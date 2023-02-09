В почтовом клиенте Thunderbird запланирована полная переработка интерфейса

2.52 , Аноним ( 31 ), 00:20, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для работы..

3.58 , Технопозор ( ? ), 00:30, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для работы? Вы видимо работали лет 10 назад. Даже лень объяснять как сейчас устроена коммуникация в крупных компаниях.

2.53 , Аноним ( 49 ), 00:24, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для структурированной организации больший объемов короеспонденции, например. Давай, покажи мне свои мессенджеровые портянки, где все в виде одного плоского списка, без темы и структуры...

3.56 , Аноним ( 48 ), 00:28, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > без темы и структуры Конкретно в Telegram всё же изъебнулись и запилили "темы" в групповых чатах.

https://telegram.org/blog/topics-in-groups-collectible-usernames/ru

2.54 , Аноним ( 48 ), 00:25, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для общения мессенджеры И каково держать 3 и более приложений на каждом устройстве? Потому что у всех есть знакомые, которые предпочитают только Telegram, только Whatsapp и т.д. До сих пор с ностальгией вспоминаю времена, когла для использования _всех_ актуальных мессенджеров (кроме огороженного Skype разве что) было достаточно установить _один_ легковесный мультипротокольный клиент.

> для аутентификации уже давно номера телефонов используются Будто что-то хорошее... Скольким людям все эти привязки к телефону испортили жизнь.

3.59 , Технопозор ( ? ), 00:31, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И каково держать 3 и более приложений на каждом устройстве? А что не так? У меня мессенджеров штук 10 всяких разных, мне это нисколько не усложняет жизнь.

2.55 , Аноним ( 55 ), 00:26, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > для аутентификации уже давно номера телефонов используются Мечтаю о законе который запретит собирать номера телефонов.

3.57 , Технопозор ( ? ), 00:28, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ноунейм симкарты продаются буквально на вес (гугл в помощь). У меня пол сотни таких номеров для всяких регистраций. Но если человек до***еб, он конечно же будет всё регистрировать на свой основной номер 😉

4.60 , Аноним ( 49 ), 00:32, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В некоторых станах симку нельзя купить без привязки к паспорту.

4.61 , Аноним ( 48 ), 00:37, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ноунейм симкарты продаются буквально на вес Какие угодно привязки к номеру мобильного телефона конкретно в РФ не имеют смысла, поскольку услуги на чёрном рынке по угону номеров ("восстановлению сим-карт") доступны даже домохозяйкам. Сама концепция использования серых сим-карт вовсе не означает, что тебя невозможно по ним отследить при желании. Проблема отслеживания принципиально может быть решёна только с помощью сервисов по аренде мобильных номеров, но и там свои заморочки.

4.63 , Аноним ( 48 ), 00:40, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пол сотни таких номеров для всяких регистраций А расскажи, может, куда ты их втыкаешь и как пополняешь? У тебя полсотни уникальных аппаратов? Если всё втыкаешь в один и тот же, то ты попадёшься. При использовании очередной симки ты выезжаешь подальше от своего обычного места пребывания? Если нет, то ты попадёшься.

