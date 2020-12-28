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Вышла официальная консольная версия 7-zip для Linux

11.03.2021 20:05

Игорь Павлов выпустил официальную консольную версию 7-zip для Linux вместе с выпуском версии 21.01 для Windows в связи с тем, что проект p7zip не видел обновлений уже пять лет. Официальная версия 7-zip для Linux схожа с p7zip, но не является копией. О разнице проектов не сообщается. Программа выпущена в версиях для x86, x86-64, ARM и ARM64. Лицензия на код 7-Zip для Linux - GNU LGPL.

Помимо портирования для Linux из улучшений в 7-zip 21.01 отмечается повышение производительности на оборудовании ARM64 за счёт задействования специализированных инструкций CPU для ускорения вычислений AES, CRC-32, SHA-1 и SHA-256.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/seve...)
  2. OpenNews: Релиз архиватора p7zip 15.09
  3. OpenNews: Уязвимость Zip Slip, затрагивающая библиотеки для распаковки архивов
  4. OpenNews: Разработчики bzip2 потеряли контроль над доменом bzip.org
  5. OpenNews: Релиз утилиты gzip 1.10
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54740-7-zip
Ключевые слова: 7-zip
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, commiethebeastie (ok), 20:18, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –74 +/
    Повторюсь еще раз, ничего лучше RAR нет.
     
     
  • 2.3, Кровосток (?), 20:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –14 +/
    И я соглашусь с этим! И надеюсь что хоть когда-нибудь смогу наконец уже заплатить (в смысле руки дойдут до этого, а не деньги появятся) за этот архиватор, который бессовестно использую бесплатно на протяжении >20 лет.
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    купил его, да? или не напрягает?)
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Даже купленный рар не нужен. 7z уже много лет делает всё то же проще и лучше. А для хомячков которые не отдупляют как архиватор поставить всё ещё приходится жать в zip, который опять же лучше сжимается у 7-zip, чем у рара.
    И с интеграцией в свои продукты полный порядок. Да и инсталлеры с 7z делают полноценные, тот же Inno Setup, например.
    И шевелится везде, от *nix и всяких уже вымерших xp, был даже для FreeDOS порт
     
     
  • 4.16, InuYasha (??), 20:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >делает всё то же проще и лучше.

    Проще - да. Лучше - нет. Давно в 7з завезли recovery record? А rar5 имеет ещё больше плюшек. 7зип в некоторых случаях выигрывает по степени сжатия, да. И по лицензии. Но Винрар - это Winrar.

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 20:48, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "recovery record" - все еще тягаешь данные на дискетах?
     
  • 5.43, Аноним (15), 21:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но winrar не был нужен даже когда был голодным студентом и крякалось ВСЁ, а сегодня имея целую кучу платного софта, контента и подписок тратиться ещё и на эту чушь - бессмысленно, расточительно и просто лень.
    Хочешь повыделываться "не как у людей" - пользуй arj)
     
     
  • 6.62, Аноним (62), 22:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочешь повыделываться "не как у людей" - пользуй arj)

    А как же ace и cabinet?

     
  • 5.53, Mishvanda (?), 22:01, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вместо recovery record и томов для восстановления лучше применять тот же par2. Причём последний полностью универсальный, и может генерировать данные для восстановления для любого типа файла.
    Пусть архиватор хорошо _архивирует_, а данные для восстановления пишет отдельная тулза, которая справляется с этим гораздо лучше. Unix-way.
    И опять же, что par2, что p7zip - opensource.
     
  • 4.32, Аноним (32), 21:12, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А для хомячков которые не отдупляют как архиватор поставить всё ещё приходится жать в zip

    А ты не думал что zip единственный формат который открывается без установки архиватора на оффтопике.

     
     
  • 5.41, Аноним (15), 21:30, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего ты пытаешься думать за других? У тебя это крайне плохо получается. Потому что если бы этой поддержки не было, пихалось бы всё в sfx.
    С историей zip я знаком ещё с pkzip/pkunzip for dos. И его (в отличие от rar) умели открывать все приличные fm из коробки. Сегодня это чуть менее актуально, т.к. fm умеют интегрироваться с большинством распространённых архиваторов. А вот защита паролем до определённой версии у zip была просто никакая.
    И всё бы ничего, но уровень сжатия у него всё крайне далёк от 7z, особенно когда нужно пульнуть кому-нибудь больших логов или дамп с БД. Вот и остался он для хомячков. И то современные тырнеты позволяют уже просто пулять файлы без сжатия. А то что побольше (docx, музыка, фильмы, картинки, epub) и без того уже сжато.
     
