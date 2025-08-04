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Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.25

19.07.2020 08:28

После шести месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.25, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • Добавлен графический диалог для изменения атрибутов файлов, поддерживаемых утилитой chattr, по аналогии с тем как производится управление правами доступа. Изменение атрибутов доступно только для файловых систем Ext2, Ext3 и Ext4.
  • Предоставлена возможность переопределения клавиатурных комбинаций для кнопок-переключателей.
  • Реализован виджет WGroup, предоставляющий базовый класс для виджетов, содержащих другие виджеты.
  • Устранено раздражающее уведомление "GNU Midnight Commander is already running on this terminal. Subshell support will be disabled.", показываемое при запуске обособленного редактора или просмотрщика (mcedit, mcview, mcdiffview).
  • В VFS для работы с пакетами RPM добавлена поддержка тегов необязательных зависимостей ENHANCES, SUGGESTS, RECOMMENDS и SUPPLEMENTS.
  • В редакторе mcedit улучшена подсветка синтаксиса для php, tcl, Cobol и Verilog/SystemVerilog. Добавлены новые модули подсветки для Kotlin и ino (Arduino IDE).
  • В обработчики звуковых файлов добавлена поддержка формата opus;
  • Добавлена поддержка дополнительных исполняемых файлов для обработки архивов lha (jlha, lhasa), arj (7za), cab (7za), zip (7z), zipx (7za), iso (7za).
  • Из обработчика видеофайлов (video.sh) удалена поддержка устаревших RealPlayer, gtv и xanim.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.24
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.9.0
  4. OpenNews: Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.10
  5. OpenNews: Доступен консольный файловый менеджер nnn 2.5
  6. OpenNews: Проект Xfce выпустил рабочий стол xfdesktop 4.15.0 и файловый менеджер Thunar 4.15.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53395-mc
Ключевые слова: mc
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