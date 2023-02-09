В почтовом клиенте Thunderbird запланирована полная переработка интерфейса

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|2.2, ЦАРЬ (?), 21:27, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Электрон -- вобщемта просто напросто КАЛ, например
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|4.19, Аноним (19), 22:18, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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если ты спрашиваешь, тебе, например, уже ничего не поможет. ты просто не знаком с нормальным интерфэйсом, т4щемта.
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|6.39, Аноним (39), 23:35, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это его проблема. В том что на каждое приложение он тянет свой toolkit в коробке(по факту chromium).
Вот если бы он ставился один раз, а остальные приложения просто бы на нем запускались, цены бы ему не было
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|7.42, Аноним (42), 00:01, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда будут сотни рантаймов для разных приложений и будет такой же вой обиженок.
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|2.5, Аноним (5), 21:35, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Веб-интерфейс рулит. Перепакуют firefox с зашитым сайтом и сжажут что это вовсе не электрон :D
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|3.6, Аноним (6), 21:40, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чем тогда, по-твоему, является Thunderbird сейчас? Это и есть браузер.
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|2.41, Anonim (??), 23:49, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хуже. Мозила, взявшаяся за проектирование интерфейсов. Фейл неизбежен, 10 лет без осечек.
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|1.3, soomrack (ok), 21:30, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Значит пора возвращаться на mutt. И так уже какой-то комбайн вместо простой приемки-отправки писем...
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|2.10, Аноним (6), 21:43, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не обязательно на mutt, есть простые графические почтовые клиенты — claws-mail, например. Старую gtk2 версию вполне могу порекомендовать.
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|3.31, Аноним (31), 22:56, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я вот не могу. Быстрое? Да. Но и корявое что пиндец. Кажется интерфейс там программировал человек, использующий GTK максимально нестандартно.
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|2.22, Аноним (22), 22:36, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mutt и neomutt не работают с гуглом с весны прошлого года, когда гугл полностью запретил "небезопасные" приложения. разрабы демонстративно игнорят issues, мотивируя это "не царское это дело, на вендорлокнутых серверах наш клиент дебажить"
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|3.34, sqrt (?), 23:02, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работают (пока?), если сгенерировать отдельный пароль для почты.
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|2.45, Аноним (42), 00:08, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А простая отправка и приёмка и не нужна. От почты нужно очень много вещей на самом деле.
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|1.4, Аноним (4), 21:32, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Даже к гадалке ходить не надо, чтобы понять, что испоганят всё. В чём проблема сделать ещё одного клиента со всеми своими хотелками?
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|1.7, Аноним (7), 21:41, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Задолбали чинить, что не сломано. Все и так прекрасно работает и устраивает.
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|2.32, Аноним (31), 22:58, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Помнится, лет 10-15 назад стоял дикий вой по поводу разжирения Thunderbird и переработки интерфейса. А нынче оно вон как - оказывается все работает и устраивает.
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|3.36, jrthw (??), 23:26, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В наше время каждая новая переработка интерфейса смузихлебами делает предыдущую шедевром функционала, скорости стабильности и всего прочего...
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|4.46, Аноним (42), 00:09, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отучаемся говорить за всю сеть. Мне вот современные интерфейсы нравятся.
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|1.12, X (?), 21:54, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А как наконец нормальных уведомлений при закрытом окне?
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|3.28, Аноним (29), 22:51, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С некоторых пор там оно тоже так себе работает. Через два раза на третий.
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|1.18, Аноним (29), 22:13, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Двоякие ощущения. И с одной стороны, нынешний интерфейс оставляет желать много лучшего, но с другой — сделают так стильно-модно-молодёжно, что мало не покажется.
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|1.21, хрю (?), 22:35, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осталось не понятно - За чей счёт банкет? Не так давно плакались, что бабок не хватает, а тут прям по планам все переписать.
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|2.23, Аноним (22), 22:38, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так выклянчат где-нибудь, не забыв себе за это премию выписать в половину суммы
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|3.30, хрю (?), 22:53, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я переживаю, что переделывать начнут, а денег не найдут и не доведут до конца. И поломают единственный вменяемый десктопный мыльник. Придётся каким нить bluemail пользоваться или, прости госпади, эвалюшином. Чего не хочется от слова совсем.
