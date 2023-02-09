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В почтовом клиенте Thunderbird запланирована полная переработка интерфейса

09.02.2023 21:17

Разработчики почтового клиента Thunderbird опубликовали план развития на следующие три года. В указанное время проект намерен достичь трёх главных целей:

  • Переработка с нуля интерфейса пользователя с целью создания пригодной для разных категорий пользователей (новичков и старожилов), легко настраиваемой под собственные предпочтения и целостной системы оформления.
  • Повышение надёжности и компактности кодовой базы, переписывание устаревшего кода и избавление от накопившихся проблем (избавление от технического долга).
  • Переход на ежемесячное формирование новых релизов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: В Thunderbird появится переработанный календарь-планировщик
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 102
  4. OpenNews: Проект K-9 Mail перейдёт под крыло Thunderbird и станет основой Thunderbird для Android
  5. OpenNews: Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год
  6. OpenNews: Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58631-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, mimocrocodile (?), 21:25, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Электрон? 😅
     
     
  • 2.2, ЦАРЬ (?), 21:27, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Электрон -- вобщемта просто напросто КАЛ, например
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:03, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пруфпики будут?
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 22:18, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    если ты спрашиваешь, тебе, например, уже ничего не поможет. ты просто не знаком с нормальным интерфэйсом, т4щемта.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 22:51, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но Electron — это не интерфейс.
     
     
  • 6.39, Аноним (39), 23:35, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это его проблема. В том что на каждое приложение он тянет свой toolkit в коробке(по факту chromium).

    Вот если бы он ставился один раз, а остальные приложения просто бы на нем запускались, цены бы ему не было

     
     
  • 7.42, Аноним (42), 00:01, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда будут сотни рантаймов для разных приложений и будет такой же вой обиженок.
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:35, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веб-интерфейс рулит. Перепакуют firefox с зашитым сайтом и сжажут что это вовсе не электрон :D
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 21:40, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем тогда, по-твоему, является Thunderbird сейчас? Это и есть браузер.
     
     
  • 4.14, Shura (??), 22:06, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только сейчас в нём есть XUL
     
  • 2.41, Anonim (??), 23:49, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже. Мозила, взявшаяся за проектирование интерфейсов. Фейл неизбежен, 10 лет без осечек.
     
     
  • 3.43, Аноним (42), 00:04, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У мозилы богические интерфейсы
     

  • 1.3, soomrack (ok), 21:30, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Значит пора возвращаться на mutt. И так уже какой-то комбайн вместо простой приемки-отправки писем...
     
     
  • 2.10, Аноним (6), 21:43, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не обязательно на mutt, есть простые графические почтовые клиенты — claws-mail, например. Старую gtk2 версию вполне могу порекомендовать.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 22:56, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я вот не могу. Быстрое? Да. Но и корявое что пиндец. Кажется интерфейс там программировал человек, использующий GTK максимально нестандартно.
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:36, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mutt и neomutt не работают с гуглом с весны прошлого года, когда гугл полностью запретил "небезопасные" приложения. разрабы демонстративно игнорят issues, мотивируя это "не царское это дело, на вендорлокнутых серверах наш клиент дебажить"
     
     
  • 3.33, anonymous (??), 22:59, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а пацаны то и не знают!
     
  • 3.34, sqrt (?), 23:02, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работают (пока?), если сгенерировать отдельный пароль для почты.
     
  • 2.38, Аноним (39), 23:33, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую aerc, для тех кто не осилил neomutt
     
  • 2.45, Аноним (42), 00:08, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А простая отправка и приёмка и не нужна. От почты нужно очень много вещей на самом деле.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:32, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Даже к гадалке ходить не надо, чтобы понять, что испоганят всё. В чём проблема сделать ещё одного клиента со всеми своими хотелками?
     
