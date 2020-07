Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.25

После шести месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.25, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+. Список основных изменений: Добавлен графический диалог для изменения атрибутов файлов, поддерживаемых утилитой chattr, по аналогии с тем как производится управление правами доступа. Изменение атрибутов доступно только для файловых систем Ext2, Ext3 и Ext4.

Предоставлена возможность переопределения клавиатурных комбинаций для кнопок-переключателей.

Реализован виджет WGroup, предоставляющий базовый класс для виджетов, содержащих другие виджеты.

Устранено раздражающее уведомление "GNU Midnight Commander is already running on this terminal. Subshell support will be disabled.", показываемое при запуске обособленного редактора или просмотрщика (mcedit, mcview, mcdiffview).

В VFS для работы с пакетами RPM добавлена поддержка тегов необязательных зависимостей ENHANCES, SUGGESTS, RECOMMENDS и SUPPLEMENTS.

В редакторе mcedit улучшена подсветка синтаксиса для php, tcl, Cobol и Verilog/SystemVerilog. Добавлены новые модули подсветки для Kotlin и ino (Arduino IDE).

В обработчики звуковых файлов добавлена поддержка формата opus;

Добавлена поддержка дополнительных исполняемых файлов для обработки архивов lha (jlha, lhasa), arj (7za), cab (7za), zip (7z), zipx (7za), iso (7za).

Из обработчика видеофайлов (video.sh) удалена поддержка устаревших RealPlayer, gtv и xanim.