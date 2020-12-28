Вышла официальная консольная версия 7-zip для Linux

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|2.3, Кровосток (?), 20:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–14 +/–
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И я соглашусь с этим! И надеюсь что хоть когда-нибудь смогу наконец уже заплатить (в смысле руки дойдут до этого, а не деньги появятся) за этот архиватор, который бессовестно использую бесплатно на протяжении >20 лет.
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|3.15, Аноним (15), 20:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Даже купленный рар не нужен. 7z уже много лет делает всё то же проще и лучше. А для хомячков которые не отдупляют как архиватор поставить всё ещё приходится жать в zip, который опять же лучше сжимается у 7-zip, чем у рара.
И с интеграцией в свои продукты полный порядок. Да и инсталлеры с 7z делают полноценные, тот же Inno Setup, например.
И шевелится везде, от *nix и всяких уже вымерших xp, был даже для FreeDOS порт
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|4.16, InuYasha (??), 20:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>делает всё то же проще и лучше.
Проще - да. Лучше - нет. Давно в 7з завезли recovery record? А rar5 имеет ещё больше плюшек. 7зип в некоторых случаях выигрывает по степени сжатия, да. И по лицензии. Но Винрар - это Winrar.
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|5.43, Аноним (15), 21:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но winrar не был нужен даже когда был голодным студентом и крякалось ВСЁ, а сегодня имея целую кучу платного софта, контента и подписок тратиться ещё и на эту чушь - бессмысленно, расточительно и просто лень.
Хочешь повыделываться "не как у людей" - пользуй arj)
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|6.62, Аноним (62), 22:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хочешь повыделываться "не как у людей" - пользуй arj)
А как же ace и cabinet?
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|5.53, Mishvanda (?), 22:01, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вместо recovery record и томов для восстановления лучше применять тот же par2. Причём последний полностью универсальный, и может генерировать данные для восстановления для любого типа файла.
Пусть архиватор хорошо _архивирует_, а данные для восстановления пишет отдельная тулза, которая справляется с этим гораздо лучше. Unix-way.
И опять же, что par2, что p7zip - opensource.
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|4.32, Аноним (32), 21:12, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А для хомячков которые не отдупляют как архиватор поставить всё ещё приходится жать в zip
А ты не думал что zip единственный формат который открывается без установки архиватора на оффтопике.
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|5.41, Аноним (15), 21:30, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А с чего ты пытаешься думать за других? У тебя это крайне плохо получается. Потому что если бы этой поддержки не было, пихалось бы всё в sfx.
С историей zip я знаком ещё с pkzip/pkunzip for dos. И его (в отличие от rar) умели открывать все приличные fm из коробки. Сегодня это чуть менее актуально, т.к. fm умеют интегрироваться с большинством распространённых архиваторов. А вот защита паролем до определённой версии у zip была просто никакая.
И всё бы ничего, но уровень сжатия у него всё крайне далёк от 7z, особенно когда нужно пульнуть кому-нибудь больших логов или дамп с БД. Вот и остался он для хомячков. И то современные тырнеты позволяют уже просто пулять файлы без сжатия. А то что побольше (docx, музыка, фильмы, картинки, epub) и без того уже сжато.
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|5.67, Аноним (62), 23:09, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ты не думал что zip единственный формат который открывается без установки архиватора на оффтопике.
cab отлично поддерживается оффтопиком, это как бы его родной формат
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|2.5, Аноним (5), 20:22, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я понимаю, что это байт, но ты бы хотя бы сказал, по каким параметрам лучше и для каких задач.
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|4.8, Qwerty (??), 20:31, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пародия на типичного линуксоида (:
"Всё куплено, на самом деле RAR плохой, а пользуются им не из-за лучшего сжатия, защиты данных и удобства, а патамушта праплатиле!".
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|4.22, Аноним (22), 20:49, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком много запятых — могли бы раза в полтора-два короче записать.
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|4.50, Урри (ok), 21:55, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тратить время на чей то тупой трындежь?
Да я лучше это время пробухаю, все полезнее для организма.