     
  • 2.9, Омномним (?), 21:42, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот да. Нынешние дизайнеры - это какой-то ужас.
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:41, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Задолбали чинить, что не сломано. Все и так прекрасно работает и устраивает.
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 22:58, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помнится, лет 10-15 назад стоял дикий вой по поводу разжирения Thunderbird и переработки интерфейса. А нынче оно вон как - оказывается все работает и устраивает.
     
     
  • 3.36, jrthw (??), 23:26, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В наше время каждая новая переработка интерфейса смузихлебами делает предыдущую шедевром функционала, скорости стабильности и всего прочего...
     
     
  • 4.46, Аноним (42), 00:09, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отучаемся говорить за всю сеть. Мне вот современные интерфейсы нравятся.
     
     
  • 5.49, Аноним (49), 00:14, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай угадаю: а почту вы считаете пережитком прошлого, да?
     
  • 2.47, Аноним (49), 00:13, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но вот инвестиции сами себя не освоят.
     

  • 1.8, Омномним (?), 21:42, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А может не надо?
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:47, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну ведь изгадят же!
     
  • 1.12, X (?), 21:54, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как наконец нормальных уведомлений при закрытом окне?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:13, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вам для какого ДЕ? А то на офтопике все работает.
     
     
  • 3.28, Аноним (29), 22:51, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С некоторых пор там оно тоже так себе работает. Через два раза на третий.
     

  • 1.15, ma3x one (?), 22:12, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мля! Лучше бы не начинали.
     
  • 1.17, Skullnet (ok), 22:13, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему просто нельзя ничего не трогать? Законченный продукт же.
     
  • 1.18, Аноним (29), 22:13, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Двоякие ощущения. И с одной стороны, нынешний интерфейс оставляет желать много лучшего, но с другой — сделают так стильно-модно-молодёжно, что мало не покажется.
     
  • 1.20, Аноним (22), 22:34, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о господи, да за что, почему так всегда?
     
  • 1.21, хрю (?), 22:35, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось не понятно - За чей счёт банкет? Не так давно плакались, что бабок не хватает, а тут прям по планам все переписать.
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 22:38, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так выклянчат где-нибудь, не забыв себе за это премию выписать в половину суммы
     
  • 2.25, vdb (?), 22:44, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не за твой же, чего переживаешь?
     
     
  • 3.30, хрю (?), 22:53, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я переживаю, что переделывать начнут, а денег не найдут и не доведут до конца. И поломают единственный вменяемый десктопный мыльник. Придётся каким нить bluemail пользоваться или, прости госпади, эвалюшином. Чего не хочется от слова совсем.
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:48, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Донаты от толстых дядек.  
     

  • 1.24, Аноним (24), 22:42, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не трогайте мою птичку, изверги
     
  • 1.26, Аноним (27), 22:47, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Переработка интерфейса и переход на электрон, полностью поддерживаю.  
     
  • 1.35, beduin747 (ok), 23:23, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда... В свое время на evolution ушел из-за нововведений. Думал, может что-то поменяется со временем. Это было несколько лет назад. Exchange не приделали, наворотили кучу всего, а на мелочи, которые люди несколько лет просили (например,в трей сворачиваться без внешних костылей) окончательно забили болт. И вот, очередное двигание кроватей в публичном доме...
     
  • 1.37, YetAnotherOnanym (ok), 23:27, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Переработка с нуля интерфейса пользователя

    Убивать.
    > для разных категорий пользователей (новичков и старожилов)

    Надо понимать, для новичков сделают UI в виде вацапообразного чата.

     
  • 1.40, неуважительное отношение к собеседнику (?), 23:37, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Открываем оригинальную статью, толстыми словами написано:

    > “Why does Thunderbird look so old, and why does it take so long to change?” ~ A notable percentage of Thunderbird users

    О нет, я почему-то сомневаюсь, что заметная доля пользователей такое мнение высказала.

     
  • 1.44, Аноним (49), 00:05, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Why does Thunderbird look so old

    Классика. Похерим функциональность в угоду визуальной эстетики ради людей, которые видят в электронной почте лишь что-то типа неудобного чатика, и которых волнует лишь его внешний вид.

