В бета-выпуск Thunderbird 100 интегрирована поддержка протокола Matrix

Мужчины, поясните за Matrix, не понимаю. Само объяснение на сайте меня ставит в тупик:

> There is no single point of control or failure in a Matrix conversation which spans multiple servers: the act of communication with someone elsewhere in Matrix shares ownership of the conversation equally with them. Even if your server goes offline, the conversation can continue uninterrupted elsewhere until it returns. Одновременно "decentralized", и "multiple servers", и "no single point of control". И вот я представляю себе РКН: ну они увидели 10 ip-адресов серверов, все их и разом грохнули. Всё, новые собеседники не смогут подключиться? Приемущество децентрализации в том, что меняется количество ip адресов, которые нужно забанить РКН'у?