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Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.0.0

18.10.2021 10:25

Доступна новая версия двухпанельного файлового менеджера Double Commander 1.0.0, пытающегося повторить функциональность Total Commander и обеспечить совместимость с его плагинами. Предлагается три варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2, Qt4 и Qt5. Код доступен под лицензией GPLv2.

Из особенностей Double Commander можно отметить выполнение всех операций в фоновом режиме, поддержку переименования группы файлов по маске, интерфейс на базе вкладок, двухпанельный режим с вертикальным или горизонтальным размещением панелей, встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, работа с архивами как с виртуальными директориями, расширенные средства поиска, настраиваемая панель, поддержка плагинов Total Commander в форматах WCX, WDX и WLX, функция ведения лога файловых операций.

Изменение номера версии на 1.0.0 является следствием достижения максимального значения второй цифры, что, в соответствии с применяемой в проекте логикой нумерации версий, привело к переходу к номеру 1.0 после 0.9. Как и раньше уровень качества кодовой базы оценивается как бета-версии. Основные изменения:

  • Разработка кодовой базы перенесена на GitHub.
  • Добавлен режим выполнения файловых операций с повышенными привилегиями (с правами администратора).
  • Обеспечено копирование расширенных атрибутов файлов.
  • Реализована вертикальная панель инструментов, размещаемая между панелями.
  • Предоставлена возможность раздельной настройки форматирования поля с размером файла в заголовке и нижней части экрана.
  • Добавлена синхронная навигация, обеспечивающая синхронное изменение каталога в обеих панелях.
  • Добавлена функция поиска дубликатов.
  • В диалоге синхронизациии каталогов добавлена опция для удаления выбранных элементов и обеспечено отображение корректного прогресса файловых операций.
  • Добавлена поддержка алгоритма сжатия Zstandart и архивов ZST, TAR.ZST.
  • Добавлена поддержка вычисления и проверки хэшей BLAKE3.
  • Обеспечен поиск в архивах находящихся внутри других архивов, а также поиск текста в форматах офисных документов, основанных на XML.
  • В просмотрщике изменено оформление панели и реализован поиск с использованием регулярных выражений.
  • Обеспечена загрузка миниатюр из файлов mp3.
  • Добавлен режим Flat view.
  • При работе с сетевыми хранилищами улучшена обработка ошибок и перехода в offline.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/doub...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.9.0
  3. OpenNews: Опубликован Linux-порт файлового менеджера Dos Navigator
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.12
  5. OpenNews: Доступен консольный файловый менеджер nnn 4.0
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.27
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55988-doublecommander
Ключевые слова: doublecommander
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Обсуждение (116) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:35, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Предлагается три варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2, Qt4 и Qt5. Код доступен под лицензией GPLv2.

    Вот это подход! Еще бы лицензию правильную и полный дзен!

     
     
  • 2.2, Рейка Сметанова (ok), 11:38, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так это норма для проектов на FreePascal.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:47, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Для проектов на FreePascal норма не выходить из беты никогда
     
     
  • 4.44, Урри (ok), 12:36, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так они и не вышли, просто красивую циферьку написали.
     
  • 3.19, QwertyReg (ok), 12:02, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Господи, оно ещё и на мёртвом языке? Ужас какой.
    И вот может показаться, что я опять стебусь, но нет. Мёртвый язык - это ещё и отсутствие доработок со стороны энтузиастов, потому что никто ЭТО учить не будет, чтобы допилить до ума какой-то двухпанельник.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:11, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Санскрит? Глянул, прямо сейчас висит два пулреквеста. Похоже кто-то урот.
     
     
  • 5.29, QwertyReg (ok), 12:13, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > висит два пулреквеста

    А, ну всё, вопросов больше не имею. Был неправ, прошу прощения. Паскаль - живой, актуальный язык, больше сомнений нет.

     
     
  • 6.32, Аноним (27), 12:16, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Главное во время признавать свои ошибки, держи конфетку.
     
  • 4.37, Аноним (1), 12:25, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чувак, а в энтерпрайзе пасквилль все еще жив. Прикинь! Инфа 100%
     
     
  • 5.71, Аноним (6), 13:48, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Расскажи нам про этот тырпрайз. Загон для студентов на отработку при гос.шаражках - это не настоящий тырпрайз
     
     
  • 6.90, Ornlo (ok), 14:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Total commander тот же самый. Или fl studio,который продаётся за круглую сумму.
     
