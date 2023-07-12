Выпуск почтового клиента Thunderbird 115 c переделанным интерфейсом пользователя

Спустя год после публикации прошлого значительного выпуска опубликован релиз почтового клиента Thunderbird 115, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Новый выпуск отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года. Thunderbird 115 основан на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 115. Основные изменения в Thunderbird 115: Полностью переработан интерфейс пользователя, который стал более понятен для новичков, но при этом остался привычным и удобным для старых пользователей. Реализована новая унифицированная боковая панель, в которой вместо старой панели инструментов предложен универсальный динамический формируемый блок, позволяющий получить доступ к наиболее часто используемым операциям и предлагающий свой набор опций в зависимости от активного режима (почта, адресная книга, календарь, задачи, чат, настройки). При работе с почтой в заголовке панели совмещены кнопки получения сообщений, создания сообщения и вызова меню для настройки содержимого панели. Предоставлена возможность настройки панели и раскладки элементов в окне в зависимости от собственных предпочтений.

В панель добавлена отдельная секция с тегами, которую при желании можно скрыть. При помощи тегов можно гибко распределять сообщений по произвольно назначаемым категориям и привязывать к ним цветовые метки, а также использовать теги при поиске и фильтрации сообщений. Добавлены сортируемые режимы почтовых папок, позволяющие легко перемещать нужные папки в списке, скрывать локальные папки и теги.

По умолчанию включена новая вертикальная компоновка списка сообщений и области просмотра сообщений. Новый режим получил название Card View, стилизован под мобильные интерфейсы и отличается тем, что список сообщений оформлен в виде отдельного столбца, элементы которого показываются в форме "плоских" карт. Содержимое сообщений показывается в виде столбца, в который вмещается меньше содержимого по горизонтали, но больше по вертикали. Старый табличный режим, при котором список сообщений отображался в нитевидной форме над областью показа полного сообщения, сохранён и может быть активирован в форме опции.

Переработано оформление меню приложения, вызываемого через кнопку "≡". Меню теперь можно управлять при помощи клавиатуры. Сокращён уровень вложенности подменю и задействованы более понятные пиктограммы. Добавлены кнопки для быстрого выбора оптимальных настроек шрифтов и панелей, позволяющие для всех элементов интерфейса приложения разом изменить размер шрифта и выбрать плотность компоновки панелей c учётом параметров текущего монитора.

Предложен новый набор пиктограмм, формирующий более целостный визуальный стиль Thunderbird. Заменён логотип проекта. новый логотип выполнен в едином стиле с логотипом Firefox и подчёркивает связь c проектами Mozilla.

Продолжено усовершенствование адресной книги: реализована новая табличная компоновка, улучшен режим редактирования, добавлена кнопка удаления, добавлена возможность прикрепления дополнительных полей.

Реализовано новое оформление календаря-планировщика, в котором переработаны практические все элементы календаря, включая диалоги, всплывающие окна и подсказки. Оформление оптимизировано для повышения наглядности отображения загруженных графиков, в которых присутствует большое число событий. Расширены возможности для адаптации интерфейса под свои предпочтения, например, можно убрать колонки с выходными днями, заменить цвета, управлять выделением событий цветами и пиктограммами. Интерфейс для поиска событий перемещён в боковую панель. Добавлен всплывающий диалог для выбора типа информации (заголовок, дата, место), показываемой для каждого события. В сводном представлении событий за месяц сужены колонки с событиями в субботу и воскресенье, чтобы выделить больше экранного пространства событиям в рабочие дни. Пользователь может управлять данным поведением и адаптировать его для собственного графика работы, самостоятельно определяя какие из дней недели можно сворачивать. Операции с календарём, ранее предлагаемые в панели инструментов, теперь отображаются с учётом контекста, а пользователь может настроить состав панели на свой вкус. Переделано оформление интерфейса для просмотра детальной информации о событии. Сделана более заметной важная информация, такая как сведения о месте, организаторе и участниках. Предоставлена возможность сортировки участников мероприятий по статусу принятия приглашения. Предоставлена возможность перехода на экран с детальной информацией при одинарном клике на событии и открытия режима редактирования при двойном клике.

Новые почтовые папки теперь автоматически добавляются к виртуальным родительским папкам и сохранённым операциям поиска. В контекстное меню папок добавлены операции "переместить в" и "скопировать в".

Добавлена возможность открытия внешних файлов EML в отдельной вкладке.

Добавлена поддержка серверов ключей HKP, возвращающих один ключ на каждый email-адрес. Добавлена поддержка загрузки открытых ключей OpenPGP на серверы ключей VKS и HKP. Реализовано определение и импортирование кандидатов ключей из хранилища ключей GnuPG. Обеспечена поддержка шифрованных сообщений, содержащих в себе вложенные шифрованные части. Добавлена поддержка открытых ключей с заголовком autocrypt. В интерфейс добавлена опция для управления автоматическим включением шифрования. Добавлена возможность задания определённого пользователем пароля для OpenPGP. Добавлена опция командной строки "-keymanager" для открытия диалога управления ключами OpenPGP. Сообщения OpenPGP по умолчанию снабжаются цифровой подписью и шифруются.

В интерфейсе составления сообщения включена поддержка CSS-стилей (управляется параметром editor.use_css).

Добавлена возможность аутентификации в сервисе Fastmail при помощи OAuth2. Учётные записи Office365, использующие пароли, автоматически переведены на OAuth2.

Добавлена опция для урезания передаваемого заголовка User Agent. По умолчанию при обращении через Web отправляется минимальный заголовок User Agent.

Добавлена настройка "app.update.log.file" для ведения лога обновлений.

Все внешние ссылки из окна просмотра сообщения теперь открываются в пользовательском браузере.

Запрещено использование подписей S/MIME с хэшами MD5 и SHA1.

При отправлен нескольких сообщений обеспечено повторное использование уже установленного SMTP-соединения.

Добавлена возможность локализации чатов в Matrix.

Улучшена навигация при помощи клавиатуры (например, перемещение по содержимому писем и кнопкам при помощи клавиш управления курсором и табуляции) и интеграция с экранными ридерами.

Проведена большая внутренняя модернизация кодовой базы и переработка старого кода, нацеленная на упрощение сопровождения и расширяемости. Удалены реализации протоколов NNTP и POP, написанные на C++. Все кнопки в панелях переделаны с использованием CSS и HTML-технологий.



