Релиз Firefox 99

Состоялся релиз web-браузера Firefox 99. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 91.8.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования будет переведена ветка Firefox 100, релиз которой намечен на 3 мая. Основные новшества в Firefox 99: Добавлена поддержка родных контекстных меню GTK. Возможность включается через параметр "widget.gtk.native-context-menus" в about:config.

Добавлены плавающие полосы прокрутки GTK (полноценная полоса прокрутки появляется только при подведении курсора мыши, в остальное время при любом движении мыши показывается тонкая линия-индикатор, позволяющая понять текущее смещение на странице, но если курсор не двигается индикатор через некоторое время пропадает). Возможность пока отключена по умолчанию, для включения в about:config предусмотрена настройка widget.gtk.overlay-scrollbars.enabled.

Усилена sandbox-изоляция на платформе Linux: процессам, обеспечивающим обработку web-контента, запрещено обращение к серверу X11.

Решены некоторые проблемы, проявлявшиеся при использовании Wayland. В частности, исправлена проблема с блокировкой потоков, налажено масштабирование всплывающих окон и обеспечена работа контекстного меню при проверке правописания.

Во встроенном просмотрщике PDF предоставлена поддержка поиска с учётом или без учёта диакритических знаков.

В режим читателя (ReaderMode) добавлена горячая клавиша "n" для включения/выключения режима чтения вслух (Narrate).

В версии для платформы Android предоставлена возможность очистки Cookie и хранимых локальных данных выборочно только для конкретного домена. Устранён крах, проявлявшийся после переключения в браузер из другого приложения, применения обновления или разблокировки устройства.

Добавлено свойство navigator.pdfViewerEnabled, при помощи которого web-приложение может определить наличие в браузере встроенной возможности для отображения PDF-документов.

Добавлена поддержка метода RTCPeerConnection.setConfiguration(), позволяющего сайтам корректировать настройки WebRTC в зависимости от параметров сетевого соединения, изменить используемый для соединения сервер ICE и применяемые политики передачи данных.

Добавлен API Web MIDI, позволяющий из web-приложения взаимодействовать с подключёнными к компьютеру пользователя музыкальными устройствами с интерфейсом MIDI.

Отключён по умолчанию API Network Information, через который можно было получить доступ к сведениям о текущем соединении (например, тип (cellular, bluetooth, ethernet, wifi) и скорость). Ранее данный API был включён только для платформы Android. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 99 устранено 30 уязвимостей, из которых 9 помечены как опасные. 24 уязвимости (21 сведены под CVE-2022-28288 и CVE-2022-28289) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