  • 5.93, ryoken (ok), 14:26, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В пиндостанском тырпрайзе и COBOL жив. Только спецов по всему глобусу вот искать приходится :D.
     
  • 4.50, Админ Анонимов (?), 12:47, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати говоря, на мертвом языке написан тот же Total Commander а в виду закрытости поддерживает его только автор.

    Total Commander
    Written in Object Pascal

    Double Commander
    Written in Object Pascal (Free Pascal/Lazarus)

     
     
  • 5.72, Аноним (6), 13:50, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Редчайшее исключение из общей кучи. И, судя по всему, там всё настолько грустно, что открывать стыдно и поздно. Но автор тотала определённо молодец, не унывает
     
     
  • 6.74, Аноним (6), 13:53, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то что тотал настолько огорожен, судя по всему, и стало причиной того что на чём-то кроме форточек он никогда не появится, а на форточках остались одни домохозяйки, некоторые ещё с winXP
     
  • 4.65, Аноним (65), 13:33, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Total Commander тоже на нём написан.
     
  • 4.73, Аноним (73), 13:52, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > на мёртвом языке?

    "Мёртвый" паскаль в недавнем рейтинге поднялся на 20-е место, а "живой" раст опустился на 26-е.

     
     
  • 5.78, QwertyReg (ok), 14:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ох уж эти рейтинги, где R обгоняет Python.
    И казалось бы, при чём тут Rust? Что он вам покоя-то не даёт?
     
     
  • 6.82, Аноним (82), 14:13, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего не обгоняет, питон в этих рейтингах почти всегда на первом месте. В последних рейтингах самые популярные языки были вот эти
    1. Python
    2. Java
    3. JavaScript
    4. C#
    5. C/C++
     
  • 2.75, товарищи майоры (?), 13:55, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вот это подход! Еще бы лицензию правильную и полный дзен!

    GPLv3

     
     
  • 3.98, Ornlo (ok), 14:27, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GPLv3

    Or later, of course.

     
  • 2.111, Аноним (111), 14:50, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из всего перечисленного пользоваться можно только Qt5, остальные уже давно не встречаются в дистрибутивах.
     
     
  • 3.114, Аноним (73), 14:57, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не встречаются в дистрибутивах

    С современными докерами, покерами и шлакпаками уважающие себя приложения никогда не используют системные либы дистрибутива.

     

  • 1.3, пох. (?), 11:40, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –29 +/
    жертвы синдрома утенка продолжают выпускать новые и новые ненужные клоны ненужного нортона. Который уже 20 лет в могиле, но они до сих пор ниасилили никакие другие интерфейсы.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:45, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Опишите лучшие интерфейсы, с удовольствием послушаем.
     
  • 2.5, Аноним (27), 11:46, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ненужно смузи отмирает само, а олдовую годноту пилить и через тридцать лет будут.
     
  • 2.8, Аноним (6), 11:49, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А у тебя так горит со всем, что сложнее Проводника?
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:49, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >ниасилили

    Когда ты уже осилишь русский язык?

     
  • 2.13, QwertyReg (ok), 11:56, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Поддерживаю. Двухпанельник - это прошлое тысячелетие, часто видел, что когда приходит в отдел какой-нибудь "ойтишник" и первым делом запускает какой-нибудь Total Commander, то у всего отдела и руководства отдела совершенно не остаётся вопросов в компетенциях этого "специалиста". Где двухпанельники, там и Delphi, там и jQuery, там и ненависть ко всему новому, там и неспособность получать новые знания.
     
     
  • 3.17, Аноним (4), 12:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > ненависть ко всему новому

    Ещё один. К чему новому? Чем заменить-то предлагаете?

     
     
  • 4.18, QwertyReg (ok), 12:01, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Давно уже заменили, выйдите из криокамеры.
     
     
  • 5.22, Аноним (4), 12:04, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На сотни убогих «проводников»?
     
     
  • 6.24, QwertyReg (ok), 12:08, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > На сотни убогих «проводников»?

    Которыми пользуется весь мир и не жалуется, одни только луддиты никак не могут отпустить старый добрый DOS. "Уся рота, чёрт бы её побрал, идёт не в ногу, один подпоручик идёт в ногу" (с) знаете хоть, кто?

