Релиз Firefox 99

2.4 , Аноним ( 4 ), 17:05, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там и MS со своим Edge тоже нужно догонять!

3.31 , Аноним ( 31 ), 17:58, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты думаешь, почему хромой хромает?

2.7 , Смузихлёб ( ? ), 17:13, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё равно на очень многих сайтах что-то да не работает – все они давно ориентированы на хромоподобные браузеры.

3.13 , Аноним ( 13 ), 17:20, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – фронтэндщики такие, да

4.32 , Bob ( ?? ), 18:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аддоно писатели - тоже...

---

Мозилла:

то двигло перепишет

то api мудацкие введёт

то дурную премодерацию введёт

то добавит аддоны для мобилы

то выпилит 95% и не даст их установить

то аналитику с рекламой всунет

то поисковик везде выпилит

---

Я понимаю, что сейчас все чудят. Но это же лиса, блин. Я её нормальной помню!

---

Ну и главное - а вот кому она с таким увядающим юзербейсом и такой придурковатой политикой нужна то?

---

Пока норм сообщество или тот же тор не начнёт пилить вменяемые билды и слушать юзеров - под крылом мозиллы лиса будет увядать и дальше. Хотя 68 версия на мобиле - была и есть очень неплохой. На компе - esr с напильником)

5.49 , КО ( ? ), 19:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты pocket хотел? Нет, получи.

Ты TTS, STT хотел? А мы закрыли.

3.56 , aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ( ? ), 19:19, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перечисли

2.12 , Жироватт ( ok ), 17:19, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мозилльное — значит отличное! Но кадры решают все - догоним и перегоним версией гугловкую мировую контрреволюционную шпионящую гидру! Даешь пятилетку по заполнению репозиториев стран за четыре годаа, в три смены, двумя руками, за одну зарплату! Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!

3.25 , Аноним ( 25 ), 17:45, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – When you are downloading Firefox, you are downloading COMMUNISM!

2.37 , Аноним ( 37 ), 18:16, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уверен, они специально просчитали график релизов, чтобы с проблемой 100-й версии столкнулись именно пользователи Хрома.