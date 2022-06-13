Слияние проектов Thunderbird и K-9 Mail

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|2.3, Аноним (3), 22:08, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем на desktop это убожество? Не надо мешать UI desktop и mobile - результат этого почти всегда полное г*но.
(Я - пользователь K9 Mail если что).
// b.
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|2.10, Омнямням (?), 22:15, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Собаки сделаны под Material Design с использованием гайдов гугла.
хочешь - поставь себе андроид в виртуалку, и будет тебе щастье.
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|3.43, Аноним (-), 00:37, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет не будет не возможно пользоватся Andeoid в виртульной машине если нет в виртуальной машине доступа к видео карте как к реальной. Иначе такая нагрузка на процессор, что мыш регаирует с задержкой 5 - 15 секунд. Возможно или корее всего на смых современых процесорах там с этим получше. Смотреть надо.
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|2.27, Аноним (-), 23:29, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что касается версии Thunderbird для настольных систем, то она продолжит развиваться без изменений и с использованием прежних технологий.
Нет, оно так и останется раздутым... И не ясно какая альтернатива
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|1.2, Аноним (2), 22:03, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Т.е. закопали гробоптицу в угоду существующей могильной поделке? Люди то просили нормальный клиент, а не огрызок. Или они хотят огрызок подтянуть под имеющиеся facilities десктопного клиента?
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|2.4, Аноним (3), 22:09, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Или они хотят огрызок подтянуть под имеющиеся facilities десктопного клиента?
Попробуйте перечитать новость.
// b.
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|3.5, Аноним (2), 22:11, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из-за написанного в новости можно подумать, что огрызок оставят огрызком, только добавят немного совместимости между ними.
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|1.8, Аноним (8), 22:13, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Перед первым выпуском под новым именем планируют приблизить внешний вид и функциональность K-9 Mail к оформлению и возможностям настольной версии Thunderbird
>оформлению и возможностям настольной версии Thunderbird
Ну чёрт его знает. Они сколько лет пилили переезд с holo на условный material, что успело пара-тройка форков сдохнуть. Это раз.
Они на ядро мозилловское надеюсь не будут переводить k9 mail? Это два.
Сразу оговорюсь, я пользуюсь обоими почтовиками, и в случаи с робопсиной я готов сказать "остановись мгновение, ты прекрасно" (ну если ещё забить пару костылей, чтобы обойти черезжопную работу в фоне андроида).
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|2.12, Аноним (3), 22:18, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они на ядро мозилловское надеюсь не будут переводить k9 mail? Это два.
Нет. Зачем тащить монстр libxul.so?
// b.
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|3.15, Аноним (8), 22:22, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тоже не вижу в этом смысла, но и непонятен маневр, описанный в новости. С технической точки зрения один из них ёж, а другой уж, скрещивание выглядит маловразумительным.
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|4.20, Аноним (3), 22:54, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"скрещивания" нет, за исключением смены имени для K-9 Mail и добавления фич из Thunderbird.
// b.
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|4.57, Аноним (57), 01:09, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего мозила теперь будет продавать саппорт корп-клиентам для k-9 - смысл в этом.
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|3.38, john_erohin (?), 00:32, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> передвигать мебель полезно.
смотря кому (упущение субъекта).
по моему опыту, перестановка мебели - любимое развлечение женщин.
я обычно их посылаю, не хочу быть тягловой силой на халяву.
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|1.11, Dzen Python (ok), 22:18, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Бедный Кnine! Теперь и он попался в лапы мозилькиных.
А по факту - ждем глобальных перерисовок интерфейса (надо же показать ИБД насяльнике!) при минимальных подкапотных изменениях. Ну а что еще дополнительно делать внутри конины - ума не приложу, а менеджерке показать занятость надо.
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— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь, стало быть, пропал Калабуховский софт. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. В начале каждый вечер баннеры про швыбоду инторнетов, потом в библиотеках замерзнут версии, потом разбухнут compat-зависимости в интерфейсе и так далее. Крышка Калабухову!
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|2.13, Аноним (3), 22:19, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Бл-ь, а как вы живёте без OAuth, который уже 4 года просят?
Вот я не хочу gmail app пользоваться.
// b.
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|3.17, Аноним (17), 22:32, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В настройках акка Гугла при включенной двухфакторке можно для почтовых клиентов отдельный пароль сделать.
