В бета-выпуск Thunderbird 100 интегрирована поддержка протокола Matrix

|
|1.3, Аноним (3), 12:13, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Жаль, не было новости про релиз 91.8.0, где они принудительно вели oAuth для гуглопочты. Столько можно было бы веселых комментариев собрать.
|
|
|
|2.8, Аноним (-), 12:40, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Добровольно пользоваться гуглосервисами это себя не уважать. Ладно с ютуба что-то скачать через yt-dlp или приложения какие-то через что-то вроде Aurora Store с анонимным аккаунтом для гугл плея скачать, но остальное-то зачем?
|
|1.6, Амогус (?), 12:39, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Мужчины, поясните за Matrix, не понимаю.
Само объяснение на сайте меня ставит в тупик:
> There is no single point of control or failure in a Matrix conversation which spans multiple servers: the act of communication with someone elsewhere in Matrix shares ownership of the conversation equally with them. Even if your server goes offline, the conversation can continue uninterrupted elsewhere until it returns.
Одновременно "decentralized", и "multiple servers", и "no single point of control".
И вот я представляю себе РКН: ну они увидели 10 ip-адресов серверов, все их и разом грохнули. Всё, новые собеседники не смогут подключиться?
Приемущество децентрализации в том, что меняется количество ip адресов, которые нужно забанить РКН'у?
|
|
|
|2.12, Аноним (10), 12:55, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты можешь использовать любой из тысяч серверов открытых любым мимокрокодилом в т.ч. в твоей домосетке или организации (т.е. то, что будет доступно даже если чебрнет чебурнёт). И вообще свой запустить и его использовать для авторизации на нужных других серверах (для чатиков по интересам).
|
|2.30, SmithJr (?), 14:25, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При чем тут вообще блокировки?
Децентрализация дает пользователю возможность самостоятельно контролировать свои данные и свою платформу.
Для обхода блокировок используют VPN.
|
|
|
|
|
|3.21, dm4 (ok), 13:24, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
То есть IRC или Одноклассники нужно, а Matrix не нужно?
|
|
|
|4.37, Аноним (37), 15:04, 09/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ничего не нужно. В почтовом клиенте сто лет в обенд не нужны: мессенджеры, календари вот это вот все.
|
|1.36, Аноним (37), 15:02, 09/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Thunderbird наполняется непонятным для меня функционалом. Сначала они впихнули в него календарь Lightning. Outlook имеет календарь, у нас пускай тоже будет. Потом они всунули джаббер мессенджер если ничего не путаю, вместо того чтобы развивать отдельный джаббер клиент. Теперь вот этот вот машрикс-шматрик.
Я категорически против комбайнов тиких как сеамакие и то во что превращается тундербёрдэ.
А ещё я категорически против браузеров и почтовых клиентов в отрыве от среды рабочего стола.
|