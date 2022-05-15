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Уязвимость в unrar, позволяющая перезаписать файлы при распаковке архива

15.05.2022 01:03

В утилите unrar выявлена уязвимость (CVE-2022-30333), позволяющая при распаковке специально оформленного архива перезаписать файлы вне текущего каталога, насколько это позволяют права пользователя. Проблема устранена в выпусках RAR 6.12 и unrar 6.1.7. Уязвимость проявляется в версиях для Linux, FreeBSD и macOS, но не затрагивает сборки для Android и Windows.

Проблема вызвана отсутствием должной проверки последовательности "/.." в файловых путях, указанных в архиве, что позволяет при распаковке выйти за границы базового каталога. Например, разместив в архиве "../.ssh/authorized_keys" атакующий может попытаться перезаписать файл пользователя "~/.ssh/authorized_keys" в момент распаковки.

  1. Главная ссылка к новости (http://cve.mitre.org/cgi-bin/c...)
  2. OpenNews: Уязвимость в 7-Zip, позволяющая получить привилегии SYSTEM в Windows
  3. OpenNews: Уязвимость Zip Slip, затрагивающая библиотеки для распаковки архивов
  4. OpenNews: Уязвимость в GNU tar, позволяющая перезаписать сторонние файлы
  5. OpenNews: Уязвимость в KDE Ark, позволяющая перезаписать файлы при открытии архива
  6. OpenNews: Уязвимость в zlib, проявляющаяся при сжатии специально оформленных данных
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57190-rar
Ключевые слова: rar
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:50, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Вечная уязвимость
     
     
  • 2.9, ИмяХ (?), 09:47, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Это из начал но было так задумано. Этой фичу использовали многие инсталляторы. Только в мире швaбодного по это вдруг стало "уязвимостью"
     
     
  • 3.12, And (??), 10:06, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Программировать - это гораздо сложнее фронт-энда. Это надо работать, заниматься _продуманной_ обработкой ввода от пользователя, прорабатывать-работать.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:19, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже шутка недели не меньше.
     
  • 3.50, Аноним (-), 15:43, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только в мире швaбодного по это вдруг стало "уязвимостью"

    Чисто поржать, RAR и UNRAR - не есть "свободное ПО". Как максимум на консольный unrar сорцы есть, но даже они ни разу не свободные, под левой квазипроприетарной лицензией. Но спасибо за testimonial, перенаправим его б-дским проприетариям :)

     
  • 2.48, Аноним (48), 15:16, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другая классическая проблема: читаем один файл пишем в другой, но забываем проверить, а не один ли это файл. Или не забываем, проверяем, но по путям. Пути разные, а inode один, оказывается второй аргумент был симлинком. Или мы, как в сабже, забыли интерпретировать ./../~/~user.

    И ещё миллион таких проблем. А как вишенка на торте - ToUToC для долгоиграющих программ. Проверили всё, всё нормально, начали работу, а файлы переместились (сторонней программой) после нашей проверки, но ещё в процессе работы программы, и приплыли.

    Короче, проверка аргументов команд, особенно если это пути файловой системы - это не так просто, как может показаться.

     

  • 1.2, васёк (?), 09:07, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ещё одна такая уязвимость - и ухожу на zip !
    достали!!!
     
     
  • 2.4, КО (?), 09:18, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если у меня не выпадет *вайфу_name*, я установлю Ubuntu!
     
  • 2.41, Аноним (41), 13:32, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У zip другая проблема, хранит имена файлов не в юникоде => кракозябры при распаковке на другой платформе. Переходи на 7zip.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 14:00, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    7zip косячнее еще больше. В Генту даже новость приходила о том что стоит его выпмлить из системы.а то и вовсе будет депрекатед. Во Фряхе тоже если делать проверку на уязвимости,то 7zip показывает как бяку.
     
     
  • 4.45, Аноним (43), 14:19, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я всех ввел в заблуждение,в самом деле речь про p7zip
     
     
  • 5.49, Аноним (49), 15:24, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это единственный 7z, который там есть, версия 6 летней давности или около того. В том году исходники свежей версии утекли, да что-то никто не спешит подобрать.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 09:18, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шо, опять?!
     
  • 1.5, ИмяХ (?), 09:29, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять виновата дырявая сишка
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:35, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Здесь не столько сишка сколько отсутствие мозгов.
     
     
  • 3.16, Аноним (1), 10:30, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Надо понимать у тебя мозгов больше чем у разработчиков rar?
     
     
  • 4.19, Бывалый смузихлёб (?), 10:46, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если они настолько посредственно проверяют строки - то даже у начинающего проггера мозгов может оказаться сильно больше
     
  • 3.39, Аноним (39), 13:30, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Здесь не столько сишка сколько отсутствие мозгов.

    Ссышнику некогда думать о безопасности - у него мозги забиты ссышным гемм0ром.

     
  • 2.51, Аноним (-), 15:45, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять виновата дырявая сишка

    Вообще так можно на любом яп налететь, лишь бы с фс работать умел.

     

  • 1.7, a_kusb (ok), 09:44, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему нельзя сделать проверку куда мы распаковываем и что это нормальное место?
     
     
  • 2.10, ИмяХ (?), 09:48, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что значит "нормальное" место? Написано же - насколько позволяют права пользователя, значит все нормально.
     
     
  • 3.30, a_kusb (ok), 12:44, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что значит "нормальное" место? Написано же - насколько позволяют права пользователя,
    > значит все нормально.