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|1.35, beduin747 (ok), 23:23, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда... В свое время на evolution ушел из-за нововведений. Думал, может что-то поменяется со временем. Это было несколько лет назад. Exchange не приделали, наворотили кучу всего, а на мелочи, которые люди несколько лет просили (например,в трей сворачиваться без внешних костылей) окончательно забили болт. И вот, очередное двигание кроватей в публичном доме...
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|1.37, YetAnotherOnanym (ok), 23:27, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Переработка с нуля интерфейса пользователя
Убивать.
> для разных категорий пользователей (новичков и старожилов)
Надо понимать, для новичков сделают UI в виде вацапообразного чата.
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|1.40, неуважительное отношение к собеседнику (?), 23:37, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Открываем оригинальную статью, толстыми словами написано:
> “Why does Thunderbird look so old, and why does it take so long to change?” ~ A notable percentage of Thunderbird users
О нет, я почему-то сомневаюсь, что заметная доля пользователей такое мнение высказала.
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|1.44, Аноним (49), 00:05, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Why does Thunderbird look so old
Классика. Похерим функциональность в угоду визуальной эстетики ради людей, которые видят в электронной почте лишь что-то типа неудобного чатика, и которых волнует лишь его внешний вид.
Уверен, в плане интерфейса будет цирк с конями в духе Файрфокса. Там тоже постоянно переделывали, каждый раз уверяя, что стало лучше, чем прежде. Сейчас, нужно понимать, он вообще стал верхом всея дизайна.
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|1.51, Технопозор (?), 00:17, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Объясните, зачем почтовые клиенты, да и почта в целом, в 2023 году? Для общения мессенджеры, для аутентификации уже давно номера телефонов используются.
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|3.58, Технопозор (?), 00:30, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для работы? Вы видимо работали лет 10 назад. Даже лень объяснять как сейчас устроена коммуникация в крупных компаниях.
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|2.53, Аноним (49), 00:24, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для структурированной организации больший объемов короеспонденции, например. Давай, покажи мне свои мессенджеровые портянки, где все в виде одного плоского списка, без темы и структуры...
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|2.54, Аноним (48), 00:25, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для общения мессенджеры
И каково держать 3 и более приложений на каждом устройстве? Потому что у всех есть знакомые, которые предпочитают только Telegram, только Whatsapp и т.д.
До сих пор с ностальгией вспоминаю времена, когла для использования _всех_ актуальных мессенджеров (кроме огороженного Skype разве что) было достаточно установить _один_ легковесный мультипротокольный клиент.
> для аутентификации уже давно номера телефонов используются
Будто что-то хорошее... Скольким людям все эти привязки к телефону испортили жизнь.
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|3.59, Технопозор (?), 00:31, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И каково держать 3 и более приложений на каждом устройстве?
А что не так? У меня мессенджеров штук 10 всяких разных, мне это нисколько не усложняет жизнь.
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|2.55, Аноним (55), 00:26, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> для аутентификации уже давно номера телефонов используются
Мечтаю о законе который запретит собирать номера телефонов.
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|3.57, Технопозор (?), 00:28, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ноунейм симкарты продаются буквально на вес (гугл в помощь). У меня пол сотни таких номеров для всяких регистраций. Но если человек до***еб, он конечно же будет всё регистрировать на свой основной номер 😉
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|4.60, Аноним (49), 00:32, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В некоторых станах симку нельзя купить без привязки к паспорту.
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|4.61, Аноним (48), 00:37, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ноунейм симкарты продаются буквально на вес
Какие угодно привязки к номеру мобильного телефона конкретно в РФ не имеют смысла, поскольку услуги на чёрном рынке по угону номеров ("восстановлению сим-карт") доступны даже домохозяйкам.
Сама концепция использования серых сим-карт вовсе не означает, что тебя невозможно по ним отследить при желании. Проблема отслеживания принципиально может быть решёна только с помощью сервисов по аренде мобильных номеров, но и там свои заморочки.
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|4.63, Аноним (48), 00:40, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пол сотни таких номеров для всяких регистраций
А расскажи, может, куда ты их втыкаешь и как пополняешь? У тебя полсотни уникальных аппаратов? Если всё втыкаешь в один и тот же, то ты попадёшься. При использовании очередной симки ты выезжаешь подальше от своего обычного места пребывания? Если нет, то ты попадёшься.
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|1.62, Аноним (62), 00:38, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скажу так сейчас этот "новый" вид выглядит стрёмновато и очень глючно, особенно его "конфигурация" панелей, такое ощущение что погромисты сами запутались в том что они наколдовали.
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