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Выпуск почтового клиента Geary 46.0

21.05.2024 09:38

Опубликован выпуск почтового клиента Geary 46.0, ориентированного на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется под лицензией LGPL. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены в форме самодостаточного пакета flatpak.

Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс).

В новой версии упрощены сообщения с уведомлениями, решены проблемы с навигацией, обеспечено продолжение доставки сообщений после ошибок во время передачи данных, налажен корректный подсчёт непрочитанных сообщений, обновлены переводы и внесены незначительные улучшения в интерфейс.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/GNOME/geary...)
  2. OpenNews: Компания Nextcloud GmbH поглотила почтовый клиент Roundcube
  3. OpenNews: Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.20.0 и 4.2.0
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 115 c переработанным интерфейсом пользователя
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 44.0
  6. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61222-geary
Ключевые слова: geary, mail
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alex (??), 09:54, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    А поддержку темной темы завезли?
     
     
  • 2.6, 12yoexpert (ok), 10:13, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Gnome settings -> Appearance -> Style -> Dark
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:00, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Видимо, это хороший клиент, но Thunderbird уже поработил мир. Нет желания привыкать к чему-то иному.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:07, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.5, 12yoexpert (ok), 10:12, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в thunderbird до сих пор поиск не работает

    ни по ctrl+k, ни по ctrl+shift+k

    просто не находит сообщения и всё, делай что хочешь, ищи ручками

     
     
  • 3.7, hshhhhh (ok), 10:19, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ctrl + shift + f
     
  • 2.8, ryoken (ok), 10:24, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению Громоптах не умеет в Exchange (все аддоны - платные, кто с триалом кто без). Привинтилось только через Evolution + Evolution-ews.
     

  • 1.4, 12yoexpert (ok), 10:11, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены в форме самодостаточного пакета flatpak

    Тьфу ты, и здесь оно

     
  • 1.9, Аноним (9), 10:35, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Совершенно неюзабельный клиент. Всё прибито гвоздями. Ну хоть есть функция чтения писем, и то хорошо.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:41, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Проект под гноме, а ни gtk4 ни libadwaita не наблюдается
     

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