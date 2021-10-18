Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.0.0

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|1.1, Аноним (1), 11:35, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Предлагается три варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2, Qt4 и Qt5. Код доступен под лицензией GPLv2.
Вот это подход! Еще бы лицензию правильную и полный дзен!
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|3.6, Аноним (6), 11:47, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Для проектов на FreePascal норма не выходить из беты никогда
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|4.44, Урри (ok), 12:36, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так они и не вышли, просто красивую циферьку написали.
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|3.19, QwertyReg (ok), 12:02, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Господи, оно ещё и на мёртвом языке? Ужас какой.
И вот может показаться, что я опять стебусь, но нет. Мёртвый язык - это ещё и отсутствие доработок со стороны энтузиастов, потому что никто ЭТО учить не будет, чтобы допилить до ума какой-то двухпанельник.
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|4.27, Аноним (27), 12:11, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Санскрит? Глянул, прямо сейчас висит два пулреквеста. Похоже кто-то урот.
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|5.29, QwertyReg (ok), 12:13, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> висит два пулреквеста
А, ну всё, вопросов больше не имею. Был неправ, прошу прощения. Паскаль - живой, актуальный язык, больше сомнений нет.
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|4.37, Аноним (1), 12:25, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувак, а в энтерпрайзе пасквилль все еще жив. Прикинь! Инфа 100%
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|5.71, Аноним (6), 13:48, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Расскажи нам про этот тырпрайз. Загон для студентов на отработку при гос.шаражках - это не настоящий тырпрайз
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|6.90, Ornlo (ok), 14:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Total commander тот же самый. Или fl studio,который продаётся за круглую сумму.
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|5.93, ryoken (ok), 14:26, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В пиндостанском тырпрайзе и COBOL жив. Только спецов по всему глобусу вот искать приходится :D.
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|4.50, Админ Анонимов (?), 12:47, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кстати говоря, на мертвом языке написан тот же Total Commander а в виду закрытости поддерживает его только автор.
Total Commander
Written in Object Pascal
Double Commander
Written in Object Pascal (Free Pascal/Lazarus)
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|5.72, Аноним (6), 13:50, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. Редчайшее исключение из общей кучи. И, судя по всему, там всё настолько грустно, что открывать стыдно и поздно. Но автор тотала определённо молодец, не унывает
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|6.74, Аноним (6), 13:53, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И то что тотал настолько огорожен, судя по всему, и стало причиной того что на чём-то кроме форточек он никогда не появится, а на форточках остались одни домохозяйки, некоторые ещё с winXP
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|4.73, Аноним (73), 13:52, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> на мёртвом языке?
"Мёртвый" паскаль в недавнем рейтинге поднялся на 20-е место, а "живой" раст опустился на 26-е.
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|5.78, QwertyReg (ok), 14:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ох уж эти рейтинги, где R обгоняет Python.
И казалось бы, при чём тут Rust? Что он вам покоя-то не даёт?
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|6.82, Аноним (82), 14:13, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничего не обгоняет, питон в этих рейтингах почти всегда на первом месте. В последних рейтингах самые популярные языки были вот эти
1. Python
2. Java
3. JavaScript
4. C#
5. C/C++
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|2.111, Аноним (111), 14:50, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Из всего перечисленного пользоваться можно только Qt5, остальные уже давно не встречаются в дистрибутивах.
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|3.114, Аноним (73), 14:57, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не встречаются в дистрибутивах
С современными докерами, покерами и шлакпаками уважающие себя приложения никогда не используют системные либы дистрибутива.
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|1.3, пох. (?), 11:40, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–29 +/–
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жертвы синдрома утенка продолжают выпускать новые и новые ненужные клоны ненужного нортона. Который уже 20 лет в могиле, но они до сих пор ниасилили никакие другие интерфейсы.
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|2.5, Аноним (27), 11:46, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Ненужно смузи отмирает само, а олдовую годноту пилить и через тридцать лет будут.
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|2.13, QwertyReg (ok), 11:56, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Поддерживаю. Двухпанельник - это прошлое тысячелетие, часто видел, что когда приходит в отдел какой-нибудь "ойтишник" и первым делом запускает какой-нибудь Total Commander, то у всего отдела и руководства отдела совершенно не остаётся вопросов в компетенциях этого "специалиста". Где двухпанельники, там и Delphi, там и jQuery, там и ненависть ко всему новому, там и неспособность получать новые знания.
