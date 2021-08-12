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Выпуск почтового клиента Thunderbird 91

12.08.2021 11:07

Спустя год после публикации прошлого значительного выпуска опубликован релиз почтового клиента Thunderbird 91, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Новый выпуск отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года. Thunderbird 91 основан на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 91. Выпуск доступен только для прямой загрузки, автоматическое обновление с прошлых выпусков до версии 91.0 не предоставляется и будет сформировано только в версии 91.2.

Основные изменения:

  • В основной состав интегрирован просмотрщик PDF (PDF.js).
  • По умолчанию активирован многопроцессный режим (e10s), подразумевающий обработку вкладок в разных процессах.
  • Предложен новый интерфейс пользователя для прикрепления к письмам вложений. Переработаны интерфейсы начальной настройки и вывода на печать. Интерфейс настройки новой учётной записи теперь открывается в новой вкладке, а не отдельном окне. Опции настройки интерфейса (UI Customization) перемещены в меню View.
  • Включена поддержка перенаправления сообщений.
  • В адресе получателя предоставлена возможность использования не ASCII-символов.
  • Добавлена поддержка адресных книг в формате CardDAV и их автоматического определения в процессе настройки учётной записи.
  • В календаре при обращении к внешним серверам по умолчанию задействован протокол CalDAV.
  • Добавлена возможность доступа к Outlook Contacts через LDAP (активируется параметром ldap_2.servers.outlook.dirType = 3).
  • Реализована экспериментальная поддержка чата через серверы Matrix (активируется установкой параметра chat.prpls.prpl-matrix.disable в значение false).
  • Бэкенды для отправки сообщений и взаимодействия по протоколам SMTP и LDAP переписаны на JavaScript.
  • Предоставлена возможность изменения порядка отображения учётных записей в боковой панели.
  • Расширены возможности календаря-планировщика. Добавлена поддержка автоматического определения внешних календарей, в контекстное меню добавлен пункт для запуска редактирования, во выпадающих списках обеспечен показ цветов категорий, предоставлена возможность запуска ics-файлов через двойной клик, реализована поддержка импорта параметров сортировки и фильтрации. Добавлены раздельные глобальные и привязанные к календарям настройки уведомлений. Обеспечена возможность регистрации Thunderbird в качестве системного обработчика URL "webcal:".
  • При подключении к календарю и адресной книге GMail реализован запрос полномочий, необходимых для сохранения привязок, позволяющих получить доступ без повторной авторизации.
  • В планировщике Tasks добавлена поддержка отката изменений (Undo/Redo) для операций создания или удаления событий и задач.
  • В окне составления сообщения обеспечен показ пустых полей CC/BCC.
  • Добавлен вывод предупреждения при попытке ответа на адрес, который вероятно не существует (например, на "noreply@example.com").
  • Реализована поддержка заголовка "X-Unsent: 1", используемого для открытия сохранённого, но не отправленного сообщения, в режиме редактирования.
  • В окне написания сообщения добавлено контекстное меню для преобразования названия списка рассылки в список получателей.
  • В режиме сводного просмотра обсуждений (multi-message) предоставлена возможность вызова быстрого поиска.
  • В боковой панели Folder Pane добавлена возможность закрепления почтовых папок.
  • На страницу about:support добавлены сведения об языковых пакетах и установленных словарях.
  • Добавлена поддержка устройств на базе macOS, оснащённых ARM-чипом Apple Silicon (M1).
  • В инструменты для использования OpenPGP добавлена опция для копирования идентификатора ключа ("Copy Key Id") и настройка для отключения шифрования сохранённых черновиков.
  • Добавлена поддержка шифрования сообщений, отправляемых получателям, указанным в поле BCC.
  • Реализован вывод рекомендаций по замене несовместимых или прекративших своё развитие дополнений.
  • Для соблюдения политкорректности "Master Password" переименован в "Primary Password".
  • Раздел "Add-ons" переименован в "Add-ons and Themes", а "Options" в "Preferences".
  • Переработана цветовая схема боковой панели со списком почтовых папок.
  • Обеспечен показ сообщений об ошибках, выданных при обращении к серверу SMTP.
  • Прекращена поддержка программы Movemail и FileLink-провайдера WeTransfer.
  • Сокращено время запуска за счёт отложенной загрузки модулей с чатом и дополнительными виджетами.
  • В чате IRC-сервер по умолчанию заменён на "libera.chat".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 91
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 78
  4. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.1 с готовностью поддержки OpenPGP
  5. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2
  6. OpenNews: Проект Thunderbird раскрыл финансовые показатели за 2020 год
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55627-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird, mail, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 11:12, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    > Для соблюдения политкорректности "Master Password" переименован в "Primary Password"

