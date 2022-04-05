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Релиз Firefox 99

05.04.2022 16:49

Состоялся релиз web-браузера Firefox 99. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 91.8.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования будет переведена ветка Firefox 100, релиз которой намечен на 3 мая.

Основные новшества в Firefox 99:

  • Добавлена поддержка родных контекстных меню GTK. Возможность включается через параметр "widget.gtk.native-context-menus" в about:config.
  • Добавлены плавающие полосы прокрутки GTK (полноценная полоса прокрутки появляется только при подведении курсора мыши, в остальное время при любом движении мыши показывается тонкая линия-индикатор, позволяющая понять текущее смещение на странице, но если курсор не двигается индикатор через некоторое время пропадает). Возможность пока отключена по умолчанию, для включения в about:config предусмотрена настройка widget.gtk.overlay-scrollbars.enabled.
  • Усилена sandbox-изоляция на платформе Linux: процессам, обеспечивающим обработку web-контента, запрещено обращение к серверу X11.
  • Решены некоторые проблемы, проявлявшиеся при использовании Wayland. В частности, исправлена проблема с блокировкой потоков, налажено масштабирование всплывающих окон и обеспечена работа контекстного меню при проверке правописания.
  • Во встроенном просмотрщике PDF предоставлена поддержка поиска с учётом или без учёта диакритических знаков.
  • В режим читателя (ReaderMode) добавлена горячая клавиша "n" для включения/выключения режима чтения вслух (Narrate).
  • В версии для платформы Android предоставлена возможность очистки Cookie и хранимых локальных данных выборочно только для конкретного домена. Устранён крах, проявлявшийся после переключения в браузер из другого приложения, применения обновления или разблокировки устройства.
  • Добавлено свойство navigator.pdfViewerEnabled, при помощи которого web-приложение может определить наличие в браузере встроенной возможности для отображения PDF-документов.
  • Добавлена поддержка метода RTCPeerConnection.setConfiguration(), позволяющего сайтам корректировать настройки WebRTC в зависимости от параметров сетевого соединения, изменить используемый для соединения сервер ICE и применяемые политики передачи данных.
  • Добавлен API Web MIDI, позволяющий из web-приложения взаимодействовать с подключёнными к компьютеру пользователя музыкальными устройствами с интерфейсом MIDI.
  • Отключён по умолчанию API Network Information, через который можно было получить доступ к сведениям о текущем соединении (например, тип (cellular, bluetooth, ethernet, wifi) и скорость). Ранее данный API был включён только для платформы Android.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 99 устранено 30 уязвимостей, из которых 9 помечены как опасные. 24 уязвимости (21 сведены под CVE-2022-28288 и CVE-2022-28289) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 98
  3. OpenNews: Обновление Firefox 98.0.2
  4. OpenNews: Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox
  5. OpenNews: Браузер Firefox будет поставляться в Ubuntu 22.04 LTS только в формате Snap
  6. OpenNews: Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56972-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:01, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пока всего на один релиз отстают от хромого, но ничего, скоро догонят и перегонят!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:05, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там и MS со своим Edge тоже нужно догонять!
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 17:58, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты думаешь, почему хромой хромает?
     
  • 2.7, Смузихлёб (?), 17:13, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё равно на очень многих сайтах что-то да не работает – все они давно ориентированы на хромоподобные браузеры.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 17:20, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    фронтэндщики такие, да
     
     
  • 4.32, Bob (??), 18:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аддоно писатели - тоже...
    ---
    Мозилла:
    то двигло перепишет
    то api мудацкие введёт
    то дурную премодерацию введёт
    то добавит аддоны для мобилы
    то выпилит 95% и не даст их установить
    то аналитику с рекламой всунет
    то поисковик везде выпилит
    ---
    Я понимаю, что сейчас все чудят. Но это же лиса, блин. Я её нормальной помню!
    ---
    Ну и главное - а вот кому она с таким увядающим юзербейсом и такой придурковатой политикой нужна то?
    ---
    Пока норм сообщество или тот же тор не начнёт пилить вменяемые билды и слушать юзеров - под крылом мозиллы лиса будет увядать и дальше. Хотя 68 версия на мобиле - была и есть очень неплохой. На компе - esr с напильником)
     
     
  • 5.49, КО (?), 19:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты pocket хотел? Нет, получи.
    Ты TTS, STT хотел? А мы закрыли.
     