     
     
  • 7.31, Аноним (4), 12:15, 18/10/2021 Скрыто модератором
    		• +7 +/
     
  • 3.26, Аноним (6), 12:11, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты бы завязывал уже с порнухой, а то совсем ослеп
     
     
  • 4.36, Аноним (1), 12:23, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подожди. Ослеп он не от порнухи, а постоянного онанизма же! В том числе церебрального.
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:22, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > то у всего отдела и руководства отдела совершенно не остаётся вопросов в компетенциях этого "специалиста"

    это то же руководство, где админ должен быть всегда загружен: бегать и чинить, бегать и чинить?

     
  • 3.39, Аноним (1), 12:29, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Двухпанельник - это прошлое тысячелетие

    Да, тоннельное мышление и восприятие адептов нового тысячелетия не позволяют им пользоваться фичами двухпанельника. Истину говоришь.

     
  • 3.47, Аноним (47), 12:41, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зайчэг, человек на чьем софте летают спутники, пользуется far, навигационный софт для спутника напишешь?))
     
     
  • 4.52, QwertyReg (ok), 12:51, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зайчэг, человек на чьем софте летают спутники, пользуется far, навигационный софт для
    > спутника напишешь?))

    А вот люди, которые пишут софт для автопилотов Airbus, Far'ом не пользуются. И кто для МКС софт пишут, тоже.

     
     
  • 5.64, Аноним (64), 13:31, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это очень даже хорошо, что FAR не пользуются. Правильные разрабы используют правильные оси, и соответственно, midnight commander.
     
     
  • 6.79, Del (?), 14:04, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фар уже и на линуксы запилили, вы чего?
     
     
  • 7.89, Рошал (?), 14:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wine портянки в этом запиле под линукс видны невооружённым взглядом.
     
     
  • 8.102, Аноним (102), 14:31, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    протри глаза и посмотри ещё раз исходники ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.108, Рошал (?), 14:39, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел, https github com elfmz far2l tree master WinPort ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.113, Аноним (111), 14:53, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты дурак Это порт на винду, far2l становится по-настоящему кроссплатформенным ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.105, QwertyReg (ok), 14:33, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве это и не означает портировали под Linux Вон линуксоиды постоянно бубн... текст свёрнут, показать
     
  • 5.85, Аноним (85), 14:16, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе-то откуда знать, что там за софт на МКС? Тебя туда на пушечный выстрел не подпустят.
     
  • 3.56, Аноним (56), 13:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вы на него ведетесь? У него ж цель собрать побольше минусов и комментов. Ваши факты ему не нужны. Ой, а я то что ему отвечаю..
     
     
  • 4.83, Аноним (85), 14:14, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы думаете ему платят не только за его посты, но за количество ответов на его посты?
     
  • 3.70, Кукумбер (?), 13:47, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот она жертва ЕГЭ...
     
  • 2.61, Аноним (61), 13:21, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А вот и луддиты набежали. Иди тыкай мышкой в примитивный однопанельник аля Windows Explorer. Двухпанельники - это лучшие неконсольные файловые менеджеры.
     
  • 2.80, Viktor (??), 14:10, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, конечно, понимаю, что настоящиt трю-админы оболочками не пользуются. Только командная строка и только редактор ed!
     
  • 2.81, Аноним (102), 14:11, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жертва мышки...
     

  • 1.7, Аноним (10), 11:48, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Разработка кодовой базы перенесена на GitHub.

    Перенесена от куда? С GitLab? ОФОРМЛЯЙ НОВОСТЬ ПОДРОБНО!!!

     
     
  • 2.11, Аноним (27), 11:51, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >doublecmd.sourceforge.io
    >sourceforge.io
    >sourceforge

    Угадай с тех попыток.

     
     
  • 3.16, Аноним (10), 12:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что трудно было дополнить: "ранее кодовая база была размещена на sourceforge"?
     
     
  • 4.21, QwertyReg (ok), 12:03, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А что трудно было дополнить: "ранее кодовая база была размещена на sourceforge"?

    Возьми да исправь, чудила.

     
  • 2.92, Аноним (10), 14:26, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ОФОРМЛЯЙ НОВОСТЬ ПОДРОБНО!!!

    сам оформляй

     
     
  • 3.95, Аноним (10), 14:27, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сам оформляй

    Ты и есть тот самый автор Аноним?

