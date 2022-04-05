Релиз Firefox 99

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|1.1, Аноним (1), 17:01, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пока всего на один релиз отстают от хромого, но ничего, скоро догонят и перегонят!
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|2.7, Смузихлёб (?), 17:13, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё равно на очень многих сайтах что-то да не работает – все они давно ориентированы на хромоподобные браузеры.
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|4.32, Bob (??), 18:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аддоно писатели - тоже...
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Мозилла:
то двигло перепишет
то api мудацкие введёт
то дурную премодерацию введёт
то добавит аддоны для мобилы
то выпилит 95% и не даст их установить
то аналитику с рекламой всунет
то поисковик везде выпилит
---
Я понимаю, что сейчас все чудят. Но это же лиса, блин. Я её нормальной помню!
---
Ну и главное - а вот кому она с таким увядающим юзербейсом и такой придурковатой политикой нужна то?
---
Пока норм сообщество или тот же тор не начнёт пилить вменяемые билды и слушать юзеров - под крылом мозиллы лиса будет увядать и дальше. Хотя 68 версия на мобиле - была и есть очень неплохой. На компе - esr с напильником)
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|5.49, КО (?), 19:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты pocket хотел? Нет, получи.
Ты TTS, STT хотел? А мы закрыли.
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|2.12, Жироватт (ok), 17:19, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мозилльное — значит отличное! Но кадры решают все - догоним и перегоним версией гугловкую мировую контрреволюционную шпионящую гидру! Даешь пятилетку по заполнению репозиториев стран за четыре годаа, в три смены, двумя руками, за одну зарплату! Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!
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|3.25, Аноним (25), 17:45, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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When you are downloading Firefox, you are downloading COMMUNISM!
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|2.37, Аноним (37), 18:16, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уверен, они специально просчитали график релизов, чтобы с проблемой 100-й версии столкнулись именно пользователи Хрома.
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|1.2, Аноним (2), 17:02, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нужно прибавлять номер версии в геометрической прогрессии, чтоб сразу галопом!
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|3.53, Аноним (53), 19:06, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да. А перед этим было ещё 38. Откуда вы, чудилы, берётесь?..
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|2.6, Жироватт (ok), 17:11, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть варианты получше:
- Версионирование в экспоненциальной прогрессии.
- Версия есть факториал от версии.
- Версия должна отражать вИдение худошшшника, поэтому плебс и былдо потерпят, если после 56 будет идти 99, а затем - 3.4.5.872732304 .
- Версия есть производная от количества багов/тикетов после нетривиальной формульной цепочки.
- Версия выражается ЭМОДЗИ.
- Версия есть случайное число.
- Версия если средневзешенное число от вектора масс разразработчиков
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|3.15, iPony129412 (?), 17:23, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Версия выражается ЭМОДЗИ
Кстати отличная идея 😮
Вот в Ubuntu, macOS выдумывают коновые имена.
А можно тупо номер версии преобразованием накладывать в код emoji.
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|6.43, Аноним (43), 18:27, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну и зачем ты сломал шрифты в своей винде? Переустанавливай теперь!
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|3.19, Аноним (19), 17:26, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> - Версия есть производная от количества багов/тикетов после нетривиальной формульной цепочки.
Проще говоря, ревизия в SVN. А там и r257127 версия не новость.
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|3.42, Аноним (43), 18:26, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Натужные шутки за 100. Но рациональное зерно в них всё же есть: так называемое «семантическое версионирование» хорошо только для сортировки, и совершенно бесполезно для ответа на простые вопросы: «какая версия самая свежая?» и «какова дата релиза этой версии?». Порядковые номера релизов, а ещё лучше кодирования даты релиза — самый удобный вариант. Но для нерданутых идея удобства пользователей — ересь, а доступность вычислений для обычных смертных — прямая угроза их дутой элитарности. Поэтому поди пойми без VCS как так вышло, что релиз 2.6.395743 свежее, чем 4.2.0.
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|1.3, Смузихлёб (?), 17:05, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Когда добавят возможность полного отключения Enhanced Tracking Protection? Ведь оно конфликтует с тем же ublock origin.
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|2.9, flexagoon (ok), 17:15, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В каком месте конфликтует? Наоборот, их обычно вместе использовать рекомендуют. Например юБлок никак не ограничивает куки, а вот ETP включает Total cookie protection, который не дает сайтам лезть в чужие куки. И еще много чего. И в обратную сторону так же, ETP почти не блокирует рекламу и трекеры кроме нескольких совсем очевидных, поэтому конфликтов не будет.
Это разные инструменты которые вообще не связаны.
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|3.16, Аноним (16), 17:23, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> ETP почти не блокирует рекламу и трекеры кроме нескольких совсем очевидных
В "Строгом" режиме блокирует почти всю рекламу, мне уже давно заменил ublock.
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|4.40, Bob (??), 18:19, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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youtube, 4pda.to, aliexpress.ru всю рекламу блочит? правда?)