  • 3.56, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 19:19, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечисли
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 17:19, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилльное — значит отличное! Но кадры решают все - догоним и перегоним версией гугловкую мировую контрреволюционную шпионящую гидру! Даешь пятилетку по заполнению репозиториев стран за четыре годаа, в три смены, двумя руками, за одну зарплату! Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:45, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    When you are downloading Firefox, you are downloading COMMUNISM!
     
  • 2.37, Аноним (37), 18:16, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уверен, они специально просчитали график релизов, чтобы с проблемой 100-й версии столкнулись именно пользователи Хрома.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:02, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно прибавлять номер версии в геометрической прогрессии, чтоб сразу галопом!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:08, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    как у гнома - после 3 сразу 40.
     
     
  • 3.34, Попандопала (?), 18:08, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык из-за Гтк. Огнелис из-за чего,spidermonkey?
     
  • 3.53, Аноним (53), 19:06, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. А перед этим было ещё 38. Откуда вы, чудилы, берётесь?..
     
     
  • 4.54, Попандопала (?), 19:16, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ггг 3.38 поправил не благодари.
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 17:11, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть варианты получше:
    - Версионирование в экспоненциальной прогрессии.
    - Версия есть факториал от версии.
    - Версия должна отражать вИдение худошшшника, поэтому плебс и былдо потерпят, если после 56 будет идти 99, а затем - 3.4.5.872732304 .
    - Версия есть производная от количества багов/тикетов после нетривиальной формульной цепочки.
    - Версия выражается ЭМОДЗИ.
    - Версия есть случайное число.
    - Версия если средневзешенное число от вектора масс разразработчиков
     
     
  • 3.15, iPony129412 (?), 17:23, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Версия выражается ЭМОДЗИ

    Кстати отличная идея 😮
    Вот в Ubuntu, macOS выдумывают коновые имена.
    А можно тупо номер версии преобразованием накладывать в код emoji.

     
     
  • 4.21, Жироватт (ok), 17:33, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mozilla Firefox 💩🧟‍♀️
    Google Chrome ✈ 🏢🏢
    node.js 🤢🤮👨‍❤️‍👨


    Хмммм....

     
     
  • 5.29, Аноним (25), 17:48, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за кресты в четырёхугольниках?
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 18:27, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и зачем ты сломал шрифты в своей винде? Переустанавливай теперь!
     
     
  • 7.46, Аноним (25), 18:32, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в Android так можно?
     
  • 3.19, Аноним (19), 17:26, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > - Версия есть производная от количества багов/тикетов после нетривиальной формульной цепочки.

    Проще говоря, ревизия в SVN. А там и r257127 версия не новость.

     
  • 3.42, Аноним (43), 18:26, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Натужные шутки за 100. Но рациональное зерно в них всё же есть: так называемое «семантическое версионирование» хорошо только для сортировки, и совершенно бесполезно для ответа на простые вопросы: «какая версия самая свежая?» и «какова дата релиза этой версии?». Порядковые номера релизов, а ещё лучше кодирования даты релиза — самый удобный вариант. Но для нерданутых идея удобства пользователей — ересь, а доступность вычислений для обычных смертных — прямая угроза их дутой элитарности. Поэтому поди пойми без VCS как так вышло, что релиз 2.6.395743 свежее, чем 4.2.0.
     