     
     
  • 4.97, Аноним (10), 14:27, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ты и есть тот самый автор Аноним?

    нет

     
     
  • 5.100, Аноним (10), 14:30, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >нет

    Тогда молчи.

     
     
  • 6.103, Аноним (10), 14:31, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Тогда молчи.

    Ты че тут раскомандовался?

     
     
  • 7.109, Семен (??), 14:43, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Номер возле ника не для красоты, семен.
     

  • 1.9, Аноним (27), 11:49, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ябловерсии убрали совсем.
     
     
  • 2.14, Аноним (4), 11:57, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бида-бида, опеннетчики не умеют в сборку из исходников.
     
     
  • 3.20, Жлобс (?), 12:02, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сборку пацкаля не каждый гентушник может, а тут вообще макойобы.
     
     
  • 4.101, ryoken (ok), 14:30, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шта? А в чём там затыки? (У меня пока не было необходимости Lazarus тащить; или вы про что-то ещё?)
     
     
  • 5.112, Урри (ok), 14:51, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лазарус нормально собирается, без бубнов.
    А вот под макосью таки проблемы. У меня на днях при попытке поставить зависимости из-за чего-то потащился раст (так и не нашел из-за чего), и он не собрался (ничего удивительного), поломав всю сборку.

    Ну а я плюнул на это, не очень то и хотелось.

     
     
  • 6.115, Наме (?), 14:57, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клятый раст.
     
  • 2.28, Аноним (6), 12:12, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    на огрызках разрешено только страдать и платить
     
  • 2.59, Аноним (59), 13:19, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Commander One чем не приглянулся?
     
     
  • 3.62, Аноним (59), 13:23, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополнение. Бесплатно. Ставьте из правильного места - из магазина приложений (но не сайта разработчика).
     
  • 3.68, Билли (?), 13:40, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Double > One. Простая арифметика.
     
  • 2.99, Аноним (4), 14:29, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Nightly builds лежит.
     

  • 1.12, Имя (?), 11:55, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Автор настолько сильно пытался скопировать интерфейс тоталкомандера, что умудрился сделать еще более всратый интерфейс, чем у него. А это крайне непросто лол.
     
     
  • 2.15, Гномер (?), 11:58, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CSD и гамбургеров не завезли, да.
     
  • 2.23, Аноним (10), 12:06, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Total Commander > Операционная система: Microsoft Windows, Windows CE, Windows Mobile и Android


    Midnight Commander > Операционная система: GNU/Linux, BSD, macOS и Microsoft Windows


    Чувствуете разницу? Вы не линуксойд?

     
     
  • 3.57, QwertyReg (ok), 13:04, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чувствуете разницу? Вы не линуксойд?

    Он войн андройда.

     
  • 3.91, Аноним (10), 14:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Midnight Commander

    причем тут Midnight Commander? тема о Double Commander.

     
  • 2.87, Аноним (59), 14:21, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, не пытался он. У Total дизайн интерфейса приятнее.
     

  • 1.25, кек (?), 12:09, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересует вопрос, какой ФМ способен смонтировать девайс c андроид без GVFS? SpaceFM c udevil не пашет.
     
     
  • 2.30, кок (?), 12:14, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть какой-то плагин для ADB.
     
     
  • 3.43, кек (?), 12:36, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо кэп, ой кок)
     
     
  • 4.106, Ornlo (ok), 14:35, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста, кек.
     
  • 4.107, Ornlo (ok), 14:37, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста, кек.
     
  • 2.94, n80 (?), 14:27, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу такой вариант предложить: монтировать утилитой jmtpfs и дальше пользоваться любым.
    Сам так делаю, если что.
     

  • 1.33, Ваня (??), 12:18, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чето какая-то полу-дикая шляпа.
    - в списке дисков отображаются служебные разделы и чево скрыть их нельзя? В таком виде ими пользоваться решительно невозможно!
    - одна панель инструментов? В 2021, серьезно? передайте контрибуторам, что в ТС их можно наделать целую кучу и разместить не только лишь сверху, но и снизу, слева и справа и даже по середине! Даже крузайдер так умеет (естессно, кроме панели в центре, самой нужной).
    - где млин ИЗБРАННЫЕ КАТАЛОГИ (Directory hotlist)!? как этой хренью можно пользоваться без них?!
     
     
  • 2.38, Пользователь (?), 12:26, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что же ты палишься, вендузятник?
     
