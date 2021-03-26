Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.12

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|1.1, Аноним (1), 09:29, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Double Commander все же лучше для целевой аудитории подобного софта.
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|2.4, Аноним (4), 09:41, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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двухпанельники -- бред. Панелек должно быть любое количество. Чтобы понять бредовость, просто представь себе браузер ровно с двумя вкладками, видеопроигрыватель с поделенным пополам вьюпортом, текстовый редактор ровно с двумя панелями
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|3.7, Аноним (7), 09:46, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Панелек должно быть любое количество
экий ты многозадачный. файловые операции проходят от источника к цели третьего-десятого не дано
>Чтобы понять бредовость, просто представь себе браузер ровно с двумя вкладками
представь двухпанельник с вкладками на каждой панели
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|4.11, Аноним (4), 09:56, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> файловые операции проходят от источника к цели третьего-десятого не дано
1) Далеко не все операции требуют и источник, и цель
2) А там, где требуют, целей (как и источников) может быть более одного
> двухпанельник с вкладками на каждой панели
Костыль для преодоления ограничений двухпанельности, и с точки зрения двухпанельной религии является ересью.
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|5.15, Аноним (7), 10:09, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>1) Далеко не все операции требуют и источник, и цель
ни одна операции не требует больше, то чито удалению и переименованию не нужна цель - не показатель
>2) А там, где требуют, целей (как и источников) может быть более одного
у любых файловых менеджеров это несколько операций, не фантазируй
>Костыль для преодоления ограничений двухпанельности, и с точки зрения двухпанельной религии является ересью.
где такие сектанты собираются кроме опеннета? а то даже оплот всея двухпанельности - total commander - этим промышляет, надо срочно сообщать
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|6.19, Аноним (4), 10:17, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> то чито удалению и переименованию не нужна цель - не показатель
"Ваш показательства -- не показательства, приведите ваши показательства"
> у любых файловых менеджеров это несколько операций, не фантазируй
Ты размышляешь с точки зрения атомарных операций на уровне вызовов сишных функций. С точки зрения высокоуровневых гуйных операций происходить может все, что угодно.
Скопировал на первой панели, вставил во вторую, вставил в третью.
Скопировал еще раз на первой панели, но вставил только в третью.
В двухпанельниках здесь придется отойти от строгой двухпанельности в пользу табовости. Ну и нах тогда нужна концепция двухпанельности?
> оплот всея двухпанельности - total commander
То есть какая-то вантузопрога диктует вам идеал, модель для подражания?
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|7.22, _hide_ (ok), 10:31, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень забавный спор. Основной фишкой двухпанельника является возможность держать активным сразу 2 контекста. Для большинства операций требуется две точки фс (копирование/перенос), т.о. обеспечивается простое решение без необходимости переключения контекста и многократного подтверждения точек фс.
Не спорю, простые операции, особенно когда косяки потом можно исправить, а лимиты по времени не рассматриваются -- не требуют такого подхода. Но тогда можно и файлики печатать на бумаге и потом с клавы в хекс редакторе вбивать.
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|5.17, Аноним (17), 10:13, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как именно с точки зрения пользователя должны выполняться такие операции с более чем двумя панелями? Мне правда интересно.
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|3.13, боня (?), 10:02, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> двухпанельники -- бред
а по мне так, бред это эксплорер, в котором папки, которые видит пользователь искажены всякими абстракциями типо "Этот компьютер".
Вот я вообще не понимаю как это работает. Хочу просто увидеть папку c:/users/Бонислав , а от меня её как-то скрывают что-ли, приходится всегда навигироваться в неё из корня диска
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|4.18, Аноним (18), 10:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто вбивай в строку адреса "%userprofile%", потом ещё можно добавить закладку.
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|2.6, Лентяй (??), 09:43, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да годный тока чёт обновлений нет давно 0.9.9 beta от 27 июня 2020 года и всё тишина =(
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|2.9, jk (?), 09:53, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Остановимся на святой троице: Midnight Commander, Krusader, Double Commander.
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|1.20, Аноним (16), 10:17, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оказывется он не новый 1.10.3 уже имеется.) Даже не знал о его существовании.(((
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