     
  • 6.60, Аноним (32), 22:33, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ту так в чём претензия к zip я так и не понял?
     
  • 5.67, Аноним (62), 23:09, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты не думал что zip единственный формат который открывается без установки архиватора на оффтопике.

    cab отлично поддерживается оффтопиком, это как бы его родной формат

     
  • 2.5, Аноним (5), 20:22, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я понимаю, что это байт, но ты бы хотя бы сказал, по каким параметрам лучше и для каких задач.
     
     
  • 3.6, iPony129412 (?), 20:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для каких-то задач наверно и лучше.
    Тут проще обзор по WinRAR посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=cSfnfm4Xnm0
     
     
  • 4.8, Qwerty (??), 20:31, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пародия на типичного линуксоида (:
    "Всё куплено, на самом деле RAR плохой, а пользуются им не из-за лучшего сжатия, защиты данных и удобства, а патамушта праплатиле!".
     
  • 4.22, Аноним (22), 20:49, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком много запятых — могли бы раза в полтора-два короче записать.
     
  • 4.50, Урри (ok), 21:55, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тратить время на чей то тупой трындежь?

    Да я лучше это время пробухаю, все полезнее для организма.

     
  • 2.10, Аноним (10), 20:33, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то, он хуже 7z во всём. Разве что в рар встроено парити, но сегодня это не так актуально как 30 лет назад. Лучше 7z нас сегодня только zpaq (особенно, если данных больше чем помещается в словарь 7z), и в некоторой степени lrzip. Обновление это хорошо, хотя и версия 16 года нормально работает.
     
     
  • 3.31, Аноним (10), 21:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я надеюсь, что в эту версию -m0=brunsli уже добавили, норм тема для сжатия картинок.
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком толсто. Причём в обоих смыслах.
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 21:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отнюдь. Судя по количеству минусанувших, зашло на отличненько.
     
  • 2.18, Аноним (-), 20:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Копирастическое поделие Рошала не нужно.
     
  • 2.34, Аноним (34), 21:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы батенька копрофил, но rar на linux от Рошала не умеет ничего.
     
     
  • 3.39, Аноним (-), 21:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы таки нapкоман. *nix'овый rar умеет все то же, что и оффтопиковый. Если же вы без гуевой мордочки с ним нигуя не ладите, это не проблема rar'а.
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 21:36, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропрентарное ненужно оно и в Африке проприетарное ненужно.
     
  • 2.40, Аноним (40), 21:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше RAR только WinRAR
     
     
  • 3.46, Аноним (15), 21:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше WinRAR только WinRAR.rar.exe с варезника. Ну и что что он весит меньше любого другого сетапа и при запуске якобы спрашивает пасс на архив которого никогда не существовало пока кошмарский взахлёб визжит от восхищения
     
  • 2.44, Аноним (45), 21:35, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ржали всем офисом, над тобой.
     
  • 2.49, Аноним (-), 21:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В аду для тебя уже приготовили отдельный котел...
     

  • 1.2, Леголас (ok), 20:20, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Джвадцать лет ждал, в Азкабане!
     
     
  • 2.33, A.Stahl (ok), 21:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой, нахрен, Азкабан? Ты всё это время с Гимли в Гарцующем Пони пробухал.
     
     
  • 3.37, Михаил (??), 21:21, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Леголас долго живёт. Поэтому мог и смотаться в Азкабан.
     

  • 1.7, Любитель Монеточки (?), 20:29, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Открытый код. Что мешает портировать нативно с GUI 7Z под Linux?
     
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 20:34, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну наверно никому не сдалось особо...
    А так оригинальный гуй на чистом WinAPI написан же?
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 20:54, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну наверно никому не сдалось особо...

    В Linux стандартен контейнер GNU tar вкупе с gzip, bzip2, xz.

     
  • 2.24, Аноним (24), 20:54, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это что? http://0x0.st/-Z_0.png
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 21:01, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может автор не различает понятия. "Свободно распространяемое" - может означать, в том числе, бесплатный и проприетарный Freeware. Где точная формултровка: "Свободное программное обеспечение"?
     