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|3.17, Аноним (4), 12:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> ненависть ко всему новому
Ещё один. К чему новому? Чем заменить-то предлагаете?
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|6.24, QwertyReg (ok), 12:08, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> На сотни убогих «проводников»?
Которыми пользуется весь мир и не жалуется, одни только луддиты никак не могут отпустить старый добрый DOS. "Уся рота, чёрт бы её побрал, идёт не в ногу, один подпоручик идёт в ногу" (с) знаете хоть, кто?
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|4.36, Аноним (1), 12:23, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Подожди. Ослеп он не от порнухи, а постоянного онанизма же! В том числе церебрального.
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|3.35, Аноним (35), 12:22, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> то у всего отдела и руководства отдела совершенно не остаётся вопросов в компетенциях этого "специалиста"
это то же руководство, где админ должен быть всегда загружен: бегать и чинить, бегать и чинить?
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|3.39, Аноним (1), 12:29, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Двухпанельник - это прошлое тысячелетие
Да, тоннельное мышление и восприятие адептов нового тысячелетия не позволяют им пользоваться фичами двухпанельника. Истину говоришь.
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|3.47, Аноним (47), 12:41, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зайчэг, человек на чьем софте летают спутники, пользуется far, навигационный софт для спутника напишешь?))
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|4.52, QwertyReg (ok), 12:51, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зайчэг, человек на чьем софте летают спутники, пользуется far, навигационный софт для
> спутника напишешь?))
А вот люди, которые пишут софт для автопилотов Airbus, Far'ом не пользуются. И кто для МКС софт пишут, тоже.
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|5.64, Аноним (64), 13:31, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это очень даже хорошо, что FAR не пользуются. Правильные разрабы используют правильные оси, и соответственно, midnight commander.
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|7.89, Рошал (?), 14:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Wine портянки в этом запиле под линукс видны невооружённым взглядом.
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|5.85, Аноним (85), 14:16, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебе-то откуда знать, что там за софт на МКС? Тебя туда на пушечный выстрел не подпустят.
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|3.56, Аноним (56), 13:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем вы на него ведетесь? У него ж цель собрать побольше минусов и комментов. Ваши факты ему не нужны. Ой, а я то что ему отвечаю..
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|4.83, Аноним (85), 14:14, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы думаете ему платят не только за его посты, но за количество ответов на его посты?
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|2.61, Аноним (61), 13:21, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А вот и луддиты набежали. Иди тыкай мышкой в примитивный однопанельник аля Windows Explorer. Двухпанельники - это лучшие неконсольные файловые менеджеры.
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|2.80, Viktor (??), 14:10, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я, конечно, понимаю, что настоящиt трю-админы оболочками не пользуются. Только командная строка и только редактор ed!
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|1.7, Аноним (10), 11:48, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Разработка кодовой базы перенесена на GitHub.
Перенесена от куда? С GitLab? ОФОРМЛЯЙ НОВОСТЬ ПОДРОБНО!!!
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|2.11, Аноним (27), 11:51, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>doublecmd.sourceforge.io
>sourceforge.io
>sourceforge
Угадай с тех попыток.
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|3.16, Аноним (10), 12:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что трудно было дополнить: "ранее кодовая база была размещена на sourceforge"?
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|4.21, QwertyReg (ok), 12:03, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А что трудно было дополнить: "ранее кодовая база была размещена на sourceforge"?
Возьми да исправь, чудила.
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|3.20, Жлобс (?), 12:02, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В сборку пацкаля не каждый гентушник может, а тут вообще макойобы.
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|4.101, ryoken (ok), 14:30, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шта? А в чём там затыки? (У меня пока не было необходимости Lazarus тащить; или вы про что-то ещё?)
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|5.112, Урри (ok), 14:51, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лазарус нормально собирается, без бубнов.
А вот под макосью таки проблемы. У меня на днях при попытке поставить зависимости из-за чего-то потащился раст (так и не нашел из-за чего), и он не собрался (ничего удивительного), поломав всю сборку.
Ну а я плюнул на это, не очень то и хотелось.
