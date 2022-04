Уязвимость в 7-Zip, позволяющая получить привилегии SYSTEM в Windows

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:21, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – ты ведь живёшь ради таких новостей, не так ли?)

3.11 , Аноним ( 11 ), 12:27, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – он просто отыгрывается после новости об уязвимости в растоманской програмке :)

4.53 , Аноним ( 53 ), 14:36, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > он просто отыгрывается после новости об уязвимости в растоманской програмке :) Только там был "18-летний энтузиаст Линукса", нихрена не знающий (читать конфиг через cat - сильное колдунство) и "дыры" вида "если записать в tmp пидфайл, то низзя запустить, а если в качестве конфига указать диск, то оно может выжрать всю память при попытке чтения" - но радости у Военов Против Раста полные штаны. А тут у бородатых, опытных дядек на "правильном ЯП" опять случилось "Причинами возможности проведения атаки через подстановку команд (command injection) называются переполнение буфера в процессе 7zFM.exe и неверная настройка прав для библиотеки 7z.dll.", но "это же другое!"©:

"... кривая архитектура! .... дыра в венде!" 5.55 , Аноним ( 55 ), 14:57, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – плохой погромист != плохой язык Я ничего не имею ни против С, ни против С++, ни против раста. Но я против тех, кто с пафосом фаната защищает "честь" того или иного языка. Настоящие программисты не теряют голову от одного единственного "Ъ" языка — они могут выучить и писать на любом языке.

6.57 , КактоТак ( ? ), 15:11, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здесь целая спецоперация деrustификация. Сишники и сочувствующие рисуют на своих пк символ C и в этой, по их мировосприятию, священной войне борются и будут бороться до последнего переполнения буфера.

7.58 , ЕщеБольшеАналогий ( ? ), 15:17, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сами же сишники оправдывают свои превентивные хлопки и ликвидации якобы защитой угнетегия сишников во всё более rustифицируемом коммунити.

8.59 , ПолитикойНеИнтересуюсь ( ? ), 15:21, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать защитой от угнетения сишников Правда не только лишь каждый сишник этого не испы... 3.84 , anonym13 ( ? ), 18:34, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так же как вы живёте ради новостей про ошибки в расте или вейленде

2.21 , Аноним ( 21 ), 12:39, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже если Си устарел и плох в работе с памятью, это не значит, что нужно жрать г... раст.

3.65 , Аноним ( 65 ), 15:56, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Руки надо выпрямлять, а не языки менять.

3.68 , ананим.orig ( ? ), 16:10, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – наоборот, он очень хорош в работе с памятью.

позволяет делать всё.

но некоторые думают, что хороший хирург сделает из них отличных танцоров.

о чем и сабж собстно.

2.27 , Аноним ( 27 ), 12:47, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теперь есть версия 7z-ипа, которой можно ломать венду :)

2.85 , U202204161753 ( ? ), 18:39, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, есть "полу-инсайдерская" информация. На олимпиадах для C++ / C language, всё таки, создаются условия не такие как другим ЯП. Это, как минимум, "не спортивно"