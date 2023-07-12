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Выпуск почтового клиента Thunderbird 115 c переделанным интерфейсом пользователя

12.07.2023 12:31

Спустя год после публикации прошлого значительного выпуска опубликован релиз почтового клиента Thunderbird 115, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Новый выпуск отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года. Thunderbird 115 основан на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 115.

Основные изменения в Thunderbird 115:

  • Полностью переработан интерфейс пользователя, который стал более понятен для новичков, но при этом остался привычным и удобным для старых пользователей.

    Реализована новая унифицированная боковая панель, в которой вместо старой панели инструментов предложен универсальный динамический формируемый блок, позволяющий получить доступ к наиболее часто используемым операциям и предлагающий свой набор опций в зависимости от активного режима (почта, адресная книга, календарь, задачи, чат, настройки). При работе с почтой в заголовке панели совмещены кнопки получения сообщений, создания сообщения и вызова меню для настройки содержимого панели. Предоставлена возможность настройки панели и раскладки элементов в окне в зависимости от собственных предпочтений.

  • В панель добавлена отдельная секция с тегами, которую при желании можно скрыть. При помощи тегов можно гибко распределять сообщений по произвольно назначаемым категориям и привязывать к ним цветовые метки, а также использовать теги при поиске и фильтрации сообщений. Добавлены сортируемые режимы почтовых папок, позволяющие легко перемещать нужные папки в списке, скрывать локальные папки и теги.
  • По умолчанию включена новая вертикальная компоновка списка сообщений и области просмотра сообщений. Новый режим получил название Card View, стилизован под мобильные интерфейсы и отличается тем, что список сообщений оформлен в виде отдельного столбца, элементы которого показываются в форме "плоских" карт. Содержимое сообщений показывается в виде столбца, в который вмещается меньше содержимого по горизонтали, но больше по вертикали.

    Старый табличный режим, при котором список сообщений отображался в нитевидной форме над областью показа полного сообщения, сохранён и может быть активирован в форме опции.

  • Переработано оформление меню приложения, вызываемого через кнопку "≡". Меню теперь можно управлять при помощи клавиатуры. Сокращён уровень вложенности подменю и задействованы более понятные пиктограммы. Добавлены кнопки для быстрого выбора оптимальных настроек шрифтов и панелей, позволяющие для всех элементов интерфейса приложения разом изменить размер шрифта и выбрать плотность компоновки панелей c учётом параметров текущего монитора.
  • Предложен новый набор пиктограмм, формирующий более целостный визуальный стиль Thunderbird. Заменён логотип проекта. новый логотип выполнен в едином стиле с логотипом Firefox и подчёркивает связь c проектами Mozilla.
  • Продолжено усовершенствование адресной книги: реализована новая табличная компоновка, улучшен режим редактирования, добавлена кнопка удаления, добавлена возможность прикрепления дополнительных полей.
  • Реализовано новое оформление календаря-планировщика, в котором переработаны практические все элементы календаря, включая диалоги, всплывающие окна и подсказки. Оформление оптимизировано для повышения наглядности отображения загруженных графиков, в которых присутствует большое число событий. Расширены возможности для адаптации интерфейса под свои предпочтения, например, можно убрать колонки с выходными днями, заменить цвета, управлять выделением событий цветами и пиктограммами. Интерфейс для поиска событий перемещён в боковую панель. Добавлен всплывающий диалог для выбора типа информации (заголовок, дата, место), показываемой для каждого события.

    В сводном представлении событий за месяц сужены колонки с событиями в субботу и воскресенье, чтобы выделить больше экранного пространства событиям в рабочие дни. Пользователь может управлять данным поведением и адаптировать его для собственного графика работы, самостоятельно определяя какие из дней недели можно сворачивать. Операции с календарём, ранее предлагаемые в панели инструментов, теперь отображаются с учётом контекста, а пользователь может настроить состав панели на свой вкус.

    Переделано оформление интерфейса для просмотра детальной информации о событии. Сделана более заметной важная информация, такая как сведения о месте, организаторе и участниках. Предоставлена возможность сортировки участников мероприятий по статусу принятия приглашения. Предоставлена возможность перехода на экран с детальной информацией при одинарном клике на событии и открытия режима редактирования при двойном клике.

