Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.26

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|1.1, хацкер (??), 12:09, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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О, полуночный командор, мой друг под луной! Как я рад, что ты есть у меня!
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|4.19, хацкер (??), 12:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вы так говорите, будто это что-то противоестественное -- неужели вы не сидели ни разу под луной да с миднайтушкой? Как тут не сочинять всякие хайку в его честь?
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|5.49, A.Stahl (ok), 14:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поспорили как-то Нортон с Волковым кто в полночь больше файлов скопирует...
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|6.55, Урри (ok), 14:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сидят как-то Диггер, командир Нортон и т. Комманд Ком, а
мимо идет отец Вындоуз. "Сидите, - говорит. - Ну, ну. Скоро все
подо мной сидеть будете". Никто ему так ничего и не ответил.
Один т. Комманд Ком сплюнул и грязно выругался. "Проходи,
проходи, - сказал, - оболочка дешевая".
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|7.80, rvs2016 (ok), 15:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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№ 8
...
> Один т. Комманд Ком сплюнул и грязно выругался.
> "Проходи, проходи, - сказал, - оболочка дешевая".
№ 12
Весь день т. Комманд Ком ходил просветлённый. А встретив грустного отца Вындоуза, даже поинтересовался так ласково: - Или случилось что, батюшка? - Все иконы украли, - сказал отец Вындоуз и заплакал. - Ах они нехристи, - радостно сочувствовал т. Комманд Ком, - ах они оболочки дешевые. И усы его весело шевелились! :-)
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|4.12, азазон (?), 12:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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мс даже 2021 так и не умеет сам в флешки и gvfs, а от руки их сам никто не монтирует.
имхо, far2l на его фоне более выгодно смотрится.
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|5.61, Урри (ok), 14:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это у которого депенденсей тонна и который не собирается на 99 из 100 систем?
А так вообще да, фар по своим возможностям самый удобный. Сильно его под никсами не хватает.
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|6.64, Аноним (2), 14:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>makedepends=('git' 'cmake')
depends=('wxgtk3' 'gtkmm3' 'openssl' 'gvfs' 'spdlog' 'xerces-c' 'fmt' 'uchardet')
optdepends=(
'libssh: SFTP support in NetRocks'
'smbclient: SMB support in NetRocks'
'libnfs: NFS support in NetRocks'
'neon: WebDAV support in NetRocks'
'pcre: custom archives support in multiarc'
'libarchive: more archive type support in multiarc'
)
алсо
>-DUSEWX=no
если нужна только ядерная сонсоль
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|6.65, Аноним (2), 14:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>не собирается на 99 из 100 систем?
такое бывает только у нотариально заверенных рукожопов
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|6.88, rvs2016 (ok), 15:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А так вообще да, фар по своим возможностям самый удобный.
> Сильно его под никсами не хватает.
Он-то есть. Но подглючивает.
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|5.81, rvs2016 (ok), 15:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мс даже 2021 так и не умеет сам в флешки и gvfs,
Ну не дело ж файлового менеджера монтировать файловые системы. Чё операционная система смонтировала - то и юзают.
> а от руки их сам никто не монтирует.
Как это сам никто не монтирует? Я монтирую. Иначе я просто не получу доступ к флешке, если не замонтирую её руками сам. Я ж не в винде, чтоб за меня всё монировали и на блюдечке подносили. :-)
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|6.95, шноббс (?), 15:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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манясектантны подъехали
в интернет небось только по curl и wget ходишь?
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|3.86, rvs2016 (ok), 15:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> mcdiff
Во прикол! Прикольная приблуда! Никогда её не юзал. А сейчас продывился на неё и увидел, что это хорошо!
1.
А есть ли возможность вызова этой приблуды для сравнения пары файлов не из командной строки, а прямо из миднаевской "оболочки дешёвой"? Ну типа навёл я в панелях подсветки на нужные файлы и отдаю как-нибудь команду mcdiff для этой пары файлов.
Через мню пользователя - понятно. Есть ли у него команда для этого готовая?
2.
А как внутри этого mcdiff нажимать указанные в справке клавиши типа F14 да F17? Их же всего 12: F1-F12.
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|4.102, Аноним (102), 16:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> mcdiff
> А есть ли возможность вызова этой приблуды для сравнения пары файлов не
> из командной строки, а прямо из миднаевской "оболочки дешёвой"? Ну типа
> навёл я в панелях подсветки на нужные файлы и отдаю как-нибудь
> команду mcdiff для этой пары файлов.
> Через мню пользователя - понятно. Есть ли у него команда для этого
> готовая?
Меню Команда/Сравнить файлы. Там написано, какие кнопки давить.
> 2.
> А как внутри этого mcdiff нажимать указанные в справке клавиши типа F14
> да F17? Их же всего 12: F1-F12.
