Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.0.0

Доступна новая версия двухпанельного файлового менеджера Double Commander 1.0.0, пытающегося повторить функциональность Total Commander и обеспечить совместимость с его плагинами. Предлагается три варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2, Qt4 и Qt5. Код доступен под лицензией GPLv2. Из особенностей Double Commander можно отметить выполнение всех операций в фоновом режиме, поддержку переименования группы файлов по маске, интерфейс на базе вкладок, двухпанельный режим с вертикальным или горизонтальным размещением панелей, встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, работа с архивами как с виртуальными директориями, расширенные средства поиска, настраиваемая панель, поддержка плагинов Total Commander в форматах WCX, WDX и WLX, функция ведения лога файловых операций. Изменение номера версии на 1.0.0 является следствием достижения максимального значения второй цифры, что, в соответствии с применяемой в проекте логикой нумерации версий, привело к переходу к номеру 1.0 после 0.9. Как и раньше уровень качества кодовой базы оценивается как бета-версии. Основные изменения: Разработка кодовой базы перенесена на GitHub.

Добавлен режим выполнения файловых операций с повышенными привилегиями (с правами администратора).

Обеспечено копирование расширенных атрибутов файлов.

Реализована вертикальная панель инструментов, размещаемая между панелями.

Предоставлена возможность раздельной настройки форматирования поля с размером файла в заголовке и нижней части экрана.

Добавлена синхронная навигация, обеспечивающая синхронное изменение каталога в обеих панелях.

Добавлена функция поиска дубликатов.

В диалоге синхронизациии каталогов добавлена опция для удаления выбранных элементов и обеспечено отображение корректного прогресса файловых операций.

Добавлена поддержка алгоритма сжатия Zstandart и архивов ZST, TAR.ZST.

Добавлена поддержка вычисления и проверки хэшей BLAKE3.

Обеспечен поиск в архивах находящихся внутри других архивов, а также поиск текста в форматах офисных документов, основанных на XML.

В просмотрщике изменено оформление панели и реализован поиск с использованием регулярных выражений.

Обеспечена загрузка миниатюр из файлов mp3.

Добавлен режим Flat view.

При работе с сетевыми хранилищами улучшена обработка ошибок и перехода в offline.



