Выпуск почтового клиента Thunderbird 91

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|1.1, OnTheEdge (ok), 11:12, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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> Для соблюдения политкорректности "Master Password" переименован в "Primary Password"
и буревестник пал под этим гнётом
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|1.2, Аноним (2), 11:14, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По умолчанию активирован многопроцессный режим (e10s), подразумевающий обработку вкладок в разных процессах.
Там до сих пор древний элетролиз?
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|1.3, InuYasha (??), 11:17, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В основной состав интегрирован просмотрщик PDF (PDF.js).
затрахался в Firecocks это выключать - теперь ещё и сюда впихнули! *facepalm*
Перешёл пока на KMail.
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|1.5, iPony129412 (?), 11:21, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В адресе получателя предоставлена возможность использования не ASCII-символов.
Средневековье какое-то. Это нельзя было Emoji в адресах использовать? 🤨
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|2.17, Аноним (17), 12:40, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попробуй и отпишись. Мне тоже интересно, но у меня еще больше лапки, чем у тебя.
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|1.15, Аноним (15), 12:32, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сижу на версии 52. Обновляться нет смысла - все и так работает. Всаживать в почтовик PDF - не юникс вей. А что сразу не читалку всех форматов и просмотрщик медицинских файлов?
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|2.18, Аноним (17), 12:41, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня 68.12.1. Дальше тоже не вижу смысла: вхардкодили сраный календарь. И вообще, птица зажирнела маманегорюй :(
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|1.16, kido (ok), 12:33, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему в новости написано про 91 версию, а для загрузки доступна только 78.13?
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|2.21, Аноним (17), 12:43, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Первый раз что ли сталкиваешься с релизами софта? Ну, не обновили страницу загрузки еще. А заглянуть к ним на сервак не судьба? https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
К тому же:
>Выпуск доступен только для прямой загрузки, автоматическое обновление с прошлых выпусков до версии 91.0 не предоставляется и будет сформировано только в версии 91.2
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