  • 1.3, Смузихлёб (?), 17:05, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Когда добавят возможность полного отключения Enhanced Tracking Protection? Ведь оно конфликтует с тем же ublock origin.
     
     
  • 2.9, flexagoon (ok), 17:15, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В каком месте конфликтует? Наоборот, их обычно вместе использовать рекомендуют. Например юБлок никак не ограничивает куки, а вот ETP включает Total cookie protection, который не дает сайтам лезть в чужие куки. И еще много чего. И в обратную сторону так же, ETP почти не блокирует рекламу и трекеры кроме нескольких совсем очевидных, поэтому конфликтов не будет.

    Это разные инструменты которые вообще не связаны.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 17:23, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > ETP почти не блокирует рекламу и трекеры кроме нескольких совсем очевидных

    В "Строгом" режиме блокирует почти всю рекламу, мне уже давно заменил ublock.

     
     
  • 4.40, Bob (??), 18:19, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    youtube, 4pda.to, aliexpress.ru всю рекламу блочит? правда?)
     
  • 3.22, Аноним (22), 17:37, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только настройка поведения кук была и раньше, до всякого трекинг протекшона. Понапихали, понимаешь, всего подряд.
     
  • 3.39, Bob (??), 18:18, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конфликтует в блоке трекеров - списки у лисы, мягко говоря, ни о чём...
    Только по кукам уже давно мало какие сайты тречат их надо в отдельных container tabs запускать.
    А оный как раз уже встроен в саму лису. Только настроить контейнеры за пару минут.
     
  • 2.17, Тот Самый (?), 17:26, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В папку профиля положи файл user.js
    user_pref("privacy.trackingprotection.cryptomining.enabled", false);
    user_pref("privacy.trackingprotection.enabled", false);
    user_pref("privacy.trackingprotection.fingerprinting.enabled", false);
    user_pref("privacy.trackingprotection.origin_telemetry.enabled", false);
    user_pref("privacy.trackingprotection.pbmode.enabled", false);
    user_pref("privacy.trackingprotection.socialtracking.enabled", false);
    user_pref("privacy.trackingprotection.testing.report_blocked_node", false);
     
     
  • 3.58, Anonwrg5 (?), 19:22, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настройки -> Приватность -> Персональная -> снять все галочки

    так гораздо проще

     

  • 1.8, Аноним (8), 17:14, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > widget.gtk.native-context-menus

    Сломано полностью - исчезает как только показывается, пункты меню множатся до бесконечности, иконок в меню нет.

    Fedora 35 со всеми обновлениями.

    // b.

     
  • 1.10, Антонир (?), 17:16, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Нафига версию с такой скоростью инкрементировать? Хром показал дурной пример и все теперь повторяют, правила версионирования в помойку
     
     
  • 2.14, Аноним (8), 17:20, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Agile development, сэр!

    А на версию можно забить - её никто не помнит.

    Я уже давно предлагал перейти на ГОД.РЕЛИЗ_В_ГОДУ или ГОД.МЕСЯЦ для всего софта, включая ядро, но до людей не доходит.

    В этом случае сейчас бы вышел Firefox 2022.3 (четвертый релиз в году, начиная с 0) или 2002.04. Всё просто и ясно.

    // b.

     
     
  • 3.20, НяшМяш (ok), 17:31, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут проблемы с выходом трёхзначных версий пророчат. А с таким версионированием вообще веб поломается.
     
     
  • 4.23, Аноним (8), 17:42, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы в 1950 году живём? Ламповые компьютеры, когда каждый бит на вес золота? Какой идиот решил, что версия должна быть двухзначная?

    Версия - это строка. Всё. Точки разделяют числа, тут 16 бит unsigned int за глаза хватит, а раз оперативки у всех минимум 4GB в наше время, нехай 64 бит unsigned int, что хватит на триллионы  триллионы триллионы триллионы триллионов лет.

    // b.

     
     
  • 5.26, НяшМяш (ok), 17:45, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой идиот решил, что версия должна быть двухзначная?