  • 2.48, Урри (ok), 12:41, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и напиши ребятам пару ишюсов. Они будут благодарны.
     
  • 2.51, мшефд (?), 12:48, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > - где млин ИЗБРАННЫЕ КАТАЛОГИ (Directory hotlist)!?

    https://i.imgur.com/ip32Mh7.png
    Ctrl+D

     
     
  • 3.55, mos87 (ok), 12:55, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://imgur.com/gallery/I3xHjFr
     
     
  • 4.86, Аноним (86), 14:18, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://imgin.voidnet.tech/ip32Mh7.png
     
  • 2.53, кок (?), 12:51, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дурашка, тут есть и хотлист, и вертикальная панель, и даже черный список для любых не понравившихся тебе разделов. Очк потерял?
     

  • 1.34, Аноним (27), 12:22, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Наутилус по ошибке открыл что-ли?
     
  • 1.40, Аноним (40), 12:30, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный юзабельный ФМ.
     
  • 1.41, Карабьян (?), 12:31, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно посмотреть, как на Си/++ грамотно пишется код, использующий разные библиотеки
     
     
  • 2.42, Аноним (6), 12:35, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt же открыт. Смотри
     
     
  • 3.49, Карабьян (?), 12:43, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Qt же открыт. Смотри

    Спасибо.

     
  • 3.116, Аноним (73), 14:58, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жестокие у тебя приколы. Он же потом себе глаза выколет.
     

  • 1.45, mos87 (ok), 12:37, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    юзабельный, но корявоватый
     
  • 1.46, Сергей (??), 12:40, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный коммандер, с удовольствием пользуюсь, успехов автору!

    P.S. проводник отстой.

     
     
  • 2.104, ryoken (ok), 14:32, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А через framebuffer оно заводится? Если Иксы сдохли или ещё не установлены :D.
     

  • 1.54, Карабьян (?), 12:52, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Все-таки выскажусь
    Не пользовался никогда ни им, ни виндовым аналогом, но приходить сюда и хейтить считаю нелепым. Только кто юзал какое-то время и может рассказать о недочетах и минусах, а плеваться, проходя мимо -- зачем?
     
  • 1.58, Аноним (58), 13:14, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую в качестве альтернативы Shareware TC
     
  • 1.60, data man (ok), 13:21, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предлагается три варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2, Qt4 и Qt5.

    Qt6 будет (ли) в версии 2.0.0?

     
     
  • 2.66, _hide_ (ok), 13:35, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там, на самом деле, особо нет никакого GTK2, Qt4 и Qt5. В основном берутся готовые компоненты из LCL. А в нем никто не спешит менять шило на мыло.
     

  • 1.63, YM2608 (?), 13:28, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На Windos XP не запускается
     
     
  • 2.67, Билли (?), 13:39, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Шел к с своему завершению 2к21, но некоторые индивидуумы все еще искали свежий софт под XP.

    Обновись до 11 уже наконец.

     
     
  • 3.76, Аноним (85), 13:58, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2k21 обновляеться на древнюю 11?
     
  • 2.88, Аноним (10), 14:23, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На Windos XP не запускается

    Вы могли бы установить понравившийся вам дистрибутив Linux и на нем установить Double Commander.

     
  • 2.96, Аноним (4), 14:27, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно, это не так
    https://i.imgur.com/1vcolkt.png
     

  • 1.69, Аноним (-), 13:47, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Double Penetration?
     
     
  • 2.77, Аноним (85), 14:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Total Penetration
     
     
  • 3.84, Уролог (?), 14:16, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот случай, когда о причине потере зрения у этих анонистов не стоит сомневаться.
     

  • 1.110, Аноним (111), 14:49, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор проги крутой, снимаю шляпу. Столько лет пилить и доводить продукт до совершенства - не у всякого хватит терпения.

    Но вот с инструментарием он промахнулся. Может сам код DC и написан нормально, но инструментарий этот просто лютые баг на баге. На трех тачках с разными дистрибутивами постоянно какие-то проблемы. От сегфолта, ведущего внутрь GUI-библиотеки до тормозов отрисовки. И сборка постоянно сегфолтится тоже в рандомные моменты. С 3-4 перезапуска только собирается целиком. Надеюсь версию 2.0 перепишет на чем-нибудь другом, более традиционном.

     

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