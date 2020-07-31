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Уязвимость в KDE Ark, позволяющая перезаписать файлы при открытии архива

31.07.2020 13:47

В развиваемом проектом KDE менеджере архивов Ark выявлена уязвимость (CVE-2020-16116), позволяющая при открытии в приложении специально оформленного архива перезаписать файлы вне каталога, указанного для раскрытия архива. Проблема в том числе проявляется при раскрытии архивов в файловом менеджере Dolphin (пункт Extract в контекстном меню), который использует функциональность Ark для работы с архивами. Уязвимость напоминает давно известную проблему Zip Slip.

Эксплуатация уязвимости сводится к добавлению в архив путей, содержащих символы "../", при обработке которых Ark может выйти за пределы базового каталога. Например, при помощи указанной уязвимость можно перезаписать сценарий .bashrc или разместить скрипт в каталог ~/.config/autostart для организации запуска своего кода с привилегиями текущего пользователя. Проверки для вывода предупреждения при наличии проблемных архивов добавлены в выпуске Ark 20.08.0. Для исправления также доступен патч.

  1. Главная ссылка к новости (https://bugs.launchpad.net/ubu...)
  2. OpenNews: Уязвимость Zip Slip, затрагивающая библиотеки для распаковки архивов
  3. OpenNews: Вышел релиз gzip 1.4 с исправлением опасной уязвимости
  4. OpenNews: Уязвимость в GNU tar, позволяющая перезаписать сторонние файлы
  5. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при подключении внешнего носителя
  6. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при просмотре списка файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53467-kde
Ключевые слова: kde, ark, zip
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  • 1.1, Аноним (1), 13:51, 31/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, справедливости ради, на любом языке можно написать уязвимый код.
     
     
  • 2.4, пох. (?), 14:25, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, справедливости ради, на любом языке можно написать уязвимый код.

    На брейнфаке конечно можно, но никто не сумеет ту уязвимость найти. Да и искать не станет ;-)


     
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:51, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну правильно. На расте никто уязвимости и не ищеет, потому что мало кто на нём пишет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:18, 31/07/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    никогда не было и вот опять проблема с архивами и перезаписью файлов
     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 14:40, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну тк KDE
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:09, 31/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ничего удивительно, они поди до сих пор баг с исчерпанием места на диске не исправили. Достаточно было создать архив с циклической структурой на симлинках.
     

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