  • 1.9, муу (?), 20:33, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ага, вышла
    только сырцы автор не удосужился опубликовать
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 20:56, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >только сырцы автор не удосужился опубликовать

    Интересно почему? 7-zip имеет лицензию LGPL.

     
  • 2.65, Прохожий (??), 23:05, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока альфа, для альфа-версий гр. Павлов обычно не выкладывает исходники.
     

  • 1.13, Aytishnik.com (ok), 20:36, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    12 лет пользуюсь 7-zip, раньше только rar.
    Лучше 7-zip нет
    Очень не хватало для Linux.
    Так что здорово, что теперь есть для Linux
     
     
  • 2.47, Аноним (15), 21:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле "не хватало"? Есть же и обёрток валом, и интеграции в fm. Не было такой печали
     
  • 2.51, Урри (ok), 21:57, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он сто лет как есть. Сейчас вышло просто "обновление", чтобы напомнить о себе.
     
  • 2.56, kissmyass (?), 22:24, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно сижу на CentOS 7, там есть к примеру 7za.. почему не хватало?
     

  • 1.14, dimcha (??), 20:38, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    tgz - наше всё
     
     
  • 2.23, dumcha (?), 20:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    tar --zstd is better!
     
  • 2.27, пердёжник (?), 20:56, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это правда важно, чем сжато? главное, вроде, чтобы архив открывался у всех и на всём.
     
     
  • 3.48, Аноним (10), 21:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень важно, у меня бомбит от медленной распаковки bz2. И от 7z, впрочем, тоже -- zstd на максимальном сжатии примерно равен lzma2 на максимально сжатии, но жмёт быстрее и распаковывает намного быстрее.
     
  • 2.35, Аноним (34), 21:14, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    pigz/lbzip2/pbzip2/xz тогда уж
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:45, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вайсемпай, семьзим гоуинг проприетари

    хорошо хоть китай сорцы не прячет https://github.com/jinfeihan57/p7zip

     
     
  • 2.66, Аноним (34), 23:05, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это форк краденного https://github.com/mcmilk/7-Zip-zstd
     

  • 1.19, Аноним (24), 20:48, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо :-)
    x86_64 версия под CentOS 6 пойдёт?
     
  • 1.20, flexagoon (ok), 20:48, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть же archiver, зачем 7zip?
     
  • 1.29, Аноним (29), 21:04, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может я что-то не понимаю По ссылкам только альфа версии. Мало того, они 21. На сайте релиз 19 версии. Где скачать то релиз 20?
     
  • 1.30, kusb (?), 21:09, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Нам не нужно это виндовое гуано!!!
    Лучше чесать свой зад, чем использовать это!
     
     
  • 2.52, kusb (?), 22:00, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Почему меня минусуют?
    Я же говорю все, как завещала партия линуксоидов!
     
     
  • 3.58, Beta Version (ok), 22:31, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему вендовое, если оно на линуксе?
     

  • 1.36, Аноним (36), 21:16, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >проект p7zip не видел обновлений уже пять лет

    https://github.com/jinfeihan57/p7zip/releases/tag/v17.03
    p7zip 17.03
    released this on Dec 28, 2020

     
     
  • 2.38, Аноним (17), 21:23, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это форк, сурс как бы там https://sourceforge.net/projects/p7zip/
     

  • 1.54, Аноним (54), 22:21, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нет ничего лучше tar.xz
     
     
  • 2.64, Аноним (10), 22:53, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только lrzip лучше, особенно, если есть какие-то повторяющиеся данные. Прям намного лучше, и особенно с lzma. Только с промежуточным тарболом -- без него не жмёт так хорошо, и не работает верификация на извлечении (и оно медленнее). Хотя извлекать можно и без временного файла в принципе, сразу таром.
     

  • 1.55, Ilya Indigo (ok), 22:21, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лицензия на код 7-Zip для Linux - GNU LGPL.
    Превосходно! :-)
     
  • 1.57, kusb (?), 22:24, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этот виндовый шлак не нужеееен!
     
  • 1.59, sys (??), 22:33, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По уровню сжатия обгоняет семейство paq8 ?
     
  • 1.61, Аноним (32), 22:34, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Официальный сайт 7-zip уже перестали блокировать?
     
     
  • 2.63, sys (??), 22:39, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ростелекоме доступен после разблокировки телеграма
     
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