Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.25

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После шести месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.25, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.
Список основных изменений:
- Добавлен графический диалог для изменения атрибутов файлов, поддерживаемых утилитой chattr, по аналогии с тем как производится управление правами доступа. Изменение атрибутов доступно только для файловых систем Ext2, Ext3 и Ext4.
- Предоставлена возможность переопределения клавиатурных комбинаций для кнопок-переключателей.
- Реализован виджет WGroup, предоставляющий базовый класс для виджетов, содержащих другие виджеты.
- Устранено раздражающее уведомление "GNU Midnight Commander is already running on this terminal. Subshell support will be disabled.", показываемое при запуске обособленного редактора или просмотрщика (mcedit, mcview, mcdiffview).
- В VFS для работы с пакетами RPM добавлена поддержка тегов необязательных зависимостей ENHANCES, SUGGESTS, RECOMMENDS и SUPPLEMENTS.
- В редакторе mcedit улучшена подсветка синтаксиса для
php,
tcl, Cobol и Verilog/SystemVerilog. Добавлены новые модули подсветки для Kotlin и ino (Arduino IDE).
- В обработчики звуковых файлов добавлена поддержка формата opus;
- Добавлена поддержка дополнительных исполняемых файлов для обработки архивов lha (jlha, lhasa),
arj (7za),
cab (7za),
zip (7z),
zipx (7za),
iso (7za).
- Из обработчика видеофайлов (video.sh) удалена поддержка устаревших RealPlayer, gtv и xanim.