Вышла официальная консольная версия 7-zip для Linux

2.3 , Кровосток ( ? ), 20:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –14 + / – И я соглашусь с этим! И надеюсь что хоть когда-нибудь смогу наконец уже заплатить (в смысле руки дойдут до этого, а не деньги появятся) за этот архиватор, который бессовестно использую бесплатно на протяжении >20 лет.

2.4 , Аноним ( 4 ), 20:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – купил его, да? или не напрягает?)

3.15 , Аноним ( 15 ), 20:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – Даже купленный рар не нужен. 7z уже много лет делает всё то же проще и лучше. А для хомячков которые не отдупляют как архиватор поставить всё ещё приходится жать в zip, который опять же лучше сжимается у 7-zip, чем у рара.

И с интеграцией в свои продукты полный порядок. Да и инсталлеры с 7z делают полноценные, тот же Inno Setup, например.

И шевелится везде, от *nix и всяких уже вымерших xp, был даже для FreeDOS порт

4.16 , InuYasha ( ?? ), 20:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >делает всё то же проще и лучше. Проще - да. Лучше - нет. Давно в 7з завезли recovery record? А rar5 имеет ещё больше плюшек. 7зип в некоторых случаях выигрывает по степени сжатия, да. И по лицензии. Но Винрар - это Winrar.

5.21 , Аноним ( 21 ), 20:48, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – "recovery record" - все еще тягаешь данные на дискетах?

5.43 , Аноним ( 15 ), 21:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Но winrar не был нужен даже когда был голодным студентом и крякалось ВСЁ, а сегодня имея целую кучу платного софта, контента и подписок тратиться ещё и на эту чушь - бессмысленно, расточительно и просто лень.

Хочешь повыделываться "не как у людей" - пользуй arj)

6.62 , Аноним ( 62 ), 22:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хочешь повыделываться "не как у людей" - пользуй arj) А как же ace и cabinet?

5.53 , Mishvanda ( ? ), 22:01, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вместо recovery record и томов для восстановления лучше применять тот же par2. Причём последний полностью универсальный, и может генерировать данные для восстановления для любого типа файла.

Пусть архиватор хорошо _архивирует_, а данные для восстановления пишет отдельная тулза, которая справляется с этим гораздо лучше. Unix-way.

И опять же, что par2, что p7zip - opensource.

4.32 , Аноним ( 32 ), 21:12, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >А для хомячков которые не отдупляют как архиватор поставить всё ещё приходится жать в zip А ты не думал что zip единственный формат который открывается без установки архиватора на оффтопике.

5.41 , Аноним ( 15 ), 21:30, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с чего ты пытаешься думать за других? У тебя это крайне плохо получается. Потому что если бы этой поддержки не было, пихалось бы всё в sfx.

С историей zip я знаком ещё с pkzip/pkunzip for dos. И его (в отличие от rar) умели открывать все приличные fm из коробки. Сегодня это чуть менее актуально, т.к. fm умеют интегрироваться с большинством распространённых архиваторов. А вот защита паролем до определённой версии у zip была просто никакая.

И всё бы ничего, но уровень сжатия у него всё крайне далёк от 7z, особенно когда нужно пульнуть кому-нибудь больших логов или дамп с БД. Вот и остался он для хомячков. И то современные тырнеты позволяют уже просто пулять файлы без сжатия. А то что побольше (docx, музыка, фильмы, картинки, epub) и без того уже сжато.

6.60 , Аноним ( 32 ), 22:33, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ту так в чём претензия к zip я так и не понял?

5.67 , Аноним ( 62 ), 23:09, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А ты не думал что zip единственный формат который открывается без установки архиватора на оффтопике. cab отлично поддерживается оффтопиком, это как бы его родной формат

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:22, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я понимаю, что это байт, но ты бы хотя бы сказал, по каким параметрам лучше и для каких задач.

3.6 , iPony129412 ( ? ), 20:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для каких-то задач наверно и лучше.

Тут проще обзор по WinRAR посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=cSfnfm4Xnm0

4.8 , Qwerty ( ?? ), 20:31, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пародия на типичного линуксоида (:

"Всё куплено, на самом деле RAR плохой, а пользуются им не из-за лучшего сжатия, защиты данных и удобства, а патамушта праплатиле!".

4.22 , Аноним ( 22 ), 20:49, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишком много запятых — могли бы раза в полтора-два короче записать.

4.50 , Урри ( ok ), 21:55, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тратить время на чей то тупой трындежь? Да я лучше это время пробухаю, все полезнее для организма.

2.10 , Аноним ( 10 ), 20:33, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вообще-то, он хуже 7z во всём. Разве что в рар встроено парити, но сегодня это не так актуально как 30 лет назад. Лучше 7z нас сегодня только zpaq (особенно, если данных больше чем помещается в словарь 7z), и в некоторой степени lrzip. Обновление это хорошо, хотя и версия 16 года нормально работает.

3.31 , Аноним ( 10 ), 21:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я надеюсь, что в эту версию -m0=brunsli уже добавили, норм тема для сжатия картинок.

2.11 , Аноним ( 11 ), 20:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишком толсто. Причём в обоих смыслах.

3.42 , Аноним ( - ), 21:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Отнюдь. Судя по количеству минусанувших, зашло на отличненько.

2.18 , Аноним ( - ), 20:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Копирастическое поделие Рошала не нужно.

2.34 , Аноним ( 34 ), 21:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы батенька копрофил, но rar на linux от Рошала не умеет ничего.

3.39 , Аноним ( - ), 21:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вы таки нapкоман. *nix'овый rar умеет все то же, что и оффтопиковый. Если же вы без гуевой мордочки с ним нигуя не ладите, это не проблема rar'а.

4.45 , Аноним ( 45 ), 21:36, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пропрентарное ненужно оно и в Африке проприетарное ненужно.

2.40 , Аноним ( 40 ), 21:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше RAR только WinRAR

3.46 , Аноним ( 15 ), 21:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше WinRAR только WinRAR.rar.exe с варезника. Ну и что что он весит меньше любого другого сетапа и при запуске якобы спрашивает пасс на архив которого никогда не существовало пока кошмарский взахлёб визжит от восхищения

2.44 , Аноним ( 45 ), 21:35, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ржали всем офисом, над тобой.

2.49 , Аноним ( - ), 21:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В аду для тебя уже приготовили отдельный котел...

