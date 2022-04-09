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В бета-выпуск Thunderbird 100 интегрирована поддержка протокола Matrix

09.04.2022 11:50

В состав бета-выпуска почтового клиента Thunderbird 100 встроен и включён по умолчанию клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix. Реализация поддерживает такие расширенные возможности, как сквозное шифрование, отправка приглашений, отложенная загрузка участников и редактирование отправленных сообщений.

Среди других изменений в Thunderbird 100:

  • В контекстное меню интерфейса для редактирования писем добавлен пункт для выделения сразу всех сообщений.
  • Добавлена поддержка импортирования адресных книг в формате SQLite.
  • Добавлена поддержка импортирования адресных книг в форме CSV c разделением записей символом ";".
  • Во вкладку импортирования данных добавлена возможность экспорта текущего профиля.
  • Обеспечено автосохранение открытых ключей OpenPGP из вложений и заголовков.
  • В окне составления сообщения реализован индикатор истечения времени действия OpenPGP-ключей получателя.


  1. Главная ссылка к новости (https://matrix.org/blog/2022/0...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 99
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
  4. OpenNews: В Thunderbird будет встроена поддержка шифрования и цифровых подписей на основе OpenPGP
  5. OpenNews: Проект Thunderbird раскрыл финансовые показатели за 2020 год
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 91
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56995-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Так, что я пропустил?
     
  • 1.2, timur.davletshin (ok), 12:10, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отпишитесь, оно сделано на Web-технологиях, а-ля Electron, или реальное приложение?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:24, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не электрон, XUL. Как в старом firefox.
     
     
  • 3.7, timur.davletshin (ok), 12:40, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не электрон, XUL. Как в старом firefox.

    XUL же выпилили уже давно отовсюду.

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:52, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    XULи ты споришь не разобравшись?
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:57, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хуже электрона. Он сделан на огнеглисте.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:13, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, не было новости про релиз 91.8.0, где они принудительно вели oAuth для гуглопочты. Столько можно было бы веселых комментариев собрать.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 12:40, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добровольно пользоваться гуглосервисами это себя не уважать. Ладно с ютуба что-то скачать через yt-dlp или приложения какие-то через что-то вроде Aurora Store с анонимным аккаунтом для гугл плея скачать, но остальное-то зачем?
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 13:23, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же Гугл так захотел.
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:42, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Plain auth гугл убьёт в мае что ли - а что делать еще?
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:33, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Neo, Matrix has you.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:39, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прости, Нео, мы всё протаблетили...
     

  • 1.6, Амогус (?), 12:39, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мужчины, поясните за Matrix, не понимаю.

    Само объяснение на сайте меня ставит в тупик:
    > There is no single point of control or failure in a Matrix conversation which spans multiple servers: the act of communication with someone elsewhere in Matrix shares ownership of the conversation equally with them. Even if your server goes offline, the conversation can continue uninterrupted elsewhere until it returns.

    Одновременно "decentralized", и "multiple servers", и "no single point of control".

    И вот я представляю себе РКН: ну они увидели 10 ip-адресов серверов, все их и разом грохнули. Всё, новые собеседники не смогут подключиться?

    Приемущество децентрализации в том, что меняется количество ip адресов, которые нужно забанить РКН'у?

     
     
  • 2.12, Аноним (10), 12:55, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь использовать любой из тысяч серверов открытых любым мимокрокодилом в т.ч. в твоей домосетке или организации (т.е. то, что будет доступно даже если чебрнет чебурнёт). И вообще свой запустить и его использовать для авторизации на нужных других серверах (для чатиков по интересам).
     
  • 2.30, SmithJr (?), 14:25, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут вообще блокировки?

    Децентрализация дает пользователю возможность самостоятельно контролировать свои данные и свою платформу.

    Для обхода блокировок используют VPN.

     

  • 1.17, Аноним (17), 13:09, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы davmail встроили, чем ненужными вещами заниматься
     
     
  • 2.18, Аноним (10), 13:16, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем эта неизвестная штука нужна в почтовом клиенте?
     
     
  • 3.21, dm4 (ok), 13:24, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть IRC или Одноклассники нужно, а Matrix не нужно?
     
     
  • 4.25, Аноним (10), 13:43, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут одноглазники? Davmail != Matrix
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:04, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не нужно. В почтовом клиенте сто лет в обенд не нужны: мессенджеры, календари вот это вот все.
     

  • 1.28, Аноним (28), 14:21, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы клиент Mastodon вместо выкинутого Twitter сделали
     
  • 1.29, 888 (?), 14:21, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сколько памяти жрать будет с матриксом?
     
  • 1.32, Аноним (32), 14:40, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    молодцы, жду
     
  • 1.36, Аноним (37), 15:02, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Thunderbird наполняется непонятным для меня функционалом. Сначала они впихнули в него календарь Lightning. Outlook имеет календарь, у нас пускай тоже будет. Потом они всунули джаббер мессенджер если ничего не путаю, вместо того чтобы развивать отдельный джаббер клиент. Теперь вот этот вот машрикс-шматрик.
    Я категорически против комбайнов тиких как сеамакие и то во что превращается тундербёрдэ.
    А ещё я категорически против браузеров и почтовых клиентов в отрыве от среды рабочего стола.
     

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