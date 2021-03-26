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Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.12

26.03.2021 09:25

Состоялся релиз двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.12.0, оптимизированного для использования в пользовательском окружении GNOME. GNOME Commander представляет такие возможности как вкладки, доступ к командной строке, закладки, изменяемые цветовые схемы, режим пропуска каталогов при выделении файлов, доступ к внешним данным через FTP и SAMBA, расширяемые контекстные меню, автоматическое монтирование внешних накопителей, доступ к истории навигации, поддержка плагинов, встроенный просмотрщик текста и изображений, функции поиска, переименования по маске и сравнения каталогов.

В новой версии в число зависимостей включён GIO, предоставляющий единый VFS API для абстрагирования доступа к локальным и удалённым файловым системам. Начался процесс миграции с GnomeVFS на GIO. В том числе GIO уже задействован вместо GnomeVFS для открытия файлов в выбранном по умолчанию приложении и для фильтрации списка файлов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.7
  3. OpenNews: Доступен новый двухпанельный файловый менеджер JumpFm
  4. OpenNews: Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.10
  5. OpenNews: Вышел двухпанельный файловый менеджер Worker 3.4.1
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.26
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54836-gnome
Ключевые слова: gnome, commander
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  • 1.1, Аноним (1), 09:29, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Double Commander все же лучше для целевой аудитории подобного софта.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:41, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    двухпанельники -- бред. Панелек должно быть любое количество. Чтобы понять бредовость, просто представь себе браузер ровно с двумя вкладками, видеопроигрыватель с поделенным пополам вьюпортом, текстовый редактор ровно с двумя панелями
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:46, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Панелек должно быть любое количество

    экий ты многозадачный. файловые операции проходят от источника к цели третьего-десятого не дано

    >Чтобы понять бредовость, просто представь себе браузер ровно с двумя вкладками

    представь двухпанельник с вкладками на каждой панели

     
     
  • 4.11, Аноним (4), 09:56, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > файловые операции проходят от источника к цели третьего-десятого не дано

    1) Далеко не все операции требуют и источник, и цель
    2) А там, где требуют, целей (как и источников) может быть более одного

    > двухпанельник с вкладками на каждой панели

    Костыль для преодоления ограничений двухпанельности, и с точки зрения двухпанельной религии является ересью.

     
     
  • 5.14, боня (?), 10:05, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что удобнее чем двухпанельник?
     
  • 5.15, Аноним (7), 10:09, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >1) Далеко не все операции требуют и источник, и цель

    ни одна операции не требует больше, то чито удалению и переименованию не нужна цель - не показатель

    >2) А там, где требуют, целей (как и источников) может быть более одного

    у любых файловых менеджеров это несколько операций, не фантазируй

    >Костыль для преодоления ограничений двухпанельности, и с точки зрения двухпанельной религии является ересью.

    где такие сектанты собираются кроме опеннета? а то даже оплот всея двухпанельности - total commander - этим промышляет, надо срочно сообщать

     
     
  • 6.19, Аноним (4), 10:17, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то чито удалению и переименованию не нужна цель - не показатель

    "Ваш показательства -- не показательства, приведите ваши показательства"

    > у любых файловых менеджеров это несколько операций, не фантазируй

    Ты размышляешь с точки зрения атомарных операций на уровне вызовов сишных функций. С точки зрения высокоуровневых гуйных операций происходить может все, что угодно.

    Скопировал на первой панели, вставил во вторую, вставил в третью.
    Скопировал еще раз на первой панели, но вставил только в третью.
    В двухпанельниках здесь придется отойти от строгой двухпанельности в пользу табовости. Ну и нах тогда нужна концепция двухпанельности?

    > оплот всея двухпанельности - total commander

    То есть какая-то вантузопрога диктует вам идеал, модель для подражания?

     
     
  • 7.22, _hide_ (ok), 10:31, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень забавный спор. Основной фишкой двухпанельника является возможность держать активным сразу 2 контекста. Для большинства операций требуется две точки фс (копирование/перенос), т.о. обеспечивается простое решение без необходимости переключения контекста и многократного подтверждения точек фс.
    Не спорю, простые операции, особенно когда косяки потом можно исправить, а лимиты по времени не рассматриваются -- не требуют такого подхода. Но тогда можно и файлики печатать на бумаге и потом с клавы в хекс редакторе вбивать.
     
  • 5.17, Аноним (17), 10:13, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как именно с точки зрения пользователя должны выполняться такие операции с более чем двумя панелями? Мне правда интересно.
     
  • 3.13, боня (?), 10:02, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > двухпанельники -- бред

    а по мне так, бред это эксплорер, в котором папки, которые видит пользователь искажены всякими абстракциями типо "Этот компьютер".

    Вот я вообще не понимаю как это работает. Хочу просто увидеть папку c:/users/Бонислав , а от меня её как-то скрывают что-ли, приходится всегда навигироваться в неё из корня диска

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 10:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто вбивай в строку адреса "%userprofile%", потом ещё можно добавить закладку.
     
  • 2.6, Лентяй (??), 09:43, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да годный тока чёт обновлений нет давно 0.9.9 beta от 27 июня 2020 года и всё тишина =(
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 09:48, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://sourceforge.net/p/doublecmd/news/

    врети

     

  • 1.2, Аноним (7), 09:38, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    спасибо, что живой
     
     
  • 2.3, Аноним (7), 09:40, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Latest release
    >
    >gnome-commander-1.10.3.tar.xz

    https://gcmd.github.io/index.html

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:41, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Krusader - лучший среди подобного софта.
     
     
  • 2.9, jk (?), 09:53, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остановимся на святой троице: Midnight Commander, Krusader, Double Commander.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:54, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    эталонное нинужно!
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:02, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отвратительный ФМ
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:11, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вкуснинько, ебилды будут?
     
  • 1.20, Аноним (16), 10:17, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оказывется он не новый 1.10.3 уже имеется.) Даже не знал о его существовании.(((
     
  • 1.21, Аноним (16), 10:19, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ощущение, что это форк xfe.
     
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