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Обновление почтового клиента Thunderbird 78.1 с включением поддержки OpenPGP

31.07.2020 10:51

Доступен релиз почтового клиента Thunderbird 78.1, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Thunderbird 78 основан на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 78. Выпуск доступен только для прямой загрузки, автоматическое обновление с прошлых выпусков будет сформировано только в версии 78.2.

В новой версии признана пригодной для широкого использования и активирована по умолчанию поддержка сквозного шифрования переписки и заверения писем цифровой подписью на основе открытых ключей OpenPGP. Ранее подобная функциональность обеспечивалась дополнением Enigmail, поддержка которого в ветке Thunderbird 78 прекращена. Встроенная реализация является новой разработкой, которая подготовлена при участии автора Enigmail. Основным отличием является использование библиотеки RNP, предоставляющей функциональность OpenPGP, вместо вызова внешней утилиты GnuPG, а также задействование собственного хранилища ключей, не совместимого с форматом файлов ключей GnuPG и использующего для защиты master-пароль, тот же, что используется для защиты учётных записей и ключей S/MIME.

Из других изменений отмечается добавление поля для поиска во вкладке с настройками и отключение тёмного фона в интерфейсе чтения сообщений. Интерфейс для использования OpenPGP расширен мастером для управления ключами (Key Wizard) и возможностью online-поиска ключей OpenPGP. Обновлён интерфейс переноса адресной книги. Улучшена поддержка тёмной темы оформления. Решена проблема с производительностью запуска при наличии большого числа цветовых меток на почтовые папки (ранее настроенные цвета не будут перенесены в 78.1).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 78
  3. OpenNews: Обновление Thunderbird 68.5.0
  4. OpenNews: Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation
  5. OpenNews: В Thunderbird будет встроена поддержка шифрования и цифровых подписей на основе OpenPGP
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53463-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:05, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хороший клиент
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:33, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был...

    Не рекомендуется обновляется с версии Thunderbird 68 ! В удаленных клиентах https://www.linux.org.ru/news/hardware/15824400 анон ЛОРа не рекомендует.

     

  • 1.2, ryoken (ok), 11:38, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что сейчас вообще есть из линуксовых программ для почты? Кроме сабжа, навскидку вспоминаются только названия KMail & ClawsMail (не использовал их).
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 11:48, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Evolution же
     
  • 2.6, eugener (ok), 11:52, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё geary, но я попробовал и решил что для меня его возможностей явно нехватает.
    Так что Thunderbird единственный вариант.
    И выше подсказывают Evolution, но его не юзал.
    Остальные почтовики даже не умеют html и/или oauth.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:15, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хватает, извенити.
     
  • 2.10, steils (ok), 13:00, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mutt/neomutt же
     

  • 1.4, Иммануил Константинович (?), 11:49, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто пробовал шифрование - как там с поддержкой openpgp-карт?
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:50, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ClawsMail хороший, быстро работает, стабилен, пользуюсь им
     
  • 1.7, Eugene (ok), 12:08, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Функциональность FireTray опять не добавили.
     
     
  • 2.9, White Rabbbit (?), 12:46, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь бы Birdtray не отломался, или хотя бы успел приломаться обратно к моменту выхода 78.2.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:44, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Основным отличием является использование библиотеки RNP, предоставляющей функциональность OpenPGP, вместо вызова внешней утилиты GnuPG, а также задействование собственного хранилища ключей, не совместимого с форматом файлов ключей GnuPG

    Какое-то сомнительное достоинство.

     
     
  • 2.14, Аноним (13), 14:35, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно мыслишь: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121447.html#13
     

  • 1.12, Arbichev (ok), 14:33, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понял, почему у меня под Tumbleweed сабж версии 68.10.0 (64-бит) и не обновляется автоматически?
     
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