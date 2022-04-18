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|1.1, Fracta1L (ok), 12:11, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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> вызвана сочетанием неверной настройки библиотеки 7z.dll и переполнением буфера
Очередная сишная возможность
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|3.11, Аноним (11), 12:27, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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он просто отыгрывается после новости об уязвимости в растоманской програмке :)
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|4.53, Аноним (53), 14:36, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> он просто отыгрывается после новости об уязвимости в растоманской програмке :)
Только там был "18-летний энтузиаст Линукса", нихрена не знающий (читать конфиг через cat - сильное колдунство) и "дыры" вида "если записать в tmp пидфайл, то низзя запустить, а если в качестве конфига указать диск, то оно может выжрать всю память при попытке чтения" - но радости у Военов Против Раста полные штаны.
А тут у бородатых, опытных дядек на "правильном ЯП" опять случилось "Причинами возможности проведения атаки через подстановку команд (command injection) называются переполнение буфера в процессе 7zFM.exe и неверная настройка прав для библиотеки 7z.dll.", но "это же другое!"©:
"... кривая архитектура! .... дыра в венде!"
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|5.55, Аноним (55), 14:57, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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плохой погромист != плохой язык
Я ничего не имею ни против С, ни против С++, ни против раста. Но я против тех, кто с пафосом фаната защищает "честь" того или иного языка. Настоящие программисты не теряют голову от одного единственного "Ъ" языка — они могут выучить и писать на любом языке.
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|6.57, КактоТак (?), 15:11, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь целая спецоперация деrustификация. Сишники и сочувствующие рисуют на своих пк символ C и в этой, по их мировосприятию, священной войне борются и будут бороться до последнего переполнения буфера.
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|7.58, ЕщеБольшеАналогий (?), 15:17, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сами же сишники оправдывают свои превентивные хлопки и ликвидации якобы защитой угнетегия сишников во всё более rustифицируемом коммунити.
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|2.21, Аноним (21), 12:39, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если Си устарел и плох в работе с памятью, это не значит, что нужно жрать г... раст.
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|3.68, ананим.orig (?), 16:10, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наоборот, он очень хорош в работе с памятью.
позволяет делать всё.
но некоторые думают, что хороший хирург сделает из них отличных танцоров.
о чем и сабж собстно.
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|2.85, U202204161753 (?), 18:39, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, есть "полу-инсайдерская" информация.
На олимпиадах для C++ / C language, всё таки, создаются условия не такие как другим ЯП.
Это, как минимум, "не спортивно"
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|1.2, dullish (ok), 12:11, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Я, кстати, тоже не понял при чём здесь 7z, если дыра в венде. И, главное, что толку его править, если в эту известную дыру теперь все мамкины хакеры полезут.
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|3.24, Аноним (24), 12:44, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ага. Сверлить в таком-то месте чтобы разблокировать множитель.
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|3.31, dullish (ok), 12:53, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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То есть сам ты вообще не вкурил о чём речь и теперь робко надеешься, что я начну с тобой спорить и понятными словами объясню?
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|4.60, Аноним (8), 15:40, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я надеюсь видеть меньше дебильной отсебятины в комментариях, но увы
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|3.56, kai3341 (ok), 15:04, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну так тыковкой подумай, и новость ещё раз перечитай
Я кстати тоже не понял. Какого чёрта процесс 7zFM вообще стартует?
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|1.3, Lost Inside (ok), 12:15, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> в область c подсказкой
> источником уязвимости является процесс Microsoft HTML Helper
"Но, черт побери, Холмс, как???" (Ц)
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|2.9, Zenitur (ok), 12:26, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У нас на линуксе тоже бывает весело. Был случай, я пользовался браузером (Firefox, если важно), нажимаю правой кнопкой, появляется контекстное меню. В этот момент, браузер зависает. Я не могу ничего нажать, потому что активно контекстное меню, и пока оно не исчезнет, "иксы" не дадут ни на что нажать.
Завершил приложение через Ctrl-Alt-F1
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|1.5, kusb (?), 12:16, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как или что?... 7z запускается от System? А зачем? Если у 7z меньше прав, то это ...эксплойт?
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|2.13, Аноним (8), 12:29, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ничего для себя не вынес из видео — что в итоге хакнули в операционке 20летней давности?
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|1.10, Zenitur (ok), 12:27, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Microsoft HTML Helper (hh.exe)
О, а я считал, что это вирусня, и пытался её "прибить". Не помню, в какой момент этот процесс появился в винде, по-моему начиная с XP SP2, а на SP1 ничего такого не было
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|1.12, iCat (ok), 12:28, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Мас-саракш!
Дыра в архитектуре, но виновато приложение...
Типа "Господа воры, просьба не прислоняться к двери, а то она выпадывает"...
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|2.16, ыы (?), 12:36, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как только вы покажите что ЛЮБОЕ приложение так же позволяет эксплуатируя эту архитектурную особенность получить права SYSTEM - вы докажите что дыра в архитектуре.
Пока- показано только для одного приложения. В коем и дыра собственно.
