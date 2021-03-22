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Проект Thunderbird раскрыл финансовые показатели за 2020 год

22.03.2021 22:58

Разработчики почтового клиента Thunderbird опубликовали финансовый отчёт за 2020 год. За год проект получил пожертвования в размере 2.3 млн долларов (в 2019 году было собрано $1.5 млн.), что позволяет самостоятельно успешно развиваться. По имеющейся статистике Thunderbird ежедневно пользуются около 9.5 млн человек.

Расходы составили 1.5 млн долларов и почти все (82.3%) были связаны с оплатой работы персонала. 10.6% средств потрачены на профессиональные службы, такие как кадровая служба, управление налогами и соглашения с Mozilla, например, оплата за доступ к сборочной инфраструктуре. На счётах компании MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку Thunderbird, остаётся около 3 млн долларов.

В настоящее время для работы над проектом нанято 15 человек:

  • технический менеджер,
  • менеджер по работе с бизнесом и сообществом,
  • инженер для поддержки предприятий и написания документации,
  • координатор экосистемы дополнений,
  • главный архитектор интерфейса,
  • инженер по обеспечению безопасности,
  • 4 разработчика и 2 главных разработчика,
  • лидер группы по обслуживанию инфраструктуры,
  • инженер по сборке,
  • инженер по формированию релизов.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/g/tb...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 78
  3. OpenNews: Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation
  4. OpenNews: Mozilla ищет новое пристанище для проекта Thunderbird
  5. OpenNews: Проект Mozilla намерен прекратить поддержку почтового клиента Thunderbird
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2019 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54811-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:02, 22/03/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    Когда оно перестанет тормозить?
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда оно перестанет тормозить?

    Суммарная база всех почтовых ящиков. Последние 15 лет. 93гб. Как его можно затормозить? Петабайтом?

     

  • 2, Аноним (2), 23:03, 22/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Хорошо устроились ребята - проект, который тянут
    два разраба, два девопса, два манагера. И по 100к в год на нос при полном отсутствии работы.
     
     
  • 5, Аноним (5), 23:15, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По 80к$
     

  • 4, Annnnonnnyyymous (?), 23:14, 22/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Классическая европейско-американская конторка. 15 человек персонала, из них нужных 6...
     
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