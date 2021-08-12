Выпуск почтового клиента Thunderbird 91

Спустя год после публикации прошлого значительного выпуска опубликован релиз почтового клиента Thunderbird 91, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Новый выпуск отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года. Thunderbird 91 основан на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 91. Выпуск доступен только для прямой загрузки, автоматическое обновление с прошлых выпусков до версии 91.0 не предоставляется и будет сформировано только в версии 91.2. Основные изменения: В основной состав интегрирован просмотрщик PDF (PDF.js).

По умолчанию активирован многопроцессный режим (e10s), подразумевающий обработку вкладок в разных процессах.

Предложен новый интерфейс пользователя для прикрепления к письмам вложений. Переработаны интерфейсы начальной настройки и вывода на печать. Интерфейс настройки новой учётной записи теперь открывается в новой вкладке, а не отдельном окне. Опции настройки интерфейса (UI Customization) перемещены в меню View.

Включена поддержка перенаправления сообщений.

В адресе получателя предоставлена возможность использования не ASCII-символов.

Добавлена поддержка адресных книг в формате CardDAV и их автоматического определения в процессе настройки учётной записи.

В календаре при обращении к внешним серверам по умолчанию задействован протокол CalDAV.

Добавлена возможность доступа к Outlook Contacts через LDAP (активируется параметром ldap_2.servers.outlook.dirType = 3).

Реализована экспериментальная поддержка чата через серверы Matrix (активируется установкой параметра chat.prpls.prpl-matrix.disable в значение false).

Бэкенды для отправки сообщений и взаимодействия по протоколам SMTP и LDAP переписаны на JavaScript.

Предоставлена возможность изменения порядка отображения учётных записей в боковой панели.

Расширены возможности календаря-планировщика. Добавлена поддержка автоматического определения внешних календарей, в контекстное меню добавлен пункт для запуска редактирования, во выпадающих списках обеспечен показ цветов категорий, предоставлена возможность запуска ics-файлов через двойной клик, реализована поддержка импорта параметров сортировки и фильтрации. Добавлены раздельные глобальные и привязанные к календарям настройки уведомлений. Обеспечена возможность регистрации Thunderbird в качестве системного обработчика URL "webcal:".

При подключении к календарю и адресной книге GMail реализован запрос полномочий, необходимых для сохранения привязок, позволяющих получить доступ без повторной авторизации.

В планировщике Tasks добавлена поддержка отката изменений (Undo/Redo) для операций создания или удаления событий и задач.

В окне составления сообщения обеспечен показ пустых полей CC/BCC.

Добавлен вывод предупреждения при попытке ответа на адрес, который вероятно не существует (например, на "noreply@example.com").

Реализована поддержка заголовка "X-Unsent: 1", используемого для открытия сохранённого, но не отправленного сообщения, в режиме редактирования.

В окне написания сообщения добавлено контекстное меню для преобразования названия списка рассылки в список получателей.

В режиме сводного просмотра обсуждений (multi-message) предоставлена возможность вызова быстрого поиска.

В боковой панели Folder Pane добавлена возможность закрепления почтовых папок.

На страницу about:support добавлены сведения об языковых пакетах и установленных словарях.

Добавлена поддержка устройств на базе macOS, оснащённых ARM-чипом Apple Silicon (M1).

В инструменты для использования OpenPGP добавлена опция для копирования идентификатора ключа ("Copy Key Id") и настройка для отключения шифрования сохранённых черновиков.

Добавлена поддержка шифрования сообщений, отправляемых получателям, указанным в поле BCC.

Реализован вывод рекомендаций по замене несовместимых или прекративших своё развитие дополнений.

Для соблюдения политкорректности "Master Password" переименован в "Primary Password".

Раздел "Add-ons" переименован в "Add-ons and Themes", а "Options" в "Preferences".

Переработана цветовая схема боковой панели со списком почтовых папок.

Обеспечен показ сообщений об ошибках, выданных при обращении к серверу SMTP.

Прекращена поддержка программы Movemail и FileLink-провайдера WeTransfer.

Сокращено время запуска за счёт отложенной загрузки модулей с чатом и дополнительными виджетами.

В чате IRC-сервер по умолчанию заменён на "libera.chat".