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|2.10, Аноним (10), 20:33, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то, он хуже 7z во всём. Разве что в рар встроено парити, но сегодня это не так актуально как 30 лет назад. Лучше 7z нас сегодня только zpaq (особенно, если данных больше чем помещается в словарь 7z), и в некоторой степени lrzip. Обновление это хорошо, хотя и версия 16 года нормально работает.
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|3.31, Аноним (10), 21:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я надеюсь, что в эту версию -m0=brunsli уже добавили, норм тема для сжатия картинок.
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|3.42, Аноним (-), 21:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отнюдь. Судя по количеству минусанувших, зашло на отличненько.
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|2.34, Аноним (34), 21:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы батенька копрофил, но rar на linux от Рошала не умеет ничего.
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|3.39, Аноним (-), 21:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы таки нapкоман. *nix'овый rar умеет все то же, что и оффтопиковый. Если же вы без гуевой мордочки с ним нигуя не ладите, это не проблема rar'а.
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|3.46, Аноним (15), 21:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше WinRAR только WinRAR.rar.exe с варезника. Ну и что что он весит меньше любого другого сетапа и при запуске якобы спрашивает пасс на архив которого никогда не существовало пока кошмарский взахлёб визжит от восхищения
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|2.33, A.Stahl (ok), 21:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой, нахрен, Азкабан? Ты всё это время с Гимли в Гарцующем Пони пробухал.
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|2.12, iPony129412 (?), 20:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну наверно никому не сдалось особо...
А так оригинальный гуй на чистом WinAPI написан же?
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|3.25, Аноним (-), 20:54, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну наверно никому не сдалось особо...
В Linux стандартен контейнер GNU tar вкупе с gzip, bzip2, xz.
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|3.28, Аноним (-), 21:01, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может автор не различает понятия. "Свободно распространяемое" - может означать, в том числе, бесплатный и проприетарный Freeware. Где точная формултровка: "Свободное программное обеспечение"?
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|2.26, Аноним (-), 20:56, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>только сырцы автор не удосужился опубликовать
Интересно почему? 7-zip имеет лицензию LGPL.
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|2.65, Прохожий (??), 23:05, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это пока альфа, для альфа-версий гр. Павлов обычно не выкладывает исходники.
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|1.13, Aytishnik.com (ok), 20:36, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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12 лет пользуюсь 7-zip, раньше только rar.
Лучше 7-zip нет
Очень не хватало для Linux.
Так что здорово, что теперь есть для Linux
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|2.47, Аноним (15), 21:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В смысле "не хватало"? Есть же и обёрток валом, и интеграции в fm. Не было такой печали
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|2.51, Урри (ok), 21:57, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он сто лет как есть. Сейчас вышло просто "обновление", чтобы напомнить о себе.
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|2.27, пердёжник (?), 20:56, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это правда важно, чем сжато? главное, вроде, чтобы архив открывался у всех и на всём.
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|3.48, Аноним (10), 21:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень важно, у меня бомбит от медленной распаковки bz2. И от 7z, впрочем, тоже -- zstd на максимальном сжатии примерно равен lzma2 на максимально сжатии, но жмёт быстрее и распаковывает намного быстрее.
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|1.29, Аноним (29), 21:04, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может я что-то не понимаю По ссылкам только альфа версии. Мало того, они 21. На сайте релиз 19 версии. Где скачать то релиз 20?
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|1.30, kusb (?), 21:09, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Нам не нужно это виндовое гуано!!!
Лучше чесать свой зад, чем использовать это!
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|2.52, kusb (?), 22:00, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Почему меня минусуют?
Я же говорю все, как завещала партия линуксоидов!
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|2.64, Аноним (10), 22:53, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только lrzip лучше, особенно, если есть какие-то повторяющиеся данные. Прям намного лучше, и особенно с lzma. Только с промежуточным тарболом -- без него не жмёт так хорошо, и не работает верификация на извлечении (и оно медленнее). Хотя извлекать можно и без временного файла в принципе, сразу таром.
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|2.63, sys (??), 22:39, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ростелекоме доступен после разблокировки телеграма
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