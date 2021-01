Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.26

2.7 , хацкер ( ?? ), 12:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – а вы в свою очередь - просто лучший

3.56 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А ты... а ты...

А ты вообще breathtaking!

2.9 , Аноним ( 2 ), 12:16, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – ...который вечно используют в тандеме с наутилусом.

3.11 , Леголас ( ok ), 12:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – с гномьим файловым манагером? эти люди знают толк...

4.12 , азазон ( ? ), 12:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – мс даже 2021 так и не умеет сам в флешки и gvfs, а от руки их сам никто не монтирует. имхо, far2l на его фоне более выгодно смотрится.

5.61 , Урри ( ok ), 14:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это у которого депенденсей тонна и который не собирается на 99 из 100 систем? А так вообще да, фар по своим возможностям самый удобный. Сильно его под никсами не хватает.

6.64 , Аноним ( 2 ), 14:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >makedepends=('git' 'cmake') depends=('wxgtk3' 'gtkmm3' 'openssl' 'gvfs' 'spdlog' 'xerces-c' 'fmt' 'uchardet')

optdepends=(

'libssh: SFTP support in NetRocks'

'smbclient: SMB support in NetRocks'

'libnfs: NFS support in NetRocks'

'neon: WebDAV support in NetRocks'

'pcre: custom archives support in multiarc'

'libarchive: more archive type support in multiarc'

) алсо

>-DUSEWX=no если нужна только ядерная сонсоль

6.65 , Аноним ( 2 ), 14:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >не собирается на 99 из 100 систем? такое бывает только у нотариально заверенных рукожопов

6.88 , rvs2016 ( ok ), 15:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А так вообще да, фар по своим возможностям самый удобный.

> Сильно его под никсами не хватает. Он-то есть. Но подглючивает.

5.81 , rvs2016 ( ok ), 15:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > мс даже 2021 так и не умеет сам в флешки и gvfs, Ну не дело ж файлового менеджера монтировать файловые системы. Чё операционная система смонтировала - то и юзают. > а от руки их сам никто не монтирует. Как это сам никто не монтирует? Я монтирую. Иначе я просто не получу доступ к флешке, если не замонтирую её руками сам. Я ж не в винде, чтоб за меня всё монировали и на блюдечке подносили. :-)

6.95 , шноббс ( ? ), 15:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – манясектантны подъехали

в интернет небось только по curl и wget ходишь?

2.34 , OpenEcho ( ? ), 13:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Не только файло менеджер...

mcedit

mcview

mcdiff

3.86 , rvs2016 ( ok ), 15:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > mcdiff Во прикол! Прикольная приблуда! Никогда её не юзал. А сейчас продывился на неё и увидел, что это хорошо! 1.

А есть ли возможность вызова этой приблуды для сравнения пары файлов не из командной строки, а прямо из миднаевской "оболочки дешёвой"? Ну типа навёл я в панелях подсветки на нужные файлы и отдаю как-нибудь команду mcdiff для этой пары файлов.

Через мню пользователя - понятно. Есть ли у него команда для этого готовая? 2.

А как внутри этого mcdiff нажимать указанные в справке клавиши типа F14 да F17? Их же всего 12: F1-F12.

4.102 , Аноним ( 102 ), 16:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> mcdiff

> А есть ли возможность вызова этой приблуды для сравнения пары файлов не

> из командной строки, а прямо из миднаевской "оболочки дешёвой"? Ну типа

> навёл я в панелях подсветки на нужные файлы и отдаю как-нибудь

> команду mcdiff для этой пары файлов.

> Через мню пользователя - понятно. Есть ли у него команда для этого

> готовая? Меню Команда/Сравнить файлы. Там написано, какие кнопки давить. > 2.

> А как внутри этого mcdiff нажимать указанные в справке клавиши типа F14

> да F17? Их же всего 12: F1-F12. Здрасьте. А в других местах F14 не удивляет?

F1x == Shift-Fx. 2.37 , Аноним ( 37 ), 13:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Для кocтылинупca - да

2.41 , kissmyass ( ? ), 13:40, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – MC жутко тормозной при работе с архивами и SFTP (и они даже не собираются это исправлять). Приходится пользоваться чистой консолью во всем что не связано с редактированием текстовых файлов.

Пока фар не допилят и не добавят в репы.

3.43 , InuYasha ( ?? ), 13:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – так редактирование - это вообще mcedit. для всего остального можно отшлифовать zsh :)

4.51 , kissmyass ( ? ), 14:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не ну не настолько же mcedit ))) надо же еще зайти в etc sysconfig Ctrl + S очень помогает

3.72 , Атон ( ? ), 15:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что слышно, кто-то фар допиливает до состояния пригодности использовать по ssh?

4.75 , Аноним ( 2 ), 15:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – far2l --tty непригоден?

3.89 , rvs2016 ( ok ), 15:51, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пока фар не допилят и не добавят в репы Как это пока не добавят в репы? А это тогда что:





# pkg search far2l

far2l-g20201021 Port of FAR v2 to Unix-like systems







Про пока не допилят согласен. Допиливать его надо. А то подглючивает немного.