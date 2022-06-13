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Слияние проектов Thunderbird и K-9 Mail

13.06.2022 21:10

Команды разработчиков Thunderbird и K-9 Mail объявили о слиянии проектов. Почтовый клиент K-9 Mail будет переименован в "Thunderbird для Android" и начнёт поставляться под новым брендом. Проект Thunderbird давно рассматривал возможность создания версии для мобильных устройств, но в ходе обсуждений пришёл к выводу, что нет смысла распылять силы и выполнять двойную работу, когда можно объединить усилия с уже существующим близким открытым проектом. Для K-9 Mail присоединение к Thunderbird выгодно с точки зрения появления дополнительных ресурсов, расширения пользовательской базы и ускорения темпов разработки.

Решению об объединении способствовали сходные цели и представления обоих проектов о том, что должно из себя представлять современное мобильное приложение для работы с электронной почтой. Оба проекта также скрупулёзно относятся к обеспечению конфиденциальности, придерживаются открытых стандартов и развиваются с использованием открытого процесса разработки.

Перед первым выпуском под новым именем планируют приблизить внешний вид и функциональность K-9 Mail к оформлению и возможностям настольной версии Thunderbird. Из планов по расширению функциональности K-9 Mail, отмечается реализация системы автонастройки учётных записей как в Thunderbird, улучшение управлением почтовыми папками, интеграция поддержки фильтров сообщений и реализация синхронизации между мобильной и настольной версиями Thunderbird.

Кристиан Кеттерер (Christian Ketterer), лидер и основной разработчик проекта K-9 Mail, теперь трудоустроен в компании MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку Thunderbird, и продолжит работу над кодом K-9 Mail в режиме полного рабочего дня. Для существующих пользователей K-9 Mail кроме смены названия и появления дополнительной функциональности ничего не изменится. Для пользователей Thunderbird появится возможность использования мобильного клиента, синхронизируемого и близкого по функциональности к стационарной версии. Что касается версии Thunderbird для настольных систем, то она продолжит развиваться без изменений и с использованием прежних технологий.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск почтового клиента Thunderbird 102
  3. OpenNews: Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102
  4. OpenNews: В бета-выпуск Thunderbird 100 интегрирована поддержка протокола Matrix
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 91
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57345-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird, k-9, mail, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Fracta1L (ok), 21:58, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А можно Тандербёрду сделать такой же интерфейс?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:08, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем на desktop это убожество? Не надо мешать UI desktop и mobile - результат этого почти всегда полное г*но.

    (Я - пользователь K9 Mail если что).

    // b.

     
  • 2.10, Омнямням (?), 22:15, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собаки сделаны под Material Design с использованием гайдов гугла.

    хочешь - поставь себе андроид в виртуалку, и будет тебе щастье.

     
     
  • 3.43, Аноним (-), 00:37, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не будет не возможно пользоватся Andeoid в виртульной машине если нет в виртуальной машине доступа к видео карте как к реальной. Иначе такая нагрузка на процессор, что мыш регаирует с задержкой 5 - 15 секунд. Возможно или корее всего на смых современых процесорах там с этим получше. Смотреть надо.
     
     
  • 4.44, Аноним (-), 00:39, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверено. Года два три назад.
     
     
  • 5.45, Аноним (-), 00:39, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точне не проверено, а увидено.
     
  • 4.48, Аноним (-), 00:42, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андройд это не Linux. Это чисто заточенная под смартфоны ос.
     
  • 2.27, Аноним (-), 23:29, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что касается версии Thunderbird для настольных систем, то она продолжит развиваться без изменений и с использованием прежних технологий.

    Нет, оно так и останется раздутым... И не ясно какая альтернатива

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:03, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Т.е. закопали гробоптицу в угоду существующей могильной поделке? Люди то просили нормальный клиент, а не огрызок. Или они хотят огрызок подтянуть под имеющиеся facilities десктопного клиента?
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 22:09, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Или они хотят огрызок подтянуть под имеющиеся facilities десктопного клиента?

    Попробуйте перечитать новость.

    // b.