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|4.21, Аноним (21), 23:00, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот спасибо, вовремя! Искал уже замену к9 на смарте, ибо отключился гмыл, зараза, требует oauth.
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|4.53, BrainFucker (ok), 01:04, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я просто в настройках гпочты указал чтобы все входящие редиректил на мой персональный сервер и идут нафиг со своим oauth.
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|3.18, Anon123456 (?), 22:33, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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2-факторка + пароль для приложений. Очевидный и единственный вариант к сожалению
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|1.24, Аноним (24), 23:28, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Почтовый клиент K-9 Mail будет переименован в "Thunderbird для Android"
За что ж вы его так?..
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|2.35, Dzen Python (ok), 23:56, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто за разработчика платит - тот его и танцует. А за дополнительную денежку (и плюс в кармочку среди левошзофренической аудитории твиттера с откладыванием травли этого белого гетеросека без отклонений "на потом") и ножки раздвинет, и софтину переименует. И как в советском анекдоте, "добровольно! И даже с песней!"
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|1.26, Анонимомус (?), 23:29, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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С одной стороны хорошо, что переименуют "K-9 Mail" и немного распиарят за счет Thunderbird, с другой, нахрена вводить в заблуждение, если это совершенно разные продукты. Получается как с браузерами на iOS, ставишь известный браузер, ожидаешь хоть что-то от него, а получаешь брендированное под него полделие студента, изучающего примеры использования WebKit.
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|2.31, Аноним (3), 23:45, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ожидаешь хоть что-то от него, а получаешь брендированное под него полделие студента, изучающего примеры использования WebKit.
K-9 Mail - отличный почтовый клиент, пользуюсь больше 5 лет, претензий нет (кроме отсутствия поддержки OAuth, на что есть merge request, но там есть какие-то трудности).
// b.
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|2.33, Dzen Python (ok), 23:52, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, для "узира" будет действительно параллельно: такая схема и на браузерах сейчас у ведроида - все, кроме лисы на geckoview (тут моё почтение ребятам, оставшимся среди политизированных смуззихлёбов, нет, серьёзно), на блинке и являются лишь шкуркой над гугловским system webview/статически слинкованным libblink.so.
А гики...а кому интересен на 1%+0.002% с XDA? Потребилам важнее, чтобы списочки не лагали и смешариков малому показывало. С дрома.
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|2.36, Dzen Python (ok), 23:57, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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KTundernine
Tunder-9
DogBird
ThunderDog
Non-penis-k9
WoofMail
K9Bird
КМ АИС "ЭЛЕКТРОПОЧТА" КОНИНА
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|1.39, Аноним (-), 00:32, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В vivaldi недавно появился в браузере почтовый клиент. Не смотрел его. Но, мне удобнее отдельно браузер и отдельно почтовый клиент. Долго пользовался почтовым клиентом от старой оперы когда она закрылась, а почтовый клиент встороеный в оперу отдельной программой выпустили. Пользовался до момента пока он не смого подключится к почтовому серверу. Всё устарел. TLS возможно уже не подходил.
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|2.49, Аноним (-), 00:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вроде Thunderbird это уже не один год как не Mozilla, а отдано на содержание какому-то мне не извесному общесту или сообществу.
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|3.52, Аноним (52), 00:55, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это только подтверждает правило если это не мозилла то продукт годный.
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|4.55, Аноним (-), 01:05, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Thunderbird одинаковый как мимнимум внешне, что был в составе Mozilla, что стал без Mozilla. Как дальше будет не знаю возможно Thunderbird кординально переделают и внешне тоже.
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|1.47, Аноним (47), 00:41, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользуюсь FairEmail. Пилится одним человеком, а количество настроек больше, чем во всём конфигураторе KDE Plasma. Но работает хорошо
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|2.50, Аноним (52), 00:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так среди этого одного человека просто нет ни одного эффективного менеджера с зп в миллион долларов. Поэтому и всё просто работает.
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|2.56, BrainFucker (ok), 01:06, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вроде надавно было объявлено о прекращении разработки из-за того что их из гуглоплея выкинули. (странная причина, но так)
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|1.51, В (?), 00:52, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> она продолжит развиваться без изменений и с использованием прежних технологий.
НЕ развиваться )
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