    Кстати да, это удобно же.

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:01, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Написать можно, но тогда исчезнет возможность перезаписывать любые файлы в хомяке. Хотя сейчас эту возможность придется удалять -- люди ее все-таки заметили.
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 10:35, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любому эксперту с opennet 🐓 ясно что это бэкдор
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 12:21, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кто таких уязвимостей только не было и в вебсерверах и черте лысом. Даже автор не считал это уязвимостью, а думал что фича.
     
  • 2.52, Аноним (-), 15:49, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему нельзя сделать проверку куда мы распаковываем и что это нормальное место?

    Потому что первое что прихожит кодеру в бошку это взять имя файла (и возможно кусок пути, если сохранено в архиве) - и записать это как есть. Но, как видим, на specially crafted content с этим есть довольно забавные нюансы. Когда это не архиватор из ФС сгенерил, а хитрозадый хакер в хидер прописал ../../../../../etc/passwd - потуга скормить такое имя сисколам ведет к вполне ожидаемым результатам.

    ЧСХ это не очень удачная семантика операций ФС, но во первых, она и легитимно используется, а во вторых - все ее варианты обхода заткнуть не так уж и просто. Можете посмотреть как например вебсервера так имеют, особенно новоделы.

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:45, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Уязвимость проявляется в версиях для Linux, FreeBSD и macOS, но не затрагивает сборки для Android и Windows.

    Вот вам и вирусы на венде и ондроит.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:40, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дак автор рара виндузятнеГ, вои и накосячил со слешами...
     
     
  • 3.22, васёк (?), 11:42, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а под android не накосячил ...
    опять эксперт опеннета
     
     
  • 4.28, Аноним (25), 12:22, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И часто ты архивы распаковываешь на андроиде?
     
     
  • 5.33, Самый Лучший Гусь (?), 12:55, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый день запаковываю и распаковываю. 7z в Termux. Очень удобно, брат что характерно, жив.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:27, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    по-моему, наоборот - было фичей
     
  • 1.15, Аноним (49), 10:28, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ебилдов не завезли, до сих пор прошлогодняя версия. 9/10 файлов, скачиваемых из интернета, в этом формате. Что ж.
     
     
  • 2.27, RomanCh (ok), 12:22, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позвольте поинтересоваться, а что вы такого постоянно из интернетов качаете в rar?
     
     
  • 3.31, Аноним (49), 12:51, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Позвольте поинтересоваться, а что вы такого постоянно из интернетов качаете в rar?

    Да так, различные опенсорсные и около того программы. Походите по тому же гитхабу, посмотрите.

     
     
  • 4.34, Самый Лучший Гусь (?), 12:59, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На гитхабе для шиндошс всё зазиповано. Для всех остальных тарболлы или точно так же зазиповано. Проприетарный RAR в обществе подлинных ценителей свободного и открытого ПО — моветон. Вот как плевок в душу, честное слово.
     
     
  • 5.35, Аноним (49), 13:00, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, но почему-то так делают.
     
     
  • 6.38, Самый Лучший Гусь (?), 13:15, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит ответственные органы недорабатывают. Думаю, это пройдёт.
     
  • 4.53, Аноним (-), 15:51, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да так, различные опенсорсные и около того программы.

    Что-то у вас какой-то паршивый опенсорс.

    > Походите по тому же гитхабу, посмотрите.

    По репам от васяна с варезом чтоли, где даже лицензия не прописана и какая-то домашка русского студня вывалена? Остальные раром так то не пользуются особо. Особенно опенсорсники.

     
     
  • 5.56, Аноним (49), 16:39, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычный, иного не завезли. Стоит сказать спасибо, что вообще поставляют исходники -- у некоторых на гитхабе только блобы.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:09, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, на винде продвинутые школьники rar ставят, ладно.
    Остальным это зачем?
     
     
  • 2.40, YetAnotherOnanym (ok), 13:31, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В бухтерии rar любят. На сайтах госорганов часто доки в нём выкладывают.
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:41, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем unrar если есть unar, который те же rar распаковывает?
     
     
  • 2.23, ИмяХ (?), 12:05, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем urar если есть unrar, который те же rar распаковывает?
     
     
  • 3.36, Самый Лучший Гусь (?), 13:00, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    unar даже чёрта лысого распаковывает, а не только rar. Есть ещё bsdtar из libarchive, тоже достаточно универсальный.
     
  • 3.47, Аноним (21), 14:56, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для установки unrar надо приседать с включением репозиториев с проприетарью, тогда как unar в дефолтных почти везде
     

  • 1.29, zog (??), 12:27, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А WinRAR 6.12 почему не выпустили?
     
     
  • 2.32, Андрей (??), 12:52, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость _внимательно_ прочитайте
     
     
  • 3.37, zog (??), 13:10, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот ты мне "невнимательному" расскажи, почему rar и unrar обновились, а WinRAR нет. Там что какой-то другой код работы с директориями?
     
     
  • 4.55, ИмяХ (?), 16:16, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.42, Аноним (43), 13:50, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда бы не подумал что это уязвимость. К тому же галочки есть во всяких xarchiver с разрешением на перезапись.
     
  • 1.44, Аноним (44), 14:11, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это Рошал накосячил что-ли? Формат Rar косячный и не нужный формат.
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 16:02, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как узнать опенсорсника? По частоте употребления словосочетания «не нужно».
     

  • 1.46, InuYasha (??), 14:49, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *UT announcer*
    Congratulations! You are the winrar!
     

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