    Уверен, в плане интерфейса будет цирк с конями в духе Файрфокса. Там тоже постоянно переделывали, каждый раз уверяя, что стало лучше, чем прежде. Сейчас, нужно понимать, он вообще стал верхом всея дизайна.

     
  • 1.48, Аноним (48), 00:13, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь пробовал Betterbird - форк Thunderbird?
    https://www.betterbird.eu
     
  • 1.51, Технопозор (?), 00:17, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Объясните, зачем почтовые клиенты, да и почта в целом, в 2023 году? Для общения мессенджеры, для аутентификации уже давно номера телефонов используются.
     
     
  • 2.52, Аноним (31), 00:20, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для работы..
     
     
  • 3.58, Технопозор (?), 00:30, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для работы? Вы видимо работали лет 10 назад. Даже лень объяснять как сейчас устроена коммуникация в крупных компаниях.
     
  • 2.53, Аноним (49), 00:24, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для структурированной организации больший объемов короеспонденции, например. Давай, покажи мне свои мессенджеровые портянки, где все в виде одного плоского списка, без темы и структуры...
     
     
  • 3.56, Аноним (48), 00:28, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без темы и структуры

    Конкретно в Telegram всё же изъебнулись и запилили "темы" в групповых чатах.
    https://telegram.org/blog/topics-in-groups-collectible-usernames/ru

     
  • 2.54, Аноним (48), 00:25, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для общения мессенджеры

    И каково держать 3 и более приложений на каждом устройстве? Потому что у всех есть знакомые, которые предпочитают только Telegram, только Whatsapp и т.д.

    До сих пор с ностальгией вспоминаю времена, когла для использования _всех_ актуальных мессенджеров (кроме огороженного Skype разве что) было достаточно установить _один_ легковесный мультипротокольный клиент.


    > для аутентификации уже давно номера телефонов используются

    Будто что-то хорошее... Скольким людям все эти привязки к телефону испортили жизнь.

     
     
  • 3.59, Технопозор (?), 00:31, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И каково держать 3 и более приложений на каждом устройстве?

    А что не так? У меня мессенджеров штук 10 всяких разных, мне это нисколько не усложняет жизнь.

     
  • 2.55, Аноним (55), 00:26, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > для аутентификации уже давно номера телефонов используются

    Мечтаю о законе который запретит собирать номера телефонов.

     
     
  • 3.57, Технопозор (?), 00:28, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ноунейм симкарты продаются буквально на вес (гугл в помощь). У меня пол сотни таких номеров для всяких регистраций. Но если человек до***еб, он конечно же будет всё регистрировать на свой основной номер 😉
     
     
  • 4.60, Аноним (49), 00:32, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В некоторых станах симку нельзя купить без привязки к паспорту.
     
  • 4.61, Аноним (48), 00:37, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ноунейм симкарты продаются буквально на вес

    Какие угодно привязки к номеру мобильного телефона конкретно в РФ не имеют смысла, поскольку услуги на чёрном рынке по угону номеров ("восстановлению сим-карт") доступны даже домохозяйкам.

    Сама концепция использования серых сим-карт вовсе не означает, что тебя невозможно по ним отследить при желании. Проблема отслеживания принципиально может быть решёна только с помощью сервисов по аренде мобильных номеров, но и там свои заморочки.

     
  • 4.63, Аноним (48), 00:40, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пол сотни таких номеров для всяких регистраций

    А расскажи, может, куда ты их втыкаешь и как пополняешь? У тебя полсотни уникальных аппаратов? Если всё втыкаешь в один и тот же, то ты попадёшься. При использовании очередной симки ты выезжаешь подальше от своего обычного места пребывания? Если нет, то ты попадёшься.

     

  • 1.62, Аноним (62), 00:38, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажу так сейчас этот "новый" вид выглядит стрёмновато и очень глючно, особенно его "конфигурация" панелей, такое ощущение что погромисты сами запутались в том что они наколдовали.
     

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