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|3.62, Аноним (59), 13:23, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дополнение. Бесплатно. Ставьте из правильного места - из магазина приложений (но не сайта разработчика).
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|1.12, Имя (?), 11:55, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Автор настолько сильно пытался скопировать интерфейс тоталкомандера, что умудрился сделать еще более всратый интерфейс, чем у него. А это крайне непросто лол.
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|2.23, Аноним (10), 12:06, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Total Commander > Операционная система: Microsoft Windows, Windows CE, Windows Mobile и Android
Midnight Commander > Операционная система: GNU/Linux, BSD, macOS и Microsoft Windows
Чувствуете разницу? Вы не линуксойд?
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|3.91, Аноним (10), 14:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Midnight Commander
причем тут Midnight Commander? тема о Double Commander.
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|1.25, кек (?), 12:09, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересует вопрос, какой ФМ способен смонтировать девайс c андроид без GVFS? SpaceFM c udevil не пашет.
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|2.94, n80 (?), 14:27, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Могу такой вариант предложить: монтировать утилитой jmtpfs и дальше пользоваться любым.
Сам так делаю, если что.
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|1.33, Ваня (??), 12:18, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чето какая-то полу-дикая шляпа.
- в списке дисков отображаются служебные разделы и чево скрыть их нельзя? В таком виде ими пользоваться решительно невозможно!
- одна панель инструментов? В 2021, серьезно? передайте контрибуторам, что в ТС их можно наделать целую кучу и разместить не только лишь сверху, но и снизу, слева и справа и даже по середине! Даже крузайдер так умеет (естессно, кроме панели в центре, самой нужной).
- где млин ИЗБРАННЫЕ КАТАЛОГИ (Directory hotlist)!? как этой хренью можно пользоваться без них?!
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|2.48, Урри (ok), 12:41, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот и напиши ребятам пару ишюсов. Они будут благодарны.
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|2.53, кок (?), 12:51, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дурашка, тут есть и хотлист, и вертикальная панель, и даже черный список для любых не понравившихся тебе разделов. Очк потерял?
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|1.41, Карабьян (?), 12:31, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно посмотреть, как на Си/++ грамотно пишется код, использующий разные библиотеки
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|1.46, Сергей (??), 12:40, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличный коммандер, с удовольствием пользуюсь, успехов автору!
P.S. проводник отстой.
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|2.104, ryoken (ok), 14:32, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А через framebuffer оно заводится? Если Иксы сдохли или ещё не установлены :D.
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|1.54, Карабьян (?), 12:52, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Все-таки выскажусь
Не пользовался никогда ни им, ни виндовым аналогом, но приходить сюда и хейтить считаю нелепым. Только кто юзал какое-то время и может рассказать о недочетах и минусах, а плеваться, проходя мимо -- зачем?
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|1.60, data man (ok), 13:21, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Предлагается три варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2, Qt4 и Qt5.
Qt6 будет (ли) в версии 2.0.0?
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|2.66, _hide_ (ok), 13:35, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там, на самом деле, особо нет никакого GTK2, Qt4 и Qt5. В основном берутся готовые компоненты из LCL. А в нем никто не спешит менять шило на мыло.
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|2.67, Билли (?), 13:39, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Шел к с своему завершению 2к21, но некоторые индивидуумы все еще искали свежий софт под XP.
Обновись до 11 уже наконец.
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|2.88, Аноним (10), 14:23, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>На Windos XP не запускается
Вы могли бы установить понравившийся вам дистрибутив Linux и на нем установить Double Commander.
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|3.84, Уролог (?), 14:16, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот случай, когда о причине потере зрения у этих анонистов не стоит сомневаться.
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|1.110, Аноним (111), 14:49, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автор проги крутой, снимаю шляпу. Столько лет пилить и доводить продукт до совершенства - не у всякого хватит терпения.
Но вот с инструментарием он промахнулся. Может сам код DC и написан нормально, но инструментарий этот просто лютые баг на баге. На трех тачках с разными дистрибутивами постоянно какие-то проблемы. От сегфолта, ведущего внутрь GUI-библиотеки до тормозов отрисовки. И сборка постоянно сегфолтится тоже в рандомные моменты. С 3-4 перезапуска только собирается целиком. Надеюсь версию 2.0 перепишет на чем-нибудь другом, более традиционном.
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