    и буревестник пал под этим гнётом

     
     
  • 2.8, dullish (ok), 11:36, 12/08/2021 Скрыто модератором
    		• +9 +/
     
     
  • 3.9, OnTheEdge (ok), 11:51, 12/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.12, dullish (ok), 12:07, 12/08/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.19, Аноним (-), 12:41, 12/08/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 12:45, 12/08/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 7.28, Аноним (28), 12:53, 12/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 7.30, OnTheEdge (ok), 12:54, 12/08/2021 Скрыто модератором
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  • 6.26, OnTheEdge (ok), 12:49, 12/08/2021 Скрыто модератором
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  • 7.31, Аноним (28), 12:55, 12/08/2021 Скрыто модератором
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  • 6.27, dullish (ok), 12:51, 12/08/2021 Скрыто модератором
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  • 7.34, Аноним (-), 13:08, 12/08/2021 Скрыто модератором
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  • 8.36, dullish (ok), 13:25, 12/08/2021 Скрыто модератором
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  • 4.13, dullish (ok), 12:09, 12/08/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (14)

  • 1.2, Аноним (2), 11:14, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По умолчанию активирован многопроцессный режим (e10s), подразумевающий обработку вкладок в разных процессах.

    Там до сих пор древний элетролиз?

     
  • 1.3, InuYasha (??), 11:17, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В основной состав интегрирован просмотрщик PDF (PDF.js).

    затрахался в Firecocks это выключать - теперь ещё и сюда впихнули! *facepalm*
    Перешёл пока на KMail.

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 11:18, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пора переходить на gnus.
     

  • 1.5, iPony129412 (?), 11:21, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В адресе получателя предоставлена возможность использования не ASCII-символов.

    Средневековье какое-то. Это нельзя было Emoji в адресах использовать? 🤨

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:34, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Только сейчас понял почему тебе письма не приходили? :)
     
     
  • 3.32, OnTheEdge (ok), 13:01, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большие города, пустые поезда... Пони никто не пишет...
     
     
  • 4.39, Аноним (22), 13:45, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пони никто не ждёт...
     

  • 1.7, Аноним (6), 11:35, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    на скринах есть котик - зачетный релиз
     
  • 1.11, vz_2 (?), 12:07, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда модный Proton завезут?
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:22, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сорри за офтоп, кто нибудь знает Thebat работает под wine?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:40, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй и отпишись. Мне тоже интересно, но у меня еще больше лапки, чем у тебя.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:32, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сижу на версии 52. Обновляться нет смысла - все и так работает. Всаживать в почтовик PDF - не юникс вей. А что сразу не читалку всех форматов и просмотрщик медицинских файлов?
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 12:41, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 68.12.1. Дальше тоже не вижу смысла: вхардкодили сраный календарь. И вообще, птица зажирнела маманегорюй :(
     

  • 1.16, kido (ok), 12:33, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему в новости написано про 91 версию, а для загрузки доступна только 78.13?
     
     
  • 2.21, Аноним (17), 12:43, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первый раз что ли сталкиваешься с релизами софта? Ну, не обновили страницу загрузки еще. А заглянуть к ним на сервак не судьба? https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/

    К тому же:

    >Выпуск доступен только для прямой загрузки, автоматическое обновление с прошлых выпусков до версии 91.0 не предоставляется и будет сформировано только в версии 91.2

     
     
  • 3.23, kido (ok), 12:45, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я по этой ссылке и смотрел
     
     
  • 4.29, an729 (?), 12:54, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ftp.mozilla.org/pub/thunderbird/releases/91.0/win64/en-US/
     

  • 1.20, Аноним (15), 12:41, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По ссылкам можно загрузить бету, закопали ссылку в самый низ..
     
     
  • 2.24, kido (ok), 12:46, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно
     

  • 1.25, beduin747 (ok), 12:47, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эксчендж так и не завезли? Проходим дальше...
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:07, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть дополнение, которое подвозит.
     
     
  • 3.35, Ан (??), 13:14, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Owl? Оно хочет кофе каждый месяц
     

  • 1.37, Разбойник (?), 13:30, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой из ныне существующих почтовиков под линукс самый лучший?
     
  • 1.38, мля (?), 13:41, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иконки в трее так и нет? Стабильность!
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 13:56, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты видел трей в гноме? Вот-вот, а туда же.
     

  • 1.40, Аноним (41), 13:56, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный нормальный десктопный email клиент.
     

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