Слияние проектов Thunderbird и K-9 Mail

Команды разработчиков Thunderbird и K-9 Mail объявили о слиянии проектов. Почтовый клиент K-9 Mail будет переименован в "Thunderbird для Android" и начнёт поставляться под новым брендом. Проект Thunderbird давно рассматривал возможность создания версии для мобильных устройств, но в ходе обсуждений пришёл к выводу, что нет смысла распылять силы и выполнять двойную работу, когда можно объединить усилия с уже существующим близким открытым проектом. Для K-9 Mail присоединение к Thunderbird выгодно с точки зрения появления дополнительных ресурсов, расширения пользовательской базы и ускорения темпов разработки.

Решению об объединении способствовали сходные цели и представления обоих проектов о том, что должно из себя представлять современное мобильное приложение для работы с электронной почтой. Оба проекта также скрупулёзно относятся к обеспечению конфиденциальности, придерживаются открытых стандартов и развиваются с использованием открытого процесса разработки.

Перед первым выпуском под новым именем планируют приблизить внешний вид и функциональность K-9 Mail к оформлению и возможностям настольной версии Thunderbird. Из планов по расширению функциональности K-9 Mail, отмечается реализация системы автонастройки учётных записей как в Thunderbird, улучшение управлением почтовыми папками, интеграция поддержки фильтров сообщений и реализация синхронизации между мобильной и настольной версиями Thunderbird.

Кристиан Кеттерер (Christian Ketterer), лидер и основной разработчик проекта K-9 Mail, теперь трудоустроен в компании MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку Thunderbird, и продолжит работу над кодом K-9 Mail в режиме полного рабочего дня. Для существующих пользователей K-9 Mail кроме смены названия и появления дополнительной функциональности ничего не изменится. Для пользователей Thunderbird появится возможность использования мобильного клиента, синхронизируемого и близкого по функциональности к стационарной версии. Что касается версии Thunderbird для настольных систем, то она продолжит развиваться без изменений и с использованием прежних технологий.