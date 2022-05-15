Уязвимость в unrar, позволяющая перезаписать файлы при распаковке архива

2.10 , ИмяХ ( ? ), 09:48, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что значит "нормальное" место? Написано же - насколько позволяют права пользователя, значит все нормально.

3.30 , a_kusb ( ok ), 12:44, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что значит "нормальное" место? Написано же - насколько позволяют права пользователя,

> значит все нормально. Кстати да, это удобно же.

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:01, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Написать можно, но тогда исчезнет возможность перезаписывать любые файлы в хомяке. Хотя сейчас эту возможность придется удалять -- люди ее все-таки заметили.

3.17 , Аноним ( 1 ), 10:35, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Любому эксперту с opennet 🐓 ясно что это бэкдор

4.26 , Аноним ( 25 ), 12:21, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да кто таких уязвимостей только не было и в вебсерверах и черте лысом. Даже автор не считал это уязвимостью, а думал что фича.

2.52 , Аноним ( - ), 15:49, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А почему нельзя сделать проверку куда мы распаковываем и что это нормальное место? Потому что первое что прихожит кодеру в бошку это взять имя файла (и возможно кусок пути, если сохранено в архиве) - и записать это как есть. Но, как видим, на specially crafted content с этим есть довольно забавные нюансы. Когда это не архиватор из ФС сгенерил, а хитрозадый хакер в хидер прописал ../../../../../etc/passwd - потуга скормить такое имя сисколам ведет к вполне ожидаемым результатам. ЧСХ это не очень удачная семантика операций ФС, но во первых, она и легитимно используется, а во вторых - все ее варианты обхода заткнуть не так уж и просто. Можете посмотреть как например вебсервера так имеют, особенно новоделы.

