

7.22 , _hide_ ( ok ), 10:31, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень забавный спор. Основной фишкой двухпанельника является возможность держать активным сразу 2 контекста. Для большинства операций требуется две точки фс (копирование/перенос), т.о. обеспечивается простое решение без необходимости переключения контекста и многократного подтверждения точек фс.

Не спорю, простые операции, особенно когда косяки потом можно исправить, а лимиты по времени не рассматриваются -- не требуют такого подхода. Но тогда можно и файлики печатать на бумаге и потом с клавы в хекс редакторе вбивать.

5.17 , Аноним ( 17 ), 10:13, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как именно с точки зрения пользователя должны выполняться такие операции с более чем двумя панелями? Мне правда интересно.

3.13 , боня ( ? ), 10:02, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > двухпанельники -- бред а по мне так, бред это эксплорер, в котором папки, которые видит пользователь искажены всякими абстракциями типо "Этот компьютер". Вот я вообще не понимаю как это работает. Хочу просто увидеть папку c:/users/Бонислав , а от меня её как-то скрывают что-ли, приходится всегда навигироваться в неё из корня диска 4.18 , Аноним ( 18 ), 10:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто вбивай в строку адреса "%userprofile%", потом ещё можно добавить закладку.

2.6 , Лентяй ( ?? ), 09:43, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да годный тока чёт обновлений нет давно 0.9.9 beta от 27 июня 2020 года и всё тишина =(

3.8 , Аноним ( 7 ), 09:48, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://sourceforge.net/p/doublecmd/news/ врети