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|3.30, Аноним (27), 12:51, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И какой толк, что в приложении что-то исправят? Берём предыдущую неисправленную версию и ... ломаем винду!
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|4.37, ыы (?), 13:26, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и отключаем антивирус, поскольку все неисправленные версии будут помечены как вирус
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|3.32, kusb (?), 12:54, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в винде есть исключения для 7zip? Я слышал там раньше занимались таким для совместимости.
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|1.15, Аноним (24), 12:35, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Я ничего не понял. Откуда у процесса со средним уровнем integrity права SYSTEM?
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|3.20, Zenitur (ok), 12:39, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я например пользуюсь Portable-версией 7-Zip, которая не требует прав администратора
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|4.39, ыы (?), 13:39, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я более чем уверен что запуск одного из миллионов вируса без админских прав и при выключенном антивирусе нанесет больший вред чем эта уязвимость...
если же включить антивирус и внести сигнатуру неисправленной версии в базу вирусов- то все будет не так радужно..
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|4.40, ыы (?), 13:42, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умный, да? Читать умеешь? Да еще на заборах.. Ну значит тебе их и закрашивать... :)
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|1.18, Аноним (18), 12:37, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Примечательно, что после уведомления о проблеме разработчики 7-Zip не признали уязвимость и заявили, что источником уязвимости является процесс Microsoft HTML Helper (hh.exe)
И они правы.
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|2.19, ыы (?), 12:39, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И неважно что переполнение буфера в 7Zip ?
Как скажите...
%)
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|5.28, Аноним (21), 12:48, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это вендоспецифичный костиль.
<script language="jscript">
var c = "cmd.exe";
new ActiveXObject('WScript.Shell').Run(c);
</script>
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|3.42, Аноним (-), 13:47, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если через обычное пользовательское приложение (которое можно и самому написать как хочется/нужно) можно получить максимальные права в системе, то проблема явно не в приложении.
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|4.71, Аноним (71), 16:20, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у этого твоего "обычного пользовательского приложения" так же как у 7z.dll будут "максимальные права в системе" (по новости там SYSTEM) и дырка с переполнением буфера, то, внезапно, за буфер можно пропихнуть какой угодно код и выполнить его с правами SYSTEM.
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|5.79, Аноним (-), 17:58, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у приложения уже есть системные права, то, без вопросов, ошибки в нём чреваты. Но были ли у приложения эти права? В новости говорится о получении прав через манипуляции компонентами операционки. Об исходных правах приложения ничего не говорится. Кстати, а зачем вообще архиватору права SYSTEM?
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|6.86, Аноним (86), 18:40, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, чтобы пользователь не забывал, кто тут хозяин. В данном случае тут хозяин просмотрщик вирусов от МС как я понял, очень удобно через него малвари работать.
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|1.36, X86 (ok), 13:18, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Так как исправления пока не опубликованы в качестве обходного пути защиты предлагается ограничить программе 7-zip доступ только возможностью чтения и запуска."
И как это сделать на винде? Отдельного пользователя для архиватора делать? А как он будет запускаться через клик по архиву?
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|2.46, Аноним (46), 13:58, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставишь нормальный двухпанельник (far, tc, etc.), а отдельную приложуху экстерминируешь. Всё просто.
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|2.47, InuYasha (??), 14:09, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кажется, было такое в gpedit.msc или где-то ещё. Но в Шинде, в отличие ОТ, настроить права можно на любой пук. И без костылей и нескольких конфликтующих систем.
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|2.43, Аноним (41), 13:51, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А так там еще надо специальный хак сначала скачать и запустить, а потом добровольно претащить специальный файл в окно справки. Ну так себе уязвимость, на уровне "DoS атака на сервер с помощью физического доступа к серверу".
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|1.44, Аноним (44), 13:53, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В одинадцатой винде это тоже происходит? Там вроде почистили много легаси кода
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|1.48, barmaley (??), 14:10, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я что-то не понял - он уже под админом работает и под админом 7zip запускает? Ну так чему удивляться тогда? Из под админа не проблема и в систем подняться
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|1.54, Аноним (65), 14:38, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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А вот не надо было с православного винрара переходить на вот этот ваш 7-Zip. Не нужОн нам этот ваш 7-Zip.
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|1.61, SilverCutePony (ok), 15:48, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так ведь, если вредоносный файл перетягивают в окно справки, то архиватор действительно не виноват, не он же исполняет вирус. Тут действительно нужно hh.exe править мелкософту, чтобы баг убрать
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|1.81, Аноним (-), 18:15, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раз обсуждается 7-Zip, когда оно научится нормально открывать .zip с ру-вантуза? Сколько лет прошло, а открыть .zip и не обосраться с кодировкой, это прямо непостижимый уровень. Доколе? Есть китайский форк p7zip, протухший как ботексный король, есть 7-zip от Игоря несовместимый с де-факто стандартным api p7zip.
Прыщи, такие прыщи, даже .zip не осилили без попутного геморроя.
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|2.87, Аноним (87), 18:46, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если там нормальная кодировка изначально - всё отлично. Если нет - страдай с чем обосранным, чем ты его паковал в "единственно рассово верную кодировку"
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