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|3.22, Аноним (22), 17:37, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только настройка поведения кук была и раньше, до всякого трекинг протекшона. Понапихали, понимаешь, всего подряд.
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|3.39, Bob (??), 18:18, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конфликтует в блоке трекеров - списки у лисы, мягко говоря, ни о чём...
Только по кукам уже давно мало какие сайты тречат их надо в отдельных container tabs запускать.
А оный как раз уже встроен в саму лису. Только настроить контейнеры за пару минут.
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|2.17, Тот Самый (?), 17:26, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В папку профиля положи файл user.js
user_pref("privacy.trackingprotection.cryptomining.enabled", false);
user_pref("privacy.trackingprotection.enabled", false);
user_pref("privacy.trackingprotection.fingerprinting.enabled", false);
user_pref("privacy.trackingprotection.origin_telemetry.enabled", false);
user_pref("privacy.trackingprotection.pbmode.enabled", false);
user_pref("privacy.trackingprotection.socialtracking.enabled", false);
user_pref("privacy.trackingprotection.testing.report_blocked_node", false);
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|3.58, Anonwrg5 (?), 19:22, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настройки -> Приватность -> Персональная -> снять все галочки
так гораздо проще
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|1.8, Аноним (8), 17:14, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> widget.gtk.native-context-menus
Сломано полностью - исчезает как только показывается, пункты меню множатся до бесконечности, иконок в меню нет.
Fedora 35 со всеми обновлениями.
// b.
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|1.10, Антонир (?), 17:16, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Нафига версию с такой скоростью инкрементировать? Хром показал дурной пример и все теперь повторяют, правила версионирования в помойку
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|2.14, Аноним (8), 17:20, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Agile development, сэр!
А на версию можно забить - её никто не помнит.
Я уже давно предлагал перейти на ГОД.РЕЛИЗ_В_ГОДУ или ГОД.МЕСЯЦ для всего софта, включая ядро, но до людей не доходит.
В этом случае сейчас бы вышел Firefox 2022.3 (четвертый релиз в году, начиная с 0) или 2002.04. Всё просто и ясно.
// b.
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|3.20, НяшМяш (ok), 17:31, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут проблемы с выходом трёхзначных версий пророчат. А с таким версионированием вообще веб поломается.
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|4.23, Аноним (8), 17:42, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мы в 1950 году живём? Ламповые компьютеры, когда каждый бит на вес золота? Какой идиот решил, что версия должна быть двухзначная?
Версия - это строка. Всё. Точки разделяют числа, тут 16 бит unsigned int за глаза хватит, а раз оперативки у всех минимум 4GB в наше время, нехай 64 бит unsigned int, что хватит на триллионы триллионы триллионы триллионы триллионов лет.
// b.
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|5.52, Аноним (52), 19:06, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ровно тот же самый, что несколько лет назад решил, будто версия должна быть однозначная. Зачем спрашивать очевидные вещи?
П.С. "строка" сегодня -- это от 8 до 48 бит на КАЖДЫЙ символ.
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|2.18, Аноним (18), 17:26, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> правила версионирования в помойку
Опять пишешь не разобравшись? Как минимум ~/.config/chromium постоянно меняет свою структуру, так что запустив сотую версию, а потом откатившись на 99, получишь "Ты че, тут конфиги в более новом формате, если что будет не работать - пеняй на себя, я не просто так мажорную бампнул"
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|2.41, Bob (??), 18:23, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это после 3.6.х.х началось, сначала под эгидой "догнать и перегнать" гугл Хром.
А потом мозилла начала брать в рот зелёное $ семя гугла и запаршивела окончательно...
Агония Nokia под тяжёлой пятой Microsoft, но растянутая во времени. Как ни печально.
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|3.30, iPony129412 (?), 17:54, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А что такое "// b"?
подпись, типа насмотрелся фильмов всяких, где одной буковой подписывались
// p
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|4.38, Аноним (8), 18:18, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не смотрел ни одного такого фильма.
Где-то очень давно увидел "// Имя" - сократил до одной буквы с точкой. Буква эта - первая буква никнейма. Опять же большинство не самых молодых линуксоидов меня знают - особенно на ЛОРе, откуда я выпилился официально лет пять назад, но продолжал постить анонимно с этой подписью, которая почему-то некоторых здесь раздражает. Убейте - не знаю почему.
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|1.51, FREEDOM IS SLAVERY (?), 19:04, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А когда уже появится поддержка HDR?
https://www.youtube.com/watch?v=YFtZXQFZOhs
Я, конечно, понимаю, что вам, и интернет ненужон, и даже по кайфу смотреть пропаганду про то, как Украинцы только и мечтали о порабощенной Украине...
Ой, то есть освобожденной от Украинского языка и его носителей... эээм, Украинцев???
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|1.57, Anonwrg5 (?), 19:21, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> Добавлен API Web MIDI, позволяющий из web-приложения взаимодействовать с подключёнными к компьютеру пользователя музыкальными устройствами с интерфейсом MIDI.
Нет, не попал в этот релиз.
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