  • Новые почтовые папки теперь автоматически добавляются к виртуальным родительским папкам и сохранённым операциям поиска. В контекстное меню папок добавлены операции "переместить в" и "скопировать в".
  • Добавлена возможность открытия внешних файлов EML в отдельной вкладке.
  • Добавлена поддержка серверов ключей HKP, возвращающих один ключ на каждый email-адрес. Добавлена поддержка загрузки открытых ключей OpenPGP на серверы ключей VKS и HKP. Реализовано определение и импортирование кандидатов ключей из хранилища ключей GnuPG. Обеспечена поддержка шифрованных сообщений, содержащих в себе вложенные шифрованные части. Добавлена поддержка открытых ключей с заголовком autocrypt. В интерфейс добавлена опция для управления автоматическим включением шифрования. Добавлена возможность задания определённого пользователем пароля для OpenPGP. Добавлена опция командной строки "-keymanager" для открытия диалога управления ключами OpenPGP. Сообщения OpenPGP по умолчанию снабжаются цифровой подписью и шифруются.
  • В интерфейсе составления сообщения включена поддержка CSS-стилей (управляется параметром editor.use_css).
  • Добавлена возможность аутентификации в сервисе Fastmail при помощи OAuth2. Учётные записи Office365, использующие пароли, автоматически переведены на OAuth2.
  • Добавлена опция для урезания передаваемого заголовка User Agent. По умолчанию при обращении через Web отправляется минимальный заголовок User Agent.
  • Добавлена настройка "app.update.log.file" для ведения лога обновлений.
  • Все внешние ссылки из окна просмотра сообщения теперь открываются в пользовательском браузере.
  • Запрещено использование подписей S/MIME с хэшами MD5 и SHA1.
  • При отправлен нескольких сообщений обеспечено повторное использование уже установленного SMTP-соединения.
  • Добавлена возможность локализации чатов в Matrix.
  • Улучшена навигация при помощи клавиатуры (например, перемещение по содержимому писем и кнопкам при помощи клавиш управления курсором и табуляции) и интеграция с экранными ридерами.
  • Проведена большая внутренняя модернизация кодовой базы и переработка старого кода, нацеленная на упрощение сопровождения и расширяемости. Удалены реализации протоколов NNTP и POP, написанные на C++. Все кнопки в панелях переделаны с использованием CSS и HTML-технологий.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Проект Thunderbird опубликовал финансовые показатели за 2022 год
  3. OpenNews: Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип
  4. OpenNews: Опубликован прототип нового интерфейса Thunderbird
  5. OpenNews: В почтовом клиенте Thunderbird запланирована полная переработка интерфейса
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 102
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59421-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, pic (?), 12:38, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда, радикально.
     
  • 1.7, ыы (?), 12:39, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В новом логотипе животное стало слепым
    Как бы олицетворяя собой пользователей..
     
     
  • 2.33, пох. (?), 13:22, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это разработчик
     

  • 1.10, Turbid (ok), 12:40, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Реализовано новое оформление календаря-планировщика

    Все также нельзя отсортировать события по признаку повторяемости?

     
  • 1.12, Аноним (12), 12:42, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как однако по gnome-ски..

    Эти вот поля ввода в заголовке, скругления окна, отсутствие рамок..
    Или в другой DE он не будет так выглядеть?

     
  • 1.18, Аноним (18), 12:51, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну это провал. Я понимаю, что они ничего, кроме как слизать вид с мака, не осилили (да и то, топорно сработали, получилось неизящно, словно не дизайнеры на жаловании, а админы в свободное время рисовали), так новый вид вообще не дружит никак со старым расположением элементов, со старыми привычками.

    Полный алес!

    Как откатить? Ждать, пока нарисуют схему "старый TB"?

     
  • 1.19, тоже Аноним (ok), 12:54, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новый, решительно переработанный интерфейс, напрочь лишенный привычных элементов на привычных местах, должен сильно облегчить пользователям... миграцию на ClawsMail, например...
     
     
  • 2.37, Аноним (-), 13:30, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новый, решительно переработанный интерфейс, напрочь лишенный привычных элементов на привычных
    > местах, должен сильно облегчить пользователям... миграцию на ClawsMail, например...

    Давно пора было так то. Вон тот монстер от невменяемой команды - он зачем? Новый логотип намекает - синюю птицу таки зашибло почтой.

     

  • 1.21, Аноним (21), 13:01, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Заменён логотип проекта. новый логотип выполнен в едином стиле с логотипом Firefox и подчёркивает связь c проектами Mozilla.

    Вопрос: какая здесь связь с проектами Mozilla, если сама мозилла выбросила громоптицу на мороз, чтобы не тратить деньги на сопровождение?

     
     
  • 2.27, НяшМяш (ok), 13:12, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Thunderbird is now part of MZLA Technologies Corporation, a wholly owned subsidiary of Mozilla Foundation.

    Ну и движок они всё-таки от Firefox используют, так что всё нормально они подчёркивают.

     

  • 1.23, 12yoexpert (ok), 13:03, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обновился, разницы не заметил. и календарь такой же уродский, как был
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:09, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так много всего, а про значок в трее никто и не подумал...
     
  • 1.28, soarin (ok), 13:13, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна из главных проблем Thunderbird.
    Надо его дизайнить и дизайнить.
     
  • 1.29, pavlinux (ok), 13:18, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В систрей уже умеет прятаться?
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:21, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фигня какая-то, claws-mail со своим допотопным интерфейсом намного легче, удобнее и понятнее.
     
  • 1.31, Аноним (31), 13:22, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой балбес общается с Jane Doe? И почему в контактах нет ChatGPT?
     
  • 1.32, Аноним (32), 13:22, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему они думают что у меня моноблок с сенсорным экраном?!
    У меня простой ноутбук, пожалуй больше не буду пользоваться Thunderbird.
     
     
  • 2.36, Аноним (-), 13:27, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему они думают что у меня моноблок с сенсорным экраном?!
    > У меня простой ноутбук, пожалуй больше не буду пользоваться Thunderbird.

    На вид эта штука похожа на обычный аутглюк. Ну а зашибленный видок птицы на логотипе как бы намекает :)

     

  • 1.34, Аноним (-), 13:25, 12/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.35, Аноним (32), 13:26, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что это за асимметричная панель слева? Их гном что-ли купил?
    На KDE интерфейс явно не вписывается, значит удаляем Thunderbird.
     

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