Здрасьте. А в других местах F14 не удивляет?
F1x == Shift-Fx.
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|2.41, kissmyass (?), 13:40, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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MC жутко тормозной при работе с архивами и SFTP (и они даже не собираются это исправлять).
Приходится пользоваться чистой консолью во всем что не связано с редактированием текстовых файлов.
Пока фар не допилят и не добавят в репы.
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|3.43, InuYasha (??), 13:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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так редактирование - это вообще mcedit. для всего остального можно отшлифовать zsh :)
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|4.51, kissmyass (?), 14:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не ну не настолько же mcedit )))
надо же еще зайти в etc sysconfig
Ctrl + S очень помогает
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|3.72, Атон (?), 15:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что слышно, кто-то фар допиливает до состояния пригодности использовать по ssh?
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|3.89, rvs2016 (ok), 15:51, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пока фар не допилят и не добавят в репы
Как это пока не добавят в репы? А это тогда что:
# pkg search far2l
far2l-g20201021 Port of FAR v2 to Unix-like systems
Про пока не допилят согласен. Допиливать его надо. А то подглючивает немного.
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|4.92, Аноним (84), 15:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если по фичам, то, например, Krusader пофичастей. Но мне и возможностей MC хватает. Но только MC почему-то не хочет соединяться по SFTP.
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|2.24, дарвин (?), 12:44, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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чтобы хоть немного понимать, надо хотя бы поверхностно ознакомиться с темой, неуч
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|2.85, Ан О Ним (?), 15:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Никогда не пользовался и не понимаю тех, кто им пользуется.
В системе всё есть файл. Этот инструмент для любого рода работы с файлами.
Дальше читнул документацию, настроил нужное себе лично и с тех пор только MC. Total Commander близок по мощи, но если немного скриптовать то MC впереди. Полезно знать базовые вещи про Shell.
В общем: позволяет ооочень много, да - нужна средняя компьютерная грамотность.
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|3.91, rvs2016 (ok), 15:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Total Commander близок по мощи
Total в текстовом терминале не запустишь. Гуёвый он весь из себя. Иксы ему там подавай. А харя у него от этого всего не треснет? :-)
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|1.13, cvbxcbvxcvbxcvb (?), 12:23, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> например, если в subshell ввести "ls", а затем вернуть панели и запустить "test", то фактически запустится "lstest"
вот это дичь...
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|1.14, Аноним (14), 12:24, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это вроде та программа, о завершении разработки которой было заявлено лет 10 назад, несмотря на остававшиеся баги с vfs. Ну, в принципе, в ней удобно по fish зайти куда-нибудь и выбрать нужные файлы, больше применений не вижу.
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|2.38, Аноним (37), 13:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это именно та программа, автор которой понял что кocтылинупc уныл и безблагодатен, а потому бросил это дело вместе с гномом и свалил на мак.
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|3.40, Аноним (40), 13:40, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это именно та программа, автор которой понял что кocтылинупc уныл и безблагодатен, а потому бросил это дело вместе с гномом и свалил на мак.
Ну, с Гнома на макОСь даже его создатель свалил. Как и создатель Генты с Фантой.
Впрочем, у разрабов Шапки с этим тоже "все норм" - пингвинчик в Parallels у них прекрасно работает ;)
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|4.74, Атон (?), 15:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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NC сам по себе тоже не умел. у него для этого был отдельный .exe.
в VC можно было этот .exe добавить в меню и соединяться.
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|4.53, Random (??), 14:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Лучше VC для DOS не было ничего.
После VC - DN казался тяжеленным и тромознущим.
FAR - единственный FM, которым без особого отвращения можно пользоваться под виндой. На безрыбье.
MC - спасибо, что есть.
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|2.30, Аноним (30), 13:03, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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NC, VC, DN - это вы всё про MSDOS.
А в BSD в то время был наш советский "deco" - Demos Commander!!!
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|3.32, Аноним (15), 13:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы пропатчить KDE2 под FreeBSD , нужен лишь простой советский…
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|3.44, анонн (ok), 13:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> NC, VC, DN - это вы всё про MSDOS.
> А в BSD в то время был наш советский "deco" - Demos Commander!!!
Он и сейчас есть:
pkg search deco-
deco-1.6.4 Program to extract various archive file formats
deco-misc-3.9_4 Demos Commander, a free Norton Commander clone
https://www.freshports.org/misc/deco/
> Port Added: unknown
> Last Update: 2020-08-20 11:09:49
> People watching this port, also watch: lynx, wget, mc, unzip
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|3.99, rvs2016 (ok), 15:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в BSD в то время был наш советский
>"deco" - Demos Commander!!!
Сейчас он, мягко говоря, немного скудноват по сравнению с mc. Но по быстрому кой-чё покопировать да поредактироать ну и так по мелочам - сгодится!
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|2.96, Аноним (84), 15:57, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>NC был лучше
NC не мог в длинные имена файлов, что и понятно, не мог в сеть.
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|3.100, rvs2016 (ok), 16:02, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> NC не мог в длинные имена файлов
Для DN какой-то драйверок LFN подгружали и DN длинные имена после этого мог.
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|1.20, Аноним (20), 12:34, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Спасибо, что живой!
Низкий поклон авторам. Не берусь даже считать, сколько часов и нервов мне сэкономила эта программа.
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|1.25, Аноним (25), 12:46, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлен стиль оформления интерфейса, при которой рамки и меню отображаются с тенями, как в интерфейсах на базе Turbo Vision. Режим включается через настройку "Options => Configuration... => Dialog shadows".
Топчик. Тыщу лет хотел такую вещь.
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|1.26, банан (?), 12:48, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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пользуюсь на линуксах и на маке, лучший фм.
> Добавлена поддержка терминалов "alacritty", "tmux" и "tmux-256color".
В alacritty и так работал
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|1.28, ryoken (ok), 12:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, тут ещё и скины есть? :)
Надо ВольфгангКоммандеровский поглядеть будет :).
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|1.31, iCat (ok), 13:04, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Теперь пользователь может начать набирать команды в командной строке под панелями, нажать Ctrl+O и продолжить ввод в полноэкранном subshell, или наоборот.
Яджвагода!!!
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|1.42, InuYasha (??), 13:46, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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У Скутера была песенка "MC's missing". Прям про свежеустановленный центос )
ЗЫ: mc незаменим но задрал уже выводить терабайты в мегабайтах!!
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|1.45, Урри (ok), 13:59, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Реализована поддержка постоянного буфера subshel
Джвадцать лет ждал эту фичу! Даже пытался сам сделать, но не вышло.
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|2.54, жожа (?), 14:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пока он все еще официально
>ALPHA VERSION.
>Currently interesting only for enthusiasts!!!
а mc уже 27 лет как в ходу
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|2.76, Атон (?), 15:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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far2l ГУЁвое приложение. не работает в консоли по ssh.
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|3.79, Аноним (2), 15:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>far2l ГУЁвое приложение
только если собирашь в том числе и с гуем
>не работает в консоли по ssh
слоупок.жпг давно работает
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|1.48, Аноним (48), 14:09, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлен стиль оформления интерфейса, при которой рамки и меню отображаются с тенями, как в интерфейсах на базе Turbo Vision. Режим включается через настройку "Options => Configuration... => Dialog shadows".
Самая нужная функция, ещё нескучных обоев не хватает.
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|1.50, б.б. (?), 14:17, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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mc
первое слово
главное слово
в каждом apt-get
в новую квартиру есть традиция первым пускать кошку, а в новую систему - mc. хвала альту, где во всех наборах mc идёт из коробки
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|2.78, Аноним (78), 15:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В начале сотворил Бог *nix.
*nix же была безвидна и пуста, и тьма над бездною...
И сказал Бог: да будет mc. И стал mc.
И увидел Бог mc, что он хорош...
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|1.58, Аноним (58), 14:32, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ого, живой еще. Дело дедушки Пети живет и побеждает.
В досе и виндовсе он был незаменим из-за убогости командной строки. Я сам этим mc пользовался первое время, но потом оказалось bash гораздо лучше, если чуточку задействовать абстрактное мышление, которое в виндах отмирает за ненадобностью.
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|1.66, YetAnotherOnanym (ok), 14:52, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Теперь пользователь может начать набирать команды в командной строке под панелями, нажать Ctrl+O и продолжить ввод в полноэкранном subshell, или наоборот
Ну, блин, слава йайтцы! Дождались!
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|1.68, Аноним (68), 15:03, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему парные скобки под комментарием при подстветке синтаксиса языков программирвоания учитываются? Бага?
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|2.90, Ан О Ним (?), 15:53, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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MC развит гораздо сильнее. Тогда уж клон идеи двух панельника плюс Нортон Утилиты.
Да, двух панельник, с возможностью применять к файлам и каталогам сколь угодно хитровыдуманные комбинации любых утилит.
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|1.82, Аноним (84), 15:39, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Теперь пользователь может начать набирать команды в командной строке под панелями, нажать Ctrl+O и продолжить ввод в полноэкранном subshell, или наоборот.
Хорошо. Ещё ему свой буфер прокрутки. Актуально в связи с выпиливанием прокрутки из консольного буфера ядра.
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|2.97, жожа (?), 15:57, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для тех, кто побрезговал ставить qt и kde для krusader.
С Double Commander попутал.
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|3.103, Аноним (2), 16:11, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А если по ssh удалённо зашёл?
каждый день так делаю чтобы вконтактик на десктопе смотреть
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