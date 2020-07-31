Обновление почтового клиента Thunderbird 78.1 с включением поддержки OpenPGP

Доступен релиз почтового клиента Thunderbird 78.1, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Thunderbird 78 основан на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 78. Выпуск доступен только для прямой загрузки, автоматическое обновление с прошлых выпусков будет сформировано только в версии 78.2.

В новой версии признана пригодной для широкого использования и активирована по умолчанию поддержка сквозного шифрования переписки и заверения писем цифровой подписью на основе открытых ключей OpenPGP. Ранее подобная функциональность обеспечивалась дополнением Enigmail, поддержка которого в ветке Thunderbird 78 прекращена. Встроенная реализация является новой разработкой, которая подготовлена при участии автора Enigmail. Основным отличием является использование библиотеки RNP, предоставляющей функциональность OpenPGP, вместо вызова внешней утилиты GnuPG, а также задействование собственного хранилища ключей, не совместимого с форматом файлов ключей GnuPG и использующего для защиты master-пароль, тот же, что используется для защиты учётных записей и ключей S/MIME.

Из других изменений отмечается добавление поля для поиска во вкладке с настройками и отключение тёмного фона в интерфейсе чтения сообщений. Интерфейс для использования OpenPGP расширен мастером для управления ключами (Key Wizard) и возможностью online-поиска ключей OpenPGP. Обновлён интерфейс переноса адресной книги. Улучшена поддержка тёмной темы оформления. Решена проблема с производительностью запуска при наличии большого числа цветовых меток на почтовые папки (ранее настроенные цвета не будут перенесены в 78.1).



