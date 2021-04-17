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Доступен консольный файловый менеджер nnn 4.0

17.04.2021 11:05

Опубликован релиз консольного файлового менеджера nnn 4.0, подходящего для использования на маломощных устройствах, имеющих ограниченные ресурсы (потребление памяти около 3.5MB, а размер исполняемого файла 100KB). Помимо средств для навигации по файлам и каталогом в состав входит анализатор использования дискового пространства, интерфейс для запуска программ, режим выбора файлов для vim и система массового переименования файлов в пакетном режиме. Код проекта написан на языке Си с использованием библиотеки curses и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в Linux, macOS, BSD-системах, Cygwin, Termux для Android и в WSL для Windows, в форме плагина для vim.

Основные возможности: детальный и сокращённый режимы отображения информации, навигация по мере набора имени файла/каталога, вкладки, система закладок для быстрого перехода в часто используемые каталоги, несколько режимов сортировки, система поиска по маске и регулярным выражениям, средства для работы с архивами, возможность использования корзины, пометка разных типов каталогов своими цветами, возможность предпросмотра видео и изображений, расширение функциональности через плагины (например, имеются плагины для просмотра PDF, шифрования при помощи GPG и показа миниатюр для видео).

В новом выпуске добавлены новые плагины для монтирования хранилищ Android-устройств с использованием протокола MTP, чистки имён файлов и копирования файлов через rsync с отображением прогресса выполнения операции. Добавлена поддержка новых MIME-типов. В строке состояния обеспечено отображения параметров жёстких ссылок и сведений о том, куда указывает символическая ссылка.





  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jarun/nnn/r...)
  2. OpenNews: Доступен консольный файловый менеджер nnn 2.5
  3. OpenNews: Опубликован Linux-порт файлового менеджера Dos Navigator
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.26
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Thunar 4.17.0, развиваемого проектом Xfce
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54981-nnn
Ключевые слова: nnn
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:18, 17/04/2021 [ответить]  
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    Звучит неплохо. Надо посмотреть.
    В частности, возможность использования корзины могла бы быть полезной.
     
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