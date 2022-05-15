Уязвимость в unrar, позволяющая перезаписать файлы при распаковке архива

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|2.9, ИмяХ (?), 09:47, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Это из начал но было так задумано. Этой фичу использовали многие инсталляторы. Только в мире швaбодного по это вдруг стало "уязвимостью"
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|3.12, And (??), 10:06, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Программировать - это гораздо сложнее фронт-энда. Это надо работать, заниматься _продуманной_ обработкой ввода от пользователя, прорабатывать-работать.
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|3.50, Аноним (-), 15:43, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только в мире швaбодного по это вдруг стало "уязвимостью"
Чисто поржать, RAR и UNRAR - не есть "свободное ПО". Как максимум на консольный unrar сорцы есть, но даже они ни разу не свободные, под левой квазипроприетарной лицензией. Но спасибо за testimonial, перенаправим его б-дским проприетариям :)
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|2.48, Аноним (48), 15:16, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Другая классическая проблема: читаем один файл пишем в другой, но забываем проверить, а не один ли это файл. Или не забываем, проверяем, но по путям. Пути разные, а inode один, оказывается второй аргумент был симлинком. Или мы, как в сабже, забыли интерпретировать ./../~/~user.
И ещё миллион таких проблем. А как вишенка на торте - ToUToC для долгоиграющих программ. Проверили всё, всё нормально, начали работу, а файлы переместились (сторонней программой) после нашей проверки, но ещё в процессе работы программы, и приплыли.
Короче, проверка аргументов команд, особенно если это пути файловой системы - это не так просто, как может показаться.
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|2.4, КО (?), 09:18, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если у меня не выпадет *вайфу_name*, я установлю Ubuntu!
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|2.41, Аноним (41), 13:32, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У zip другая проблема, хранит имена файлов не в юникоде => кракозябры при распаковке на другой платформе. Переходи на 7zip.
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|3.43, Аноним (43), 14:00, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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7zip косячнее еще больше. В Генту даже новость приходила о том что стоит его выпмлить из системы.а то и вовсе будет депрекатед. Во Фряхе тоже если делать проверку на уязвимости,то 7zip показывает как бяку.
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|5.49, Аноним (49), 15:24, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это единственный 7z, который там есть, версия 6 летней давности или около того. В том году исходники свежей версии утекли, да что-то никто не спешит подобрать.
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|4.19, Бывалый смузихлёб (?), 10:46, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если они настолько посредственно проверяют строки - то даже у начинающего проггера мозгов может оказаться сильно больше
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|3.39, Аноним (39), 13:30, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Здесь не столько сишка сколько отсутствие мозгов.
Ссышнику некогда думать о безопасности - у него мозги забиты ссышным гемм0ром.
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|2.51, Аноним (-), 15:45, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опять виновата дырявая сишка
Вообще так можно на любом яп налететь, лишь бы с фс работать умел.
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|1.7, a_kusb (ok), 09:44, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему нельзя сделать проверку куда мы распаковываем и что это нормальное место?
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|2.10, ИмяХ (?), 09:48, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что значит "нормальное" место? Написано же - насколько позволяют права пользователя, значит все нормально.
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|3.30, a_kusb (ok), 12:44, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что значит "нормальное" место? Написано же - насколько позволяют права пользователя,
> значит все нормально.
Кстати да, это удобно же.
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|2.11, Аноним (11), 10:01, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Написать можно, но тогда исчезнет возможность перезаписывать любые файлы в хомяке. Хотя сейчас эту возможность придется удалять -- люди ее все-таки заметили.
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|4.26, Аноним (25), 12:21, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да кто таких уязвимостей только не было и в вебсерверах и черте лысом. Даже автор не считал это уязвимостью, а думал что фича.
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|2.52, Аноним (-), 15:49, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему нельзя сделать проверку куда мы распаковываем и что это нормальное место?
Потому что первое что прихожит кодеру в бошку это взять имя файла (и возможно кусок пути, если сохранено в архиве) - и записать это как есть. Но, как видим, на specially crafted content с этим есть довольно забавные нюансы. Когда это не архиватор из ФС сгенерил, а хитрозадый хакер в хидер прописал ../../../../../etc/passwd - потуга скормить такое имя сисколам ведет к вполне ожидаемым результатам.
ЧСХ это не очень удачная семантика операций ФС, но во первых, она и легитимно используется, а во вторых - все ее варианты обхода заткнуть не так уж и просто. Можете посмотреть как например вебсервера так имеют, особенно новоделы.
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|1.8, Аноним (8), 09:45, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Уязвимость проявляется в версиях для Linux, FreeBSD и macOS, но не затрагивает сборки для Android и Windows.
Вот вам и вирусы на венде и ондроит.
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|1.15, Аноним (49), 10:28, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ебилдов не завезли, до сих пор прошлогодняя версия. 9/10 файлов, скачиваемых из интернета, в этом формате. Что ж.
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|2.27, RomanCh (ok), 12:22, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Позвольте поинтересоваться, а что вы такого постоянно из интернетов качаете в rar?
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|3.31, Аноним (49), 12:51, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Позвольте поинтересоваться, а что вы такого постоянно из интернетов качаете в rar?
Да так, различные опенсорсные и около того программы. Походите по тому же гитхабу, посмотрите.
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|4.34, Самый Лучший Гусь (?), 12:59, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На гитхабе для шиндошс всё зазиповано. Для всех остальных тарболлы или точно так же зазиповано. Проприетарный RAR в обществе подлинных ценителей свободного и открытого ПО — моветон. Вот как плевок в душу, честное слово.
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|4.53, Аноним (-), 15:51, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да так, различные опенсорсные и около того программы.
Что-то у вас какой-то паршивый опенсорс.
> Походите по тому же гитхабу, посмотрите.
По репам от васяна с варезом чтоли, где даже лицензия не прописана и какая-то домашка русского студня вывалена? Остальные раром так то не пользуются особо. Особенно опенсорсники.
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|5.56, Аноним (49), 16:39, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычный, иного не завезли. Стоит сказать спасибо, что вообще поставляют исходники -- у некоторых на гитхабе только блобы.
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|1.20, Аноним (20), 11:09, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, на винде продвинутые школьники rar ставят, ладно.
Остальным это зачем?
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|2.23, ИмяХ (?), 12:05, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем urar если есть unrar, который те же rar распаковывает?
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|3.36, Самый Лучший Гусь (?), 13:00, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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unar даже чёрта лысого распаковывает, а не только rar. Есть ещё bsdtar из libarchive, тоже достаточно универсальный.
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|3.47, Аноним (21), 14:56, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для установки unrar надо приседать с включением репозиториев с проприетарью, тогда как unar в дефолтных почти везде
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|3.37, zog (??), 13:10, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот ты мне "невнимательному" расскажи, почему rar и unrar обновились, а WinRAR нет. Там что какой-то другой код работы с директориями?
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|1.42, Аноним (43), 13:50, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда бы не подумал что это уязвимость. К тому же галочки есть во всяких xarchiver с разрешением на перезапись.
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|2.54, Аноним (54), 16:02, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как узнать опенсорсника? По частоте употребления словосочетания «не нужно».
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