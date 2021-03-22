Проект Thunderbird раскрыл финансовые показатели за 2020 год

Разработчики почтового клиента Thunderbird опубликовали финансовый отчёт за 2020 год. За год проект получил пожертвования в размере 2.3 млн долларов (в 2019 году было собрано $1.5 млн.), что позволяет самостоятельно успешно развиваться. По имеющейся статистике Thunderbird ежедневно пользуются около 9.5 млн человек.

Расходы составили 1.5 млн долларов и почти все (82.3%) были связаны с оплатой работы персонала. 10.6% средств потрачены на профессиональные службы, такие как кадровая служба, управление налогами и соглашения с Mozilla, например, оплата за доступ к сборочной инфраструктуре. На счётах компании MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку Thunderbird, остаётся около 3 млн долларов.

В настоящее время для работы над проектом нанято 15 человек: