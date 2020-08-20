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Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.26

22.01.2021 12:04

После шести месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.26, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • Реализована поддержка постоянного буфера subshell, позволяющего сохранять информацию о командах, введённых в командной строке, независимо от манипуляций с панелями. Постоянный буфер поддерживается при использовании командных оболочек bash 4+, zsh и fish. Ранее, начатый после скрытия панелей ввод мог был очищен или изменён, в случае возвращения панелей и манипуляции с ними (например, если в subshell ввести "ls", а затем вернуть панели и запустить "test", то фактически запустится "lstest"). Теперь пользователь может начать набирать команды в командной строке под панелями, нажать Ctrl+O и продолжить ввод в полноэкранном subshell, или наоборот.
  • Добавлен стиль оформления интерфейса, при которой рамки и меню отображаются с тенями, как в интерфейсах на базе Turbo Vision. Режим включается через настройку "Options => Configuration... => Dialog shadows".
  • Обеспечена поддержка имён файлов произвольной длины.
  • Решены проблемы с отображением содержимого каталогов в примонтированных разделах CIFS на системах с ядром Linux 5.1+.
  • Добавлена возможность использования команд для работы с буфером обмена, даже если не установлена переменная окружения DISPLAY.
  • Добавлена поддержка терминалов "alacritty", "tmux" и "tmux-256color".
  • В VFS добавлена поддержка форматов архивов ​wim и pak.
  • В mc.ext улучшена обработка сжатого содержимого и добавлена поддержка форматов fodt, fods, fodp и fodg.
  • В панелях обеспечена подсветка файлов с расширениями fodg, fodp, fods, fodt и odg.
  • Во встроенном редакторе реализована подсветка синтаксиса для кода на языке Swift.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.25
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.9.0
  4. OpenNews: Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.10
  5. OpenNews: Доступен консольный файловый менеджер nnn 2.5
  6. OpenNews: Опубликован Linux-порт файлового менеджера Dos Navigator
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54453-mc
Ключевые слова: mc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, хацкер (??), 12:09, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    О, полуночный командор, мой друг под луной! Как я рад, что ты есть у меня!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:11, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    красиво... это проза или поэзия?
     
     
  • 3.5, хацкер (??), 12:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    да
     
     
  • 4.63, rvs2016 (ok), 14:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > да

    - Кош, Вы можете хоть на один вопрос дать нормальный ответ?
    - Даже гнутая палка может дать прямую тень!

    http://www.shakhty.su/forum/msg/20180712171353ihwlsc/

     
     
  • 5.84, Аноним (84), 15:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Привет землякам! Тоже родом из РО.
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это полуночный бред
     
     
  • 4.19, хацкер (??), 12:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы так говорите, будто это что-то противоестественное -- неужели вы не сидели ни разу под луной да с миднайтушкой? Как тут не сочинять всякие хайку в его честь?
     
     
  • 5.49, A.Stahl (ok), 14:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поспорили как-то Нортон с Волковым кто в полночь больше файлов скопирует...
     
     
  • 6.55, Урри (ok), 14:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
           Сидят как-то Диггер, командир Нортон и т. Комманд Ком, а
    мимо идет отец Вындоуз. "Сидите, - говорит. - Ну, ну. Скоро все
    подо  мной  сидеть  будете". Никто ему так ничего и не ответил.
    Один т.  Комманд Ком  сплюнул  и  грязно  выругался.  "Проходи,
    проходи, - сказал, - оболочка дешевая".
     
     
  • 7.80, rvs2016 (ok), 15:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    № 8
    ...
    > Один т.  Комманд Ком  сплюнул  и  грязно  выругался.
    > "Проходи, проходи, - сказал, - оболочка дешевая".

    № 12
    Весь день т. Комманд Ком ходил просветлённый. А встретив грустного отца Вындоуза, даже поинтересовался так ласково: - Или случилось что, батюшка? - Все иконы украли, - сказал отец Вындоуз и заплакал. - Ах они нехристи, - радостно сочувствовал т. Комманд Ком, - ах они оболочки дешевые. И усы его весело шевелились! :-)

     
  • 6.57, жожа (?), 14:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...но юзер удалил все файлы на правом диске цэ
     
     
  • 7.62, lleeree_ (ok), 14:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...ничего, подумал юзер, с левого перекину.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:10, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >как в интерфейсах на базе Turbo Vision

    нойс

     
     
  • 2.6, хацкер (??), 12:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nois?
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 12:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    noize mc
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:11, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Лучший файловый манагер!
     
     
  • 2.7, хацкер (??), 12:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а вы в свою очередь - просто лучший
     
     
  • 3.56, YetAnotherOnanym (ok), 14:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А ты... а ты...
    А ты вообще breathtaking!
     
  • 2.9, Аноним (2), 12:16, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ...который вечно используют в тандеме с наутилусом.
     
     
  • 3.11, Леголас (ok), 12:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    с гномьим файловым манагером? эти люди знают толк...
     
     
  • 4.12, азазон (?), 12:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    мс даже 2021 так и не умеет сам в флешки и gvfs, а от руки их сам никто не монтирует.

    имхо, far2l на его фоне более выгодно смотрится.

     
     
  • 5.61, Урри (ok), 14:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у которого депенденсей тонна и который не собирается на 99 из 100 систем?

    А так вообще да, фар по своим возможностям самый удобный. Сильно его под никсами не хватает.

     
     
  • 6.64, Аноним (2), 14:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >makedepends=('git' 'cmake')

    depends=('wxgtk3' 'gtkmm3' 'openssl' 'gvfs' 'spdlog' 'xerces-c' 'fmt' 'uchardet')
    optdepends=(
      'libssh: SFTP support in NetRocks'
      'smbclient: SMB support in NetRocks'
      'libnfs: NFS support in NetRocks'
      'neon: WebDAV support in NetRocks'
      'pcre: custom archives support in multiarc'
      'libarchive: more archive type support in multiarc'
    )

    алсо
    >-DUSEWX=no

    если нужна только ядерная сонсоль

     
  • 6.65, Аноним (2), 14:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не собирается на 99 из 100 систем?

    такое бывает только у нотариально заверенных рукожопов

     
  • 6.88, rvs2016 (ok), 15:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А так вообще да, фар по своим возможностям самый удобный.
    > Сильно его под никсами не хватает.

    Он-то есть. Но подглючивает.

     
  • 5.81, rvs2016 (ok), 15:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мс даже 2021 так и не умеет сам в флешки и gvfs,

    Ну не дело ж файлового менеджера монтировать файловые системы. Чё операционная система смонтировала - то и юзают.

    > а от руки их сам никто не монтирует.

    Как это сам никто не монтирует? Я монтирую. Иначе я просто не получу доступ к флешке, если не замонтирую её руками сам. Я ж не в винде, чтоб за меня всё монировали и на блюдечке подносили. :-)

     
     
  • 6.95, шноббс (?), 15:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    манясектантны подъехали
    в интернет небось только по curl и wget ходишь?
     
  • 2.34, OpenEcho (?), 13:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не только файло менеджер...
    mcedit
    mcview
    mcdiff
     
     
  • 3.86, rvs2016 (ok), 15:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > mcdiff

    Во прикол! Прикольная приблуда! Никогда её не юзал. А сейчас продывился на неё и увидел, что это хорошо!

    1.
    А есть ли возможность вызова этой приблуды для сравнения пары файлов не из командной строки, а прямо из миднаевской "оболочки дешёвой"? Ну типа навёл я в панелях подсветки на нужные файлы и отдаю как-нибудь команду mcdiff для этой пары файлов.
    Через мню пользователя - понятно. Есть ли у него команда для этого готовая?

    2.
    А как внутри этого mcdiff нажимать указанные в справке клавиши типа F14 да F17? Их же всего 12: F1-F12.

     
     
  • 4.102, Аноним (102), 16:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> mcdiff
    > А есть ли возможность вызова этой приблуды для сравнения пары файлов не
    > из командной строки, а прямо из миднаевской "оболочки дешёвой"? Ну типа
    > навёл я в панелях подсветки на нужные файлы и отдаю как-нибудь
    > команду mcdiff для этой пары файлов.
    > Через мню пользователя - понятно. Есть ли у него команда для этого
    > готовая?

    Меню Команда/Сравнить файлы. Там написано, какие кнопки давить.

    > 2.
    > А как внутри этого mcdiff нажимать указанные в справке клавиши типа F14
    > да F17? Их же всего 12: F1-F12.

    Здрасьте. А в других местах F14 не удивляет?
    F1x == Shift-Fx.

     
  • 2.37, Аноним (37), 13:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Для кocтылинупca - да
     
  • 2.41, kissmyass (?), 13:40, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MC жутко тормозной при работе с архивами и SFTP (и они даже не собираются это исправлять).

    Приходится пользоваться чистой консолью во всем что не связано с редактированием текстовых файлов.
    Пока фар не допилят и не добавят в репы.

     
     
  • 3.43, InuYasha (??), 13:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так редактирование - это вообще mcedit. для всего остального можно отшлифовать zsh :)
     
     
  • 4.51, kissmyass (?), 14:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не ну не настолько же mcedit )))

    надо же еще зайти в etc sysconfig

    Ctrl + S очень помогает

     
  • 3.72, Атон (?), 15:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что слышно, кто-то фар допиливает до состояния пригодности использовать по ssh?
     
     
  • 4.75, Аноним (2), 15:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    far2l --tty непригоден?
     
  • 3.89, rvs2016 (ok), 15:51, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока фар не допилят и не добавят в репы

    Как это пока не добавят в репы? А это тогда что:


    # pkg search far2l
    far2l-g20201021                Port of FAR v2 to Unix-like systems



    Про пока не допилят согласен. Допиливать его надо. А то подглючивает немного.

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:15, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Никогда не пользовался и не понимаю тех, кто им пользуется.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    MC нет равных по работе через SSH.
     
     
  • 3.39, хацкер (??), 13:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > MC нет равных

    поправил, не благодари

     
     
  • 4.92, Аноним (84), 15:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если по фичам, то, например, Krusader пофичастей. Но мне и возможностей MC хватает. Но только MC почему-то не хочет соединяться по SFTP.
     
  • 2.24, дарвин (?), 12:44, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чтобы хоть немного понимать, надо хотя бы поверхностно ознакомиться с темой, неуч
     
  • 2.73, little Bobby tables (?), 15:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1. тоже как-то мимо. в шелле set -o vi, !$ !! !номер команды. как бы все мои потребности закрыты.
     
  • 2.85, Ан О Ним (?), 15:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никогда не пользовался и не понимаю тех, кто им пользуется.

    В системе всё есть файл. Этот инструмент для любого рода работы с файлами.

    Дальше читнул документацию, настроил нужное себе лично и с тех пор только MC. Total Commander близок по мощи, но если немного скриптовать то MC впереди. Полезно знать базовые вещи про Shell.

    В общем: позволяет ооочень много, да - нужна средняя компьютерная грамотность.

     
     
  • 3.91, rvs2016 (ok), 15:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Total Commander близок по мощи

    Total в текстовом терминале не запустишь. Гуёвый он весь из себя. Иксы ему там подавай. А харя у него от этого всего не треснет? :-)

     

  • 1.13, cvbxcbvxcvbxcvb (?), 12:23, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > например, если в subshell ввести "ls", а затем вернуть панели и запустить "test", то фактически запустится "lstest"

    вот это дичь...

     
     
  • 2.87, Ан О Ним (?), 15:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это бага, а не дичь. :)
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:24, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это вроде та программа, о завершении разработки которой было заявлено лет 10 назад, несмотря на остававшиеся баги с vfs. Ну, в принципе, в ней удобно по fish зайти куда-нибудь и выбрать нужные файлы, больше применений не вижу.
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 13:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это именно та программа, автор которой понял что кocтылинупc уныл и безблагодатен, а потому бросил это дело вместе с гномом и свалил на мак.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:40, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это именно та программа, автор которой понял что кocтылинупc уныл и безблагодатен, а потому бросил это дело вместе с гномом и свалил на мак.

    Ну, с Гнома на макОСь даже его создатель свалил. Как и создатель Генты с Фантой.
    Впрочем, у разрабов Шапки с этим тоже "все норм" - пингвинчик в Parallels у них прекрасно работает ;)

     
     
  • 4.46, Аноним (37), 14:02, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:25, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NC был лучше
     
     
  • 2.17, Аноним (4), 12:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Лучше NC был VC.
     
     
  • 3.22, Аноним (15), 12:40, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он не умел соединяться по LPT
     
     
  • 4.74, Атон (?), 15:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NC сам по себе тоже не умел. у него для этого был отдельный .exe.
    в VC можно было этот .exe добавить в меню и соединяться.
     
  • 3.23, дарвин (?), 12:40, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучше VC был DN. А лучше DN стал FAR. ЭВОЛЮЦИЯ, БЭЙБИ.
     
     
  • 4.53, Random (??), 14:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лучше VC для DOS не было ничего.
    После VC - DN казался тяжеленным и тромознущим.
    FAR - единственный FM, которым без особого отвращения можно пользоваться под виндой. На безрыбье.

    MC - спасибо, что есть.

     
  • 3.93, rvs2016 (ok), 15:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше NC был VC.

    Продолжу этот ряд магическим заклинанием DN!

     
  • 2.30, Аноним (30), 13:03, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    NC, VC, DN - это вы всё про MSDOS.
    А в BSD в то время был наш советский "deco" - Demos Commander!!!
     
     
  • 3.32, Аноним (15), 13:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы пропатчить KDE2 под FreeBSD , нужен лишь простой советский…
     
  • 3.44, анонн (ok), 13:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > NC, VC, DN - это вы всё про MSDOS.
    > А в BSD в то время был наш советский "deco" - Demos Commander!!!

    Он и сейчас есть:

    pkg search  deco-    
    deco-1.6.4                     Program to extract various archive file formats
    deco-misc-3.9_4                Demos Commander, a free Norton Commander clone

    https://www.freshports.org/misc/deco/
    > Port Added: unknown
    > Last Update: 2020-08-20 11:09:49
    > People watching this port, also watch: lynx, wget, mc, unzip

     
  • 3.99, rvs2016 (ok), 15:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в BSD в то время был наш советский
    >"deco" - Demos Commander!!!

    Сейчас он, мягко говоря, немного скудноват по сравнению с mc. Но по быстрому кой-чё покопировать да поредактироать ну и так по мелочам - сгодится!

     
  • 2.96, Аноним (84), 15:57, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >NC был лучше

    NC не мог в длинные имена файлов, что и понятно, не мог в сеть.

     
     
  • 3.100, rvs2016 (ok), 16:02, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NC не мог в длинные имена файлов

    Для DN какой-то драйверок LFN подгружали и DN длинные имена после этого мог.

     

  • 1.18, Аноним (18), 12:29, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Посоветуйте что-нибудь из текстовой графики TUI.
     
     
  • 2.33, OpenEcho (?), 13:11, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    figlet
    toilet
    banner
    cmatrix
    aafire
    bb
    jp2a
    aview
    cowsay
    sl

    ???

     
  • 2.83, Аноним (84), 15:42, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тулкит для TUI?
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:34, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Спасибо, что живой!
    Низкий поклон авторам. Не берусь даже считать, сколько часов и нервов мне сэкономила эта программа.
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:46, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлен стиль оформления интерфейса, при которой рамки и меню отображаются с тенями, как в интерфейсах на базе Turbo Vision. Режим включается через настройку "Options => Configuration... => Dialog shadows".

    Топчик. Тыщу лет хотел такую вещь.

     
  • 1.26, банан (?), 12:48, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    пользуюсь на линуксах и на маке, лучший фм.

    > Добавлена поддержка терминалов "alacritty", "tmux" и "tmux-256color".

    В alacritty и так работал

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цвета и распознавание клавиш были неправильные.
     

  • 1.28, ryoken (ok), 12:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, тут ещё и скины есть? :)
    Надо ВольфгангКоммандеровский поглядеть будет :).
     
  • 1.31, iCat (ok), 13:04, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Теперь пользователь может начать набирать команды в командной строке под панелями, нажать Ctrl+O и продолжить ввод в полноэкранном subshell, или наоборот.

    Яджвагода!!!

     
  • 1.42, InuYasha (??), 13:46, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    У Скутера была песенка "MC's missing". Прям про свежеустановленный центос )

    ЗЫ: mc незаменим но задрал уже выводить терабайты в мегабайтах!!

     
  • 1.45, Урри (ok), 13:59, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована поддержка постоянного буфера subshel

    Джвадцать лет ждал эту фичу! Даже пытался сам сделать, но не вышло.

     
  • 1.47, Аноним (47), 14:03, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что не так с far2l?
     
     
  • 2.54, жожа (?), 14:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока он все еще официально
    >ALPHA VERSION.
    >Currently interesting only for enthusiasts!!!

    а mc уже 27 лет как в ходу

     
  • 2.76, Атон (?), 15:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    far2l ГУЁвое приложение. не работает в консоли по ssh.
     
     
  • 3.79, Аноним (2), 15:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >far2l ГУЁвое приложение

    только если собирашь в том числе и с гуем
    >не работает в консоли по ssh

    слоупок.жпг давно работает

     

  • 1.48, Аноним (48), 14:09, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен стиль оформления интерфейса, при которой рамки и меню отображаются с тенями, как в интерфейсах на базе Turbo Vision. Режим включается через настройку "Options => Configuration... => Dialog shadows".

    Самая нужная функция, ещё нескучных обоев не хватает.

     
  • 1.50, б.б. (?), 14:17, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    mc
    первое слово
    главное слово
    в каждом apt-get

    в новую квартиру есть традиция первым пускать кошку, а в новую систему - mc. хвала альту, где во всех наборах mc идёт из коробки

     
     
  • 2.52, Scriptor (ok), 14:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно! sudo apt install mc, с этого все начинается.
     
  • 2.78, Аноним (78), 15:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В начале сотворил Бог *nix.

    *nix же была безвидна и пуста, и тьма над бездною...

    И сказал Бог: да будет mc. И стал mc.

    И увидел Бог mc, что он хорош...

     
     
  • 3.98, Аноним (98), 15:57, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аминь
     

  • 1.58, Аноним (58), 14:32, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ого, живой еще. Дело дедушки Пети живет и побеждает.
    В досе и виндовсе он был незаменим из-за убогости командной строки. Я сам этим mc пользовался первое время, но потом оказалось bash гораздо лучше, если чуточку задействовать абстрактное мышление, которое в виндах отмирает за ненадобностью.
     
     
  • 2.60, жожа (?), 14:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Пети

    Соча не так звали

     

  • 1.59, Del (?), 14:34, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть же far2l
     
  • 1.66, YetAnotherOnanym (ok), 14:52, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Теперь пользователь может начать набирать команды в командной строке под панелями, нажать Ctrl+O и продолжить ввод в полноэкранном subshell, или наоборот

    Ну, блин, слава йайтцы! Дождались!

     
  • 1.67, Аноним (67), 14:59, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На запароленных архивах всё так же подвисает?
     
     
  • 2.69, Аноним (2), 15:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://midnight-commander.org/ticket/1685
     

  • 1.68, Аноним (68), 15:03, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему парные скобки под комментарием при подстветке синтаксиса языков программирвоания учитываются? Бага?
     
  • 1.70, Аноним (70), 15:17, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мне ваш этот mc как-то историю ухитрился потереть
     
     
  • 2.71, Аноним (2), 15:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    расколол пангею и уничтожил динозавров?
     

  • 1.77, vantoo (ok), 15:29, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший клон Norton Commander под *nix.
     
     
  • 2.90, Ан О Ним (?), 15:53, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MC развит гораздо сильнее. Тогда уж клон идеи двух панельника плюс Нортон Утилиты.

    Да, двух панельник, с возможностью применять к файлам и каталогам сколь угодно хитровыдуманные комбинации любых утилит.

     

  • 1.82, Аноним (84), 15:39, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Теперь пользователь может начать набирать команды в командной строке под панелями, нажать Ctrl+O и продолжить ввод в полноэкранном subshell, или наоборот.

    Хорошо. Ещё ему свой буфер прокрутки. Актуально в связи с выпиливанием прокрутки из консольного буфера ядра.

     
  • 1.94, anonimm (?), 15:55, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для тех, кто побрезговал ставить qt и kde для krusader.
     
     
  • 2.97, жожа (?), 15:57, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для тех, кто побрезговал ставить qt и kde для krusader.

    С Double Commander попутал.

     
  • 2.101, Аноним (84), 16:02, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если по ssh удалённо зашёл? Вот тут mc гуишные и не заменят.
     
     
  • 3.103, Аноним (2), 16:11, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А если по ssh удалённо зашёл?

    каждый день так делаю чтобы вконтактик на десктопе смотреть

     

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