     
     
  • 3.5, Аноним (2), 22:11, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за написанного в новости можно подумать, что огрызок оставят огрызком, только добавят немного совместимости между ними.
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:12, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мешайте )
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:11, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почитал список планируемых улучшений. Bloated.
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:13, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Перед первым выпуском под новым именем планируют приблизить внешний вид и функциональность K-9 Mail к оформлению и возможностям настольной версии Thunderbird
    >оформлению и возможностям настольной версии Thunderbird

    Ну чёрт его знает. Они сколько лет пилили переезд с holo на условный material, что успело пара-тройка форков сдохнуть. Это раз.
    Они на ядро мозилловское надеюсь не будут переводить k9 mail? Это два.
    Сразу оговорюсь, я пользуюсь обоими почтовиками, и в случаи с робопсиной я готов сказать "остановись мгновение, ты прекрасно" (ну если ещё забить пару костылей, чтобы обойти черезжопную работу в фоне андроида).

     
     
  • 2.12, Аноним (3), 22:18, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они на ядро мозилловское надеюсь не будут переводить k9 mail? Это два.

    Нет. Зачем тащить монстр libxul.so?

    // b.

     
     
  • 3.15, Аноним (8), 22:22, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тоже не вижу в этом смысла, но и непонятен маневр, описанный в новости. С технической точки зрения один из них ёж, а другой уж, скрещивание выглядит маловразумительным.
     
     
  • 4.20, Аноним (3), 22:54, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "скрещивания" нет, за исключением смены имени для K-9 Mail и добавления фич из Thunderbird.

    // b.

     
  • 4.57, Аноним (57), 01:09, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего мозила теперь будет продавать саппорт корп-клиентам для k-9 - смысл в этом.
     

  • 1.9, IdeaFix (ok), 22:15, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обычно от перемещения кроватей только хуже становится.
     
     
  • 2.14, Аноним (3), 22:20, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Психологи говорят, что передвигать мебель полезно.

    // b.

     
     
  • 3.38, john_erohin (?), 00:32, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > передвигать мебель полезно.

    смотря кому (упущение субъекта).
    по моему опыту, перестановка мебели - любимое развлечение женщин.
    я обычно их посылаю, не хочу быть тягловой силой на халяву.

     

  • 1.11, Dzen Python (ok), 22:18, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бедный Кnine! Теперь и он попался в лапы мозилькиных.

    А по факту - ждем глобальных перерисовок интерфейса (надо же показать ИБД насяльнике!) при минимальных подкапотных изменениях. Ну а что еще дополнительно делать внутри конины - ума не приложу, а менеджерке показать занятость надо.

    "
    — Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь, стало быть, пропал Калабуховский софт. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. В начале каждый вечер баннеры про швыбоду инторнетов, потом в библиотеках замерзнут версии, потом разбухнут compat-зависимости в интерфейсе и так далее. Крышка Калабухову!
    "

     
     
  • 2.13, Аноним (3), 22:19, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Бл-ь, а как вы живёте без OAuth, который уже 4 года просят?

    Вот я не хочу gmail app пользоваться.

    // b.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:32, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В настройках акка Гугла при включенной двухфакторке можно для почтовых клиентов отдельный пароль сделать.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 23:00, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот спасибо, вовремя! Искал уже замену к9 на смарте, ибо отключился гмыл, зараза, требует oauth.
     
  • 4.53, BrainFucker (ok), 01:04, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я просто в настройках гпочты указал чтобы все входящие редиректил на мой персональный сервер и идут нафиг со своим oauth.
     
  • 3.18, Anon123456 (?), 22:33, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2-факторка + пароль для приложений. Очевидный и единственный вариант к сожалению
     

  • 1.19, Аноним (19), 22:53, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сделают нормальную сортировку писем? по шаблонам без всяких нейоронок?
     
  • 1.24, Аноним (24), 23:28, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Почтовый клиент K-9 Mail будет переименован в "Thunderbird для Android"

    За что ж вы его так?..

     
     
  • 2.35, Dzen Python (ok), 23:56, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто за разработчика платит - тот его и танцует. А за дополнительную денежку (и плюс в кармочку среди левошзофренической аудитории твиттера с откладыванием травли этого белого гетеросека без отклонений "на потом") и ножки раздвинет, и софтину переименует. И как в советском анекдоте, "добровольно! И даже с песней!"
     

