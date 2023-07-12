Выпуск почтового клиента Thunderbird 115 c переделанным интерфейсом пользователя

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|1.7, ыы (?), 12:39, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В новом логотипе животное стало слепым
Как бы олицетворяя собой пользователей..
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|1.10, Turbid (ok), 12:40, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Реализовано новое оформление календаря-планировщика
Все также нельзя отсортировать события по признаку повторяемости?
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|1.12, Аноним (12), 12:42, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как однако по gnome-ски..
Эти вот поля ввода в заголовке, скругления окна, отсутствие рамок..
Или в другой DE он не будет так выглядеть?
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|1.18, Аноним (18), 12:51, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну это провал. Я понимаю, что они ничего, кроме как слизать вид с мака, не осилили (да и то, топорно сработали, получилось неизящно, словно не дизайнеры на жаловании, а админы в свободное время рисовали), так новый вид вообще не дружит никак со старым расположением элементов, со старыми привычками.
Полный алес!
Как откатить? Ждать, пока нарисуют схему "старый TB"?
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|1.19, тоже Аноним (ok), 12:54, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новый, решительно переработанный интерфейс, напрочь лишенный привычных элементов на привычных местах, должен сильно облегчить пользователям... миграцию на ClawsMail, например...
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|2.37, Аноним (-), 13:30, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Новый, решительно переработанный интерфейс, напрочь лишенный привычных элементов на привычных
> местах, должен сильно облегчить пользователям... миграцию на ClawsMail, например...
Давно пора было так то. Вон тот монстер от невменяемой команды - он зачем? Новый логотип намекает - синюю птицу таки зашибло почтой.
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|1.21, Аноним (21), 13:01, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Заменён логотип проекта. новый логотип выполнен в едином стиле с логотипом Firefox и подчёркивает связь c проектами Mozilla.
Вопрос: какая здесь связь с проектами Mozilla, если сама мозилла выбросила громоптицу на мороз, чтобы не тратить деньги на сопровождение?
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|2.27, НяшМяш (ok), 13:12, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Thunderbird is now part of MZLA Technologies Corporation, a wholly owned subsidiary of Mozilla Foundation.
Ну и движок они всё-таки от Firefox используют, так что всё нормально они подчёркивают.
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|1.30, Аноним (30), 13:21, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Фигня какая-то, claws-mail со своим допотопным интерфейсом намного легче, удобнее и понятнее.
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|1.32, Аноним (32), 13:22, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему они думают что у меня моноблок с сенсорным экраном?!
У меня простой ноутбук, пожалуй больше не буду пользоваться Thunderbird.
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|2.36, Аноним (-), 13:27, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему они думают что у меня моноблок с сенсорным экраном?!
> У меня простой ноутбук, пожалуй больше не буду пользоваться Thunderbird.
На вид эта штука похожа на обычный аутглюк. Ну а зашибленный видок птицы на логотипе как бы намекает :)
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|1.35, Аноним (32), 13:26, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А что это за асимметричная панель слева? Их гном что-ли купил?
На KDE интерфейс явно не вписывается, значит удаляем Thunderbird.
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