    Разработчики некоторых вебных библиотек, которые парсят юзерагент. Хоспаде, как будто впервые в интернете.

    https://hacks.mozilla.org/2022/02/version-100-in-chrome-and-firefox/

     
     
  • 6.35, Аноним (8), 18:14, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дебилы, что ещё добавить.
     
  • 5.52, Аноним (52), 19:06, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ровно тот же самый, что несколько лет назад решил, будто версия должна быть однозначная. Зачем спрашивать очевидные вещи?

    П.С. "строка" сегодня -- это от 8 до 48 бит на КАЖДЫЙ символ.

     
  • 2.18, Аноним (18), 17:26, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > правила версионирования в помойку

    Опять пишешь не разобравшись? Как минимум ~/.config/chromium постоянно меняет свою структуру, так что запустив сотую версию, а потом откатившись на 99, получишь "Ты че, тут конфиги в более новом формате, если что будет не работать - пеняй на себя, я не просто так мажорную бампнул"

     
  • 2.41, Bob (??), 18:23, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это после 3.6.х.х началось, сначала под эгидой "догнать и перегнать" гугл Хром.
    А потом мозилла начала брать в рот зелёное $ семя гугла и запаршивела окончательно...
    Агония Nokia под тяжёлой пятой Microsoft, но растянутая во времени. Как ни печально.
     
  • 2.44, Аноним (44), 18:27, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для пользователя же, не для разработчиков.
     

  • 1.11, Аноним (8), 17:17, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Починили мой баг, ура:

    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1753830

    Сейчас scroll thumb стал отчётливо виден - раньше вообще исчезал.

    // b.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 17:43, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такое "// b"?
     
     
  • 3.30, iPony129412 (?), 17:54, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что такое "// b"?

    подпись, типа насмотрелся фильмов всяких, где одной буковой подписывались

    // p

     
     
  • 4.38, Аноним (8), 18:18, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смотрел ни одного такого фильма.

    Где-то очень давно увидел "// Имя" - сократил до одной буквы с точкой. Буква эта - первая буква никнейма. Опять же большинство не самых молодых линуксоидов меня знают - особенно на ЛОРе, откуда я выпилился официально лет пять назад, но продолжал постить анонимно с этой подписью, которая почему-то некоторых здесь раздражает. Убейте - не знаю почему.

     
     
  • 5.47, iPony129412 (?), 18:33, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у меня с /b - две ассоциации.
    И обе не очень приличные 🤨


     
  • 5.48, Аноним (48), 18:42, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Саныч, это ты?
     
  • 3.36, Аноним (8), 18:14, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто меня знает больше 20 лет, тот знает.
     

  • 1.33, Аноним (31), 18:04, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний лихой.
     
  • 1.45, Аноним (45), 18:31, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предполагаю утечки памяти в сабже.
     
  • 1.50, Аноним (50), 19:04, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду с нетерпением 659871655 версию!
     
  • 1.51, FREEDOM IS SLAVERY (?), 19:04, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А когда уже появится поддержка HDR?

    https://www.youtube.com/watch?v=YFtZXQFZOhs

    Я, конечно, понимаю, что вам, и интернет ненужон, и даже по кайфу смотреть пропаганду про то, как Украинцы только и мечтали о порабощенной Украине...
    Ой, то есть освобожденной от Украинского языка и его носителей... эээм, Украинцев???

     
     
  • 2.59, Попандопала (?), 19:24, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От чернокрасных всяких.
     

  • 1.55, ANANAS (ok), 19:16, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они ведь вернули обратно яндекс и принесли извинения?
     
  • 1.57, Anonwrg5 (?), 19:21, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Добавлен API Web MIDI, позволяющий из web-приложения взаимодействовать с подключёнными к компьютеру пользователя музыкальными устройствами с интерфейсом MIDI.

    Нет, не попал в этот релиз.

     

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