  • 1.26, Анонимомус (?), 23:29, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С одной стороны хорошо, что переименуют "K-9 Mail" и немного распиарят за счет Thunderbird, с другой, нахрена вводить в заблуждение, если это совершенно разные продукты. Получается как с браузерами на iOS, ставишь известный браузер, ожидаешь хоть что-то от него, а получаешь брендированное под него полделие студента, изучающего примеры использования WebKit.
     
     
  • 2.31, Аноним (3), 23:45, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ожидаешь хоть что-то от него, а получаешь брендированное под него полделие студента, изучающего примеры использования WebKit.

    K-9 Mail - отличный почтовый клиент, пользуюсь больше 5 лет, претензий нет (кроме отсутствия поддержки OAuth, на что есть merge request, но там есть какие-то трудности).

    // b.

     
  • 2.33, Dzen Python (ok), 23:52, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, для "узира" будет действительно параллельно: такая схема и на браузерах сейчас у ведроида - все, кроме лисы на geckoview (тут моё почтение ребятам, оставшимся среди политизированных смуззихлёбов, нет, серьёзно), на блинке и являются лишь шкуркой над гугловским system webview/статически слинкованным libblink.so.


    А гики...а кому интересен на 1%+0.002% с XDA? Потребилам важнее, чтобы списочки не лагали и смешариков малому показывало. С дрома.

     

  • 1.28, Dimez (ok), 23:31, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это действительно внезапно!
     
  • 1.34, Michael Shigorin (ok), 23:55, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Thundroid?
     
     
  • 2.36, Dzen Python (ok), 23:57, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KTundernine
    Tunder-9
    DogBird
    ThunderDog
    Non-penis-k9
    WoofMail
    K9Bird
    КМ АИС "ЭЛЕКТРОПОЧТА" КОНИНА
     
  • 2.42, Аноним (42), 00:36, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я человек простой: вижу шигорина – ставлю диз.
     

  • 1.39, Аноним (-), 00:32, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В vivaldi недавно появился в браузере почтовый клиент. Не смотрел его. Но, мне удобнее отдельно браузер и отдельно почтовый клиент. Долго пользовался почтовым клиентом от старой оперы когда она закрылась, а почтовый клиент встороеный в оперу отдельной программой выпустили. Пользовался до момента пока он не смого подключится к почтовому серверу. Всё устарел. TLS возможно уже не подходил.
     
  • 1.40, pavlinux (ok), 00:34, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Под iPhone нет - не нужно
     
  • 1.41, Аноним (42), 00:35, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Шигорин, который gvy 3.14ДOPAC.
     
  • 1.46, Аноним (46), 00:40, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это очень плохо, значит k9 похоронят. Мозилла хороших вещей не делает.
     
     
  • 2.49, Аноним (-), 00:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде Thunderbird это уже не один год как не Mozilla, а отдано на содержание какому-то мне не извесному общесту или сообществу.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 00:55, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это только подтверждает правило если это не мозилла то продукт годный.  
     
     
  • 4.55, Аноним (-), 01:05, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Thunderbird одинаковый как мимнимум внешне, что был в составе Mozilla, что стал без Mozilla. Как дальше будет не знаю возможно Thunderbird кординально переделают и внешне тоже.
     

  • 1.47, Аноним (47), 00:41, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь FairEmail. Пилится одним человеком, а количество настроек больше, чем во всём конфигураторе KDE Plasma. Но работает хорошо
     
     
  • 2.50, Аноним (52), 00:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так среди этого одного человека просто нет ни одного эффективного менеджера с зп в миллион долларов.  Поэтому и всё просто работает.  
     
  • 2.56, BrainFucker (ok), 01:06, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде надавно было объявлено о прекращении разработки из-за того что их из гуглоплея выкинули. (странная причина, но так)
     

  • 1.51, В (?), 00:52, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > она продолжит развиваться без изменений и с использованием прежних технологий.

    НЕ развиваться )

     
  • 1.54, BrainFucker (ok), 01:05, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне старый интерфейс K-9 больше нравится. Пока на нём до сих пор сижу.
     

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